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Турецкий генштаб заявил об окружении курдов в Африне
Турецкий генштаб сообщает, что сирийский город Африн, где Турция продолжает военную операцию против курдов, осажден.
По информации генштаба, осада началась в понедельник, также установлен контроль над стратегически важными для последующих действий районами. Указывается, что с начала операции были нейтрализованы 3393 террориста. Как передает агентство Anadolu, подразделения ВС Турции и отряды помогающей им «Сирийской свободной армии» (ССА) создали коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.
В то же время представитель курдов рассказал Reuters, что осадить город Анкаре не удалось. Однако свободно попасть в населенный пункт, по его словам, невозможно, поскольку турецкие войска обстреливают все ведущие к нему дороги.
В Сирийском центре по мониторингу прав человека агентству заявили, что осажден не только Африн, но и соседний город, а также 90 деревень. В общей сложности в окружении военных находятся 700 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Африн направляется новое подкрепление курдской пехоты, вооруженной стрелковым оружием. В то же время район покинули проправительственные сирийские формирования. За два дня до этого турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части города, передает "Лента.ru".
По информации генштаба, осада началась в понедельник, также установлен контроль над стратегически важными для последующих действий районами. Указывается, что с начала операции были нейтрализованы 3393 террориста. Как передает агентство Anadolu, подразделения ВС Турции и отряды помогающей им «Сирийской свободной армии» (ССА) создали коридор для безопасной эвакуации мирных жителей из южных районов города.
В то же время представитель курдов рассказал Reuters, что осадить город Анкаре не удалось. Однако свободно попасть в населенный пункт, по его словам, невозможно, поскольку турецкие войска обстреливают все ведущие к нему дороги.
В Сирийском центре по мониторингу прав человека агентству заявили, что осажден не только Африн, но и соседний город, а также 90 деревень. В общей сложности в окружении военных находятся 700 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Африн направляется новое подкрепление курдской пехоты, вооруженной стрелковым оружием. В то же время район покинули проправительственные сирийские формирования. За два дня до этого турецкие ВВС впервые провели бомбардировку центральной части города, передает "Лента.ru".
Использованы фотографии: http://arab.com.ua/ru/home
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