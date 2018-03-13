Турецкий генштаб заявил об окружении курдов в Африне

Турецкий генштаб сообщает, что сирийский город Африн, где Турция продолжает военную операцию против курдов, осажден.По информации генштаба, осада началась в понедельник, также установлен контроль над стратегически важными для последующих действий районами. Указывается, что с начала операции были нейтрализованы 3393 террориста. Как передает агентство Anadolu, подразделения ВС Турции и отряды помогающей им «Сирийской свободной армии» (ССА) создали коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.В то же время представитель курдов рассказал Reuters, что осадить город Анкаре не удалось. Однако свободно попасть в населенный пункт, по его словам, невозможно, поскольку турецкие войска обстреливают все ведущие к нему дороги.В Сирийском центре по мониторингу прав человека агентству заявили, что осажден не только Африн, но и соседний город, а также 90 деревень. В общей сложности в окружении военных находятся 700 тысяч человек.Ранее сообщалось, что в Африн направляется новое подкрепление курдской пехоты, вооруженной стрелковым оружием. В то же время район покинули проправительственные сирийские формирования. За два дня до этого турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части города, передает "Лента.ru".