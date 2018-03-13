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Они мешают нам доминировать! США опять жалуются на российские ЗРК в Сирии

Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Сирии угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона. Об этом во вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

Они мешают нам доминировать! США опять жалуются на российские ЗРК в Сирии


Присутствие России в Сирии сделало Москву постоянным игроком в регионе, а Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики, зачастую практически без учета сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения. Увеличение количества российских ЗРК в регионе угрожает нашему доступу и возможности доминировать в воздушном пространстве
- отметил генерал.


По версии Вотела, США "должны конкурировать с Россией и Китаем, поскольку они соперничают за доступ и влияние" в данном регионе. Он считает, что Россия наряду с Ираном и Китаем все чаще конкурирует с американскими союзниками в оборонной, политической и военной сферах.

Напоминаем, что российские базы прикрывают системы С-300 и С-400, а также комплексы "Панцирь", способные бороться с низколетящими целями, включая БПЛА. Кроме этого российские специалисты помогли сирийским военным восстановить советские системы С-200





Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. Волька Сегодня, 18:04
    значит мы все делаем правильно...
    Волька
    1. volodya Сегодня, 18:06
      А кто их туда вообще звал?
      volodya
      1. maxim947 Сегодня, 18:29
        Они мешают нам доминировать!

        Заплачь еще))))
        maxim947
    2. poquello Сегодня, 18:07
      Цитата: Волька
      значит мы все делаем правильно...

      хе хе, их кто звал то в Сирию, а там ещё варианты есть более печальные для них
      poquello
      1. 210окв Сегодня, 18:13
        Вот черт!Опять эти русские на доминанту нахезали.. wassat
        210окв
    3. Симон Сегодня, 18:12
      Пускай бояться нас! А раз будут бояться, значит будут уважать wink
      Симон
    4. Венд Сегодня, 18:22
      Ну право слово, детский сад. Такие США я не помню. Видать у них ам все очень печально.
      Венд
    5. сибиралт Сегодня, 18:22
      Американские ПРО и авианосцы обнулили. В понедельник узнают о новом президентстве Путина. Еще чуть и они заплачут. crying
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 18:32
        В понедельник?А сейчас они ещё не знают?Действительно,или совсем тупездни,или совсем наивные..
        Цитата: сибиралт
        Американские ПРО и авианосцы обнулили. В понедельник узнают о новом президентстве Путина. Еще чуть и они заплачут. crying
        210окв
    6. лаврентий павлович Сегодня, 18:30
      Цитата: Волька
      значит мы все делаем правильно...

      Надо еще бабахнуть по полосатым выродкам, а то уже выродки из англии ультиматумы ставить осмелились. Мир будет только тогда, когда англосаксов не будет на планете.
      лаврентий павлович
    7. антивирус Сегодня, 18:44
      Агапит задумался о прическе
      антивирус
  2. Борис Томаров_2 Сегодня, 18:04
    Да, что это такое творится, гегемона, и в хрен не ставят, и хто Россия.
    Борис Томаров_2
    1. сибиралт Сегодня, 18:27
      МО РФ сегодня заявило об ответном ударе в случае американского ракетного или авиационного нападения на Дамаск. Представляю как поплыл Пентагон! belay Пока США от такого очухается, Восточная Гута будет в основном зачищена.
      сибиралт
  3. Симон Сегодня, 18:10
    Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики. --- А, что вы хотели! Сначала на боевиках испытаем, а потом на тех, кто на нас нападет! negative
    Симон
    1. Vita VKO Сегодня, 18:14
      Цитата: Симон
      Сначала на боевиках испытаем, а потом на тех, кто на нас нападет!

      Будем надеяться на удачное боевое крещение С-400. Не думаю, что американцы полезут на пролом, но вот удар крылатыми ракетами и беспилотными под прикрытием помех вполне реален.
      Vita VKO
      1. donavi49 Сегодня, 18:23
        Причем скорей всего по новой схеме. Например с красного моря через Саудитов и Иорданию. Или из персидского залива через Ирак и Иорданию, чтобы не напороться на случайное обнаружение какой позиции ПВО на месторождениях в пустыне.
        donavi49
  4. Vita VKO Сегодня, 18:11
    Американским генетикам похоже удались опыты по выведению американской доминантной особи. В принципе ни чего удивительно если вспомнить криминал который заселял Америку и занимался геноцидом индейцев и работорговлей. Сейчас США со свой исключительностью все больше скатываются к риторике обыкновенного фашизма и все меньше разума в их действиях. Причем чем больше гос.долг США темь воинствене становятся политики.
    Vita VKO
  5. Стас Снежин Сегодня, 18:13
    У генерала погоны на форме поперёк..
    Стас Снежин
  6. taiga2018 Сегодня, 18:13
    американцы должны сказать нам спасибо,потому что отсутствие конкуренции расхолаживает,а конкуренция наоборот заставляет быть в форме...
    taiga2018
  7. Masya Masya Сегодня, 18:14
    угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона

    еще не поняли? кончилась доминанта...
    Стой, кто летит!? Предъявите пропуск
    Нужно всякой птице документ иметь
    Потому, что птице нельзя за границу
    Просто так, без визы, самой перелететь.
    А-я-яй туда нельзя!
    А-я-яй сюда нельзя!
    А-я-яй туда нельзя!
    А-я-яй! wink
    Masya Masya
  8. Sverdlov Сегодня, 18:17
    Не, определённо надо для закрепления рефлекса там случайно чтонибудь запустить и случайно попасть в какуюнибудь полоссатую хрень, лучше покрупнее, и потом дико извиниться...
    И уволить сержанта нажавшего не ту кнопку, с переводом в Москву на доучивание в академию ВКС. Чтоб впредь неповадно было, сами знаете кому...
    Sverdlov
    1. Masya Masya Сегодня, 18:46
      Цитата: Sverdlov
      там случайно чтонибудь запустить и случайно попасть

      wink
      Masya Masya
  9. изя топ Сегодня, 18:18
    опять наши без извинений янкесам палки в турбины вставляют recourse
    изя топ
  10. turbris Сегодня, 18:22
    А я думаю гегемон не решится, ведь до этого все вооруженные конфликты происходили при 4-х, 5-ти кратном превосходстве ВВС США над силами ПВО Ирака, Ливии, Югославии, Афганистана, а сейчас в Сирии такого не наблюдается, поэтому и вопли насчет невозможности доминирования.
    turbris
  11. SOF Сегодня, 18:22
    Примечательна страусиная позиция Китая, которого, тут, многие пророчат на роль ведущей державы: продекламировал свое участие в разборке восточной Гуты, а потом, после переговоров с мерикатосами, тихо слился, под предлогом "высокой занятости"....
    Кто там про угрозу с Востока рассказывал?
    ...кишка тонка... это не Лего копировать....
    ...и таки "ДА"....какие у нас "великие" союзники... по ОДКБ.... спиногрызы... блин....
    SOF
    1. donavi49 Сегодня, 18:35
      А зачем Си влезать на чужой огород? У него свой огород в восточной Африке от Судана и Эфиопии до Танзании и Уганды. И они его стерегут. В Сирии у них интересов нет.
      donavi49
  12. Ин100грамм Сегодня, 18:25
    Видимо у них там совсем плохи дела, если так завизжали. Поверили нашему МО по поводу ответки. Тем более и Асад сейчас не безоружен.
    Ин100грамм
    1. faiver Сегодня, 18:40
      ну асад то как раз перед америкой и их союзниками считай что и безоружен, но присутствие наших все меняет..
      faiver
  13. Балу Сегодня, 18:27
    Генштаб РФ предупредил американцев: Ударите по Сирии, потопим корабли

    Наконец я почувствовал, что у нас есть вооруженные силы, готовые дать отпор если чё good drinks fellow
    Воинской удачи всем, и вернуться домой без потерь.
    Балу
    1. faiver Сегодня, 18:45
      а ссылочку можно?
      faiver
  14. КВУ-НСвД Сегодня, 18:33
    Ну да..Когда ты годами самый борзый на районе , а тут вдруг появляется парнишка , способный пустить тебе кровавую соплю , то таки да - это как-то мешает и действия свои перестраиваешь так-то с трудом.. laughing
    КВУ-НСвД
    1. Masya Masya Сегодня, 18:54
      Цитата: КВУ-НСвД
      это как-то мешает и действия свои перестраиваешь так-то с трудом.

      так в том- то и дело перестраивать не хотят... не понимают, что уже не будет как раньше... цепляются за убегающий вагон...
      Masya Masya
  15. MKPU-115 Сегодня, 18:33
    "в Сирии угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона" - а они там доминируют?
    MKPU-115
  16. Livonetc Сегодня, 18:39
    Цитата: MKPU-115
    "в Сирии угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона" - а они там доминируют?

    Наверное.
    Американцы тоже в домино играют.
    Livonetc
  17. Sverdlov Сегодня, 18:46
    Цитата: SOF
    Примечательна страусиная позиция Китая, которого, тут, многие пророчат на роль ведущей державы: продекламировал свое участие в разборке восточной Гуты, а потом, после переговоров с мерикатосами, тихо слился, под предлогом "высокой занятости"....
    Кто там про угрозу с Востока рассказывал?
    ...кишка тонка... это не Лего копировать....
    ...и таки "ДА"....какие у нас "великие" союзники... по ОДКБ.... спиногрызы... блин....

    Китайцы, помнотся, когда заварушка в Сирии вместе с нами только начиналась, грозились загнать авианосец в Средиземное и несколько тысяч пехоты завезти к Асаду и России в помощь. Потом тихо слились. А всплеск был в прессе...
    Sverdlov
  18. Влад5307 Сегодня, 18:47
    Цитата: Стас Снежин
    У генерала погоны на форме поперёк..

    это не погоны - это мозги такие вывихнутые! crying
    Влад5307
  19. ML-334 Сегодня, 18:47
    Радует за С-200-есть ещё потенциал.На каждую ракету-уничтоженную цель.
    ML-334
    1. казак 471 Сегодня, 18:58
      С-200 хорош при наличии грамотного расчёта в кабинах ..неизвестен уровень подготовки сирийцев .
      казак 471
  20. zulusuluz Сегодня, 18:59
    Это каким таким "мирным гражданам" угрожают зенитно-ракетные комплексы???
    zulusuluz
  21. Кент0001 Сегодня, 19:00
    Посмотрим на наше ПВО в Сирии в случае удара американцев, или опять ничего не предпримем для защиты союзника?
    Кент0001
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