Шумовое имитационное оружие Picra HUMBUK 05 (Чехия)



Изделие Picra HUMBUK 05 с барабаном на 30 патронов



Оно же, вид справа



Холостой патрон .357 Kraken



Маркировка оружия с 30-зарядным барабаном



Шумовое оружие с барабаном на 60 патронов



Образец, оснащенный электромагнитным приводом спуска



HUMBUK 05 в составе "авиационного пулемета"



Имитатор ствольной коробки и шумовое изделие



Вид сзади

По материалам сайтов:

http://picra.cz/

http://thefirearmblog.com/

https://naboje.org/

Стрелковое оружие, прежде всего, предназначается для боя, но может найти применение и в других сферах. Оно может использоваться в театральных и иных постановках, в реконструкциях боев и т.д. Подобные задачи можно решать при помощи готовых образцов, но в некоторых случаях имеет смысл применение специальных изделий. Так, чешская компания Picra разработала и представила потенциальным покупателям оригинальное шумовое / сигнальное оружие под названием HUMBUK 05.В спектаклях о героических событиях прошлого или в исторических реконструкциях боев обычно используется реальное стрелковое оружие с холостыми патронами. Тем не менее, бывают ситуации, когда его применение невозможно или нецелесообразно. К примеру, организаторы мероприятия не сумели получить требуемый пулемет давно устаревшей модели, но бойцы или техника не могут оставаться безоружными. Учитывая такие проблемы, чешские оружейники из компании Picra, занимающейся преимущественно спортивным вооружением, разработали свой новый проект.По очевидным причинам, реконструкторам требуется оружие, лишь имитирующее реальные образцы. Прежде всего, оно должно иметь внешнее сходство и производить соответствующий шум. Последняя задача стала одной из основных целей проекта HUMBUK 05. В рамках этой работы чешские конструкторы создали оригинальное имитационное оружие, изначально рассчитанное под применение в различных постановках.Изделие под названием HUMBUK 05 позиционируется разработчиком как acoustic gun – акустическое или шумовое / сигнальное оружие. Это совершенно не мешает ему решать возложенные задачи, но значительно облегчает жизнь потенциальным эксплуатантам. Шумовое изделие не требует особого разрешения для приобретения или применения. Благодаря этому театры или реконструкторские организации могут без каких-либо проблем организовывать самые эффектные мероприятия.Исходя из особых требований к будущему специальному оружию, конструкторы Picra сформировали его характерный технический облик. Проект HUMBUK 05 предусматривает изготовление максимально компактного и легкого образца револьверной компоновки, пригодного для эксплуатации вместе с различным дополнительным оборудованием. Специфическая роль оружия привела к отказу от традиционного ствола и к применению оригинальных средств взведения и спуска. В частности, обеспечена возможность управления вручную или через электрические системы.Главным элементом шумовой системы Picra HUMBUK 05 является достаточно крупная ствольная коробка прямоугольной формы. Она разделена на несколько основных агрегатов, представляющих собой собственно коробку и ее верхнюю крышку. Любопытно, что между собой детали коробки соединяются при помощи болтов и гаек – не самое характерное решение для стрелкового оружия. Часть агрегатов, установленных внутри коробки, так же закрепляется на своих местах при помощи болтового соединения.Передняя часть ствольной коробки имеет прямоугольное сечение и небольшую длину. В ее задней части предусматривается нижний выступ достаточной высоты с отверстием под ось барабана. Над барабаном располагается прямоугольный верхний элемент коробки, прикрытый верхней крышкой. Задний отсек коробки отличается увеличенной высотой. При этом под ним тоже имеется выступ для крепления оси барабана. Сзади на ствольной коробке располагаются небольшая рукоятка управления некоторыми агрегатами и трубчатый кожух.Передняя стенка имеет крепления для трубчатого устройства, которое можно принять за ствол. На самом деле оружие не имеет ствола в привычном понимании, а спереди на нем устанавливается специальный патрубок для вывода пороховых газов. За счет особой конфигурации внутреннего канала такой патрубок дополняет некоторые другие средства системы.Характерной чертой изделия HUMBUK 05 является отсутствие ряда привычных устройств, обеспечивающих приемлемую эргономику. С этой точки зрения оружие представляет собой простейший огневой модуль, на который можно навесить любое совместимое оснащение, превратив его в имитацию того или иного реального образца. Без дополнительных устройств, соответственно, модуль смотрится крайне странно. Прежде всего, предлагается использовать навесные устройства, превращающие боевой модуль в пулемет того или иного типа. Маскировка изделия под винтовку прошлых эпох может быть связана с некоторыми проблемами.Шумовое оружие чешской разработки использует холостой патрон .357 Kraken. Этот боеприпас имеет цилиндрическую гильзу с выступающей закраиной диаметром 11,18 мм. Длина патрона – 32,77 мм. Патрон типа «Кракен» выпускается только в холостом варианте и не оснащается какими-либо пулями. Дульце гильзы после размещения порохового заряда запрессовывается с образованием конической структуры из нескольких «лепестков».Проект HUMBUK 05 использует револьверную архитектуру оружия. Как следствие, боеприпасы типа .357 Kraken помещаются в барабане. Из-за сравнительно больших размеров боекомплекта последний отличается солидными габаритами. Барабан представляет собой достаточно простой металлический диск, закрепленный на оси под ствольной коробкой. По окружности барабана просверливаются каморы для размещения патронов. Компания Picra предлагает шумовые изделия с двумя вариантами барабанов. В первом случае боекомплект состоит из 30 патронов, во втором – из 60. В передней части барабана, на его боковой поверхности, имеются выступающие штифты, отвечающие за его поворот при подготовке к выстрелу.Как следует из имеющихся данных, шумовое / сигнальное оружие типа HUMBUK 05 отличается специфическим оснащением внутренних объемов ствольной коробки. К примеру, оно, несмотря на определенные детали, не оснащается стволом. При выстреле пороховые газы из гильзы попадают в коробчатую переднюю часть ствольной коробки, выполняющую функции резонатора. Далее они истекают из такой камеры через передний патрубок, имитирующий ствол. Во время прохождения газов через коробку шум выстрела дополнительно усиливается. Свой вклад в это дело вносит и патрубок-имитатор ствола. Благодаря этому оружие под маломощный холостой патрон вполне способно воспроизводить шум образцов, использующих винтовочные боеприпасы.К сожалению, производитель не уточняет, как именно устроена внутренняя механика оружия, и каким образом обеспечивается подготовка к новому выстрелу. Есть основания полагать, что внутри ствольной коробки помещается некое подобие газовой автоматики. Таким образом, пороховые газы, попадая в камеру-резонатор, могут толкать поршень, обеспечивающий перезарядку. Поршень, вероятно, проходит в верхней части ствольной коробки, и на нем закреплена выступающая сверху рукоятка взведения. Во время своего движения назад поршень должен взводить спусковой механизм. Кроме того, фигурный паз в его нижней части должен взаимодействовать со штифтами барабана и поворачивать его, подводя к ударнику следующий патрон. Задний трубчатый кожух, по всей видимости, предназначается для возвратной пружины, при помощи которой в конце цикла перезарядки поршень отводится в исходное положение.Ударно-спусковой механизм изделия HUMBUK 05 располагается в задней части ствольной коробки, на уровне верхних камор барабана. Все основные его элементы находятся внутри оружия, и наружу выводится только спусковой крючок простейшей конструкции. Органом управления стрельбой является металлический штифт, совершающий возвратно-поступательные движения в пазе дна коробки. За ним располагается выступ, к которому можно присоединить те или иные приводы.Шумовая система Picra HUMBUK 05 предназначается для имитации самых разных образцов стрелкового оружия, и потому получила универсальные средства управления. В зависимости от набора дополнительных модулей, подвижный штифт может использоваться в качестве спускового крючка под палец стрелка или как элемент системы дистанционного управления. В последнем случае изделие может комплектоваться гибким боуден-тросом или электромеханическим исполнительным механизмом. Внутренний трос боудена или толкатель электромагнитного привода могут соединяться с подвижным штифтом. Это расширяет сферу применения оружия, а также позволяет имитировать стрельбу очередями.По очевидным причинам, изделие HUMBUK 05, представляющее собой исключительно огневой модуль, не имеет ряда привычных устройств. Оно не комплектуется штатными прицельными приспособлениями, а также не несет приклад, цевье или рукоятку. Впрочем, производитель предлагает использовать их в качестве дополнительных навесных устройств, придающих сходство с реальным образцом оружия.Система Picra HUMBUK 05 отличается достаточно скромными размерами. Длина такого изделия составляет всего 320 мм при высоте 150 мм. Ширина ружья зависит от типа магазина. Барабан на 30 патронов имеет ширину 120 мм, а модификация с вдвое большим боекомплектом отличается шириной 230 мм. Масса обоих изделий не превышает 3,3 кг.Компания-разработчик использует в рекламных материалах по новому проекту различные фотографии. Одни из них демонстрируют собственно огневой модуль, а на других показано, как его можно приспособить для решения конкретной задачи. Так, можно увидеть, каким образом изделие HUMBUK 05 превращается в авиационный пулемет времен Первой мировой войны.Предложенный имитатор пулемета имеет ствол достаточной длины, помещенный внутри крупного перфорированного кожуха, и некое подобие ствольной коробки. Внутри последней помещено шумовое оружие чешской разработки. При этом оно повернуто вокруг продольной оси против часовой стрелки, вследствие чего магазин и электромеханический привод спуска располагаются справа. Передний патрубок изделия соединен с имитационным стволом, проходящим через кожух. Все это изделие, максимально похожее на реальный пулемет, установлено на самолете соответствующих времен.Используя электрические средства управления, пилот самолета может «вести огонь» по условной цели. При этом имитационный пулемет способен создавать достаточный шум, а из дула ствола вырывается пламя. Таким образом, «пулемет» на базе Picra HUMBUK 05 полностью решает свои основные задачи, а также показывает определенные преимущества перед реальным оружием.Оснащение раритетной бронетехники и самолетов либо их реплик имитационным оружием, построенным на основе шумового изделия оригинальной конструкции, дает реконструкторам известные преимущества. В отличие от реальных пулеметов, винтовок и другого боевого оружия, шумовая система, согласно законодательству Чехии и ряда других стран, не требует разрешения и не нуждается в регистрации. Это самым серьезным образом упрощает подготовку к театрализованным постановкам или реконструкциям боев. Кроме того, новые изделия HUMBUK 05 имеют изрядный запас ресурса, что выгодно отличает их от реального оружия прошлого. Их можно использовать в течение длительного времени без каких-либо проблем.Наконец, современные шумовые ружья, в отличие от имитируемых систем, пока не представляют исторической или музейной ценности. Благодаря этому их можно спокойно использовать по прямому назначению в любое время, в любом месте и без рисков для оружия или стрелка. А реальные пулеметы могут оставаться на выставочных стендах, в подобающих им условиях.Впрочем, характерная револьверная архитектура не позволяет обеспечить полное сходство имитатора на базе HUMBUK 05 с реальным образцом, что прекрасно видно на примере авиационного «пулемета» из рекламных материалов. Но в защиту проекта следует отметить, что при правильном использовании таких систем различия будут минимальными и заметить их будет крайне трудно. К примеру, ствольная коробка вместе с подозрительным барабаном может прятаться внутри боевого отделения бронемашины. Также не стоит забывать про ряд характерных преимуществ юридического и эксплуатационного характера.Насколько известно, шумовое оружие HUMBUK 05 и различные «пулеметы» на его основе уже находятся в мелкосерийном производстве и постепенно пополняют арсеналы различных организаций. Прежде всего, такие системы приобретают клубы исторической реконструкции, занимающиеся тематикой конфликтов прошлого. При всех своих специфических особенностях, шумовые системы пользуются определенной популярностью и регулярно применяются по прямому назначению. Исторические фестивали и иные подобные мероприятия, проходящие в Чехии и ближайших странах, не обходятся без холостой стрельбы, для которой, вместе с прочими образцами, используются и изделия HUMBUK 05.Чешская оружейная компания Picra, основной сферой деятельности которой является спортивное оружие, решила освоить новое направление и занять пока свободную нишу рынка. Рассматривая проект HUMBUK 05 и его успехи, можно сказать, что ей удалось получить желаемые результаты. Специфическое оружие для особых задач заинтересовало потенциальных заказчиков и нашло свое место на рынке.