Российский спецназ в Сирии впечатлил западных экспертов

Эксперт Института национальной безопасности Израиля Сара Файнберг в своей статье, посвященной задействованию российских Сил специальных операций в Сирии, называет Арабскую Республику масштабным полигоном для спецназа ВС РФ. По ее мнению, в задачи специальных подразделений входит: наведение самолетов на объекты террористов, ликвидация командиров боевиков и проведение штурмовых операций.



Сирия, продолжает она, стала первым иностранным государством, где так масштабно была задействована элита российской армии. Это позволило оттачивать мастерство спецназовцев без дополнительных финансовых расходов. Численность бойцов ССО в Сирии, по мнению Фанберг, составляет до 250 человек.



Эксперт Института национальной безопасности Израиля считает, что успешное проведение военной операции против международного терроризма в Сирии свидетельствует о возрождении русского военного искусства.











