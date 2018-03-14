08:37 14 марта
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ВДВ получат ЗРК "Птицелов" на базе БМД-4М к 2022 году

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил СМИ о том, что войска готовятся к получению зенитного ракетного комплекса «Птицелов». По словам генерала, этот ЗРК появится в ВДВ к 2022 году. РИА Новости приводит заявление генерала:
Им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий.


«Птицелов» - авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс ближнего действия, который пока находится на стадии разработки конструкторской документации. Командующий ВДВ отмечает, что в рамках этого процесса будет полностью сформирован облик ЗРК.

Известно, что базовой машиной для «Птицелова» станет БМД-4М. Это позволит осуществлять десантирование зенитного ракетного комплекса с использованием существующих на данный момент парашютных систем. Если «Птицелов» появится в ближайшие годы на вооружении ВДВ, то он станет первым мире авиадесантируемым ЗРК.


ВДВ получат ЗРК "Птицелов" на базе БМД-4М к 2022 году


Ранее сообщалось, что ЗРК «Птицелов» поступит на вооружение ВДВ в 2020 году. Как видно, сроки приходится корректировать.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 11

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:56
    ЗРК "Птицелов"
    Хорошее название. С намеком !
    Uncle Lee
    1. serg.shishkov2015 Сегодня, 06:03
      тоже самое хотел написать!
      serg.shishkov2015
    2. RASKAT Сегодня, 08:19
      Если на базе БМД это наверняка будет модуль от Сосны. Другие типа Панцырь или Тор Просто не эту базу не встанут. Возможно только еще РЛС кругового обзора добавят.
      Мне так кажется.
      RASKAT
  2. Герман Сегодня, 06:07
    ВДВ такой комплекс безусловно необходим,а то сейчас в зенитно-ракетных полках дивизий кроме пзрк и зу-23 зрк стрела-10, вся бронетехника в дивизии десантируемая а зрк нет.
    Герман
    1. Bongo Сегодня, 06:20
      Цитата: Герман
      ВДВ такой комплекс безусловно необходим,а то сейчас в зенитно-ракетных полках дивизий кроме пзрк и зу-23 зрк стрела-10, вся бронетехника в дивизии десантируемая а зрк нет.


      "Стрела-10", как и имеющиеся в ВДВ танки Т-72 парашютным способом не десантируются. no
      Bongo
      1. Герман Сегодня, 06:44
        Так я про тоже, что "Стрелу-10" с парашютом не скинешь. Про танки и так понятно.
        Герман
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:19
    Как всегда, сроки смещаются, видать с кадрами там очень плохо, банально не успевают начать производство.
    Геркулесыч
  4. Per se. Сегодня, 06:55
    ВДВ получат ЗРК "Птицелов" на базе БМД-4М к 2022 году
    Можно бы было и картинку вставить по теме.
    Per se.
    1. Герман Сегодня, 07:01
      Я так понял что это "Сосна" только на базе БМД-4М.
      Герман
      1. Per se. Сегодня, 07:19
        Пока трудно сказать, хотели от "Панциря" модуль использовать, правда, без пушек. В целом заявлялось, что
        В настоящее время самым мощным и эффективным ЗРК в парке техники воздушно-десантных войск являются самоходные машины «Стрела-10» нескольких модификаций. Ракеты этих комплексов, в том числе самых последних моделей, способны поражать цели на дальностях до 5 км и высотах до 3,5 км. Таким образом, из недавних новостей следует, что ЗРК «Птицелов» сможет стрелять на дальность до 10 км и высоту до 7 км.
        Есть ещё фото "Птицелов", но на шасси БМП-3.
        Per se.
        1. Герман Сегодня, 07:37
          Позволю себе Вас поправить, на фото на базе БМП-3 именно облегченный Панцирь,он с РЛС, а на Птицелове как и на Сосне РЛС нету.
          Герман
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