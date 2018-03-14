ООН: Самое большое число наркоманов - в США

Комиссия ООН по наркотическим средствам представила данные о том, в какой стране наибольшее число граждан, подверженных наркотической зависимости. Оказалось, что наибольшее число наркоманов - в Соединённых Штатах Америки. Это 28,6 млн только выявленных наркозависимых граждан в возрасте от 12 лет.При этом отмечено, что средний возраст наркоманов в США снижается интенсивнее, чем в других странах мира. Это говорит о том, что увеличивается смертность от приёма наркотиков в относительно молодом возрасте.Из опубликованной статистики: ежегодно от передозировки наркотиков в США погибают почти 200 тысяч человек. Наибольшее число – в возрасте до 23 лет.Также в ООН отмечают, что наибольшее число смертей в данном случае связано с употреблением так называемый опиоидов. Многолетнее военное пребывание США в Афганистане приносит свои "плоды".В России число граждан, употребляющих наркотики, составляет около 4 млн человек. При этом отмечено, что в РФ впервые за пять лет отмечено снижение числа наркоманов среди подростков. Причём снижение весьма внушительное – около 24,6%. Это привело и к снижению «наркотической» подростковой преступности по итогам 2017 года – примерно на 16%.