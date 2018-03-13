19:05 13 марта
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Сеул заявил о готовности приобрести десятки "противобункерных" ракет

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщает о планах главного военного ведомства по закупке весьма специфических в условиях напряжённости на Корейском полуострове средств поражения. Речь идёт о противобункерных ракетах Taurus. Их особенностью является то, что они могут поражать цель без вхождения непосредственно самолёта в зону действия ПВО. Дальность поражения цели при этом составляет до 500 км.

Информационная служба ссылается на представителя министерства обороны республики Кан Хван Сока. Г-н Кан заявил о том, что контракт на приобретение 90 таких ракет был подписан пару недель назад – в конце февраля.

Сеул заявил о готовности приобрести десятки "противобункерных" ракет



Примечательно, что подписание такого контракт произошло на фоне явного потепления (по крайней мере, внешнего) в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.

Taurus KEPD 350/150 – это дозвуковая крылатая ракета европейского концерна Taurus Systems GmbH (кооперация немецких и шведских производителей). Она относится к классу «воздух-поверхность» и способна уничтожать среди прочего и хорошо защищённые цели. Базовая единица Taurus несёт тандемную бетонобойную боевую часть массой около 480 кг. Именно противобункерные ракеты и заказало Минобороны Южной Кореи.

Напомним, что пять лет назад МО РК приобрело более полутора сотен крылатых ракет Taurus различных модификаций, включая ракеты с нелетальной боевой частью - для нарушения работы электронных систем противника.

Вряд ли информация о приобретении противобункерных ракет Южной Кореей добавит миролюбия к реакции официального Пхеньяна.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 10

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  1. Дормидонт Сегодня, 15:10
    Никак решились таки американов выкурить?
    Дормидонт
    1. Chertt Сегодня, 15:16
      Сеул заявил о готовности приобрести десятки "противобункерных" ракет

      Вот кому такие провокационные заявления выгодны. Только матрасне
      Chertt
  2. Partyzan Сегодня, 15:15
    Taurus KEPD 350/150 – это дозвуковая крылатая ракета европейского концерна Taurus Systems GmbH (кооперация немецких и шведских производителей).
    так поездка Трампа не увенчалась перемогой? укрошумерская инфекция заразительна laughing
    Partyzan
  3. Салют Сегодня, 15:17
    Вряд ли информация о приобретении противобункерных ракет Южной Кореей добавит миролюбия в реакции официального Пхеньяна
    так пусть им ни кто не скажет, а интернет в Северной Корее нема)
    Салют
    1. тол100в Сегодня, 15:42
      Цитата: Салют
      Вряд ли информация о приобретении противобункерных ракет Южной Кореей добавит миролюбия в реакции официального Пхеньяна
      так пусть им ни кто не скажет, а интернет в Северной Корее нема)

      А им говорить и не надо. Северная Корея и без интернета знает , что ее , в очередной раз хотят "развести" по "детски", мол, МЫ, (СГА), прекращаем учения, а Вы, свое существование! Но тут Трампик не угадал!
      тол100в
  4. Piramidon Сегодня, 15:34
    Не понял, зачем им нужны противобункерные ракеты, если ЫН их уже самих в бункеры загнал?
    Piramidon
    1. san4es Сегодня, 17:14
      Цитата: Piramidon
      Не понял, зачем им нужны противобункерные ракеты, если ЫН их уже самих в бункеры загнал?

      what ...Должно-быть чтоб не вылезли.
      san4es
  5. Керенский Сегодня, 16:05
    Ну всё логично, - северяне изрядно горы изрыли. Но 90 ракет, капля в море, там и 900 не хватит. Копите пока денежки...
    Керенский
  6. san4es Сегодня, 16:33
    TAURUS KEPD 350-Ракета обладает характеристиками скрытности и имеет официальную дальность полета свыше 500 километров. Taurus работает на турбовентиляторном двигателе при Mach 0.8~0.9 и может перевозиться самолетами Tornado, Eurofighter Typhoon, Gripen и F/A-18КР.
    TAURUS имеет комбинированную систему наведения:состоящую из трех подсистем, обеспечивающих надежную автономную навигацию. В неё входят подсистемы IBN (Image Based Navigation), TRN (Terrain Reference Navigation) и MIL-GPS (Global Positioning System). Использование их позволяет KEPD 350 лететь на большие расстояния без поддержки GPS. Высокая точность наведения при этом обеспечивается благодаря тому, что ИНС периодически корректируется в полете по данным от радара миллиметрового диапазона длин волн, который сопоставляет ландшафт с имеющимися на борту картами местности.

    san4es
  7. Вояджер Сегодня, 16:38
    Типичная ская реакция на предложение сбавить военные обороты. тьфу
    Вояджер
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