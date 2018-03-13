Российский спецназ в Сирии впечатлил западных экспертов
Эксперт Института национальной безопасности Израиля Сара Файнберг в своей статье, посвященной задействованию российских Сил специальных операций в Сирии, называет Арабскую Республику масштабным полигоном для спецназа ВС РФ. По ее мнению, в задачи специальных подразделений входит: наведение самолетов на объекты террористов, ликвидация командиров боевиков и проведение штурмовых операций.
Сирия, продолжает она, стала первым иностранным государством, где так масштабно была задействована элита российской армии. Это позволило оттачивать мастерство спецназовцев без дополнительных финансовых расходов. Численность бойцов ССО в Сирии, по мнению Фанберг, составляет до 250 человек.
Эксперт Института национальной безопасности Израиля считает, что успешное проведение военной операции против международного терроризма в Сирии свидетельствует о возрождении русского военного искусства.
Сирия, продолжает она, стала первым иностранным государством, где так масштабно была задействована элита российской армии. Это позволило оттачивать мастерство спецназовцев без дополнительных финансовых расходов. Численность бойцов ССО в Сирии, по мнению Фанберг, составляет до 250 человек.
Эксперт Института национальной безопасности Израиля считает, что успешное проведение военной операции против международного терроризма в Сирии свидетельствует о возрождении русского военного искусства.
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