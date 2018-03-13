Российские военные в Приднестровье начали подготовку к 9 мая

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде в Тирасполе, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,

Военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, Передает РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «для участия в параде было отобрано более 100 военнослужащих». Теперь с парадными коробками будут проводиться регулярные занятия по строевой подготовке.В пресс-службе также отметили, что «планом предусмотрено более 15 совместных тренировок парадных расчетов ОГРВ и силовых ведомств региона».Напомним, что дислоцированная в Приднестровье оперативная группа российских войск является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под российскую юрисдикцию. Основные задачи военнослужащих – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье практически вышло из-под контроля Кишинева.