Александр Матросов. Часть 3. О личности и национальности героя

Продолжая тему подвига Александра Матросова, хочется затронуть больную для некоторых критиков, тему национальности героя. Россию уже достаточно долго пытаются втянуть в межнациональные разборки. Мировой политикум прекрасно понимает, что Россия, как и СССР, страна многонациональная, страна, объединившая более полутора сотен народов.Материалы, которые мы сегодня будем использовать в статье, уже давно есть в открытом доступе. Мы просто систематизируем известные факты.Итак, есть в Башкирии, в Учалинском районе, обычное село под названием Кунакбаево. Есть в селе своя "изюминка" - памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. И необычно в этом памятнике то, что после имени и фамилии Героя, в скобках, написано другое имя - Шакирьян Мухаметьянов.Многие жители Кунакбаево расскажет, что именно так звали Александра Матросова в детстве. И памятник этот установлен здесь потому, что именно отсюда родом Александр - Шакирьян. Даже тех, кто знал его лично когда-то назовут. Башкиры очень чтут историю своего народа, своего села, своего рода. Точнее, почитают, помнят и передают детям.Как же получилось так, что башкирская версия рождения Героя не совпадает с официальной? Любой школьник из учебников по истории знает, что Александр Матвеевич Матросов родился 5 декабря 1924 года в городе Екатеринослав (Днепропетровск). Воспитывался в семье тети. Проживал в её отдельной квартире. Работал на заводе токарем 6 разряда. Сирота. Отца убили кулаки, а мать умерла с горя. В Днепропетровске даже музей есть.Да и в другом музее, в Великих Луках, где и погиб Матросов, вам расскажут именно эту версию рождения Героя. Однако ни одного документа, подтверждающего эти рассказы не покажут. Всё погибло в период оккупации. Поэтому главными свидетельствами истории рождения Александра Матросова будут копии документов из воинских частей.Откуда же появилась вторая версия? Как ни странно, её появлению способствовали именно музеи. Точнее, кропотливая работа музейных работников и историков.Согласитесь, что история жизни 19-летнего парня не может быть длинной. Потому разыскивали музейщики любые сведения об Александре. Документы, фотографии, донесения командиров, описания подвига свидетелями. Даже хранящийся в Центральном архиве МО в Подольске автомат и комсомольский билет изучали, делали копии.История комсомольского билета Матросова – предмет отдельного расследования. Он существует в двух экземплярах. С одним и тем же номером. Первый – в Музее Вооруженных сил в Москве, второй – в музее Великих Лук. Какой из двух подлинный, сказать сейчас сложно.Хорошо, что существуют фотографии.Именно появление фотографий стало переломным моментом в истории Матросова. В 1952 году один из жителей села узнал на фото своего односельчанина, уехавшего из села в 1933 году. И вот тогда, вспомните об отношений башкир к собственной истории, и начала появляться истинная история Матросова.Большую работу проделали башкирские писатели Анвер Бикчентаев и Рауф Насыров.Увы, но не все в жизни этого человека было так, как рассказывала официальная версия. Точнее, как всегда, насочиняли с три короба.Мальчик родился в обычной семье Юнуса Мухаметьянова. Он был четвертым ребенком. В 1932 году пошел в школу. И именно тогда, 2 сентября 1932 года, впервые попал в объектив фотокамер. Был снят в группе учащихся местной школы. Это важно.Из истории мы помним, что именно в 1932-33 годах СССР настигла вторая волна голода. Для семьи будущего героя это стало личной трагедией. Умерла мать. Отец от горя запил. Дети остались без присмотра. Хозяйство пришло в упадок.Вот тогда-то и решили сердобольные соседи отправить младшего из Мухаметьяновых в детский дом. Именно так в документах сельсовета появилась совершенно не типичная для того времени запись на против имени Шакирьяна - выбыл.Так что не к тетке отправился тогда Шакирьян, а в детдом. Собственно, это и спасло, скорее всего, ему жизнь.Как отправляли? Да всем миром. Собрали селом, кто что мог, и отправили в Мелекесский детский дом Ульяновской области.В детском доме Шакирьян получил прозвище «Матрос». Сегодня сложно сказать, что послужило предпосылкой, но сам факт в памяти остался.Факт, что жизнь в детском доме была, мягко говоря, не сахар. Борьба за выживание, в которой побеждали сильные и упертые. Шакирьян-Матрос выжил.А дальше случилось так, что в ноябре 1935 года его перевели в Ивановский детский дом. И тут, как часто тогда случалось, у мальчика проявилась забывчивость. По документам детского дома вновь прибывший записан как бесфамильный. Но, именно в Ивановском детском доме парень получает официальные документы именно на имя Матросова Александра Матвеевича.Все логично. Шакирьян стал Александром, фамилия Матросов взялась из прозвища, отчество дал один из воспитателей. Нормальная практика того времени.В чем подоплека? Вероятнее всего, в нежелании быть «белой вороной». Шакирьяном хорошо быть в Башкирии или Татарстане. А вот в Ульяновской или Ивановской области все же лучше Александром.Дети вообще существа жестокие. В детских домах – в особенности. Так что трансформация Шакирьяна Мухаметьянова в Александра Матросова нормальна, логична и оправдана. Советский народ, как общность, появится позже.С полученными документами Александр неоднократно приезжает в родное село на каникулы. И по воспоминаниям местных жителей, просит называть его не Шакир, а Саша. Воспоминания записаны и хранятся в сельском совете Кунакбаево.Они и подтолкнули местные власти настоять на проведении официальной экспертизы личности Матросова. В Научно-исследовательский институт судебной экспертизы при Министерстве юстиции были направлены фотографии Матросова. Одна, о которой мы писали выше, 1932 года и три, которые были в личных делах Героя.Ответ экспертов был однозначен. На всех фото изображен, пусть и с оговоркой, один и тот же человек. Таким образом, Александр Матросов и Шакирьян Мухаметьянов - один и тот же человек.Интересна и дальнейшая судьба будущего Героя Советского Союза. Окончил семилетку в детском доме и был направлен на работу в Куйбышев, на вагоноремонтный завод. Однако сбежал и был пойман сотрудниками милиции в Саратове. За отсутствие документов был арестован и направлен в уфимскую детскую трудовую колонию НКВД.Звучит зловеще, но в судьбе Матросова колония сыграла положительную роль. Именно оттуда его призвали в армию в 1942 году. Но направили не на фронт, а в Краснохолмское пехотное училище в Оренбургской области. Толкового и сообразительного юношу берегли для командной должности.Там же приняли в комсомол.Закончить училище Матросову было не суждено. Как часто бывало в то время, в начале 1943 года пришел приказ направить курсантов в действующую армии. Александра направляют во 2 батальон 254 гвардейского полка 91 бригады 6 сталинского корпуса. Это соединение было сформировано НКВД.О подвиге Александра Матросова мы писали в предыдущей статье. Но остается один вопрос, ответ на который сможет окончательно закрыть тему рождения героя статьи. Откуда появилась официальная версия довоенной жизни Героя? Почему любой школьник расскажет о Матросове именно ту, выдуманную, историю?Косвенной причиной этого стал... Сталин! Именно он, собственноручно, написал на документах о гибели Александра Матросова: "Боец - герой. Корпус - гвардейский". Таким образом, награждение должно было быть быстрым. Но необходимы были хоть какие-то документы для оформления дела Героя Советского Союза.В 91-ю бригаду был послан офицер политуправления фронта, который на основании документов, присланных из Краснохолмского училища и составил биографию Матросова. Ту, красивую, в соответствии с духом времени. Ослушаться вождя нельзя, но и рассказывать о реалиях того времени… О детском доме, побегах, детской трудовой колонии…Видимо, офицер был не дурак и приключений искать не стал. А просто написал подходящую историю.Окончательную версию жизни и гибели Александра Матросова придумал режиссер знаменитого фильма "Два бойца" (1943 г.) Леонид Луков.Именно он в 1947 году снял знаменитый фильм "Рядовой Александр Матросов". Снял гениально, душевно, но... Как художник несколько приукрасил даже официальную версию, додумал некоторые детали, из молодого, неопытного солдата Александр превратился в бывалого воина, который уже больше года громил фашистов.Укорять Лукова за гениальный, но не правдивый фильм, нельзя. Режиссер снимал не документальную ленту, а художественный фильм. И снял хорошо. Наверное, каждый мальчишка послевоенного времени видел "кино про Матросова" по нескольку раз. Да и большинство сегодняшних читателей тоже.Вот так, в судьбе одного девятнадцатилетнего солдата, пересеклись судьбы множества известных и безымянных героев той войны. 75 лет назад башкир с русской фамилией совершил подвиг, который в последствии повторили более 200 человек.А теперь к чему мы все это, собственно.Вы никогда не задумывались, почему даже сегодня герои военных кинолент не воспринимаются русскими, украинцами, якутами, казахами, башкирами, татарами, осетинами? Даже в современных фильмах это присутствует. Знаменитые "28 панфиловцев" вспомните.Так ли важно откуда родом этот солдат? Так ли важно, на каком языке он говорил? Так ли важно какой у него нос, цвет волос, разрез глаз? Это русский солдат. Это защитник. Какая разница, Александр он или Шакирьян?В принципе, никакой. Тысячи Александров и Шакирьянов погибали далеко от своих родных мест, сражаясь и за свое село, и за всю страну. И победили в итоге.И мы, все нормальные люди, говорим: «Вечная память героям!». Без какого-либо разделения на национальности или народности.И правильно сделали жители башкирского села, когда первым написали то имя, которое принял их земляк. Но и в том правда, что вторым они написали его родовое имя. Это наш общий герой, Александр Матросов, и башкирский герой Шакирьян Мухаметьянов.Говоря о том, что в нашей истории, к сожалению, было много выдумок и откровенно ненужных исправлений, стоит просто признать, что да, было. Придумывали, додумывали и приукрашивали. И уже ничего с этим не поделать.Но насколько все эти придумки принижают подвиг Матросова? Космодемьянской? Талалихина? Горобца и многих других?Да, кто-то остался неизвестен и не отмечен наградами, уважением и памятью. Как первый закрывший собой пулемет младший политрук Понкратов, например.Становится от этого подвиг Матросова менее ценен? Все-таки нет. Не становится. И действительно подло копаться в прошлом, выискивая несуразности, на основании которых можно громкоголосо заявить, что все это вранье и выдумка.Мы так далеко зайдем. До того, что 2 мая над рейхсканцелярией знамени не было. Это тоже выдумали проклятые коммунисты. Ну и так далее.Не гадить на мертвых, им уже все равно. Наоборот, найти и рассказать о неизвестном подвиге – вот более благородная задача.Но за это лайков не соберешь. Но тем не менее, мы продолжим свои исторические рассказы о известных и не очень героях той войны.Наших героях. Настоящих.