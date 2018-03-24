07:00 24 марта

Опытный вездеход ЗИЛ-49042

В начале семидесятых годов прошлого века Специальное конструкторское бюро Завода им. И.А. Лихачева занялось разработкой новой версии поисково-эвакуационного комплекса, предназначенного для оказания помощи приземлившимся космонавтам. В будущих проектах планировалось реализовывать новые идеи, требовавшие проверки. Одним из инструментов для изучения предложенных технических решений стал опытный вездеход-амфибия ЗИЛ-49042.

Следует отметить, что процесс модернизации поисково-эвакуационных комплексов стартовал еще в конце шестидесятых, когда началась разработка машины ПЭУ-2 / ЗИЛ-5901. В 1970 году опытный образец этой модели вышел на испытания и показал себя самым лучшим образом. Тем не менее, у такого вездехода-амфибии был серьезный недостаток в виде неприемлемых размеров и массы – они были связаны с одновременным наличием грузовой площадки и пассажирской кабины. Чрезмерно крупную машину нельзя было перевозить военно-транспортной авиацией, что серьезно сокращало ее реальный потенциал. ПЭУ-2 не стали принимать на снабжение, а основные выводы, сделанные во время ее проверки, легли в основу новых проектов.


Вездеход ЗИЛ-49042 после ремонта и реставрации. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru



По результатам испытаний ПЭУ-2 было определено, что перспективный поисково-эвакуационный комплекс должен включать, как минимум, две машины сверхвысокой проходимости. На одной предлагалось монтировать подъемный кран и грузовую площадку для эвакуации спускаемого аппарата, а вторая должна была получить обитаемый отсек и стать самым настоящим домом на колесах. Все это позволяло решать поставленные задачи, но при этом не исключало транспортировку техники по воздуху.

С учетом опыта эксплуатации серийной и опытной техники существующих типов в начале семидесятых начали разработку новых образцов. Перспективный поисково-эвакуационный комплекс, в который предполагалось ввести сразу несколько машин, получил обозначение ПЭК-490. Нетрудно заметить, что цифры в таком обозначении соответствуют советской системе индексов автомобильного транспорта. Число «490» указывало, что новые образцы будут относиться к категории специальных автомобилей с полной массой в пределах 8-14 т.

При разработке новой «космической» техники планировалось использовать и уже известные, и новые решения. Отработка новых идей, как самостоятельно, так и в связке с существующими, требовала строительства и испытаний специальных макетных образцов. Именно с такой целью был запущен проект под обозначением ЗИЛ-49042. Эта машина не рассматривалась в качестве полноценной замены для существующих систем ПЭУ-1, однако должна была самым заметным образом повлиять на дальнейшее развитие специальной техники. Ведущим конструктором нового проекта был назначен А.А. Соловьев.


Вездеход на испытаниях. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru


Одной из задач новых проектов было облегчение конструкции вездехода при сохранении всех основных возможностей. Именно такие цели ставились перед экспериментальным проектом ЗИЛ-49042. Машина этого типа, сохраняя некоторые черты предшественников, должна была получить более легкие устройства. Сокращение снаряженной массы привело бы к появлению некоторых преимуществ перед существующей техникой. Наиболее удачные технические решения, предложенные и реализованные в новом проекте, могли быть использованы при создании новых амфибий, рассчитанных для полноценной эксплуатации.

С точки зрения общей архитектуры новый вездеход был похож на предыдущие машины для поисково-спасательных структур. Основой машины ЗИЛ-49042 являлась сварная рама из алюминиевых профилей с креплениями для установки всех главных узлов и агрегатов. На раме закреплялся водоизмещающий герметичный корпус из стеклопластика. Он имел скругленный нижний лобовой участок, усиленный несколькими продольными ребрами жесткости. Через скругленные поверхности такой лоб сопрягался с вертикальными бортами. Последние имели вырезы-арки под крупные колеса. Сзади корпус имел пару наклонных листов близкой к прямоугольной формы.

Выше стеклопластиковой «лодки» находилась верхняя часть кабины с развитым остеклением. Позади кабины имелся кожух меньшей высоты с заваленными внутрь бортами. Он выполнял функции крышки моторного отсека. Перед кабиной, под верхней лобовой деталью, были организованы объемы для размещения некоторых агрегатов. Доступ к этому отсеку обеспечивался тремя люками. По периметру верхней части корпуса имелось несколько ящиков для того или иного оборудования или имущества.


Вид на правый борт и корму. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru


По причине максимального облегчения конструкции опытный вездеход не нуждался в силовой установке высокой мощности. В отличие от некоторых предыдущих машин, он получил только один бензиновый двигатель ЗИЛ-130 мощностью 150 л.с. Двигатель соединялся со стандартным однодисковым сцеплением и механической коробкой передач. Такой силовой агрегат помещался в задней части корпуса. На кормовой детали его кожуха поместили выхлопную трубу с глушителем.

С учетом наработок по ряду успешных проектов вездеход ЗИЛ-49042 оснастили трансмиссией с бортовой раздачей мощности. Силовой агрегат в виде двигателя и механической коробки передач передавал мощность на раздаточную коробку с выдачей крутящего момента на три карданных вала. Через блокируемый межбортовой дифференциал коробка разделяла мощность на два потока для каждого из бортов. Третий выходящий вал был связан с водометным движителем. Между отдельными колесами борта мощность распределялась при помощи колесных редукторов, по три на каждом потоке. В проекте была предложена новая конструкция трансмиссионных тормозов, впоследствии нашедшая применение на новой технике.

Вновь была использована трехосная ходовая часть с равномерным распределением осей по базе. Последняя равнялась 4,8 м при расстоянии между соседними осями по 2,4 м. ЗИЛ-49042 сохранил отработанную схему с жесткой подвеской средних колес и рычажно-торсионной системой на первой и третьей осях. Оси с подрессоренной подвеской также соединялись с механизмами управления. Колеса комплектовались шинами модели И-159 размерностью 16,00-20 и соединялись с централизованной системой регулировки давления.


Машина поднимается на склон. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru


В корме корпуса разместили водометный движитель. Канал этого устройства соединял заборное устройство в днище и сопло в нише кормового агрегата. Направление выбрасываемого потока и, соответственно, вектор тяги изменялись при помощи двух отклоняемых боковых створок.

Около половины длины корпуса у вездехода ЗИЛ-49042 приходилось на кабину экипажа и пассажирский салон. Все места для экипажа и пассажиров помещались в едином обитаемом отсеке, не имевшем сплошных перегородок. Передняя часть обитаемого объема отдавалась под кабину экипажа с тремя посадочными местами. Водитель помещался слева и располагал всеми необходимыми органами управления. Пассажирский салон имел восемь посадочных мест, размещенных вдоль бортов. Кабина комплектовалась крупными лобовыми стеклами и бортовыми окнами меньшего размера. Салон так же оснащался развитым остеклением, обеспечивавшим почти круговой обзор.

Доступ к местам экипажа обеспечивался парой бортовых дверей. Над средним местом кабины предусматривался люк в крыше. Посадка в пассажирский салон была достаточно сложной. Единственная его собственная дверь находилась в корме и вела на крышу-палубу корпуса. Таким образом, перед посадкой в салон пассажирам приходилось забираться на достаточно высокий борт амфибии.


Испытания в холодное время года. Фото Kolesa.ru


Несмотря на экспериментальный характер проекта, вездеход ЗИЛ-49042 получил набор разнообразного оборудования для работы на удалении от баз и оказания помощи. Так, обитаемый отсек получил три отдельных отопителя разных типов. В укладках перевозились огнетушитель, спасательное и медицинское оборудование, запас одежды и т.д. В распоряжении экипажа имелся запас воды и продовольствия на трое суток. Для создания по-настоящему домашних условий в салоне даже поместили переносной телевизор из линейки «Юность».

Новые узлы и агрегаты, отличавшиеся сниженной массой, позволили заметным образом уменьшить вес вездехода, хотя и не привели к заметному сокращению габаритов. Длина машины ЗИЛ-49042 составляла 8,96 м, ширина – 2,6 м, высота – 2,5 м. Колесная база достигала 4,8 м при колее 2,1 м. Дорожный просвет – 448 мм. За счет применения новых элементов конструкции снаряженная масса машины была доведена до 6415 кг. Полезная нагрузка – 2 т. По расчетам, амфибия могла бы развивать на шоссе скорость до 75-80 км/ч. На воде этот параметр достигал 8-9 км/ч.

В середине ноября 1972 года Завод им. Лихачева завершил строительство единственного запланированного вездехода ЗИЛ-49042. Машину сразу отправили на испытания, в рамках которых новые решения планировалось проверить в разных условиях и на различных ландшафтах. По результатам испытаний могли быть приняты решения о дальнейшем развитии проекта или о создании совершенно новой машины.


Амфибия на воде. Фото Kolesa.ru


Опытный образец новой модели на заводе окрасили в защитный цвет по типу военной техники. На дверях кабины нанесли бортовой номер «44». Также использовались номерные знаки «11-43 проба». Известно, что заводские острословы не смогли пройти мимо новой машины. За характерную расцветку и амфибийные возможности вездеход прозвали «Крокодилом».

Испытания на разных трассах и полигонах показали, что примененные новые агрегаты трансмиссии, отличавшиеся меньшей массой, полностью справляются со своей работой и могут использоваться на практике. Достигнутое сокращение массы конструкции в определенной мере снизило нагрузку на агрегаты и дало некоторые преимущества. В целом, новые устройства оправдали себя. Их можно было использовать как при дальнейшем развитии имеющегося проекта ЗИЛ-49042, так и при создании новых образцов техники.

В силу определенных причин СКБ ЗИЛ не стало развивать опытный проект в его существующем виде, но запустило разработку совершенно новой машины. При этом, несмотря на те или иные нововведения, значительное число наработок по ЗИЛ-49042 было сохранено. Иные решения из этого проекта были переработаны в соответствии с имеющимися требованиями и тоже использовались при создании новой техники.

Опытный вездеход ЗИЛ-49042
До реставрации ЗИЛ-49042 пребывал в весьма плохом состоянии. Фото Denisovets.ru


В первой половине семидесятых годов Специальное конструкторское бюро Завода им. Лихачева запустило разработку нового вездехода-амфибии ЗИЛ-4906, призванной стать основой перспективного поисково-эвакуационного комплекса ПЭК-490. Несмотря на некоторые внешние и внутренние различия, транспортная машина ЗИЛ-4906 и пассажирский вездеход ЗИЛ-49061 в определенной мере базировались на конструкции опытного ЗИЛ-49042.

В новых проектах СКБ ЗИЛ вновь использовало отработанную и проверенную трехосную архитектуру ходовой части с жесткой подвеской средних колес. Колеса и шины без доработок заимствовались у ЗИЛ-49042. Также у «Крокодила» взяли корпус, незначительно изменив передний и задний свесы. Трансмиссия для ЗИЛ-4906 частично разрабатывалась заново, но передаточные числа в основных ее элементах были определены еще в проекте ЗИЛ-49042.

Опытный вездеход ЗИЛ-49042, появившийся в 1972 году, не смог выйти за пределы полигонов и остался в истории исключительно в качестве экспериментальной машины, предназначенной для отработки новых технических решений. При этом решения были удачными и могли найти применение в новых проектах. Вскоре после завершения испытаний опытной машины стартовала разработка новых образцов техники. К середине семидесятых годов новые машины комплекса ПЭК-490 вышли на испытания, а через несколько лет начали заменять устаревающие ПЭУ-1.


Отремонтированный вездеход в движении. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru


В связи с началом проектирования новых образцов специальной «космической» техники опытный образец ЗИЛ-49042 оказался ненужным. В течение длительного времени он оставался на предприятии ЗИЛ, где простаивал без дела. Позже уникальная машина изменила свой статус и стала музейным экспонатом. Как и в случае с другими интереснейшими вездеходами, долгие годы не самого аккуратного хранения плохо сказались на состоянии машины. Тем не менее, несколько лет назад все музейные амфибии от СКБ ЗИЛ прошли реставрацию и вернули свой изначальный вид. При этом была допущена небольшая «художественная вольность»: на выступающем верхнем поясе стеклопластикового водоизмещающего корпуса появилась белая окантовка, которой не было в исходной схеме окраски.

Сейчас единственный вездеход ЗИЛ-49042 хранится в Государственном военно-техническом музее (с. Ивановское, Московская область). Он входит в состав интереснейшей экспозиции, представляющей все основные разработки Специального конструкторского бюро ЗИЛ в области автомобилей сверхвысокой проходимости. Рядом с «Крокодилом» демонстрируются более новые машины, созданные с использованием его идей и решений.

Проект ЗИЛ-49042 предназначался для проверки новых технических решений и определения их перспектив в рамках последующих проектов. Опытный образец по прозвищу «Крокодил» оправдал ожидания, что позволило начать проектирование новой техники. Вскоре появился спасательный комплекс ПЭК-490, эксплуатация которого продолжается до сих пор. Подобные результаты всей «космической» программы СКБ ЗИЛ наглядно показывают, насколько важным и полезным был экспериментальный проект ЗИЛ-49042.


По материалам сайтов:
http://gvtm.ru/
http://denisovets.ru/
http://kolesa.ru/
Кочнев Е.Д. Секретные автомобили Советской Армии. – М.: Яуза, Эксмо, 2011.
Автор: Рябов Кирилл


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