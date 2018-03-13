Они мешают нам доминировать! США опять жалуются на российские ЗРК в Сирии

Присутствие России в Сирии сделало Москву постоянным игроком в регионе, а Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики, зачастую практически без учета сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения. Увеличение количества российских ЗРК в регионе угрожает нашему доступу и возможности доминировать в воздушном пространстве

Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Сирии угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона. Об этом во вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.- отметил генерал.По версии Вотела, США "должны конкурировать с Россией и Китаем, поскольку они соперничают за доступ и влияние" в данном регионе. Он считает, что Россия наряду с Ираном и Китаем все чаще конкурирует с американскими союзниками в оборонной, политической и военной сферах.Напоминаем, что российские базы прикрывают системы С-300 и С-400, а также комплексы "Панцирь", способные бороться с низколетящими целями, включая БПЛА. Кроме этого российские специалисты помогли сирийским военным восстановить советские системы С-200