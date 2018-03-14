08:41 14 марта
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Трамп: США должны создать космические силы

Президент США Дональд Трамп в ходе посещения военной базы "Мирамар" в штате Калифорния выступил перед военнослужащими и рассказал о перспективах американских вооружённых сил. На фоне заявлений в стиле «американская армия сильна как никогда» Трамп сообщил собравшимся о том, что США рассматривают зоной возможных военных действий не только сушу, воздух и воду, но и космическое пространство.

Трамп: США должны создать космические силы


Трамп:
Я предлагаю новую национальную стратегию, в котором космос признаётся зоной военных действий так же, как суша, воздух и море. Считаю, что у нас могли бы появиться космические силы. Флот у нас есть, сухопутные войска есть, потому и о космических силах нужно подумать. Это отличная идея, и она могла бы реализоваться.



Напомним, что ранее идея о создании космических сил США озвучивалась и в конгрессе. Однако она не нашла соответствующей поддержки. В конечном итоге посчитали, что в США и без того достаточно созданных ранее сил и формирований, которые в том числе отвечают и за околоземное пространство, включая спутниковую группировку. Кстати, против идеи создания космических силы выступал глава Пентагона Мэттис.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 23

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  1. Wedmak Сегодня, 06:07
    Видать, пока летел пересмотрел "Звездный путь". Идея пришла внезапно... ))) Даже интересно, сколько Пентагон запросит на постройку аналога "Интерпрайз"-а?
    Wedmak
    1. zhekazs Сегодня, 06:12
      У них военный бюджет резиновый. Пусть балуются. А этот:
      Кстати, против идеи создания космических силы выступал глава Пентагона Мэттис.

      Видимо, скоро слетит со своего места, против ветра начал, однако..
      zhekazs
      1. Wedmak Сегодня, 06:18
        Видимо, скоро слетит со своего места

        Судя по смене главы обкома, вполне может. Еще одно подтверждение, что не стоит ставить главой государства бизнесмена. Ибо решение проблем соответствующее: не согласен - уволен. А у самого доллары в лазах мечутся.
        Ох, продаст Америку Трамп... не целиком, так по частям. Или загонит в тупик. Это вам не отель содержать.
        Wedmak
        1. zhekazs Сегодня, 06:34
          Цитата: Wedmak
          Еще одно подтверждение, что не стоит ставить главой государства бизнесмена.

          А у нас многие тут за Павла Г. топят...
          Но это как посмотреть еще. Трампушка лихо впаривает свои товары партнерам. Взять к примеру Пэтриоты в Южной Корее laughing (не удивлюсь, если они на пару с толстячком сейчас руки потирают - надули южнокорейцев, и Трампу гешефт и Ыну откат), а самолетики свои - всех натовцев заставил купить, это как раньше в компартии партийные взносы платили, так и эти лошки платят, бизнесь аднака.
          zhekazs
          1. Wedmak Сегодня, 06:42
            А у нас многие тут за Павла Г. топят...

            Пожалуй не будут спорить на эту тему, вчера только были баталии на работе. Я против этого "бизнесмена", но людей убедить не удалось. "Путин плохой, ничего не делает/не сделал, Грудинин придет, все сделает хорошо и правильно." Хоть поленья на голове руби, а вроде взрослые люди.
            Трампушка лихо впаривает свои товары партнерам.

            Да, согласен впаривает лихо. Только вот методы впаривания какие-то полу-уголовные. Впрочем, для США это не новость. Еще ос времен дикого запада: "Если джентльмен не выигрывает по правилам, он меняет правила." Вопрос, долго ли будут это терпеть...
            Wedmak
            1. котовский Сегодня, 08:39
              Цитата: Wedmak
              Да, согласен впаривает лихо. Только вот методы впаривания какие-то полу-уголовные.

              Пока еще берут,но насильно мил не будешь..
              Короткую деньгу рубить умеет,но в долгую теряет союзников.
              котовский
    2. 210окв Сегодня, 06:16
      Нет,генералитет наехал....Надо же расширяться...У них есть командование которое отвечает за воздух и космос.Просто по Высоцкому.."...а будем сейчас почковаться.."
      Цитата: Wedmak
      Видать, пока летел пересмотрел "Звездный путь". Идея пришла внезапно... ))) Даже интересно, сколько Пентагон запросит на постройку аналога "Интерпрайз"-а?
      210окв
  2. Vard Сегодня, 06:08
    Это же сколько денег можно сты... Пардон заработать... Однако похоже они немного опоздали...
    Vard
    1. zhekazs Сегодня, 06:17
      Так точно. Масштабы галактические laughing Aмерасты действуют в своем стиле.
      Но с другой стороны, подобные проекты двигают науку и дают заработать своим гражданам.
      zhekazs
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:14
    Голливуд срочно начал готовить декорации, для съемки высадки военных сша на Солнце! wassat
    Геркулесыч
  4. Михаил м Сегодня, 06:16
    Втянуть Россию в гонку космических вооружений на истощение резервов, как в своё время СССР, не получится. Научились давать глубоко асимметричные и болезненные ответы. Так что флаг в одну руку, м-р Трамп, долларовый печатный станок в другую, и вперёд с песнями на аттракцион неслыханной щедрости.
    Михаил м
  5. Волька Сегодня, 06:16
    да было уже, знакомый мотивчик, лишь бы наши не купились на этот трюк вновь... янки давно уже сами ничего не производят, все производство сосредоточено где угодно но не в штатах, там только конечная отверточная сборка, чтобы возобновить производство космических ракетоносителей нужно очень даже постараться, но тех мозгов уже у янки нет, старое поколение уже уходит, нового пока нет, одни только потуги...
    Волька
    1. Wedmak Сегодня, 06:31
      чтобы возобновить производство космических ракетоносителей нужно очень даже постараться, но тех мозгов уже у янки нет, старое поколение уже уходит, нового пока нет, одни только потуги...

      Ну, не все так грустно. Маск же запустил свой авто на Марс. Прорыв же! Правда не объясняется в чем, но это не важно. Главное построить тяжелую ракету, взяв в долг у НАСА технологии и деньги, и запустив в космос 2 тонны мусора, распиарив это по всей планете, как великое достижение.
      А вот с пилотируемыми полетами беда... чтобы там Маск не болтал о смертничках-марсианах в 2019 году.
      Wedmak
      1. MadCat Сегодня, 07:15
        Цитата: Wedmak
        Ну, не все так грустно. Маск же запустил свой авто на Марс. Прорыв же! Правда не объясняется в чем, но это не важно. Главное построить тяжелую ракету, взяв в долг у НАСА технологии и деньги, и запустив в космос 2 тонны мусора, распиарив это по всей планете, как великое достижение.

        Маск уже празднует 150 коммерческий пуск, заработав на этом неплохо, устроил бесплатную рекламную кампанию себе любимому и своей компании, всемирную между прочим. Так что ваше ворчание на фоне этого мягко говоря выглядит убого.
        Цитата: Wedmak
        А вот с пилотируемыми полетами беда... чтобы там Маск не болтал о смертничках-марсианах в 2019 году.

        напоминаю, что пилотируемые полеты американцы прекратили в 2011, и беды особой не заметно так как на подходе на выбор минимум два проекта, вот что будет делать Роскосмос без заказов от НАСА и с таким конкурентом по комерческим запускам как Маск намного интересней, как там Федерация еще жива?
        MadCat
        1. Wedmak Сегодня, 07:58
          Маск уже празднует 150 коммерческий пуск, заработав на этом неплохо

          Только почему-то по итогам года компания показывает миллионные убытки. Если это называется "заработал", то я Санта Клаус.
          и беды особой не заметно так как на подходе на выбор минимум два проекта

          Конечно не заметно, ведь на МКС астронантов доставляют "Союзы". А НАСА, имеющая бюджет в разы превышающий бюджет Роскосомса, не в состоянии запилить пилотируемый корабль, хотя бы на временную замену шаттлам, отдав все частникам. На подходе - это когда дают разрешение на пилотируемый пуск. А пока что-то не слышно даже анонсов. Хотя и кое-где написано что в 2018... Ню-ню.. посмотрим.
          вот что будет делать Роскосмос без заказов от НАСА

          Вы серьезно думаете, что главный деньгодатель Роскосмоса, это НАСА? Это шутите так наверно?
          как там Федерация еще жива?

          На март 2017 года выпущена вся документация, началось изготовление отдельных узлов. На 2018 планируется уже сбросы с самолета. Могли бы сами в вики прочитать. Так что жив и продолжается планомерная разработка программы. Как и другие проекты между прочим.
          Wedmak
  6. Комментарий был удален.
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    США рассматривают зоной возможных военных действий не только сушу, воздух и воду, но и космическое пространство.
    "И тут Остапа понесло...". А как же "Договор о космосе" от 1967 г.? Исключительность и вседозволенность явно влияет на умственные способности.
    rotmistr60
    1. Wedmak Сегодня, 06:44
      А как же "Договор о космосе" от 1967 г.?

      СШа вышли из договора по ПРО легко и непринужденно, кода это стало выгодно. А уж этот они отправят на мусорку еще быстрее. Как вы правильно заметили, "исключительные" же...
      Wedmak
  8. ul_vitalii Сегодня, 06:45
    Голливуд им в консультанты, с чего-то надо начинать. smile
    ul_vitalii
  9. MadCat Сегодня, 07:02
    Вот именно, особенно когда император достраивает звезду смерти и бомбит своими ВКС мирных повстанцев. Да прибудет с вами сила джедай Трампус!
    MadCat
  10. лысова Сегодня, 07:09
    Конгресс, глава Пентагона, да и другие, касающиеся в этой области - конечно будут против. От торта, каждому по кусочку, а тут привычная схема перестанет работать - трудно ломать старые устои.
    лысова
  11. Громобой Сегодня, 07:32
    Зря старина Мэттис артачится против космовойск,ведь его любимую морскую пехоту могут перевести в Космопехоту,а это поднятие престижа и финансирование соответствующее. good
    Громобой
  12. К-50 Сегодня, 07:46
    В условиях почти 20-ти триллионного госдолга, замахиваться на милитаризацию космоса, где, априори, вооружение будет стоить минимум на порядок дороже, чем в пределах планеты это феерично. yes
    Такими стараниями придётся новый печатный станок ставить. laughing
    К-50
  13. Hariton Laptev Сегодня, 08:16
    ну чистой воды плагиат! Рейган же уже создавал, и тугрики выделялись. По кругу ходят товарищи.
    Hariton Laptev
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