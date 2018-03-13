19:02 13 марта
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Российские военные в Приднестровье начали подготовку к 9 мая

Военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, Передает РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Российские военные в Приднестровье начали подготовку к 9 мая


В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде в Тирасполе, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
говорится в релизе.


Сообщается, что «для участия в параде было отобрано более 100 военнослужащих». Теперь с парадными коробками будут проводиться регулярные занятия по строевой подготовке.

В пресс-службе также отметили, что «планом предусмотрено более 15 совместных тренировок парадных расчетов ОГРВ и силовых ведомств региона».

Напомним, что дислоцированная в Приднестровье оперативная группа российских войск является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под российскую юрисдикцию. Основные задачи военнослужащих – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье практически вышло из-под контроля Кишинева.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. Салют Сегодня, 15:13
    На параде в Москве будут С-500?
    Салют
    1. Клебер Сегодня, 15:22
      С какой целью интиресуешься?
      Клебер
      1. Салют Сегодня, 15:35
        покататься хочу)
        Салют
        1. Клебер Сегодня, 15:42
          Катайся. Главное не перепутать на чём кататься ....
          Клебер
  2. 210окв Сегодня, 15:17
    Я думаю сейчас начнется возня и грызня со всех сторон насчёт этого контингента в ПМР..
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 15:21
      Цитата: 210окв
      Я думаю сейчас начнется возня и грызня со всех сторон насчёт этого контингента в ПМР..

      так если его от туда уберут, румыны быстро присоединят к себе всю молдавию
      Partyzan
      1. сибиралт Сегодня, 15:58
        А кто в ЕС заинтересован, чтобы Румыния прихватила себе Молдову? winked
        сибиралт
        1. Partyzan Сегодня, 16:02
          Цитата: сибиралт
          А кто в ЕС заинтересован, чтобы Румыния прихватила себе Молдову?

          так ЕС по барабану, да и нате будет тоже - молдавия вся целиков войдет? значит территориальных претензий нет, а до России - ближе, и главное - законно, молдоване сами проголосовали за присоединение request
          Partyzan
          1. сибиралт Сегодня, 16:05
            А как же быть с неурегулированным положением с ПМР? По НАТОвским понятиям они к себе таких не берут. lol Вот и получается, что если хотя бы один член ЕС будет против, то никакого присоединения не будет.
            сибиралт
            1. Partyzan Сегодня, 16:13
              Цитата: сибиралт
              А как же быть с неурегулированным положением с ПМР? По НАТОвским понятиям они к себе таких не берут. lol Вот и получается, что если хотя бы один член ЕС будет против, то никакого присоединения не будет.

              я же выше писал
              Цитата: 210окв
              Я думаю сейчас начнется возня и грызня со всех сторон насчёт этого контингента в ПМР..
              так если его от туда уберут, румыны быстро присоединят к себе всю молдавию
              приднестровье не выстоит без нашего контингента hi
              Partyzan
        2. taiga2018 Сегодня, 16:08
          Цитата: сибиралт
          А кто в ЕС заинтересован, чтобы Румыния прихватила себе Молдову?

          в ЕС наверно только сама Румыния,а вот за пределами ЕС есть государство,расположенное за океанами,которое очень заинтересовано в этом...
          taiga2018
          1. сибиралт Сегодня, 16:09
            По большому счету, американцам по барабану Молдова. Было бы спокойно в Румынии.
            сибиралт
    2. Клебер Сегодня, 15:24
      Скорей всего.
      Клебер
  3. Дормидонт Сегодня, 15:19
    Надо так печатать шаг, чтобы в кишинёве и кукуеве стаканы на столе подпрыгивали
    Дормидонт
  4. Partyzan Сегодня, 15:20
    Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье практически вышло из-под контроля Кишинева.
    жалко людей, румыны, если не отделятся, им устроят веселую жизнь
    Partyzan
  5. Palagecha Сегодня, 15:21
    Конечно будут!И не только они!Ещё будет "Статус-6" на сухопутной латформе,боевой лазер,бойцы в экзоскелетах от "Ратника".А в воздушной составляющей пролетят МиГи с "Кинжалами" и специально для парада изменят траекторию полёта барражирующих ракет с ядерными двигателями из космоса,чтобы они смогли пролететь над Красной площадью.Ждите!Я уже предвкушаю удовольствие.
    Palagecha
    1. Клебер Сегодня, 15:30
      Предвкушай ... Хорошо наверное предвкушать, когда окна палаты в Кащенко смотрят на Красную площадь.
      Клебер
  6. Severski Сегодня, 15:41
    Надо молдаванам объяснять что российские войска там, для их же блага.
    Severski
  7. andrej-shironov Сегодня, 16:58
    Правильно! Чтоб всегда было 9 мая, надо тренироваться и тренироваться! Тяжело в учении, легко 9 мая. wink
    andrej-shironov
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