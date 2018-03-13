15:58 13 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

МИД РФ - Киеву: Обеспечьте безопасность российских дипмиссий в день голосования. Киев услышит?

Российское министерство иностранных дел публикует заявление, в котором призывает украинские власти пресечь провокации против российских дипломатических миссий как минимум в день проведения голосования по кандидатурам на пост президента РФ. Напомним, что на Украине российские граждане смогут голосовать, в частности, в российском посольстве и трёх генконсульствах. Однако, как показывает практика проведения выборов, например, в Госдуму, украинские радикалы берут здание посольства и консульств в плотное кольцо и попросту не дают возможности людям попасть в него для участия в голосовании. Полиция Украины в этот момент молча наблюдает за происходящими бесчинствами.

МИД РФ - Киеву: Обеспечьте безопасность российских дипмиссий в день голосования. Киев услышит?


Полный текст заявления МИД РФ:


В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации.

Подобные угрозы, грубо нарушающие обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, – прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка.

Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России.

Призываем международные организации и структуры, заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине, оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам.
На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств.

Российская сторона будет внимательно следить за обстановкой вокруг дипломатических учреждений России и российских граждан в период проведения выборов.

Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций.


Ну конечно, в Киеве не предпримут никаких мер, как не предпринимали их ранее. Наоборот, провокации будут лишь ещё откровеннее и жёстче, поэтому российским гражданам на территории Украины в день голосования стоит быть предельно осторожными. Радикалы, как показывают все последние годы на Украине, готовы на всё, особенно если снова получат заветные "печеньки" - на акции против России.


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Салют Сегодня, 13:25
    на прошлых выборах там драка была, избили мужчину украинец.радикалы
    Салют
    1. Кроу Сегодня, 13:34
      Хочешь проголосовать - езжай в Россию. Не так уж и далече. Всегда рядом: Ростов, Воронеж, Крым. В Польшу, в крайнем случае (фу - в Польшу, сам сказал, самого воротит).
      Кроу
      1. Клебер Сегодня, 13:40
        Цитата: Кроу
        Хочешь проголосовать - езжай в Россию. Не так уж и далече.

        Не обязательно. В Украинском ( на тот момент) Крыму голосование обеспечили. 58-ю армию я знаю не по наслышке ...... об ней много сказать чего плохого, но хорошее перевесит. Но сомневаться в её способностях организовать реально независимые выборы у меня сомнений лично не вызывает ...
        Клебер
        1. Кроу Сегодня, 14:30
          Я чего-то не понимаю? Вы собрались ввести ВС РФ на Украину, обеспечив тем самым
          Цитата: Клебер
          реально независимые выборы
          Президента РФ? Дыщщщъ - мозг взорван.
          Кроу
          1. Клебер Сегодня, 14:39
            Цитата: Кроу
            Я чего-то не понимаю? Вы собрались ввести ВС РФ на Украину, обеспечив тем самым
            Цитата: Клебер
            реально независимые выборы
            Президента РФ? Дыщщщъ - мозг взорван.

            Ну судя по всему или ты не понял о чём речь или .... (вариантов тысячи)
            Клебер
            1. Кроу Сегодня, 14:56
              А может яснее выразитесь? Вы написали про украинский Крым, про 58-ю армию, про голосование, про реально независимые выборы. А тема: Обеспечение безопасности российских дипмиссий в день голосования. Вывод напрашивается сам собой:
              Цитата: Кроу
              Вы собрались ввести ВС РФ на Украину, обеспечив тем самым
              Цитата: Клебер
              реально независимые выборы
              Президента РФ!
              Кроу
              1. Клебер Сегодня, 15:01
                Цитата: Кроу
                А может яснее выразитель? Вы написали про украинский Крым, про 58-ю армию, про голосование, про реально независимые выборы. А тема: Обеспечение безопасности российских дипмиссий в день голосования. Вывод напрашивается сам собой:
                Цитата: Кроу
                Вы собрались ввести ВС РФ на Украину, обеспечив тем самым
                Цитата: Клебер
                реально независимые выборы
                Президента РФ!


                Простите, а Вам сколько лет?
                Клебер
                1. Кроу Сегодня, 15:06
                  Какая разница? Я свои данные оглашать не намереваюсь. Или объясните, что имели в виду, или идите лесом. Что за "богоизбранная" привычка - отвечать вопросом на вопрос?
                  Кроу
                  1. Клебер Сегодня, 15:08
                    Цитата: Кроу
                    Какая разница? Или объясните, что имели в виду, или идите лесом. Что за "богоизбранная" привычка - отвечать вопросом на вопрос?


                    Я ввсегда задаю уточняющий вопрос, особенно у пенсионеров "кому за 90"!!!!!
                    Клебер
                    1. Кроу Сегодня, 15:14
                      Всё понятно: увильнули от вопроса. Поняли, что лажанулись и...
                      Где "звезда Давида" на флаге? Зачем маскируетеь?
                      Боле Вы мне не интересны, мусьё Клебер, разрешите откланяться?!
                      Кроу
                    2. алтай Сегодня, 15:33
                      Я прекрасно понял о чём вы говорите.Но, при чём здесь пенсионеры? Мне в день выборов будет 70 и что,мне то же нужно задавать уточняющий вопрос???
                      алтай
      2. Partyzan Сегодня, 13:47
        Цитата: Кроу
        В Польшу, в крайнем случае

        так и Беларусь - не далече
        Partyzan
        1. Клебер Сегодня, 13:57
          Смотря откуда. К примеру Мариуполь.
          Клебер
          1. Partyzan Сегодня, 14:39
            Цитата: Клебер
            Смотря откуда. К примеру Мариуполь.

            Таганрог, Ростов request
            Partyzan
            1. Клебер Сегодня, 14:42
              Цитата: Partyzan
              Цитата: Клебер
              Смотря откуда. К примеру Мариуполь.

              Таганрог, Ростов request


              Путь на Родину )))))))))))
              Клебер
              1. Partyzan Сегодня, 15:11
                Цитата: Клебер
                Путь на Родину )))))))))))

                а што там делать?
                Partyzan
                1. Клебер Сегодня, 15:13
                  Не беспокойся .... янайду тебе работу .....
                  Клебер
                  1. Partyzan Сегодня, 15:17
                    Цитата: Клебер
                    Не беспокойся .... янайду тебе работу .....

                    я и не беспокоюсь - на твое место толчки чистить не пойду, пусть укрошумеры сами за собой чистят, а русским там делать нечего, пусть в одиночестве скачут
                    Partyzan
    2. сибиралт Сегодня, 14:01
      А сколько там российских граждан, желающих испытать судьбу на этих выборах? И чего стоит доводить их до этого? winked
      сибиралт
      1. Клебер Сегодня, 14:03
        Цитата: сибиралт
        А сколько там российских граждан, желающих испытать судьбу на этих выборах? И чего стоит доводить их до этого? winked


        Не поверишь ..... много ...
        Клебер
  2. Корсар0304 Сегодня, 13:29
    В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам Президента Российской Федерации.

    Жаль что только озабочены. Эти дебилоиды понимают только силу. Только полное осознание того, что за провокацию можно будет получить кулю в лоб может гарантировать неприкосновенность наших граждан в день голосования.
    Корсар0304
  3. Alex-a832 Сегодня, 13:30
    Зачем подвергать угрозе граждан? Надо закрыть дип.представительства вна Украине на пару недель из-за угрозы терактов. А там посмотреть...
    Alex-a832
    1. Копчёный Сегодня, 13:37
      Вот разумного говорите.
      Копчёный
    2. Клебер Сегодня, 14:45
      На территории диппредставительств батальон "ЗАСЛОН" поставить .... и смотреть не на что будет ....
      Клебер
  4. DEZINTO Сегодня, 13:30
    Да фиг там валялся, ничего они предпринимать не будут. Там подросли коричневые ребятки которых полиция боится! Надо только громко крикнуть СУГС, и быть в камуфляже - и всё все обвинения автоматически снимаются.





    Вот скажите мне вот такие фото ни капли не воняют фашизмом ? Или опять будут песни про -"невсетам такие", может и не все, в 1933 в Германии тоже были - "не все такие".......
    DEZINTO
    1. Partyzan Сегодня, 13:50
      Цитата: DEZINTO
      в 1933 в Германии тоже были - "не все такие".......

      и отведено этим "невсем" было 12 лет - у этих все впереди hi
      Partyzan
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:31
    Кто хотел там проголосовать , тот проголосовал заранее . А 18-го действительно не стоит идти в посольство для голосования . Искать на опу приключений - это мазохизм...Неправильно конечно , но расклад сейчас таков..
    КВУ-НСвД
    1. Partyzan Сегодня, 13:51
      Цитата: КВУ-НСвД
      Искать на опу приключений - это мазохизм...Неправильно конечно , но расклад сейчас таков..

      и спасет украину только снайпер
      Partyzan
      1. Дормидонт Сегодня, 14:31
        Снайпер - победитель авиадартса
        Дормидонт
        1. Клебер Сегодня, 15:10
          Это намек на Романова?
          Клебер
        2. Partyzan Сегодня, 15:57
          Цитата: Дормидонт
          Снайпер - победитель авиадартса

          нуууу, вы решили куев сравнять? я предлагал выборочно, жестоко однако good
          Partyzan
  6. Armat Сегодня, 13:33
    Молодца эта китевская хунта! Приятно смотреть как кремль умывается унизительными плевками.
    Armat
    1. Vard Сегодня, 13:44
      Да уж... на какие ещё унижения нам придётся идти, что бы не кормить 40 000 000 граждан Украины....
      Vard
    2. genius-f Сегодня, 14:54
      Вот плюёте вы плюёте и становится на Украине всё лучше и лучше? Продолжайте, мы тут смотрим на вас и даже не злорадствуем уже. Это как на бомжа и алкаша матерящегося смотреть.
      genius-f
  7. Romario_Argo Сегодня, 13:35
    защита как дип.собственности, дипломатов и посла лежит на подразделениях СВР "Заслон", так может защитить ещё и граждан России на территории Украины, просто "ликвидировать" всех фашистов в Киеве, в ночь перед выборами (!)
    Romario_Argo
  8. Димка75 Сегодня, 13:42
    прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка.

    Ну конечно, в Киеве не предпримут никаких мер, как не предпринимали их ранее. Наоборот, провокации будут лишь ещё откровеннее и жёстче,

    Двоякое впечатления от подобных заявлений.
    Попахивает прямым подстрекательством "радикалов" к вышеупомянутым действиям.
    А нисколько не для предупреждения таких действий.
    Димка75
  9. Vard Сегодня, 13:43
    Casus belli нападение на дипломатов всегда были хорошим поводом... Например закрыть границу и движение денег на Украину...
    Vard
  10. 16112014nk Сегодня, 13:45
    "В Москве озабочены"....
    Озабоченность Москвы - "наше всё". И на этом - всё. Импотенция полная.
    16112014nk
  11. Vol4ara Сегодня, 13:46
    Цитата: Vard
    Casus belli нападение на дипломатов всегда были хорошим поводом... Например закрыть границу и движение денег на Украину...

    Ты живёшь в эпоху капитализма, если на Украину идут деньги значит кому-то это выгодно, и если ты перекроешь поток, то поднимется вонь
    Vol4ara
  12. Клебер Сегодня, 13:51
    Цитата: DEZINTO
    Вот скажите мне вот такие фото ни капли не воняют фашизмом ? Или опять будут песни про -"невсетам такие", может и не все, в 1933 в Германии тоже были - "не все такие".......


    Ну некоторые испытывают какие то иллюзиии .... причём большинство. А там за последние 27 лет такой "гитлерюгенд" вырос ... что у здравого человека сомнений быть не должно. Попробуйте поговорить с этим отребьем - будете удивлины ... и их уже не перевоспитать. "Красота и массовые расстрелы спасут мир" (с)
    Клебер
  13. Геркулесыч Сегодня, 13:54
    Безопасность там может обеспечить только наш вооруженный до зубов спецназ, которому дадут приказ силой подавлять любую провокацию укробанд!
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 14:01
      Дядя .... у спецназа другие задачи .... мотострелков более чем хватит ....
      Клебер
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:11
        Племяш wassat -там за 4 года гражданской войны подготовлено много высококласных убийц и деверсантов, так что не только пехтуре там место, но и спецназу тоже.
        Геркулесыч
    2. Дормидонт Сегодня, 14:30
      С задачей обеспечения безопасности лучше, чем ВКС, никто не справится
      Дормидонт
  14. Дормидонт Сегодня, 14:29
    Услышит. Ага. Животные наверное уже коктейли Молотова по бутылкам разливают
    Дормидонт
  15. Подрезчик Сегодня, 14:54
    Цитата: Partyzan
    Цитата: Кроу
    В Польшу, в крайнем случае

    так и Беларусь - не далече

    Вот и именно! good
    Подрезчик
  16. Esoteric Сегодня, 15:39
    Пора подводить итоги. По Москве Ковтун шляется, ещё там насколько штатских...В аптеках зелёнка - не дефицит.
    Esoteric
Картина дня