Два Ка-52 "Аллигатор" поступили в авиаполк на Кубани

В настоящее время специалистами завода-изготовителя в авиаполку производится окончательная сборка вертолетов Ка-52, после которой последует контрольный облет и окончательная передача военной техники личному составу воинской части

Два новых вертолета Ка-52 "Аллигатор" поступили в воинскую часть армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированную в Краснодарском крае, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.- сказал Астафьев.Он напомнил, что всего, в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, парк этой воинской части с начала года пополнили четыре вертолета такого типа.Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". По оценкам специалистов, в сравнении с предшественником он имеет лучшие аэродинамические характеристики, менее заметен для радаров, повысились скоростные и маневренные возможности. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения "Аллигатора".