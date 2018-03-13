Крым посещает делегация из Финляндии

В Крым приехали 10 человек. В состав делегации вошли представители Русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией, а также известный правозащитник Йохан Бекман.

РИА Новости со ссылкой на партию «Женский диалог» сообщает о том, что в Крым прибыла делегация общественных деятелей из Финляндии. Цель визита финских гостей, по их собственным словам, отказаться от практики недоверия и «начать выстраивать мост дружбы». Среди представителей финской делегации в Крыму – и известный правозащитник Йохан Бекман.Ранее многие делегации из других стран, посещавшие Крым после 2014 года, искренне удивлялись тому, что не видят на улицах «голодных людей» и «лиц в камуфляже с автоматами». Это говорит о том, что работа антироссийской пропагандистской машины делала своё дело, но личное посещение европейцами Крыма даёт полное впечатление о реальном положении на полуострове.РИА Новости приводит заявление главы партии «Женский диалог» Елену Семерикову:Отмечено, что делегация планирует начать работу по налаживанию культурных связей между Хельсинки и Крымом.При этом финны посетят не только культурно-исторические объекты, но и мост через Керченский пролив, чтобы своими глазами увидеть, что строительства моста не фейк, как ситуацию упорно пытаются выставить в украинских СМИ.