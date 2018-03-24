Опытный вездеход ЗИЛ-49042



Вездеход ЗИЛ-49042 после ремонта и реставрации. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru



Вездеход на испытаниях. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru



Вид на правый борт и корму. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru



Машина поднимается на склон. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru



Испытания в холодное время года. Фото Kolesa.ru



Амфибия на воде. Фото Kolesa.ru



До реставрации ЗИЛ-49042 пребывал в весьма плохом состоянии. Фото Denisovets.ru



Отремонтированный вездеход в движении. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru

По материалам сайтов:

http://gvtm.ru/

http://denisovets.ru/

http://kolesa.ru/

Кочнев Е.Д. Секретные автомобили Советской Армии. – М.: Яуза, Эксмо, 2011.

В начале семидесятых годов прошлого века Специальное конструкторское бюро Завода им. И.А. Лихачева занялось разработкой новой версии поисково-эвакуационного комплекса, предназначенного для оказания помощи приземлившимся космонавтам. В будущих проектах планировалось реализовывать новые идеи, требовавшие проверки. Одним из инструментов для изучения предложенных технических решений стал опытный вездеход-амфибия ЗИЛ-49042.Следует отметить, что процесс модернизации поисково-эвакуационных комплексов стартовал еще в конце шестидесятых, когда началась разработка машины ПЭУ-2 / ЗИЛ-5901. В 1970 году опытный образец этой модели вышел на испытания и показал себя самым лучшим образом. Тем не менее, у такого вездехода-амфибии был серьезный недостаток в виде неприемлемых размеров и массы – они были связаны с одновременным наличием грузовой площадки и пассажирской кабины. Чрезмерно крупную машину нельзя было перевозить военно-транспортной авиацией, что серьезно сокращало ее реальный потенциал. ПЭУ-2 не стали принимать на снабжение, а основные выводы, сделанные во время ее проверки, легли в основу новых проектов.По результатам испытаний ПЭУ-2 было определено, что перспективный поисково-эвакуационный комплекс должен включать, как минимум, две машины сверхвысокой проходимости. На одной предлагалось монтировать подъемный кран и грузовую площадку для эвакуации спускаемого аппарата, а вторая должна была получить обитаемый отсек и стать самым настоящим домом на колесах. Все это позволяло решать поставленные задачи, но при этом не исключало транспортировку техники по воздуху.С учетом опыта эксплуатации серийной и опытной техники существующих типов в начале семидесятых начали разработку новых образцов. Перспективный поисково-эвакуационный комплекс, в который предполагалось ввести сразу несколько машин, получил обозначение ПЭК-490. Нетрудно заметить, что цифры в таком обозначении соответствуют советской системе индексов автомобильного транспорта. Число «490» указывало, что новые образцы будут относиться к категории специальных автомобилей с полной массой в пределах 8-14 т.При разработке новой «космической» техники планировалось использовать и уже известные, и новые решения. Отработка новых идей, как самостоятельно, так и в связке с существующими, требовала строительства и испытаний специальных макетных образцов. Именно с такой целью был запущен проект под обозначением ЗИЛ-49042. Эта машина не рассматривалась в качестве полноценной замены для существующих систем ПЭУ-1, однако должна была самым заметным образом повлиять на дальнейшее развитие специальной техники. Ведущим конструктором нового проекта был назначен А.А. Соловьев.Одной из задач новых проектов было облегчение конструкции вездехода при сохранении всех основных возможностей. Именно такие цели ставились перед экспериментальным проектом ЗИЛ-49042. Машина этого типа, сохраняя некоторые черты предшественников, должна была получить более легкие устройства. Сокращение снаряженной массы привело бы к появлению некоторых преимуществ перед существующей техникой. Наиболее удачные технические решения, предложенные и реализованные в новом проекте, могли быть использованы при создании новых амфибий, рассчитанных для полноценной эксплуатации.С точки зрения общей архитектуры новый вездеход был похож на предыдущие машины для поисково-спасательных структур. Основой машины ЗИЛ-49042 являлась сварная рама из алюминиевых профилей с креплениями для установки всех главных узлов и агрегатов. На раме закреплялся водоизмещающий герметичный корпус из стеклопластика. Он имел скругленный нижний лобовой участок, усиленный несколькими продольными ребрами жесткости. Через скругленные поверхности такой лоб сопрягался с вертикальными бортами. Последние имели вырезы-арки под крупные колеса. Сзади корпус имел пару наклонных листов близкой к прямоугольной формы.Выше стеклопластиковой «лодки» находилась верхняя часть кабины с развитым остеклением. Позади кабины имелся кожух меньшей высоты с заваленными внутрь бортами. Он выполнял функции крышки моторного отсека. Перед кабиной, под верхней лобовой деталью, были организованы объемы для размещения некоторых агрегатов. Доступ к этому отсеку обеспечивался тремя люками. По периметру верхней части корпуса имелось несколько ящиков для того или иного оборудования или имущества.По причине максимального облегчения конструкции опытный вездеход не нуждался в силовой установке высокой мощности. В отличие от некоторых предыдущих машин, он получил только один бензиновый двигатель ЗИЛ-130 мощностью 150 л.с. Двигатель соединялся со стандартным однодисковым сцеплением и механической коробкой передач. Такой силовой агрегат помещался в задней части корпуса. На кормовой детали его кожуха поместили выхлопную трубу с глушителем.С учетом наработок по ряду успешных проектов вездеход ЗИЛ-49042 оснастили трансмиссией с бортовой раздачей мощности. Силовой агрегат в виде двигателя и механической коробки передач передавал мощность на раздаточную коробку с выдачей крутящего момента на три карданных вала. Через блокируемый межбортовой дифференциал коробка разделяла мощность на два потока для каждого из бортов. Третий выходящий вал был связан с водометным движителем. Между отдельными колесами борта мощность распределялась при помощи колесных редукторов, по три на каждом потоке. В проекте была предложена новая конструкция трансмиссионных тормозов, впоследствии нашедшая применение на новой технике.Вновь была использована трехосная ходовая часть с равномерным распределением осей по базе. Последняя равнялась 4,8 м при расстоянии между соседними осями по 2,4 м. ЗИЛ-49042 сохранил отработанную схему с жесткой подвеской средних колес и рычажно-торсионной системой на первой и третьей осях. Оси с подрессоренной подвеской также соединялись с механизмами управления. Колеса комплектовались шинами модели И-159 размерностью 16,00-20 и соединялись с централизованной системой регулировки давления.В корме корпуса разместили водометный движитель. Канал этого устройства соединял заборное устройство в днище и сопло в нише кормового агрегата. Направление выбрасываемого потока и, соответственно, вектор тяги изменялись при помощи двух отклоняемых боковых створок.Около половины длины корпуса у вездехода ЗИЛ-49042 приходилось на кабину экипажа и пассажирский салон. Все места для экипажа и пассажиров помещались в едином обитаемом отсеке, не имевшем сплошных перегородок. Передняя часть обитаемого объема отдавалась под кабину экипажа с тремя посадочными местами. Водитель помещался слева и располагал всеми необходимыми органами управления. Пассажирский салон имел восемь посадочных мест, размещенных вдоль бортов. Кабина комплектовалась крупными лобовыми стеклами и бортовыми окнами меньшего размера. Салон так же оснащался развитым остеклением, обеспечивавшим почти круговой обзор.Доступ к местам экипажа обеспечивался парой бортовых дверей. Над средним местом кабины предусматривался люк в крыше. Посадка в пассажирский салон была достаточно сложной. Единственная его собственная дверь находилась в корме и вела на крышу-палубу корпуса. Таким образом, перед посадкой в салон пассажирам приходилось забираться на достаточно высокий борт амфибии.Несмотря на экспериментальный характер проекта, вездеход ЗИЛ-49042 получил набор разнообразного оборудования для работы на удалении от баз и оказания помощи. Так, обитаемый отсек получил три отдельных отопителя разных типов. В укладках перевозились огнетушитель, спасательное и медицинское оборудование, запас одежды и т.д. В распоряжении экипажа имелся запас воды и продовольствия на трое суток. Для создания по-настоящему домашних условий в салоне даже поместили переносной телевизор из линейки «Юность».Новые узлы и агрегаты, отличавшиеся сниженной массой, позволили заметным образом уменьшить вес вездехода, хотя и не привели к заметному сокращению габаритов. Длина машины ЗИЛ-49042 составляла 8,96 м, ширина – 2,6 м, высота – 2,5 м. Колесная база достигала 4,8 м при колее 2,1 м. Дорожный просвет – 448 мм. За счет применения новых элементов конструкции снаряженная масса машины была доведена до 6415 кг. Полезная нагрузка – 2 т. По расчетам, амфибия могла бы развивать на шоссе скорость до 75-80 км/ч. На воде этот параметр достигал 8-9 км/ч.В середине ноября 1972 года Завод им. Лихачева завершил строительство единственного запланированного вездехода ЗИЛ-49042. Машину сразу отправили на испытания, в рамках которых новые решения планировалось проверить в разных условиях и на различных ландшафтах. По результатам испытаний могли быть приняты решения о дальнейшем развитии проекта или о создании совершенно новой машины.Опытный образец новой модели на заводе окрасили в защитный цвет по типу военной техники. На дверях кабины нанесли бортовой номер «44». Также использовались номерные знаки «11-43 проба». Известно, что заводские острословы не смогли пройти мимо новой машины. За характерную расцветку и амфибийные возможности вездеход прозвали «Крокодилом».Испытания на разных трассах и полигонах показали, что примененные новые агрегаты трансмиссии, отличавшиеся меньшей массой, полностью справляются со своей работой и могут использоваться на практике. Достигнутое сокращение массы конструкции в определенной мере снизило нагрузку на агрегаты и дало некоторые преимущества. В целом, новые устройства оправдали себя. Их можно было использовать как при дальнейшем развитии имеющегося проекта ЗИЛ-49042, так и при создании новых образцов техники.В силу определенных причин СКБ ЗИЛ не стало развивать опытный проект в его существующем виде, но запустило разработку совершенно новой машины. При этом, несмотря на те или иные нововведения, значительное число наработок по ЗИЛ-49042 было сохранено. Иные решения из этого проекта были переработаны в соответствии с имеющимися требованиями и тоже использовались при создании новой техники.В первой половине семидесятых годов Специальное конструкторское бюро Завода им. Лихачева запустило разработку нового вездехода-амфибии ЗИЛ-4906, призванной стать основой перспективного поисково-эвакуационного комплекса ПЭК-490. Несмотря на некоторые внешние и внутренние различия, транспортная машина ЗИЛ-4906 и пассажирский вездеход ЗИЛ-49061 в определенной мере базировались на конструкции опытного ЗИЛ-49042.В новых проектах СКБ ЗИЛ вновь использовало отработанную и проверенную трехосную архитектуру ходовой части с жесткой подвеской средних колес. Колеса и шины без доработок заимствовались у ЗИЛ-49042. Также у «Крокодила» взяли корпус, незначительно изменив передний и задний свесы. Трансмиссия для ЗИЛ-4906 частично разрабатывалась заново, но передаточные числа в основных ее элементах были определены еще в проекте ЗИЛ-49042.Опытный вездеход ЗИЛ-49042, появившийся в 1972 году, не смог выйти за пределы полигонов и остался в истории исключительно в качестве экспериментальной машины, предназначенной для отработки новых технических решений. При этом решения были удачными и могли найти применение в новых проектах. Вскоре после завершения испытаний опытной машины стартовала разработка новых образцов техники. К середине семидесятых годов новые машины комплекса ПЭК-490 вышли на испытания, а через несколько лет начали заменять устаревающие ПЭУ-1.В связи с началом проектирования новых образцов специальной «космической» техники опытный образец ЗИЛ-49042 оказался ненужным. В течение длительного времени он оставался на предприятии ЗИЛ, где простаивал без дела. Позже уникальная машина изменила свой статус и стала музейным экспонатом. Как и в случае с другими интереснейшими вездеходами, долгие годы не самого аккуратного хранения плохо сказались на состоянии машины. Тем не менее, несколько лет назад все музейные амфибии от СКБ ЗИЛ прошли реставрацию и вернули свой изначальный вид. При этом была допущена небольшая «художественная вольность»: на выступающем верхнем поясе стеклопластикового водоизмещающего корпуса появилась белая окантовка, которой не было в исходной схеме окраски.Сейчас единственный вездеход ЗИЛ-49042 хранится в Государственном военно-техническом музее (с. Ивановское, Московская область). Он входит в состав интереснейшей экспозиции, представляющей все основные разработки Специального конструкторского бюро ЗИЛ в области автомобилей сверхвысокой проходимости. Рядом с «Крокодилом» демонстрируются более новые машины, созданные с использованием его идей и решений.Проект ЗИЛ-49042 предназначался для проверки новых технических решений и определения их перспектив в рамках последующих проектов. Опытный образец по прозвищу «Крокодил» оправдал ожидания, что позволило начать проектирование новой техники. Вскоре появился спасательный комплекс ПЭК-490, эксплуатация которого продолжается до сих пор. Подобные результаты всей «космической» программы СКБ ЗИЛ наглядно показывают, насколько важным и полезным был экспериментальный проект ЗИЛ-49042.