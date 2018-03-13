МИД РФ - Киеву: Обеспечьте безопасность российских дипмиссий в день голосования. Киев услышит?

В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации.



Подобные угрозы, грубо нарушающие обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, – прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка.



Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России.



Призываем международные организации и структуры, заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине, оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам.

На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств.



Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов.



Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций.

Российское министерство иностранных дел публикует заявление, в котором призывает украинские власти пресечь провокации против российских дипломатических миссий как минимум в день проведения голосования по кандидатурам на пост президента РФ. Напомним, что на Украине российские граждане смогут голосовать, в частности, в российском посольстве и трёх генконсульствах. Однако, как показывает практика проведения выборов, например, в Госдуму, украинские радикалы берут здание посольства и консульств в плотное кольцо и попросту не дают возможности людям попасть в него для участия в голосовании. Полиция Украины в этот момент молча наблюдает за происходящими бесчинствами.Полный текст заявления МИД РФ Ну конечно, в Киеве не предпримут никаких мер, как не предпринимали их ранее. Наоборот, провокации будут лишь ещё откровеннее и жёстче, поэтому российским гражданам на территории Украины в день голосования стоит быть предельно осторожными. Радикалы, как показывают все последние годы на Украине, готовы на всё, особенно если снова получат заветные "печеньки" - на акции против России.