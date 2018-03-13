15:51 13 марта
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Два Ка-52 "Аллигатор" поступили в авиаполк на Кубани

Два новых вертолета Ка-52 "Аллигатор" поступили в воинскую часть армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированную в Краснодарском крае, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Два Ка-52 "Аллигатор" поступили в авиаполк на Кубани


В настоящее время специалистами завода-изготовителя в авиаполку производится окончательная сборка вертолетов Ка-52, после которой последует контрольный облет и окончательная передача военной техники личному составу воинской части
- сказал Астафьев.


Он напомнил, что всего, в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, парк этой воинской части с начала года пополнили четыре вертолета такого типа.

Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". По оценкам специалистов, в сравнении с предшественником он имеет лучшие аэродинамические характеристики, менее заметен для радаров, повысились скоростные и маневренные возможности. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения "Аллигатора".




Использованы фотографии: https://www.yuga.ru/
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Комментарии 13

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  1. Салют Сегодня, 13:19
    мне кабина этого вертолета нравится, удобно размещен экипаж
    Салют
  2. Симон Сегодня, 13:22
    Похвально! Южные рубежи нашей Родины укрепляются! good wink
    Симон
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:23
    А почему на них не ставят надвтулочную РЛС? feel
    Геркулесыч
    1. Салют Сегодня, 13:24
      возможно технически сложно
      Салют
  4. Корсар0304 Сегодня, 13:25
    Очень хорошо.
    Вертолетный парк потихоньку обновляется. Еще бы ускорит это дело.
    Корсар0304
  5. Alexey-74 Сегодня, 13:32
    Все правильно...сейчас самые напряженные направления это - Западный и Южный военные округа и новейшие вертолеты очень к стати.
    Alexey-74
  6. DEZINTO Сегодня, 13:48
    Я на нём летал в компьютерном симуляторе, аффигенная машина! - 300 км в час выдаёт. И вооружение разнообразное.
    DEZINTO
  7. Palagecha Сегодня, 13:49
    Армейская авиация,товарищ Верховный,не сможет нас поддержать!Почему,генерал?Лётчик заболел...Внимательно посчитав,я пришёл к выводу,что как раз к моей примерной смерти от старости,если раньше не отброшу копыта от такой пенсии и цен,как раз в ВВС поступит нужное количество вертолетов...
    Palagecha
  8. Архивариус Вася Сегодня, 14:09
    Хороший вертолет! На мой взгляд лучше чем Ми-28Н
    Архивариус Вася
  9. Галеон Сегодня, 14:28
    Как остро не хватает новостей с ремонтных оборонных предприятий: "прошел плановый ремонт вертолет МИ-8", "отремонтирован бензовоз в Восточном военном округе на базе ЗИЛ-131", "командиру мотострелкового полка починили УАЗ". Или еще лучше: "в воинскую часть 45652 в очередной раз привезли продовольствие"... А что, нормально. И о продовольствии поговорим, и об уазиках, а уж о каждом вертолете - всенепременно!
    Галеон
    1. _Jack_ Сегодня, 14:43
      что поделаешь, таковы возможности нашего ВПК, делают по несколько штук
      _Jack_
      1. КЕРМЕТ Сегодня, 14:53
        "... По оценкам специалистов, в сравнении с предшественником он имеет лучшие аэродинамические характеристики, менее заметен для радаров, повысились скоростные и маневренные возможности..."
        Помоему это не совсем правда, скорее характеристики удалось оставить на уровне предшественника
        КЕРМЕТ
      2. Галеон Сегодня, 14:58
        Увы, не могу с вами согласиться. Возможности ВПК больше, им дают делать по нескольку штук. По разным оценкам количество ударных вертолетов в наших ВС - около 1120 шт, США - 6190 шт, остальное НАТО - 2780 шт. Такая картина. Это не значит, что мы должны иметь 10000 ударных вертолетов, но иметь их хотя бы вдвое, чем сейчас, хочется.
        Галеон
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