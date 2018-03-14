Оружейный цугцванг Вашингтона

Происшедшая в доме ветеранов в городе Йонтвиле (штат Калифорния) трагедия вызвала активизацию привычной полемики между сторонниками и противниками ужесточения оружейного законодательства, а так же обычную в таких случаях жесткую критику и тех и других в адрес властей - местных и федеральных.Напомним, вооруженный винтовкой 36-летний Альберт Вонг, участник программы по реабилитации военных, служивших в Ираке и Афганистане, незадолго до трагедии исключенный из участия в программе по преодолению последствий посттравматической стрессового расстройства (ПТСР), взял в заложники трех сотрудниц дома ветеранов. Позже все три женщины, а так же подозреваемый в этом преступлении, были найдены мёртвыми.В контексте развернувшейся полемики Национальная стрелковая ассоциация США (NRA), которую после каждого подобного преступления либералы объявляют чуть ли не главным виновником, переадресовывает обвинения властям.«Законопослушные члены NRA никак не связаны с провалом в работе службы безопасности школы, плохой работой американской службы психического здоровья, недоработкой национальной системы экспресс-проверки или жестокой ошибкой федеральных и местных правоохранительных органов», — отметили в организации после предыдущей трагедии во Флоридской школе, унесшей жизни 17 человек.В свою очередь, обвинения и критика, слева и справа, заставляют власти, как федеральные, так и штатов, предпринимать какие-то шаги. Эффективность которых заранее вызывает сомнение.Так, после упомянутой трагедии Трамп призвал ужесточить проверку людей, которым продают оружие.«Независимо от того, являемся мы республиканцами или демократами, мы должны сосредоточиться на усилении проверок биографических данных!» — написал он в Twitter.Однако чуть не большинство преступников, совершивших массовые убийства, имели безукоризненную биографию. Кроме того далеко не все убийцы использовали легальное, официально купленное оружие.В США такое количество пистолетов, ружей, винтовок и штурмовых карабинов на руках населения, что нелегально вооружиться вообще не проблема.Причем, власти прекрасно понимают, что любое ужесточение оружейного законодательства, вплоть до полного запрета оружия, только усугубит ситуацию, поскольку превратит, если не все находящееся на руках законопослушных граждан оружие, то его большую часть, в нелегальное. О чем красноречиво свидетельствует опыт других стран. Тем более, что даже законный оборот оружия в США таков, что отследить движение великого множества «стволов» просто невозможно. И, соответственно, изъять их так же не реально.Между прочим, Калифорния, где произошло преступление в доме ветеранов, штат с одним из самых антиоружейных законодательств в США, что, как мы видим, не помешало убийце реализовать свой замысел.И это только техническая сторона дела. Ужесточение прогнозируемо спровоцирует протест значительной части граждан страны. Которые сегодня традиционно не проявляют большой политической активности. Кроме того, оно нанесет тяжелый удар по интересам производителей и продавцов оружия, боеприпасов и сопутствующих товаров, занимавших видное место в экономике страны.Таким образом, ужесточение оружейного законодательства, при том, что рискует вызвать множество проблем криминального, политического и экономического характера, особого эффекта не даст. Совершенно точно, что президент не сможет похвастаться быстрым решением проблемы, и не сумеет записать успех в этом вопросе в актив своей будущей избирательной кампании.Но при этом требуется каким-то образом изобразить реагирование на происходящее, хотя бы ради того, чтобы избежать обвинения в бездействии, и еще больше не ухудшить свое и так непростое положение.Так, что требование Трампа об ужесточении «проверок биографии», или решение губернатора штата Флорида Рика Скотта о принятии местного акта о повышении возрастной планки приобретения стрелкового оружия с 18 лет до 21 года (за которое NRA уже подала на Скотта в суд), можно отнести, скорее к имитации «ужесточения». С помощью которого, они пытаются удовлетворить либералов, требующих «разоружения» американцев.Впрочем, и консервативные граждане, стоящие горой за Вторую поправку к конституции США, гарантирующей право на хранение и ношение оружия, не остаются без утешения от властей.Так, Трамп поддержал предложение вооружать преподавателей (в качестве средства профилактики школьных расстрелов), а губернатор Флориды предоставил учителям право на скрытое ношение оружия в школах, что до этого строжайше запрещалось.Согласно установленной норме, они будут обязаны пройти необходимую подготовку и тестирование. Впрочем, окончательное решение о том, будут ли пользоваться учителя новым региональным актом, примут сами школы в штате Флорида.Конечно, идея возложить на учителей решение задач, с которыми не справляются правоохранители, выглядит, мягко говоря, странной. Впрочем, в США вооруженные граждане довольно часто пресекают преступления, и людям далеким от практики подразделений антитеррора эта мера может показаться практичной. В действительности, нейтрализация преступника в школе, ученики которой превращены в заложников, требует высочайшего профессионализма, которого не достичь «подготовкой и тестированием» для учителей. И его отсутствие неизбежно приведет к большим жертвам.В контексте этого решения, теперь, после расстрела сотрудников реабилитационного центра, придется вооружать и психологов, работающих со страдающими ПТСР ветеранами. Там, глядишь дойдет очередь до продавцов супермаркетов, работников кинотеатров, персонала больниц, официантов, и так далее.Что, явно не будет способствовать сокращению оборота оружия. И еще более подорвет государственную монополию на насилие, которая и так уже стала в США фикцией.Иными словами, все, что могут предложить власти США в вопросе противодействию массовым убийствам, это имитация реальных шагов. Причем, даже эти симуляции только ухудшает ситуацию. Чем больше имитируют, тем все хуже и хуже положение.Примечательно, что в США есть немало людей, которые хорошо осознают причины происходящего. То, что проблема не столько в оружии, сколько в людях, которые его применяют, в их душевном и духовном состоянии.Так, например, серьезная попытка осмысления проблемы была сделана известным режиссером Майклом Муром. В своей картине «Боулинг для Колумбины», он утверждает, что уровень вооружённого насилия, вызван, прежде всего, нагнетаемой в американском обществе атмосферой страха, которая отвлекает людей от настоящих проблем — социальных и политических — и провоцирует недоверие и ненависть друг к другу.Кроме того, он провел прямую корреляцию между массовыми расстрелами и военными преступлениями, совершаемыми американскими солдатами за рубежом. В случае с домом ветеранов в Йонтвиле мы видим подтверждение версии Мура, причем самое непосредственное. Американцы, участвовавшие в несправедливых бесчеловечных войнах, научившиеся убивать и с поврежденным сознанием, используют приобретенные навыки дома.Тимоти Маквей, Джон Роберт Ньюман, Мика Хавьер Джонсон, Гэвин Лонг, Иван Лопес, Нидал Хасан – вот несколько имен тех американских военных, что совершили массовые убийства своих сограждан.Напомним, что американская фемида, еще со времен войны во Вьетнаме делает все, чтобы освободить военнослужащих США от ответственности за военные преступления, или хотя бы минимизировать наказания. Не удивительно, что это порождает чувство безнаказанности, которое приводит к тому, что агрессия, в конце концов, обращается против соотечественников.Впрочем, сводить причину вооруженного насилия исключительно к проблемам внешней агрессии США и беспредела американских военных, было бы явным упрощением вопроса.Важно, что массовые расстрелы есть ни что иное, как один из симптомов болезни американского общества. А его лечение требует коренного изменения самих основ и принципов существования общества и государства США. Что, конечно, выглядит малореальным.В результате американские лидеры стараются попросту серьезно не трогать принимающую все более угрожающие формы проблему вооруженного насилия, справедливо полагая, что в рамках существующей политической системы, любой шаг, направленный на ее разрешение, только ухудшит ситуацию. Такое положение в шахматах называется цугцванг. Однако если в шахматах нельзя отказаться от хода, то американские власти стараются оставаться на месте, изображая в глазах общественности усилия по предотвращению массового насилия.