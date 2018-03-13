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Два Ка-52 "Аллигатор" поступили в авиаполк на Кубани
Два новых вертолета Ка-52 "Аллигатор" поступили в воинскую часть армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированную в Краснодарском крае, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Он напомнил, что всего, в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, парк этой воинской части с начала года пополнили четыре вертолета такого типа.
Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". По оценкам специалистов, в сравнении с предшественником он имеет лучшие аэродинамические характеристики, менее заметен для радаров, повысились скоростные и маневренные возможности. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения "Аллигатора".
В настоящее время специалистами завода-изготовителя в авиаполку производится окончательная сборка вертолетов Ка-52, после которой последует контрольный облет и окончательная передача военной техники личному составу воинской части- сказал Астафьев.
Он напомнил, что всего, в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, парк этой воинской части с начала года пополнили четыре вертолета такого типа.
Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". По оценкам специалистов, в сравнении с предшественником он имеет лучшие аэродинамические характеристики, менее заметен для радаров, повысились скоростные и маневренные возможности. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения "Аллигатора".
Использованы фотографии: https://www.yuga.ru/
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