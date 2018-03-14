Фондю из русских наёмников от «Либерасьон»

Так как тема российский наемников в Сирии начала угасать, тему обещаний Путина уже обгрызли всю, а британская тема с отравлением бывшего сотрудника спецслужб еще не вышла на нормальную орбиту, надо, наверное, плеснуть бензинчика на старые угли. А вдруг выгорит?В такой вот попытке уличили одну из крупнейших газет Франции, «Либерасьон». С подачи телеканала France 24. Корреспондент канала, некто Елена Волошина, поговорила с кем-то. Кто-то в зеленой форме дал Елене некоторую информацию на тему наемников Вагнера, и этот некто был подан как «вербовщик наемников, который сотрудничает с основной российской частной военной компанией».Понимаю, что во Франции и не такой круассан стрескают, но тут «Либэ», как коротко называют газету, облажалась по полной. Но – в духе событийности и вкусов.Госпожа Волошина, общаясь с этим то ли «полевым командиром», то ли «вербовщиком», она сама точно не определилась, выдавала его за гражданина России, весьма сведущего в этих делах.Но то ли бюджет подвел, то ли головы плоховато отработали, но на деле вышло все в стиле «Красной жары».Все так ничего, и портрет Путина по теме, и триколорная кружка… Вот эмблема Новороссии совершенно не в тему на «россиянине», но тут ничего не поделаешь. За неимением гербовой малюем на пипифаксе. Где медведь, водка и "Калибр", я вообще не понял.К принадлежности этого господина Некто я вернусь в конце, а пока стоит внимательно вчитаться в ту ересь, которую он выдал госпоже Волошиной.Хотя варианта, что всю эту чушь в своей голове родила Волошина, я тоже не исключаю.Здорово, правда? Интрига-то какая! Особенно решение проблемы с возвратом тел «после выборов Путина». До этого – никак. Будут лежать где-то и…Это уже серьезно. Это попахивает диагнозом, знаете ли. Пока мы запомним, что основная цель ЧВК – «борьба с режимом Асада».Ну а «захват Россией рынка нефтяных ресурсов» — вот оно, золото! Человек умный, понятно, сообразит, что для захвата рынка нефти не надо воевать в Сирии. Воевать надо на бирже. Но раз по мнению столь высоко посаженного вербовщика мировой рынок нефтяных ресурсов находится в Сирии, спорить не будем.Вообще, сложно спорить с такими… Все равно проиграешь.Аплодисменты. Стоя. Бурные и продолжительные.Российская авиация бомбит террористов. Артиллерия долбит их же. Вместе с армией САР. То есть вместе с Асадом. Да, зачастую огребали и всякие там «несистемные оппозиционные», но нечего там шастать, где серьезные парни дело делают.Простите, а что там господин Некто в первом вопросе вещал? Смотрим. Видим: «Это борьба против режима Асада». Что получается? Мы тут надорвались все, рассказывая, как наша армия и ВКС помогают законному президенту Асаду бороться с ИГИЛ*, а этот Некто, простите, берет и заявляет обратное.Ладно, у нас есть места, где и не такое можно услышать. И есть люди, подобные Волошиной, готовые разнести эту дурь по всему свету.Хотя я думаю, что должен был в редакции «Либэ» хоть один здравомыслящий человек найтись, кто позвонил бы по номеру 15. Чтобы приехали и укольчик сделали.Ладно там, сотрудничество вне закона. Можно переварить, хотя тот еще рататуй. Боеприпасов подкинуть, сухпайков… Хорошо, проглотим. Хоть и со скрежетом.Интересно, а там еще можно остаться нормальным (а надеюсь по простоте душевной), коли такое вот в мозги заряжают. Шойгу и весь его штаб сидит и определяет боевые задачи для ВКС и ЧВК. Против Асада. Дабы отжать заводы и скважины.Ух… Мороз прям по коже.Парижане, как мне вас все-таки жаль иногда. Да и вообще, всех французов, кто этот бред прочитает. Ведь поверите же, правда? Пишет же крупнейшая газета, с именем, с прошлым. Да, сегодня дела у «Либерасьон» идут не фонтан, господин хозяин Ротшильд в убытки вгоняет, но все-таки…А всех-то дел – взяли какое-то тело на Донбассе. Сфотографировали на фоне портрета Путина и черного флага (видимо, это флаг ЧВК) этого Некто в форме с флагом Новороссии, и все. Понятно, что на Донбассе, что в ДНР, что в ЛНР в каждом служебном помещении Путин висит, там своих нет. Ну да суть-то даже не в оформлении.Сильно. Крепко сказано. Интересно, а состояние рубленого мяса – это обязательное условие, или все-таки можно без этого обойтись? От пули или там осколка – не вариант?Своеобразный подход и понимание вопроса. Даже француз, который в курсе порядков и нравов в Иностранном легионе французском же, содрогнется. В мешке, порубленный в фарш… Брр…Вот этот момент интересен. «Казаки и гражданские лица». Знаете, а ведь даже в донбасских республиках такого деления сейчас не встретишь. На воевавших, казаков и гражданских. Бросается так в глаза.Странно, правда? Вербовщик – и не знает, сколько получают наемники. Смешно даже. Мы приводили однажды порядок цифр. Полученный как раз от непосредственных участников. И, скажу честно, в этой грабиловке, только случайно маскирующейся под ЧВК, за такие гроши я бы работать не стал.Сильна земля донбасская сказочниками, сильна. Вот прямо другого места нет для ветерана, как в супермаркете охранником, да? Оплеванным и униженным. Ну-ну… А, еще на бензоколонке можно пистолет заправочный вставлять. Третьего уже не дано. Третье – это в ЧВК. На пути к мешку с рубленым фаршем, похороненным в песке.Просто повторю: мне жаль французов, которых кто-то кормит вот такой гадостью. Потому что фондю из сами понимаете чего – это все равно сами понимаете что, облитое расплавленным сыром или шоколадом. Не сильно лучше на вкус.Оболванивание. Массовое, безжалостное и беспощадное, к сожалению, налицо. Увы, это раньше были какие-то состязания, кто умнее, кто подробнее выдаст материал. Сейчас — кто дурнее. Лишь бы погорячей и верилось хоть чуть-чуть.И это в стране первой демократической революции. Хотя... Что тут рассуждать. "Либерасьон" — это "освобождение, раскрепощение". Вот и освободились. И раскрепостились. Ре-эволюционировали.