19:00 13 марта
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Крым посещает делегация из Финляндии

РИА Новости со ссылкой на партию «Женский диалог» сообщает о том, что в Крым прибыла делегация общественных деятелей из Финляндии. Цель визита финских гостей, по их собственным словам, отказаться от практики недоверия и «начать выстраивать мост дружбы». Среди представителей финской делегации в Крыму – и известный правозащитник Йохан Бекман.

Ранее многие делегации из других стран, посещавшие Крым после 2014 года, искренне удивлялись тому, что не видят на улицах «голодных людей» и «лиц в камуфляже с автоматами». Это говорит о том, что работа антироссийской пропагандистской машины делала своё дело, но личное посещение европейцами Крыма даёт полное впечатление о реальном положении на полуострове.

Крым посещает делегация из Финляндии



РИА Новости приводит заявление главы партии «Женский диалог» Елену Семерикову:
В Крым приехали 10 человек. В состав делегации вошли представители Русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией, а также известный правозащитник Йохан Бекман.


Отмечено, что делегация планирует начать работу по налаживанию культурных связей между Хельсинки и Крымом.

При этом финны посетят не только культурно-исторические объекты, но и мост через Керченский пролив, чтобы своими глазами увидеть, что строительства моста не фейк, как ситуацию упорно пытаются выставить в украинских СМИ.

Использованы фотографии: http://glava.rk.gov.ru
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Комментарии 23

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  1. Волька Сегодня, 17:52
    поломничество западников в Крым становится доброй традицией, действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
    Волька
    1. Кроу Сегодня, 17:58
      Смелые какие, не боятся ведь санкций из Украины.
      Потихоньку-помаленьку, но всё готовится к признанию статуса Крыма. Всё понимают, что эта земля навсегда останется за Россией. Вредоносные санкции продлевать вечно не получится.
      Хештег - #крымнаш
      Кроу
      1. 210окв Сегодня, 18:16
        Вечно не вечно ,но получится..Вот лично Вам эти санкции мешают жить?Мне нет,и я уверен это на ооочень долго.Вот только я боюсь что в один отнюдь не прекрасный момент заявится меченный 2.0 и санкции отменят..
        Цитата: Кроу
        Смелые какие, не боятся ведь санкций из Украины.
        Потихоньку-помаленьку, но всё готовится к признанию статуса Крыма. Всё понимают, что эта земля навсегда останется за Россией. Вредоносные санкции продлевать вечно не получится.
        Хештег - #крымнаш
        210окв
    2. Терский Сегодня, 18:06
      Кострюлеголовые, ау...., не вижу последовательности, срочно объявляйте финов не въездными. На вас уже даже чухонцы забили а вы о Крыме мечтаете. Скачите выше, главное с ритма не сбивайтесь, и мимо вас не только Крым проедет.
      Терский
    3. сибиралт Сегодня, 18:38
      А что же не приехали офицальные лица Финляндии? Неужто испугались сайта "Миротворец"? laughing
      сибиралт
    4. Симон Сегодня, 18:58
      Главное, что Европа видит Крым, с помощью европейских глаз, а не Киевского вранья!
      Симон
  2. bankirchik34 Сегодня, 17:52
    гугл maps им в помощь, ну понятно, что на халяву прокатится в Крым за счет бюджетных средств всегда приятней)))
    bankirchik34
  3. CentDo Сегодня, 17:54
    Если бы еще члены этих делегаций хоть какое-то влияние на политику своих стран могли оказывать. А то ездят то регулярно, а толку ноль.
    CentDo
    1. poquello Сегодня, 18:01
      Цитата: CentDo
      Если бы еще члены этих делегаций хоть какое-то влияние на политику своих стран могли оказывать. А то ездят то регулярно, а толку ноль.

      это люди, у английских футболистов по ЧМ мнение противоположное в сравнении с компашкой терезы мей, и так везде - а потом орут "русские хакеры вмешиваются в выборы"
      poquello
    2. ML-334 Сегодня, 18:39
      Капля камень точит,для хлопчиков-зрада.
      ML-334
  4. Egorovich Сегодня, 18:04
    Вся финская делегация попадет на сайт "миротворец" укрошумерской "республики" и на этом все закончится. Правда очень трудно пробивается на гнилой Запад.
    Egorovich
  5. Masya Masya Сегодня, 18:04
    При этом финны посетят не только культурно-исторические объекты, но и мост через Керченский пролив, чтобы своими глазами увидеть, что строительства моста не фейк,

    лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... wink
    Masya Masya
  6. лысова Сегодня, 18:05
    А после Крыма - отправить их в Киев и ДЛНР - адреналинчику хапануть.
    лысова
  7. taiga2018 Сегодня, 18:07
    ездють тут всякие ездють,а потом санкции ужесточають...
    taiga2018
    1. сибиралт Сегодня, 18:40
      Финны нам никаких санкций не объявляли.
      сибиралт
  8. Димка75 Сегодня, 18:35
    «ПолитНавигатор»: Когда Украину примут в Европейский Союз?
    Йохан Бекман: Никакой Украины нет. Невозможно принять несуществующее государство.

    в Хельсинки есть бандеровская ОПГ, которая позиционирует себя как «посольство Украины».

    29 июля 2014 года Бекман был назначен официальным представителем Донецкой Народной Республики в Финляндии

    тот еще независимый "политолог" и "правозащитник" ))
    Димка75
  9. словак Сегодня, 18:37
    Сотни делегаций самого разного уровня уже побывали в Крыму. Приятно, черт побери, когда тебя встречают, кормят, поят от пуза, таскают на экскурсии, дарят сувениры. Дальше- то что? В ЕС никто не хочет их слушать, да и они сами по возвращении домой молчат в тряпочку, не рвутся на трибуны, не дают интервью.
    словак
  10. MKPU-115 Сегодня, 18:37
    "При этом финны посетят не только культурно-исторические объекты, но и мост через Керченский пролив" - сейчас небратья клоуны их в санкционный список включат и повесткой в Киевский суд вызовут.
    Хохлы, ждём тут Ваших комментариев laughing
    MKPU-115
  11. MKPU-115 Сегодня, 18:39
    Цитата: лысова
    А после Крыма - отправить их в Киев и ДЛНР - адреналинчику хапануть.

    Давно сам оттуда или только на диване можешь?
    MKPU-115
  12. MKPU-115 Сегодня, 18:41
    Цитата: bankirchik34
    гугл maps им в помощь, ну понятно, что на халяву прокатится в Крым за счет бюджетных средств всегда приятней)))

    Завидно ,что не взяли или "религия" в Крым не позволяет съездить?
    MKPU-115
  13. Ретвизан 8 Сегодня, 18:45
    Не надо самим себе доказывать, что Крым наш!
    Приехала туда делегация из Финляндии или Германии - пох!
    Крым это Россия и точка! Нам их одобрение не требуется.
    Ретвизан 8
  14. MKPU-115 Сегодня, 18:50
    Цитата: словак
    В ЕС никто не хочет их слушать, да и они сами по возвращении домой молчат в тряпочку, не рвутся на трибуны, не дают интервью.

    А зачем? Крым - это Россия, свершившийся факт. Украина - подстилка США - факт.
    MKPU-115
  15. mavrus Сегодня, 18:58
    Цитата: лысова
    А после Крыма - отправить их в Киев и ДЛНР - адреналинчику хапануть.

    А кто же их теперь в Киев пустит. Не дай Бог там расскажут, что в Крыму видели.
    mavrus
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