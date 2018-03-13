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Из героев в предатели. Надежду Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота
История с готовившимся покушением на президента Украины Порошенко получила свое долгожданное продолжение. Теперь дамоклов меч украинского правосудия завис над героем Украины, депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Ей, как пишет украинское интернет-издание "Страна.ua", грозит обвинение в подготовке военного переворота на Украине, ни много ни мало!
Начало этой истории положил арест СБУ руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве, покушении на Порошеко, Яценюка и иже с ними.
Как пишет украинское издание, Рубан, оказывается, в этом деле не главный.
Издание уточняет, что это будет Савченко, также под ударом могут оказаться и некоторые оппозиционные политики, с которыми она контактировала. Как сообщили источники, Савченко примерно полгода назад вступила в контакт с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки во главе с майором Павлом Баловым (позывной "Кедр"). Они якобы дали понять, "что патриотически настроенные офицеры" недовольны "коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим".
По данным издания, военные попросили Савченко найти человека, который привезет оружие из Донбасса. Та предложила Рубана, который в ноябре уже перевез партию оружия из ДНР, а со второй партией его задержали.
Следствие в подтверждение этой версии планирует обнародовать большой объем аудио- и видеодоказательств.
Напомним, что ранее глава СБУ Грицак заявил, что имеются множественные доказательства связей задержанного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, находящимся в оппозиции нынешней власти Украины.
Начало этой истории положил арест СБУ руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве, покушении на Порошеко, Яценюка и иже с ними.
Как пишет украинское издание, Рубан, оказывается, в этом деле не главный.
Впрочем, по нашим данным, он является далеко не главным фигурантом этого дела. Основный удар будет наноситься по совсем иному человеку— говорится в публикации.
Издание уточняет, что это будет Савченко, также под ударом могут оказаться и некоторые оппозиционные политики, с которыми она контактировала. Как сообщили источники, Савченко примерно полгода назад вступила в контакт с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки во главе с майором Павлом Баловым (позывной "Кедр"). Они якобы дали понять, "что патриотически настроенные офицеры" недовольны "коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим".
По данным издания, военные попросили Савченко найти человека, который привезет оружие из Донбасса. Та предложила Рубана, который в ноябре уже перевез партию оружия из ДНР, а со второй партией его задержали.
Но естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их— цитирует издание слова источника.
Следствие в подтверждение этой версии планирует обнародовать большой объем аудио- и видеодоказательств.
Напомним, что ранее глава СБУ Грицак заявил, что имеются множественные доказательства связей задержанного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, находящимся в оппозиции нынешней власти Украины.
Использованы фотографии: https://strana.ua/
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