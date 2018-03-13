18:57 13 марта
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Из героев в предатели. Надежду Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота

История с готовившимся покушением на президента Украины Порошенко получила свое долгожданное продолжение. Теперь дамоклов меч украинского правосудия завис над героем Украины, депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Ей, как пишет украинское интернет-издание "Страна.ua", грозит обвинение в подготовке военного переворота на Украине, ни много ни мало!

Из героев в предатели. Надежду Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота


Начало этой истории положил арест СБУ руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве, покушении на Порошеко, Яценюка и иже с ними.


Как пишет украинское издание, Рубан, оказывается, в этом деле не главный.

Впрочем, по нашим данным, он является далеко не главным фигурантом этого дела. Основный удар будет наноситься по совсем иному человеку
— говорится в публикации.

Издание уточняет, что это будет Савченко, также под ударом могут оказаться и некоторые оппозиционные политики, с которыми она контактировала. Как сообщили источники, Савченко примерно полгода назад вступила в контакт с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки во главе с майором Павлом Баловым (позывной "Кедр"). Они якобы дали понять, "что патриотически настроенные офицеры" недовольны "коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим".

По данным издания, военные попросили Савченко найти человека, который привезет оружие из Донбасса. Та предложила Рубана, который в ноябре уже перевез партию оружия из ДНР, а со второй партией его задержали.

Но естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их
— цитирует издание слова источника.

Следствие в подтверждение этой версии планирует обнародовать большой объем аудио- и видеодоказательств.

Напомним, что ранее глава СБУ Грицак заявил, что имеются множественные доказательства связей задержанного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, находящимся в оппозиции нынешней власти Украины.

Использованы фотографии: https://strana.ua/
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Комментарии 37

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  1. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    Она уже звонила на Лубянку, с требованием подготовить ей камеру, и немедленно приготовить двойную порцию ужина! wassat
    Геркулесыч
    1. Тралл Сегодня, 16:18
      ...теперь - двухместную smile
      Тралл
      1. kit88 Сегодня, 16:54
        Я извиняюсь, но на фотке дверь должна быть наоборот. А так вид из хаты на продол. И эта толстая тетя получатся не арестант, а охранник.
        kit88
    2. Чёрный Сегодня, 16:20
      Швабоду Наде Шавченко! wassatА то ведь в Украинскую тюрьму посодЮт, и никто не заступится и плакатов не будет и Меркель будет молчать. laughing
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 16:32
        Лишь бы не обыскали Надю. А то могут найти на бюстгалтере компромат smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 16:33
          Цитата: Тралл
          А то могут найти на бюстгалтере компромат

          Та судя по её формам там ещё и парашют сложеный найти можно.... laughing
          Чёрный
          1. volodya Сегодня, 18:00
            Да! Для хохлов было бы куда лучше, если бы она и сейчас у нас сидела! А ещё лучше если бы погибла, где нибудь на нашей территории!
            volodya
    3. Masya Masya Сегодня, 16:28
      приветик,Витальевич! love
      ее и в Страсбурге неплохо кормят...

      умеет устроится...
      Masya Masya
      1. Чёрный Сегодня, 16:39
        Цитата: Masya Masya
        ее и в Страсбурге неплохо кормят...

        Эта хабалка даже не знает, что на самом деле она находится в Брюсселе. "Не сильна в географиях" laughing
        Чёрный
        1. 210окв Сегодня, 16:54
          А вот тут не соглашусь.У нее основная специализация-штурман.Далее авианаводчик.На наших ребят она четко навела..И мне все равно как ее обзовут-главное чтоб побыстрее закопали.
          Цитата: Чёрный
          Цитата: Masya Masya
          ее и в Страсбурге неплохо кормят...

          Эта хабалка даже не знает, что на самом деле она находится в Брюсселе. "Не сильна в географиях" laughing
          210окв
          1. Голован Джек Сегодня, 16:59
            Цитата: 210окв
            У нее основная специализация-штурман.Далее авианаводчик.На наших ребят она четко навела...

            ... минометчиков belay
            Голован Джек
            1. 210окв Сегодня, 17:15
              Минометчиков тоже наводят не по глобусу..
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: 210окв
              У нее основная специализация-штурман.Далее авианаводчик.На наших ребят она четко навела...

              ... минометчиков belay
              210окв
              1. Голован Джек Сегодня, 17:22
                Цитата: 210окв
                Минометчиков тоже наводят не по глобусу..

                Цитата: 210окв
                авианаводчик

                good
                Голован Джек
    4. сибиралт Сегодня, 16:32
      Что у них там творится? Дело по Саакашвили прекратили, а тот требует продолжения расследования. Наводчице дали Героя Украины, а теперь готовят ей тюремные нары. Рубану подсунули вещдок с оружием - микроавтобус, изъятый полгода назад на границе с ЛНР. belay
      сибиралт
    5. Черный_Ватник Сегодня, 16:33
      Между прочим, при всей ее странности и майданутости, в украинской политике она едва ли не самый логичный экземпляр.

      А если ее закроют, это очень сыграет на руку Юленьке, которая и так чуть ли не самый популярный политикан в 404й.
      Черный_Ватник
      1. Дормидонт Сегодня, 16:39
        проводится рокировка по замене вальцмана на капительман
        Дормидонт
      2. Partyzan Сегодня, 16:42
        Цитата: Черный_Ватник
        А если ее закроют, это очень сыграет на руку Юленьке, которая и так чуть ли не самый популярный политикан в 404й.

        так может "эта с косой" расчищает себе место?
        Partyzan
  2. st25310 Сегодня, 16:18
    Еще совсем недавно:
    "За несокрушимость воли, гражданского мужества, жертвенное служение украинскому народу присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда Героя Украины", Савченко Надежде Викторовне"
    Видимо даже в засаленные и пропитые надькины мозги пришла простая мысль, а не хотят ли ее за компанию сделать Хероем посмертно? Какой бы Визг подняли укропитеки!!! БЕги, Надя, беги. А у агрессора сейчас в тюрьме макароны дают. А вна Украине яд!
    st25310
    1. Chertt Сегодня, 16:30
      Надежде Савченко хватит мужества не убежать из укРуины, и мужественно погибнуть. Чего чего, а смелости и упрямства ей не занимать. Держись Надия !!!
      Chertt
  3. Masya Masya Сегодня, 16:18
    Вчера- герой, сегодня- изгой!!! дозвизделась... wink
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:21
      Марина love -там это в порядке вещей! У укроины нет героев, ибо там все тотально "агенты Кремля " , или его резиденты lol !
      Геркулесыч
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:24
        Вы забыли, что весь мир Кремль, а люди в нем агенты!
        Ушлый_башкорт
        1. Тралл Сегодня, 16:35
          Просто Надя спалилась, когда досрочно проголосовала в Страсбурге за Путина на конспиративном избирательном участке smile
          Тралл
    2. Вежливый Лось Сегодня, 16:26
      Цитата: Masya Masya
      Вчера- герой, сегодня- изгой!!! дозвизделась...

      Да уж. Срок не пошел ей впрок. Не научила тюрьма, что "сегодня - кент, а завтра - мент"
      Это я к тому, что засиделась она "в девках". Новые друзья-депутаты ВР могут и срок впаять. Надо было на пике популярности переворот мутить. Вояки бы ее поддержали. А теперь ХЗ.
      Вежливый Лось
    3. FalconD Сегодня, 16:40
      Там так принято
      FalconD
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:22
    Пеця решил вообще поляну зачистить, дабы ему никакой альтернативы вменяемой не осталось? Таким макароном в Верховной Зраде только Семенченки, Яроши да Гаврилюки одни останутся)
    Ушлый_башкорт
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 16:23
    , военные попросили Савченко найти человека, который привезет оружие из Донбасса. Та предложила Рубана, который в ноябре уже перевез партию оружия из ДНР, а со второй партией его задержали.
    Бредятина какая-то....Но кто-то же это хавает ..и пишет..
    КВУ-НСвД
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  6. ML-334 Сегодня, 16:26
    А что на Украине оружия меньше чем в Донбассе?Зачем такие сложности-разве только для палева.
    ML-334
    1. Дормидонт Сегодня, 16:35
      И то верно - любой свидомит в погонах за пузырь стекломоя продаст мать родную
      Дормидонт
    2. Ушлый_башкорт Сегодня, 16:37
      Ну и да, ополченцы оружие, которого у них не так и много, особенно средства борьбы с техникой, продавать бы не стали, этим укропрапоры страдают. Просто устранение конкурентов.
      Ушлый_башкорт
  7. ul_vitalii Сегодня, 16:30
    Так и до Порошенко очередь дойдёт. smile
    ul_vitalii
  8. Дормидонт Сегодня, 16:34
    Чего проще: гнать дезу о причастности к покушению на свинералиссимуса вальцмана всего свидомитского отребья - и пусть режут друг дружку
    Дормидонт
  9. taiga2018 Сегодня, 16:35
    а как хорошо всё начиналось...
    taiga2018
  10. FalconD Сегодня, 16:37
    Надежда не оправдала надежд(
    FalconD
  11. Alexey RA Сегодня, 17:36
    А я вот помню, как на этом же сайте гневно клеймили ВВП за то, что он отпустил Надию. wink Мол, убийца возвращается на родину, где она будет как сыр в масле кататься и жить в почёте и уважении.
    ХПП такой ХПП: отпустили Надию - и она, ЕМНИП, за год превратилась из героя и символа сопротивления клятому агрессору во врага народа и сепара. А сидела бы в России - до сих пор была бы на Украине героем, а на Западе - ещё одним поводом потыкать в Россию гневными заявлениями. laughing
    Alexey RA
  12. Борис Томаров_2 Сегодня, 18:06
    Беги Надя, беги, разбираться не будут, сразу засудят на хрен.
    Борис Томаров_2
  13. Victor_B Сегодня, 18:46
    Руки прочь от нашей Надии!
    Смерть похабному нацистскому режиму!
    Victor_B
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