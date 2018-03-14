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National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Новую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя считать гиперзвуковым оружием, приводит Лента.ру мнение экспертов журнала The National Interest.
По мнению авторов публикации, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, «ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей».
Вместе с тем журнал отмечает, в сегодня «кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами». По этой причине, полагают авторы, у «Кинжала» нет аналогов в других странах.
Напомним, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является «модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31».
По мнению авторов публикации, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, «ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей».
Вместе с тем журнал отмечает, в сегодня «кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами». По этой причине, полагают авторы, у «Кинжала» нет аналогов в других странах.
Напомним, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является «модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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