15:55 13 марта
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Турецкий генштаб заявил об окружении курдов в Африне

Турецкий генштаб сообщает, что сирийский город Африн, где Турция продолжает военную операцию против курдов, осажден.

По информации генштаба, осада началась в понедельник, также установлен контроль над стратегически важными для последующих действий районами. Указывается, что с начала операции были нейтрализованы 3393 террориста. Как передает агентство Anadolu, подразделения ВС Турции и отряды помогающей им «Сирийской свободной армии» (ССА) создали коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.

Турецкий генштаб заявил об окружении курдов в Африне



В то же время представитель курдов рассказал Reuters, что осадить город Анкаре не удалось. Однако свободно попасть в населенный пункт, по его словам, невозможно, поскольку турецкие войска обстреливают все ведущие к нему дороги.

В Сирийском центре по мониторингу прав человека агентству заявили, что осажден не только Африн, но и соседний город, а также 90 деревень. В общей сложности в окружении военных находятся 700 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Африн направляется новое подкрепление курдской пехоты, вооруженной стрелковым оружием. В то же время район покинули проправительственные сирийские формирования. За два дня до этого турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части города, передает "Лента.ru".

Использованы фотографии: http://arab.com.ua/ru/home
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Комментарии 27

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  1. Маз Сегодня, 13:54
    Интересно, чем всё это закончится.
    Маз
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:00
      Город раздолбают, жителей поубивают, победные реляции с обеих сторон...
      ul_vitalii
      1. Идущий Сегодня, 14:07
        Цитата: Маз
        Интересно, чем всё это закончится.


        Ничего хорошего ждать не приходится.
        Идущий
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:34
          В то же время район покинули проправительственные сирийские формирования.

          А это говорит о том, что между Эрдоганом и Путиным(а может быть и Асадом) есть договорённость. Курдов будут давить до тех пор, пока они не согласятся покинуть Африн. А освобождённый город турки отдадут Асаду, можно даже не сомневаться.
          СРЦ П-15
      2. Тикси-3 Сегодня, 14:48
        Цитата: ul_vitalii
        Город раздолбают, жителей поубивают, победные реляции с обеих сторон...

        да ладно вам - все вранье....источник надежный....
        Тикси-3
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:02
      Маз -увеличим пассажиропоток с турцией, дадим еще один кредит сразу на С500 -вас устроит?
      Геркулесыч
    3. сибиралт Сегодня, 14:15
      Интересно от кого турки узнали, что они Африн окружили? winked
      сибиралт
  2. Салют Сегодня, 13:54
    в чем заключается окончательная цель ВС Турции? границы собираются менять?
    Салют
  3. ul_vitalii Сегодня, 13:54
    Свои цели, свои тараканы в голове.
    ul_vitalii
  4. DEZINTO Сегодня, 13:54
    Интересно а чего Турция добивается ?
    DEZINTO
    1. Dym71 Сегодня, 14:03
      Цитата: DEZINTO
      Интересно а чего Турция добивается ?

      Геноцид курдов хотят устроить, как когда то армян, если сейчас туркам повод не дадут, они устроят провокацию сами.
      Dym71
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:54
    В то же время представитель курдов рассказал Reuters, что осадить город Анкаре не удалось. Однако свободно попасть в населенный пункт, по его словам, невозможно, поскольку турецкие войска обстреливают все ведущие к нему дороги.
    Так это и есть полная осада... what what
    КВУ-НСвД
    1. Alex-a832 Сегодня, 13:58
      Они понимают под этим сторожевые костры по периметру, кольцо из осадных башен и катапульт lol
      Alex-a832
      1. Korsar4 Сегодня, 14:11
        "Жечь города, и в церковь гнать табун.
        И мясо белых братьев жарить" (с).
        Korsar4
  6. Vol4ara Сегодня, 13:56
    Довыпендривались... "С нами Америка! " (с)
    Vol4ara
  7. Vard Сегодня, 13:58
    Выдавят Курдов в Ирак... потом передадут территорию Асаду... всего то делов...
    Vard
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:08
      Сейчас прямо и отдадут-эрдогеном на тех землях начнет строить "Великую турцию " , что для нас очень плохо!
      Геркулесыч
    2. Dym71 Сегодня, 14:11
      Цитата: Vard
      Выдавят Курдов в Ирак...

      Если давилка не треснет smile пока что наоборот из Ирака курды подтягиваются.
      Цитата: Vard
      потом передадут территорию Асаду

      Ой ли?
      Dym71
  8. Korsar4 Сегодня, 14:10
    Все последовательно. Пока только смотрим - что дальше?
    Korsar4
  9. Sonet Сегодня, 14:30
    Бедные курды.Кинули их США,в самой наибанальнейшей форме.Печальна участь американских ,,шестерок,,.
    Хотя-кому я вру-не жалко ни капельки.
    Sonet
  10. 501Legion Сегодня, 14:30
    чем это не геноцид
    501Legion
    1. Родина Сегодня, 14:56
      При чём тут геноцид? Когда советские войска окружили немцев в Сталинграде это не называлось геноцидом. Или когда окружили Алеппо, тоже не называли геноцидом. А когда турки окружают незаконные военные формирования- это уже геноцид? Пусть уходят или сдаются в плен.
      Родина
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:04
        Родина -вы так всегда, великолепно смешиваете черное с белым, и доказываете потом что полученная субстанция и есть добро в чистом виде?
        Геркулесыч
        1. Родина Сегодня, 15:32
          Геркулесыч, а вы как всегда разбрасываетесь крылатыми фразами «чёрное и белое». Вы по конкретней пишите пожалуйста. Так и я могу уроки литературы преподавать.
          Родина
      2. Korsar4 Сегодня, 15:06
        Только главный вопрос - кто законный, а кто - нет? Бывает, чуть время проходит и роли меняются.
        Korsar4
        1. Родина Сегодня, 15:29
          Все военные формирования и правление находящиеся в Африне незаконные т.к. не являются в подчинении Правительства Сирии. Намерением турецкой армии является зачистка этого района от этих незаконных образований и передача правительству Сирии. По крайней мере турецкие войска в зачищенных территориях не водружают свой флаг.
          Родина
  11. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 15:38
    Вопрос - почему американцы не бомбят турецких туристов?
    Ответ - там нет американских нефтяных месторождений, ну а там где есть - итог уже известен.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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