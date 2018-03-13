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Сеул заявил о готовности приобрести десятки "противобункерных" ракет
Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщает о планах главного военного ведомства по закупке весьма специфических в условиях напряжённости на Корейском полуострове средств поражения. Речь идёт о противобункерных ракетах Taurus. Их особенностью является то, что они могут поражать цель без вхождения непосредственно самолёта в зону действия ПВО. Дальность поражения цели при этом составляет до 500 км.
Информационная служба ссылается на представителя министерства обороны республики Кан Хван Сока. Г-н Кан заявил о том, что контракт на приобретение 90 таких ракет был подписан пару недель назад – в конце февраля.
Примечательно, что подписание такого контракт произошло на фоне явного потепления (по крайней мере, внешнего) в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.
Taurus KEPD 350/150 – это дозвуковая крылатая ракета европейского концерна Taurus Systems GmbH (кооперация немецких и шведских производителей). Она относится к классу «воздух-поверхность» и способна уничтожать среди прочего и хорошо защищённые цели. Базовая единица Taurus несёт тандемную бетонобойную боевую часть массой около 480 кг. Именно противобункерные ракеты и заказало Минобороны Южной Кореи.
Напомним, что пять лет назад МО РК приобрело более полутора сотен крылатых ракет Taurus различных модификаций, включая ракеты с нелетальной боевой частью - для нарушения работы электронных систем противника.
Вряд ли информация о приобретении противобункерных ракет Южной Кореей добавит миролюбия к реакции официального Пхеньяна.
Информационная служба ссылается на представителя министерства обороны республики Кан Хван Сока. Г-н Кан заявил о том, что контракт на приобретение 90 таких ракет был подписан пару недель назад – в конце февраля.
Примечательно, что подписание такого контракт произошло на фоне явного потепления (по крайней мере, внешнего) в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.
Taurus KEPD 350/150 – это дозвуковая крылатая ракета европейского концерна Taurus Systems GmbH (кооперация немецких и шведских производителей). Она относится к классу «воздух-поверхность» и способна уничтожать среди прочего и хорошо защищённые цели. Базовая единица Taurus несёт тандемную бетонобойную боевую часть массой около 480 кг. Именно противобункерные ракеты и заказало Минобороны Южной Кореи.
Напомним, что пять лет назад МО РК приобрело более полутора сотен крылатых ракет Taurus различных модификаций, включая ракеты с нелетальной боевой частью - для нарушения работы электронных систем противника.
Вряд ли информация о приобретении противобункерных ракет Южной Кореей добавит миролюбия к реакции официального Пхеньяна.
Использованы фотографии: Википедия
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