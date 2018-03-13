Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Мотострелки ВВО отработали задачи противодесантной обороны Курил
Подразделения мотострелкового соединения провели тактическое учение по противодесантной обороне на учебно-тренировочном комплексе Восточного округа на Курильских островах, сообщает пресс-служба ВВО.
Военнослужащие отработали задачи по организации обороны береговой линии.
Сообщается, что «расчеты зенитных установок "Шилка" выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение летательных аппаратов военно-транспортной авиации условного противника с воздушным десантом».
«Для усложнения задачи ведение обороны осуществлялось в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Военнослужащие провели специальную обработку техники и личного состава с использованием штатных средств РХБ защиты», – добавили в пресс-службе.
К учению было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц техники, в том числе танки Т-72Б и 120-мм минометы.
Отмечается также, что «для уничтожения целей, имитирующих легкобронированную технику и живую силу условного противника, применялись гранатометы АГС-17 "Пламя", РПГ-7, крупнокалиберные пулеметы "Корд" и ПКТ».
В ходе практической части учения военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике, выполнив нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций на незнакомой местности,говорится в релизе.
Военнослужащие отработали задачи по организации обороны береговой линии.
Сообщается, что «расчеты зенитных установок "Шилка" выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение летательных аппаратов военно-транспортной авиации условного противника с воздушным десантом».
«Для усложнения задачи ведение обороны осуществлялось в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Военнослужащие провели специальную обработку техники и личного состава с использованием штатных средств РХБ защиты», – добавили в пресс-службе.
К учению было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц техники, в том числе танки Т-72Б и 120-мм минометы.
Отмечается также, что «для уничтожения целей, имитирующих легкобронированную технику и живую силу условного противника, применялись гранатометы АГС-17 "Пламя", РПГ-7, крупнокалиберные пулеметы "Корд" и ПКТ».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти