15:52 13 марта
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Мотострелки ВВО отработали задачи противодесантной обороны Курил

Подразделения мотострелкового соединения провели тактическое учение по противодесантной обороне на учебно-тренировочном комплексе Восточного округа на Курильских островах, сообщает пресс-служба ВВО.

Мотострелки ВВО отработали задачи противодесантной обороны Курил


В ходе практической части учения военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике, выполнив нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций на незнакомой местности,
говорится в релизе.


Военнослужащие отработали задачи по организации обороны береговой линии.

Сообщается, что «расчеты зенитных установок "Шилка" выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение летательных аппаратов военно-транспортной авиации условного противника с воздушным десантом».

«Для усложнения задачи ведение обороны осуществлялось в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Военнослужащие провели специальную обработку техники и личного состава с использованием штатных средств РХБ защиты», – добавили в пресс-службе.

К учению было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц техники, в том числе танки Т-72Б и 120-мм минометы.

Отмечается также, что «для уничтожения целей, имитирующих легкобронированную технику и живую силу условного противника, применялись гранатометы АГС-17 "Пламя", РПГ-7, крупнокалиберные пулеметы "Корд" и ПКТ».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. Салют Сегодня, 13:32
    а как снабжать будут войска на Курилах если их с моря блокирует противник?
    Салют
    1. Корсар0304 Сегодня, 13:35
      Для того чтобы блокировать Курилы с моря надо полностью уничтожить ТОФ и авиацию. А если это случится - Курилы будут уже не столь важным фактором.
      Маловероятно что джапы смогут провернуть подобную операцию.
      Корсар0304
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:43
        Там завоз на год вперёд.
        ul_vitalii
  2. Zomanus Сегодня, 13:35
    "Шилка"?)))
    Я как то думал что Курилы серьезно прокачали в плане техники.
    Ну будем надеяться что против реального противника у них есть оружие поновее.
    Zomanus
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:48
      Цитата: Zomanus
      "Шилка"?)))
      Я как то думал что Курилы серьезно прокачали в плане техники.
      Ну будем надеяться что против реального противника у них есть оружие поновее.

      Ясно же сказано про учения мотострелковой части . Использовали штатные средства . Это учения конкретной части без межвидового взаимодействия..Обычная рутина обычного гарнизона в рамках обычной программы подготовки...Не подымайте волну про старое вооружение и отсталость войск на окраинах..
      КВУ-НСвД
    2. Alexey RA Сегодня, 14:09
      Цитата: Zomanus
      "Шилка"?)))

      Там и Т-72Б упоминаются.
      Впрочем, в 2008 году в тех краях в боевых частях были вообще Т-55АМ (в 18 пулад). Причём не в качестве ДОТ, а живые, бегающие. belay
      Alexey RA
      1. Курсант Сегодня, 14:56
        И на Сахалине тоже они были, и бегали по полигону и до магазина туда и обратно .
        Курсант
  3. ioan-e Сегодня, 13:37
    Ждем выражения сожалений от самурайского МИДа laughing
    ioan-e
  4. Humans War Сегодня, 13:45
    А самураи как всегда залупились.)
    Правильно мужики наши делают, лишний намёк японцам о Курилах.
    Ещё фортификационные сооружения понастроить, вообще вопрос с Курилами решен.
    А на все вопросы самураев, выражать озабоченность)
    Humans War
  5. Vard Сегодня, 13:46
    Нам много чего не говорят... но похоже в Японии обсуждают вопрос о насильственном захвате северных территорий... Так что насыщение военными и учения всё в этом ключе...
    Vard
  6. Northern warrior Сегодня, 13:47
    Атака на Курилы должна быть мгновенно пресечена ударом МСЯС ТОФ по ключевым обьектам японской инфраструктуры. И не забыть про Фукусиму !
    Northern warrior
  7. mavrus Сегодня, 13:49
    Наш ответ Синдзо Абэ.
    mavrus
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    Японцы еще сильнее сощурились wassat , и написали нашему МиДу сразу сотню жалоб на очень плохой бумаге, чтобы Мидовцы их "старания " в сортир не унесли lol
    Геркулесыч
  9. Старый Хрен Сегодня, 14:22
    Двести человек?! Даже не смешно. Все это на пять-десять минут боя.
    Старый Хрен
  10. Хорт Сегодня, 14:26
    ща у недосамураев истерика опять начнётся
    Хорт
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