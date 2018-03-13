Из героев в предатели. Надежду Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота

Впрочем, по нашим данным, он является далеко не главным фигурантом этого дела. Основный удар будет наноситься по совсем иному человеку

Но естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их

История с готовившимся покушением на президента Украины Порошенко получила свое долгожданное продолжение. Теперь дамоклов меч украинского правосудия завис над героем Украины, депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Ей, как пишет украинское интернет-издание "Страна.ua", грозит обвинение в подготовке военного переворота на Украине, ни много ни мало!Начало этой истории положил арест СБУ руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве, покушении на Порошеко, Яценюка и иже с ними.Как пишет украинское издание, Рубан, оказывается, в этом деле не главный.— говорится в публикации.Издание уточняет, что это будет Савченко, также под ударом могут оказаться и некоторые оппозиционные политики, с которыми она контактировала. Как сообщили источники, Савченко примерно полгода назад вступила в контакт с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки во главе с майором Павлом Баловым (позывной "Кедр"). Они якобы дали понять, "что патриотически настроенные офицеры" недовольны "коррумпированной властью в стране и при определенных обстоятельствах пообещали помочь свергнуть антинародный режим".По данным издания, военные попросили Савченко найти человека, который привезет оружие из Донбасса. Та предложила Рубана, который в ноябре уже перевез партию оружия из ДНР, а со второй партией его задержали.— цитирует издание слова источника.Следствие в подтверждение этой версии планирует обнародовать большой объем аудио- и видеодоказательств.Напомним, что ранее глава СБУ Грицак заявил, что имеются множественные доказательства связей задержанного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, находящимся в оппозиции нынешней власти Украины.