20:48 13 марта

Российский спецназ в Сирии впечатлил западных экспертов

Эксперт Института национальной безопасности Израиля Сара Файнберг в своей статье, посвященной задействованию российских Сил специальных операций в Сирии, называет Арабскую Республику масштабным полигоном для спецназа ВС РФ. По ее мнению, в задачи специальных подразделений входит: наведение самолетов на объекты террористов, ликвидация командиров боевиков и проведение штурмовых операций.

Сирия, продолжает она, стала первым иностранным государством, где так масштабно была задействована элита российской армии. Это позволило оттачивать мастерство спецназовцев без дополнительных финансовых расходов. Численность бойцов ССО в Сирии, по мнению Фанберг, составляет до 250 человек.

Эксперт Института национальной безопасности Израиля считает, что успешное проведение военной операции против международного терроризма в Сирии свидетельствует о возрождении русского военного искусства.




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Комментарии 7

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  1. Клебер Сегодня, 19:31
    Даже мотреть не буду. Как спецназ может впечатлить, я в курсе не по наслышке. Походу только у нас так мучают, чтоб в боевом выходе был эффектный результат ............
    Клебер
  2. Волька Сегодня, 19:32
    собственно почему евреи говорят о возрождении российского военного искусства, оно было, есть и будет всегда...
    Волька
    1. Masya Masya Сегодня, 19:38
      Цитата: Волька
      было, есть и будет всегда...

      это в крови...
      Masya Masya
      1. Волька Сегодня, 19:40
        уважаемый коллега, уточню Ваше замечание, военное искусство русских теперь уже в генах...
        Волька
        1. Masya Masya Сегодня, 19:48
          Цитата: Волька
          Ответить Цитир

          так кто же спорит? просто кровь это наша кровь...
          Masya Masya
  3. polpot Сегодня, 19:40
    Каждый воин - парень бравый, 
    Смотрит соколом в строю. 
    Породни- -роднились мы со славой, 
    Славу добыли в бою. 
    polpot
  4. jurijsv Сегодня, 20:38
    вообзето в Сирии идет защита России. Посмотрите на карту. Если вся это сволота высвободится и пройдет 600 км?????
    jurijsv
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