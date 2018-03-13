Мотострелки ВВО отработали задачи противодесантной обороны Курил

В ходе практической части учения военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике, выполнив нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций на незнакомой местности,

Подразделения мотострелкового соединения провели тактическое учение по противодесантной обороне на учебно-тренировочном комплексе Восточного округа на Курильских островах, сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Военнослужащие отработали задачи по организации обороны береговой линии.Сообщается, что «расчеты зенитных установок "Шилка" выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение летательных аппаратов военно-транспортной авиации условного противника с воздушным десантом».«Для усложнения задачи ведение обороны осуществлялось в условиях применения условным противником оружия массового поражения. Военнослужащие провели специальную обработку техники и личного состава с использованием штатных средств РХБ защиты», – добавили в пресс-службе.К учению было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц техники, в том числе танки Т-72Б и 120-мм минометы.Отмечается также, что «для уничтожения целей, имитирующих легкобронированную технику и живую силу условного противника, применялись гранатометы АГС-17 "Пламя", РПГ-7, крупнокалиберные пулеметы "Корд" и ПКТ».