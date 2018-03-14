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ВДВ получат ЗРК "Птицелов" на базе БМД-4М к 2022 году
Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил СМИ о том, что войска готовятся к получению зенитного ракетного комплекса «Птицелов». По словам генерала, этот ЗРК появится в ВДВ к 2022 году. РИА Новости приводит заявление генерала:
«Птицелов» - авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс ближнего действия, который пока находится на стадии разработки конструкторской документации. Командующий ВДВ отмечает, что в рамках этого процесса будет полностью сформирован облик ЗРК.
Известно, что базовой машиной для «Птицелова» станет БМД-4М. Это позволит осуществлять десантирование зенитного ракетного комплекса с использованием существующих на данный момент парашютных систем. Если «Птицелов» появится в ближайшие годы на вооружении ВДВ, то он станет первым мире авиадесантируемым ЗРК.
Ранее сообщалось, что ЗРК «Птицелов» поступит на вооружение ВДВ в 2020 году. Как видно, сроки приходится корректировать.
Им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий.
«Птицелов» - авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс ближнего действия, который пока находится на стадии разработки конструкторской документации. Командующий ВДВ отмечает, что в рамках этого процесса будет полностью сформирован облик ЗРК.
Известно, что базовой машиной для «Птицелова» станет БМД-4М. Это позволит осуществлять десантирование зенитного ракетного комплекса с использованием существующих на данный момент парашютных систем. Если «Птицелов» появится в ближайшие годы на вооружении ВДВ, то он станет первым мире авиадесантируемым ЗРК.
Ранее сообщалось, что ЗРК «Птицелов» поступит на вооружение ВДВ в 2020 году. Как видно, сроки приходится корректировать.
Использованы фотографии: МО РФ
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