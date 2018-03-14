08:43 14 марта
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ООН: Самое большое число наркоманов - в США

Комиссия ООН по наркотическим средствам представила данные о том, в какой стране наибольшее число граждан, подверженных наркотической зависимости. Оказалось, что наибольшее число наркоманов - в Соединённых Штатах Америки. Это 28,6 млн только выявленных наркозависимых граждан в возрасте от 12 лет.

При этом отмечено, что средний возраст наркоманов в США снижается интенсивнее, чем в других странах мира. Это говорит о том, что увеличивается смертность от приёма наркотиков в относительно молодом возрасте.

Из опубликованной статистики: ежегодно от передозировки наркотиков в США погибают почти 200 тысяч человек. Наибольшее число – в возрасте до 23 лет.


ООН: Самое большое число наркоманов - в США


Также в ООН отмечают, что наибольшее число смертей в данном случае связано с употреблением так называемый опиоидов. Многолетнее военное пребывание США в Афганистане приносит свои "плоды".

В России число граждан, употребляющих наркотики, составляет около 4 млн человек. При этом отмечено, что в РФ впервые за пять лет отмечено снижение числа наркоманов среди подростков. Причём снижение весьма внушительное – около 24,6%. Это привело и к снижению «наркотической» подростковой преступности по итогам 2017 года – примерно на 16%.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:33
    Не факт, этого добра везде хватает.
    ul_vitalii
    1. 210окв Сегодня, 06:38
      Для нас эти 4 миллиона-огромная цифра.А сколько незарегистрированных?Доброе утро,Виталий. hi
      Цитата: ul_vitalii
      Не факт, этого добра везде хватает.
      210окв
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:45
        Да,огромная цифра.Но как она победно подается..В стиле Медведева,Скворцовой....
        В России число граждан, употребляющих наркотики, составляет около 4 млн человек. При этом отмечено, что в РФ впервые за пять лет отмечено снижение числа наркоманов среди подростков. Причём снижение весьма внушительное – около 24,6%. Это привело и к снижению «наркотической» подростковой преступности по итогам 2017 года – примерно на 16%.
        ДЕДПИХТО
        1. dik-nsk Сегодня, 06:52
          наибольшее число наркоманов - в Соединённых Штатах Америки
          а так же психов, около 2/3 стоит на учете или наблюдались
          dik-nsk
          1. Shurik70 Сегодня, 07:40
            Надо подавать не в количестве человек, а в проценте к населению.
            В России 2,7% наркоманов, в США 8,7% населения. То есть, каждый одиннадцатый.
            Вот в этом могу лишь пожелать ЦРУ дальнейших успехов.
            Shurik70
            1. антивирус Сегодня, 07:53
              лишь пожелать ЦРУ дальнейших успехов.

              -Вы про продолжение поставок по делу "Иран-контрас"?
              антивирус
        2. Alex-a832 Сегодня, 07:21
          Цитата: ДЕДПИХТО
          При этом отмечено, что в РФ впервые за пять лет отмечено снижение числа наркоманов среди подростков. Причём снижение весьма внушительное – около 24,6%. Это привело и к снижению «наркотической» подростковой преступности по итогам 2017 года – примерно на 16%.

          А это как раз может быть правдой. Представьте себя школьником, которому регулярно приходится проходить тест на нареотики в моче. Стрёмненько будет употреблять? К тому же появились нормальные секции и кружки, как аьтернатива тупому голянию по подворотням, плюс меры по ограничению курения и оборота алкоголя, как провоцирующих факторов, плюс родители меньше карманных денег выделяют из-за экономических трудностей в стране. В итоге и наскребается на такое снижение.
          Alex-a832
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:00
            Цитата: Alex-a832
            Цитата: ДЕДПИХТО
            При этом отмечено, что в РФ впервые за пять лет отмечено снижение числа наркоманов среди подростков. Причём снижение весьма внушительное – около 24,6%. Это привело и к снижению «наркотической» подростковой преступности по итогам 2017 года – примерно на 16%.

            А это как раз может быть правдой. Представьте себя школьником, которому регулярно приходится проходить тест на нареотики в моче. Стрёмненько будет употреблять? К тому же появились нормальные секции и кружки, как аьтернатива тупому голянию по подворотням, плюс меры по ограничению курения и оборота алкоголя, как провоцирующих факторов, плюс родители меньше карманных денег выделяют из-за экономических трудностей в стране. В итоге и наскребается на такое снижение.

            Вы сначала определитесь,секции с кружками али денег нет.И потом-где эти секции и кружки,в мегаполисах? В мелких провинциальных городах, конечно,тоже есть пару штук но не все дети хотят идти именно по имеющимся направлениям.Нет широкого выбора.А про села и деревни я вообще молчу.
            Ежели взять в руки калькулятор(кому в уме не посчитать) то через 5лет заборют всю наркоманию среди подростков,исходя из реляций Минздрава.Лапша для электората negative И еще-оф. статистика,штука весьма лукавая. hi
            ДЕДПИХТО
        3. К0щей Сегодня, 07:22
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Да,огромная цифра.Но как она победно подается..В стиле Медведева,Скворцовой....

          я конечно понимаю, что поругать власть - это святое, но калькулятор как бы помогает:
          России число граждан, употребляющих наркотики, составляет около 4 млн человек - это  2,72% населения.
          в США - это 8,71% населения.
          К0щей
        4. Angel_and_Demon Сегодня, 07:42
          Цитата: ДЕДПИХТО
          В России число граждан, употребляющих наркотики, составляет около 4 млн человек. При этом отмечено, что в РФ впервые за пять лет отмечено снижение числа наркоманов среди подростков.

          у нас опять либероиды активизировались, недавно пришло предложение подписать петицию о отмене уголовного наказания за наличие наркотиков в незначительном количестве
          Angel_and_Demon
        5. iliitchitch Сегодня, 07:48
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Да,огромная цифра.Но как она победно подается..В стиле Медведева,Скворцовой....

          Ну , и что значит "даётся"? 4млн. , данные ООН . Что , надо было возмутиться , почему 24.6% и почему всего на 16% ? Такие вот товарищи думают , что они скептики , хотя на самом деле они нытики . И я вовсе не фанат медведевых и скворцовых .
          iliitchitch
        6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
          ДЕДПИХТО
          Причём снижение весьма внушительное – около 24,6%. Это привело и к снижению «наркотической» подростковой преступности по итогам 2017 года – примерно на 16%.
          Это потому что выросло поколение 90х Их меньше количественно.Вот и всё.снижение.
          Наблюдатель2014
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:10
        Цитата: 210окв
        Для нас эти 4 миллиона-огромная цифра

        А сколько передохло в 90-е и 2000-е? Очень много. В нашей компашке больше половины под землей.
        Но справится с наркоманией раз плюнуть - пожизненные сроки за продажу ЛЮБОГО количества наркоты, только что бы железобетонные доказательства. С обязательным освещением в СМИ. И через год наркоты в стране не будет.
        Дим, hi
        Ингвар 72
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 07:45
          Цитата: Ингвар 72
          С обязательным освещением в СМИ. И через год наркоты в стране не будет.

          это не помогает - у нас уже лет пять это освещают - кого словили, когда, с чем и сколько дали, и как то не заканчивается, хотя у нас нет поблажек - для собственного потребления hi
          Angel_and_Demon
    2. zhekazs Сегодня, 06:50
      Цитата: ul_vitalii
      Не факт, этого добра везде хватает.

      Вероятнее всего, что не факт. Потому, что у амeрастов существует еще и зависимость от лекарственных наркосодержащих средств, которые могут легально выписываться врачами и по-моему даже на ВО подобная статья была. Так что нужно бы приплюсовать к 28 млн-ам.
      Но все равно, когда в стране каждый десятый наркоман, это тихий ужас. Кара им небесная...
      zhekazs
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:33
    Самое большое число наркоманов - в США
    ну и кто теперь будет пропагандировать за американский образ жизни ?
    Uncle Lee
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:38
      Цитата: Uncle Lee
      Самое большое число наркоманов - в США
      ну и кто теперь будет пропагандировать за американский образ жизни ?

      Доброе утро, Владимир hi Наши неугомонные либералы, им хоть кол на голове чеши, но дай расхвалить Америку.
      ul_vitalii
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:46
        Доброе время суток ! hi Главное для них либеральные ценности, а что и как - по фигу !
        Uncle Lee
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:41
      Цитата: ul_vitalii
      Не факт, этого добра везде хватает.

      угу...на Индию посмотреть...а населения там 1.3млрд...
      андрей юрьевич
      1. iliitchitch Сегодня, 07:53
        Цитата: андрей юрьевич
        угу...на Индию посмотреть...а населения там 1.3млрд...

        А в Китае за наркоту секир-башка . Интересно , сколько там у них в % .
        iliitchitch
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    Самое большое число наркоманов - в США
    Поэтому и ведут себя неадекватно. Хотя наркотики - это бич практически всех стран.
    rotmistr60
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:49
      Цитата: rotmistr60
      Самое большое число наркоманов - в США
      Поэтому и ведут себя неадекватно. Хотя наркотики - это бич практически всех стран.

      потому весь мир с ума и сходит,неадекваты в политике,в армиях,в СМИ-деградирует человечество.
      андрей юрьевич
  4. Равик Сегодня, 06:42
    Вранье! В Англии...в парламенте. А что курит Мэй одному Богу известно.
    Равик
  5. серафимамурский Сегодня, 06:43
    Не удивлён. Судя по тому что творится в США там все дуют пятку начиная с президента. Удручает что у них есть атомное оружие.
    серафимамурский
  6. Jovanni Сегодня, 06:44
    ООН: Самое большое число наркоманов - в США

    А ещё преступников и психов. Великая страна!
    Jovanni
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:45
    Для нашего населения 4 миллиона наркоманов огромная цифра! am Вот какую проблему власти обязаны решать немедленно, а не откладывать все на" потом ".
    Геркулесыч
  8. Наган Сегодня, 06:46
    Во-первых, это вопрос, кого назвать наркоманом. В некоторых штатах, к примеру, трава легализована - как считать тех, кто курит?
    Во-вторых, если убрать из статистики негров ах, простите неполиткорректность, Африканских Американцев (именно так, с заглавной буквы, в соответствии с последними нормами политкорректности), кои составляют примерно 12% населения страны, а также нелегальных иммигрантов (в основном, мексов), то цифры сильно изменятся, а так это получается типа средней температуры по больнице - если сложить тифозный барак с моргом, то в среднем температура близка к нормальной.
    Наган
  9. Sancho_SP Сегодня, 07:03
    А как такое количество насчитали? Кого вообще в этом случае считают наркоманом? Сидящих на системе? Регулярно употребляющих легкие? Единоразово пробовавшие?
    Sancho_SP
  10. faiver Сегодня, 07:32
    интересно а в китае и индии считать пробовали? laughing
    faiver
  11. К-50 Сегодня, 08:08
    В России, впервые за пять лет, отмечено снижение числа наркоманов среди подростков. Причём снижение весьма внушительное – около 24,6%.

    Если бы за распостранение наркотиков была смертная казнь с конфискацией, то эти показатели можно было бы минимум удвоить, а то и утроить. sad
    К-50
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