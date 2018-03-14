Трамп: США должны создать космические силы

Я предлагаю новую национальную стратегию, в котором космос признаётся зоной военных действий так же, как суша, воздух и море. Считаю, что у нас могли бы появиться космические силы. Флот у нас есть, сухопутные войска есть, потому и о космических силах нужно подумать. Это отличная идея, и она могла бы реализоваться.

Президент США Дональд Трамп в ходе посещения военной базы "Мирамар" в штате Калифорния выступил перед военнослужащими и рассказал о перспективах американских вооружённых сил. На фоне заявлений в стиле «американская армия сильна как никогда» Трамп сообщил собравшимся о том, что США рассматривают зоной возможных военных действий не только сушу, воздух и воду, но и космическое пространство.Трамп:Напомним, что ранее идея о создании космических сил США озвучивалась и в конгрессе. Однако она не нашла соответствующей поддержки. В конечном итоге посчитали, что в США и без того достаточно созданных ранее сил и формирований, которые в том числе отвечают и за околоземное пространство, включая спутниковую группировку. Кстати, против идеи создания космических силы выступал глава Пентагона Мэттис.