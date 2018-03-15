Ситуация в Сирии как источник британского ультиматума России

Красиво выстроенная система взаимоотношений государств трещит по швам. То, о чем нам говорили с высоких трибун много десятилетий, оказалось фикцией. Международные договоры, принятые и ратифицированные государствами соглашения, конвенции и прочее. Оказалось, что вся история человечества всего лишь фикция. Главными законами как были, так и остаются законы волчьей стаи. Прав тот, кто сильнее.Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Прав был наш баснописец Иван Крылов. А ведь написано это было много лет назад. В совершенно другую эпоху. Сила решает всё. Но лишь до того момента, пока не появляется другая сила. Равная, а может, большая. Тогда место сильного переходит другому. А старый вожак уходит умирать. Или умирает прямо на месте.Сегодня множество людей с тревогой следят за ситуацией, возникшей в отношениях России и США, России и Великобритании. С тревогой потому, что ситуация действительно критична. Ситуация, по моему мнению, сродни знаменитому Карибскому кризису. Вашингтон и Москва реально стоят на пороге серьезных событий.Интересно в этом аспекте рассмотреть ультиматум Британии. Ту наглость и какую-то бесшабашность, которую продемонстрировала премьер-министр королевства. Что это? Фантомные боли великой империи или глупость современных английских политиков?Увы, не то и не другое. Британия давно из вершителя судеб мира превратилась в капо, работающего на администрацию США. Узник концлагеря, который ради лишнего куска хлеба издевается над остальными. Издевается иногда гораздо жестче, чем надсмотрщик. Но не имеет прав и полностью зависит от администрации.Рассматривать серьезно то, что произошло в английском парламенте, нельзя. Ультиматум, как все разговоры о наказании России, тихо уйдут в никуда. Расследование очередного "покушения" на жизнь английского подданного уже засекретили. Точно так же произойдет и со всем остальным. В худшем варианте будут приняты санкции в отношении очередной группы россиян.Главная цель поднятой шумихи заключается в том, чтобы отвлечь внимание от Сирии. Отвлечь внимание от противостояния России и США именно в этом регионе. Шум из Лондона — всего лишь фон, отвлечение внимания. Такую тактику часто используют спецслужбы.Для понимания общей ситуации на сирийском ТВД достаточно вспомнить ряд предшествовавших событий.Россия и США в Совбезе ООН обменялись обвинениями в невыполнении резолюции 2401 Совбеза ООН по прекращению огня в Восточной Гуте. "Обмен" мнениями проходил в достаточно острой манере с обеих сторон.Что происходило дальше? А дальше, в понедельник, постпред США в ООН Никки Хейли заявила о готовности американцев запретить России наносить авиаудары в Сирии. И в то же время о готовности самим, без международных решений, наносить удары по Сирии "в связи с невыполнением Асадом резолюции СБ ООН о прекращении огня".Буквально параллельно с этими заявлениями глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал об имеющихся у разведки сведениях о готовящихся химатаках в Восточной Гуте. Но… "у Пентагона нет доказательств того, что Дамаск использует химоружие".В это же время российские дипломаты на всех площадках говорят о подготовке химатаки уже боевиками. Более того, в тот день, когда Хейли гневно "обличала" Асада и Россию в СБ ООН, российские военные представили доказательства производства химоружия боевиками. В Гуте была найдена кустарная мастерская по изготовлению химоружия.Наверное, единственное честное заявление о ситуации в Сирии сделал президент Асад. "...всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии". Понятно, что успехи сирийской армии, успехи турецкой армии в борьбе против курдов вынуждают американцев активизировать применение авиации и другого вооружения. Помогать военной силой или забыть и бросить на произвол судьбы.Возникает мысль о том, что американские "грабли" даже более привлекательны, чем все остальные. Вашингтон с упорством идиота прыгает именно на грабли. Хотя, по моему мнению, опять же, лучше было бы прыгать на совковую лопату. Удар приходится не по лбу, а по другому месту, которым думают американские политики.США играют ровно так, как они играли с КНДР. Дело в том, что "успокоение" КНДР разрекламировано как победа Трампа над корейским лидером. Причем рекламная кампания настолько активна, что даже у политикума США укрепилось именно "победное мнение". Они уверены, что "сломали" Ким Чен Ына. Сломали собственной военной силой.В принципе, логика американцев понятна. Ответы России на вызовы были всегда отсрочены по времени и потому трактовались удаленно от самого события. При соответствующих информационных вбросах ответы всегда можно замаскировать. Потому неожиданно для Пентагона прозвучали слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова."В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".Что же произошло в реальности?При любом отношении к Америке говорить о том, что в американских штабах сидят менее грамотные, чем в России, генералы, не стоит. Генералы там прекрасно подготовлены и понимают в военном деле. Потому и замолчали сегодня. Два-три предложения из речи начальника ГШ ВС РФ произвели эффект разорвавшейся бомбы.Первое, что стало понятно американцам: Россия прекрасно осведомлена о подготовке ударов по армии Асада. Тщательно подготовленные операции по имитации химатак в Восточной Гуте и других районах Сирии раскрыты. Более того, русские теперь не разговаривают с американцами "по закрытым каналам", а выкладывают собственные разведданные в открытый доступ.И второе. Впервые Россия открыто заявила о возможности жесткого ответа на американские удары. Никто в мире после распада СССР не делал таких заявлений Даже Ким Чен Ын говорил об ограниченном ударе. Герасимов одним словом расставил все точки над i. Ответ будет не по ракетам или самолетам, а по носителям! А какие носители в основном используют США? Откуда должно прилететь?Ближайшие дни станут решающими в разрешении конфликта. Американцы поставлены в такую ситуацию, когда любое решение приведет к изменению отношения к США как к ведущей военной державе.Если будет решение о нанесении удара по Дамаску, американцам придется идти на прямую конфронтацию с Россией. Без нейтрализации системы ПВО авиаудар невозможен. Значит, необходимо уничтожать российские системы, управляемые российскими военнослужащими. Ответ, по словам Герасимова, не заставит себя ждать.Откажутся американцы от удара? Будет потерян имидж супердержавы. Хотя после конфликта с КНДР говорить серьезно о супердержаве глупо. Да и бизнесмен у власти показывает самые отвратительные черты современного бизнеса, а не политики. Начнется кампания по "разъяснению русским заявления постпреда в ООН".В целом же говорить о возможной полномасштабной войне сегодня не стоит. Американцы прекрасно понимают собственные возможности в такой войне. Шансов выиграть нет, а вот получить кучу негатива в собственной стране при любом исходе вполне возможно.Ближайшие события, которые нас ожидают, — это штурм Восточной Гуты армией Асада. Штурм жесткий. Ликвидация террористов там уже не будет связана с договоренностями в Астане и Сочи. А по данным разведки, именно в Гуте сегодня находятся военные советники западных стран, наемники и прочие западные "ихтамнеты".Вашингтон пошел ва-банк. И получил неожиданный результат. Так кто кого переиграл?