13:27 14 марта
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National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием

Новую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя считать гиперзвуковым оружием, приводит Лента.ру мнение экспертов журнала The National Interest.

National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием


По мнению авторов публикации, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, «ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей».


Вместе с тем журнал отмечает, в сегодня «кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами». По этой причине, полагают авторы, у «Кинжала» нет аналогов в других странах.

Напомним, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является «модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 114

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  1. Ирек Сегодня, 08:37
    А нам фиолетово что вы там думайте и считаете...
    Ирек
    1. Кроу Сегодня, 08:41
      Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?
      Может она себя ощущает не гиперзвуковой? - Толерантненько.
      Кроу
      1. Тралл Сегодня, 08:44
        Блин, что же нам теперь делать? wassat
        Тралл
        1. Кроу Сегодня, 08:46
          Вам - белорусам? - наслаждаться новейшими разработками РФ!
          Кроу
          1. cniza Сегодня, 08:53
            По мнению авторов публикации, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, «ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей».


            Даже английские ученные обзавидовались сему выводу.
            cniza
            1. АнпеЛ Сегодня, 08:56
              ничего вы не понимаете. это просто трудности перевода. дословный перевод выглядит так "Мы не верим глазам своим"
              АнпеЛ
              1. Тралл Сегодня, 09:19
                Цитата: Кроу
                Вам - белорусам? - наслаждаться новейшими разработками РФ!

                Какие-то проблемы с белорусами?
                Тралл
                1. Red_Hamer Сегодня, 09:36
                  Какие-то проблемы с белорусами?
                  Там с тараканами проблемы, живут, еще и в ухо нашептывают ,а иной раз туда курят!
                  Red_Hamer
                  1. bulvas Сегодня, 10:10
                    National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием


                    Значит, уверены, что применять по ним "Кинжал" не будут
                    Ведь какая разница?

                    Если Кинжал не смогут перехватить и он успешно воткнется куда положено, пусть хоть его дозвуковым называют

                    Только по какой причине его не применят? Наши не решаться или американцы не подставятся?

                    --------------------------------------------

                    Цитата: Тралл
                    Цитата: Кроу
                    Вам - белорусам? - наслаждаться новейшими разработками РФ!

                    Какие-то проблемы с белорусами?


                    Не обращайте внимания,
                    В лучшем случае - Кроу ляпнул не подумав, хуже, если с определенной целью, но в этом случае, его мало кто здесь поддержит
                    bulvas
                2. Кроу Сегодня, 09:41
                  Цитата: Тралл
                  Какие-то проблемы с белорусами?

                  Такие же, как у Шерхана с Табаки.
                  Не нужно говорить от нашего имени. Не захотели единого государства, тогда стойте на обочине. Мы на "север" - без вас.
                  Кроу
                  1. askme Сегодня, 09:46
                    Нуу, говоря по правде, там Батька все организовал. С другой стороны, ничего против РФ белорусы не делают. Русских не притесняют. Так что как пожелание не стоит так бурно реагировать)
                    askme
                    1. Кроу Сегодня, 10:07
                      Цитата: askme
                      Русских не притесняют

                      Русских? А белорусы кто? Разве не Русские?
                      В этом и проблема: нашли в себе самоидентичность на основе языка, который лишь ответвление от русского. У нас таких ответвлений - пруд пруди. Пол России на "суржике" разговаривают, в сёлах особенно.
                      Когда вернутся к истокам, прильнут к России, тогда проблемы испартятся. Станут "нетабаки" - частью "Шерхана" станут. Может даже "клыками". А пока клыков нет будем "стальной зуб" использовать - "Кинжал" называется.
                      Кроу
                      1. АнпеЛ Сегодня, 11:34
                        В октябре прошлого года ездил на машине в Белоруссию, в Гродно. До самой польской границы почти доехал. Цель была посмотреть замки, которые там есть в качестве музеев (Лидский, Мирский, Несвижский, Новогрудский, Гродненские и др.). В целом можно сказать, что никто из Белорусов ни разу плохого слова нам не сказал. По моему замечательные люди. Саму белорусскую речь слышал только по телевизору, на каких-то определенных каналах. А так в быту, видимо, только на русском. Вот в самих музеях иногда встречается непонятное типа картины или схемы какой-нибудь отражения белорусских ополченцев в составе войска польского (или литовского или еще какого-нибудь) от атаки русской имперской армии!! Зачем это вообще нужно было представлять и что этим сказать... не очень понятно((
                        А так белорусы, по-моему очень хорошо к русским относятся, читай даже на самом западе.
                        АнпеЛ
                  2. cryloff.il Сегодня, 11:24
                    Так вроде как Беларусь первая предлагала объединиться еще в девяностых, но вот отказались от этого мы. Учите историю.
                    cryloff.il
                    1. Кроу Сегодня, 13:17
                      Цитата: cryloff.il
                      Учите историю.

                      Это Вас касается.
                      Российские власти предлагали Лукашенко включить шесть белорусских областей в состав Российской Федерации. Но белорусы отказались побоявшись потерять власть. А предложили в ответ вариант, при котором Россия бы попросту кормила Белорусь.
                      Кроу
                3. котовский Сегодня, 09:59
                  Цитата: Тралл
                  Какие-то проблемы с белорусами?

                  Не обращайте внимания.
                  Много у нас таких..Думать лень,а язык без костей.. hi
                  котовский
                  1. Кроу Сегодня, 10:33
                    Я оргументирую свою точку зрения. А Вы? Тогда ясно.
                    Цитата: котовский
                    Думать лень,а язык без костей..
                    Кроу
                    1. котовский Сегодня, 10:50
                      Цитата: Кроу
                      Я оргументирую свою точку зрения. А Вы? Тогда ясно.

                      Что вам ясно?
                      Оргументы ваши пахнут органикой..
                      Белорусы плохие,казахи плохие,украинцев тоже на...
                      Может ворон стрелять начнем...А? fool
                      котовский
                      1. Кроу Сегодня, 11:14
                        Ваши ничем не пахнут. Их нет. И от кручения пальцем у виска - не появятся.
                        Прощайте, мусьё Котовский, с Вами не интересно.
                        Кроу
                    2. Nikolaevich I Сегодня, 10:55
                      Цитата: Кроу
                      Я оргументирую свою точку зрения

                      Вообще-то,люди Аргументируют...и только вы у нас такой особенный-Оргументируете! lol
                      Nikolaevich I
                      1. Кроу Сегодня, 13:23
                        Ох ты, заметил ошибку и получил плюсик - молодца.
                        Кроу
            2. Dashout Сегодня, 09:50
              Цитата: cniza
              Даже английские ученные обзавидовались сему выводу.

              Абсолютно в яблочко! laughing заучились..laughing
              Dashout
              1. Dashout Сегодня, 10:16
                По сути: есть технологическая задача - обеспечить управляемый полет на сверхзвуке. Это и есть конечный полезный эффект!
                По мнению "исключительных" решение этой задачи может быть обеспечено гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (функция).
                Наши ребята предложили инновационный путь решения, иной функцией: Полезный эффект обеспечивается авиационным ракетным комплексом «Кинжал».
                Конечный полезный эффект получен! Что не так?
                Еще раз утерли нос "исключительным", показали как надо решать технологические задачи!
                Dashout
                1. x.andvlad Сегодня, 10:43
                  National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
                  Да, это у них все от нервов...
                  x.andvlad
                  1. Nikolaevich I Сегодня, 11:26
                    Цитата: x.andvlad
                    National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
                    Да, это у них все от нервов...

                    Да ни ! Просто N.I. "бабушки из НАТО" сказали,что лишь крылатые ракеты(КР) с "гиперзвуковым" ПВРД могут числиться в "гиперзвуковом оружие"...бабуськи забыли (возраст!) о разрабатываемых в той же Мерике гиперзвуковых ПТ-ракетах(кинетических) с РДТТ...гиперзвуковых "арт.снарядах" без двигателей для рельсотронов...ракетах-перехватчиках для ПРО...В России в составе С-500 будут применяться гиперзвуковые 77Н6 с РДТТ.
                    Nikolaevich I
                2. sogdy Сегодня, 12:36
                  Как бы не совсем так. Нужно убрать сопротивление, сферу, и реактивный поток не может быть медленнее скорости полета в среде...
                  Шо-то NI с физикой не дружит.
                  sogdy
              2. x.andvlad Сегодня, 10:48

                А "Британских ученые" уже давно вызывают смех.
                x.andvlad
          2. Андрей К Сегодня, 09:31
            Цитата: Кроу
            ...Вам - белорусам? - наслаждаться новейшими разработками РФ!...

            А мы с белорусами, не единое государство?
            К чему этот спич?
            "Кинжал" прикроет от угроз как нас, так и белорусов.
            Андрей К
            1. askme Сегодня, 09:47
              Поддерживаю) Белорусы - самые близкие из соседей.
              askme
              1. D.O.C. Сегодня, 10:53
                Белоруссия -независимое государство в Восточной Европе со своим любимым президентом.Близкий сосед и все такое,как собственно и Казахстан и т.д.Вопросов нет,но все же..в первую очередь нам нужно думать о РФ и в разработку "Кинжалов" и тем более в их производство вкладываемся мы деньгами-непосредственно,как граждане РФ.Поэтому близкий "сосед" доставляющий не малые проблеммы ,хотя бы взять завод "МЗКТ"..думаю защитит себя сам,или добро пожаловать в РФ для единого государства.
                D.O.C.
        2. Вадим237 Сегодня, 08:53
          Ждать строительство новой АЭС.
          Вадим237
        3. 210окв Сегодня, 08:54
          Да ничего..Ну не стоит там прямоточный двигатель..Зато летит с офигенной скоростью..
          Цитата: Тралл
          Блин, что же нам теперь делать? wassat
          210окв
          1. DMB_95 Сегодня, 09:40
            Цитата: 210окв
            .Ну не стоит там прямоточный двигатель..Зато летит с офигенной скоростью..

            Если их больше всего беспокоит недостаточная точность формулировок , пусть они "Кинжал" хоть аэропланом называют - на его боевых характеристиках это не отразится .
            DMB_95
          2. Nikolaevich I Сегодня, 11:30
            Цитата: 210окв
            .Ну не стоит там прямоточный двигатель..

            Дык, и у мериканцах "гиперзвуковой" ПВРД пока ...."не стоит" ! crying
            Nikolaevich I
        4. Now we are free Сегодня, 08:57
          Вместе с тем журнал отмечает, в сегодня «кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами».
          1) The National Interest создало очередной выс... кхм, МЕМ. Нет такого понятия как -аэробаллистическая ракета, есть понятие баллистическая ракета запускаемая с воздушного носителя.
          2) Следует учитывать то, что модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер" запускается с МиГ-31 который может поднять её на высоту до (20 км) и сообщить ей изначальную скорость до (3000 км/ч)... А соответственно в самой ракете уже не нужно затрачивать так много усилий на достижение нужной высоты и скорости, соответственно сэкономленный вес можно использовать для... А для чего пусть сами The National Interest зададут себе вопрос...
          Now we are free
          1. Conserp Сегодня, 09:19
            Цитата: Now we are free
            Нет такого понятия как -аэробаллистическая ракета, есть понятие баллистическая ракета запускаемая с воздушного носителя.

            Это тебе школие "Мальчик в Маске" рассказало?

            "Запускаемая с воздушного носителя" = "авиационная".

            "Аэробаллистическая" к воздушному запуску отношения не имеет. Этот термин про использование аэродинамической подъемной силы.
            Conserp
            1. Тралл Сегодня, 09:39
              Цитата: Conserp
              "Аэробаллистическая" к воздушному запуску отношения не имеет. Этот термин про использование аэродинамической подъемной силы.

              Статейку в Вики черкануть не желаете? smile
              Тралл
          2. Михаил28 Сегодня, 09:51
            Нет такого понятия как -аэробаллистическая ракета

            Напомнило "крылатое": *опа есть, а слова нет.
            ЗЫ. Я не специалист в области баллистики, поэтому цитаты (из интернета):
            "Работа: Формирование маневренных участков траекторий аэробаллических летательных аппаратов.
            Московский авиационный институт,
            Военная академия Ракетных войск стратегического назначения.
            Аннотация: В работе предложены способы формирования маневров аэробаллистических летательных аппаратов..."
            Как я понял, это о движении НЕсферического коня в НЕвакууме.
            Михаил28
      2. синоби Сегодня, 08:50
        А никак!Поржать,и забыть.
        синоби
        1. Кроу Сегодня, 08:56
          Цитата: синоби
          Поржать,и забыть.
          Поржать - да, забыть - никогда. Ещё и запишу. Посмотрим, что запоют, когда деньги у конгресса клянчить будут.
          Кроу
        2. DMoroz Сегодня, 08:57
          не, объявить заклятым партнерам, что уже разработана ракета из класса "Кинжал" под названием "Мизерикорд"... wassat
          DMoroz
      3. smart_ups Сегодня, 08:53
        Вероятнее всего гиперзвуковой можно считать ракету которая 80-100% полёта летит в гиперзвуке. если это лишь определённый участок полёта, то такие ракеты есть и сейчас.
        smart_ups
        1. Михаил28 Сегодня, 10:22
          Если так жёстко, то тогда со сверхзвуковой авиацией вообще беда. То есть сверхзвуковыми должны считаться только те самолёты, у которых сверхзвуковая скорость является крейсерской?
          Михаил28
      4. san4es Сегодня, 08:54
        Цитата: Кроу
        ... - это как понимать?.

        ...Никак...Это парадокс (для них)
        san4es
      5. собаковод Сегодня, 08:57
        Кроу
        Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?
        Что вы возмущаетесь? Они же в этой области эксперты и законодатели! А плюс ещё наши всёпропальщики! Так что всё логично!
        собаковод
        1. котовский Сегодня, 10:04
          Цитата: собаковод
          Они же в этой области эксперты и законодатели!

          Какая вообще разница,как пи..ы получить,гипер или не гипер.. recourse
          Все равно получат. request
          котовский
      6. Комментарий был удален.
      7. iliitchitch Сегодня, 09:12
        Цитата: Кроу
        Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?

        Да пусть хоть горшком называют . Но ф-35 - пятое поколение , безусловно , да .
        iliitchitch
      8. LSA57 Сегодня, 09:14
        Цитата: Кроу
        Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая -

        а она про это знает? laughing
        LSA57
      9. сибиралт Сегодня, 09:18
        "Кинжал" не гиперзвуковой. Какая кому разница, сдохнуть на минуту раньше или позже? belay
        сибиралт
      10. Vadim851 Сегодня, 09:26
        Скорее всего у них другая классификация. Гиперзвуковая - обязательно должен быть ГПВРД , или как вариант - гиперзвук при встрече с целью.
        Но с другой стороны, ведь как бы все что преодолевает 5М - гиперзвуковое, базовая версия 9М723 выдаёт, так что Кинжал гиперзвуковой.
        Vadim851
      11. Быков. Сегодня, 09:31
        Цитата: Кроу
        Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?

        Это понять могут не только лишь все. Мало, кто может это сделать. ... (с.)
        Быков.
      12. Фишер Мартин Сегодня, 09:38
        Эстонское ПВО не верит в существовании сверхзвуковой авиации:)
        Фишер Мартин
      13. Alexey RA Сегодня, 10:10
        Цитата: Кроу
        Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?

        А так и понимать: янки считают гиперзвуковой ту ракету, у которой гиперзвуковая скорость обеспечивается двигателем, работающим большую часть времени полёта. Иначе в класс гиперзвуковых можно записывать те же антикварные AGM-69 SRAM и прочую баллистику класса воздух-поверхность.
        Alexey RA
        1. mark1 Сегодня, 10:56
          Цитата: Alexey RA
          AGM-69 SRAM

          Скорость 3М - увы.
          гиперзвук только там, где есть возможность распространяться звуковым волнам - т.е. в атмосфере, не каждый ЛА способен выдержать длительную тепловую нагрузку поэтому антиквариат не катит.
          mark1
      14. voyaka uh Сегодня, 10:55
        "Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая "////

        Все БЧ баллистичский ракет - гиперзвуковые. Уже 60 лет.
        Но их не называют КР.
        Полет на гиперзвуке - это полет на гиперзвуке в атмосфере, а не падение
        в атмосферу сверху из космоса.
        voyaka uh
        1. Conserp Сегодня, 12:14
          Цитата: voyaka uh
          Полет на гиперзвуке - это полет на гиперзвуке в атмосфере, а не падение в атмосферу сверху из космоса.

          Совершенно верно.

          National Interest в очередной раз написало феерическую глупость.
          Conserp
        2. _Ugene_ Сегодня, 12:29
          У Кинжала не БЧ летит на гиперзвуке, а вся ракета целиком, и из космоса она не падает. К чему это сравнение?
          _Ugene_
      15. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:06
        Нет, это как с Крымским мостом - он есть, но его нет, и вообще Мосфильм. Как говорится - с кем поведешься от того и наберешься.
        Ушлый_башкорт
  2. Комментарий был удален.
  3. К-50 Сегодня, 08:43
    Мнение экспертов журнала The National Interest. :Новую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя считать гиперзвуковым оружием

    Какие наивные!! laughing
    Да нам вообщем-то нас рать, что вы считаете/не считаете. Главное оно у нас ЕСТЬ!!!! Всё остальное даже не вторично, а в во второй десятке, тем более мнение таких "экспертов". laughing
    К-50
  4. DEZINTO Сегодня, 08:43
    Ну пусть не называют гиперзвуковым, пусть хоть картонной эту ракету назовут, нашим лётчикам и конструкторам виднее, и не холодно ни жарко от "их" мнений. wink
    DEZINTO
    1. роман66 Сегодня, 09:11
      одновременно,и холодно и жарко будет на том к авианосце, к которому лететь будет( правда, недолго)
      роман66
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 08:43
    От игры словами комплекс не станет менее смертоносным , так что называйте его как хотите... laughing Когда такая штука прилетает , то терминология становится вторичной..
    КВУ-НСвД
  6. Azazelo Сегодня, 08:44
    Мы наверно разрыдаться должны по этому поводу???..
    Azazelo
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 08:46
    National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием

    Да и ладно. Переживем и без признания. laughing
    КОТ БАЮН
    1. DEZINTO Сегодня, 08:49
      National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием

      Да всё вообще закрываем производство, распускаем всех, всё конченно - нас не признали! Срочно загрустили....Раз целый журнал не признал!
      DEZINTO
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 08:53
        Да всё вообще закрываем производство, распускаем всех

        Действительно... По другому тут уже никак.. Такая нескладуха... Обрыдались.
        КОТ БАЮН
  8. сергей32 Сегодня, 08:46
    А что легче подыхать, осознавая, что на прилетевшем ... стоит не прямоточный , а твердотопливный движок?
    сергей32
  9. DMoroz Сегодня, 08:46
    обывателя успокаивают, что америка еще не совсем пропащая в плане перспективного вооружеия...
    А так, хоть гиперзвуковой, хоть аэробаллистической ее называй
    у «Кинжала» нет аналогов в других странах.
    tongue
    DMoroz
  10. CooL_SnipeR Сегодня, 08:47
    Хрен редьки не слаще... или они надеяться на Врунгеля с его По-Бедой laughing
    CooL_SnipeR
  11. синоби Сегодня, 08:48
    А,ну да,это-же наш гиперзвук.Нищетово!Он как тот суслик
    -Ты его видишь?-
    -Нет-
    -А он есть-
    laughing
    синоби
  12. Hariton Laptev Сегодня, 08:54
    Ну как же достала эта американская исключительность!!! ну не может у кого то появиться раньше чем у них! А если появилось то до ус...рачки будут орать что это что угодно но не то. Что не новость из за лужи одна только мерзота.
    Hariton Laptev
  13. next322 Сегодня, 08:55
    странно,а вот журнал "PLAYBOY" считает ракету гиперзвуковой........и кому теперь верить?
    next322
    1. Фишер Мартин Сегодня, 09:40
      Ему и верь. Надо верить журналам с красивыми девушками:)
      Фишер Мартин
  14. Sasha_Sar Сегодня, 08:55
    "Фашинктону" Путин в послании сказал, что у нас "......" больше чем у них. Как так, у них должен быть больше это априори. Тогда какие они хозяева мира. Что то как то это мне напоминает песочницу в детском саду wassat
    Sasha_Sar
  15. Alex-a832 Сегодня, 08:56
    С такой же логикой колёсный танк нельзя разывать танком - он же не на гусиничном ходу... Экспёрды лужные... lol
    Alex-a832
  16. Романенко Сегодня, 09:04
    Цитата: "National Interest отказался признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием"
    Все пропало, не признали гиперзвуковым и сразу-же скорость ракеты упала до 20 км/ч, а про мощность и говорить нечего и все из-за того, что в National Interest не признали...
    Придется новую ракету клепать, чтобы им понравилась...
    Романенко
  17. saveall Сегодня, 09:05
    Я вот не пойму эта ракета может преодолеть гиперзвук только если будет запущена с самолета? А если с земли запустить? Самолет является дополнительным разгоняющим элементом в данном случае... Или я что то не понимаю? Самолет то можно уничтожить и до запуска ракеты. Хотя, если он будет запускать со своей территории, то кто посмеет сбить...
    saveall
    1. Аскет Сегодня, 09:20
      Цитата: saveall
      Самолет является дополнительным разгоняющим элементом в данном случае..

      Кинжал является гиперзвуковым ракетным комплексом.Где ключевое слово комплекс...Нельзя рассматривать отдельно изделие от носителя, средств управления. наведения и прицеливания...Скорость ракеты здесь важный элемент,но не основной, так иже как и ДУ будь то ГПРВД, ТТРД или ЯДУ...
      В этом и ошибка икспердов, что они рассматривают характеристики изделия в отрыве от всего ракетного комплекса
      Аскет
      1. saveall Сегодня, 09:41
        Так самолет входит в данный ракетный комплекс что ли? Нет самолета, нет запуска так я понимаю...
        saveall
      2. Nikolaevich I Сегодня, 11:37
        Цитата: Аскет
        Кинжал является гиперзвуковым ракетным комплексом.

        Вообще-то,новоявленный "Кинжал"-авиационно-ракетный комплекс(!)...
        Nikolaevich I
    2. mark1 Сегодня, 11:16
      Цитата: saveall
      Я вот не пойму эта ракета может преодолеть гиперзвук только если будет запущена с самолета?

      Это просто напросто обход РСМД вторую то ступень на Искандер нельзя ставить...
      mark1
  18. viralig Сегодня, 09:06
    Нашли чем пугать - мол не гиперзвуковая. Да как то по фиг, признают ее гиперзвуковой или нет, факт в том что ни у кого такой больше нет и защиты от ее нет. А признают не признают вообще неважно.
    viralig
  19. rotmistr60 Сегодня, 09:07
    От того признал или не признал National Interest "Кинжал" гиперзвуковым оружием ТТХ этого изделия не поменяются. Опорочить (принизить) можно то чего нет, а то, что есть и испытано уже опорочить (принизить) невозможно.
    rotmistr60
  20. мерцание Сегодня, 09:25
    Новую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя считать гиперзвуковым оружием, приводит Лента.ру мнение экспертов журнала The National Interest.
    Было бы странно, если бы эксперты журнала The National Interest назвали Кинжал гиперзвуковой ракетой - они не хотят оказаться безработными, да еще и с волчьим билетом.
    мерцание
  21. Anchonsha Сегодня, 09:29
    Да ведь нужно же хоть как то поддержать имидж США, обвалившийся после разработки Россией новейших вооружений. Да нам безразлично считают или не воспринимают исключительные варвары наше оружие - главное то, что мериканы теперь резко изменят свое поведение и в Сирии, и в целом в мире иначе получат обратку. Просто нам надоело соблюдать принцип не навреди еще больше, что зло побеждается добром. Это в отношении матрасников не работает - они еще больше наглеют и считают это слабостью русских.
    Anchonsha
    1. viralig Сегодня, 09:52
      Простые американцы в большинстве своем нормальные люди, а вот их верхушка ........ Там правит принцип -
      "Деньги это власть, а власть это деньги." потому и разворовывают бюджет - а самый большой бюджет это - военный, а затем космос. А тут Россия стала рынок оружия отжимать - вот они и вопят. Да и посмотрите где они воюют - там где нефть или другие ценные ресурсы, или против России ( но здесь у всех англо-саксов пунктик, кроме разве что Германии). Да и что ожидать от государства, предками жителей которой в основном составляли женщины легкого поведения, ссыльными каторжниками и пиратами (Джи Пи Морган - первичный капитал от занятия пиратством - для примера).
      viralig
  22. Горный стрелок Сегодня, 09:36
    А при чем тут прямоточник? Гиперзвук - это характеристика СКОРОСТИ боеприпаса, а не типа двигателя wassat Слабенькие в этом журнале эксперты...
    Горный стрелок
  23. Старый26 Сегодня, 09:39
    Цитата: Кроу
    Она летит с гиперзвуковой скоростью, но она не гиперзвуковая - это как понимать?
    Может она себя ощущает не гиперзвуковой? - Толерантненько.

    Все достаточно просто. Гиперзвуковым оружием считают ракеты, крылатые, которые могут разгоняться до гиперзвуковых скоростей. Это и является прорывом
    Если ракета аэробаллистическая, оснащенная теврдотопливным или жидкостным ракетным двигателем, то такую ракету и систему оружия не считают гиперзвуковым, поскольку скорость в конце активного участка у любой баллистической ракеты гиперзвуковая. Яактиечски можно любую российскую ракеты наземного или морского базирования считать гиперзвуковой. И американские "трайденты" и "Минитмены" также гиперзвуковыми. Многие современные зенитные ракеты - также гиперзвуковые Так что по большому счету журналюги из NI правы. Можно конечно для самоуспокоения считать это оружие гиперзвуковым, но только лично для собственного успокоения.
    Вот "Циркон" - это да, это прорыв и создание гиперзвукового оружия. Кстати, никто не может сказать в точности, а что такое "Кинжал". Аэробаллистическая ракета или все же под сбрасываемым кожухом скрывается гиперзвуковой крылатый ЛА. Тогда это тоже прорыв. И тоже новое гиперзвуковое оружие. А кое-какие незначительные детали указывают именно на возможность такого варианта

    Цитата: Now we are free
    Нет такого понятия как -аэробаллистическая ракета, есть понятие баллистическая ракета запускаемая с воздушного носителя.

    Кстати есть. И этот термин был закреплен в одном из договоров по стратегическим вооружением наряду с термином БРВЗ. Подразумевается баллистическая ракета запускаемая с летательного аппарата и движущаяся к цели по баллистической траектории. Примером аэробаллистических ракет были наша Х-15 и американская СРЭМ
    Старый26
    1. Nikolaevich I Сегодня, 12:48
      Цитата: Старый26
      Гиперзвуковым оружием считают ракеты, крылатые, которые могут разгоняться до гиперзвуковых скоростей.


      Цитата: Старый26
      Если ракета аэробаллистическая, оснащенная теврдотопливным или жидкостным ракетным двигателем, то такую ракету и систему оружия не считают гиперзвуковым, поскольку скорость в конце активного участка у любой баллистической ракеты гиперзвуковая.


      Цитата: Старый26
      Гиперзвуковым оружием считают ракеты, крылатые, которые могут разгоняться до гиперзвуковых скоростей.

      И к чему эта вся "хай-мудрень" ? request:("девайс" летит с гиперзвуковой скоростью,но не будем считать его "гиперзвуковым" потому.что он не вписывается в штатовскую квалификационную таблицу(!) Опять "аранжировка" старой песни про суслика ,который "есть,но его никто не видит"? У нас давно уже привыкли оперировать понятиями :дозвуковые(околозвуковые) ,сверхзвуковые ,гиперзвуковые-исходя из скорости звука в воздухе (331 м/с).!
      Nikolaevich I
    2. Fedor Egoist Сегодня, 12:58
      Комменты уж почти до конца долистал в надежде увидеть хоть один, отражающий мое мнение по этому вопросу.
      Спасибо, что избавили меня от необходимости писать данный комментарий. Все четко написано. Полностью согласен.
      Fedor Egoist
  24. Nitarius Сегодня, 09:43
    ну ну .. пускай рискнут испытать на своей шкурке!
    Nitarius
  25. rocket757 Сегодня, 09:45
    Как же так? Они свои планирующие бомбы раскручивали, как что то неотразимое ... типа издалека "невидимка" сбросил её и по тихому слинял!
    Похоже по тихому не получиться и дадут ли ваще войти в зону сброса? Всё таки 100км, эт в зоне поражения ПВО средней дальнобойности!
    Планирующая бомба хороша, малозаметна, корректируется и виляет немного, но по логике мочить будут носители, эт самый эффективный вариант.
    Скоростная ракета запущенная вне зоны поражения ПВО имеет хорошие шансы врезать куда надо и носитель имеет хорошие шансы смыться целым!
    Всё равно, эт топливо в топку, не мира конечно!!! Так что погордиться наверно можно, но радоваться всё же нечему!
    rocket757
  26. Пленник Сегодня, 09:48
    А им от этого будет легче, когда прилетит? what
    Пленник
  27. космонафт Сегодня, 09:53
    сразу вспоминается известный фильм-да гранаты у него не той системы)))
    https://www.youtube.com/watch?v=NHaPCiKwUq8
    космонафт
  28. танк66 Сегодня, 09:53
    Раз так вопрос ставЮт. Пусть по натовской системе опознавания будет SHUTKA.
    танк66
  29. Esoteric Сегодня, 10:00
    Пока на язык не попробуют, будут называть так, как хотят. НА ТО они и "эксперды". К слову, только не "О полку Игореве", а к размышлению у парадного подъезда Пентагона: Некоторые до сих пор сомневаются в возможностях С-400, Су-57 (хотя страху нагнали), САУ "Коалиция", Т-14...да мало ли? Или вы считаете, что военная техника, предназначенная для защиты суверенитета, должна наматывать километры и тратить ресурсы в "парадных колоннах"? Видимо поэтому так низки у нас зарплаты и пенсии. Если у нас нет возможности купить билет на чемпионат мира за 66 с лишним тысяч, то это не значит, что и возможности нашего оружия мы будем рады видеть на картинках и анимационных роликах.
    Esoteric
  30. Sverdlov Сегодня, 10:03
    Это я вчера писал здесь на ресурсе:
    Показываемый нам огрызок "Искандера" не является гиперзвуковой ракетой. По определению. Нет замкнутого источника тяги с гиперзвуковой скорость. А, по определению, обьект не может двигаться быстрее чем скорость истекающей реактивной струи.
    Образцы гиперзвуковых ракет, доступные в картинках, прямотоки. Но их живучесть в таком режиме секунды, минуты.
    "Гиперзвук" Искандека - это псевдогиперзвук. Ракета маневрирует при старте, на подлёте. Потом делает гору и сбрасывает БЧ. И вот она уже падает на противника с гиперзвуковой скоростью используя потенциальную энергию притяжения Земли. Как и БЧ баллистиков.
    Сбить то и другое в режиме атаки почти невозможно.
    Sverdlov
    1. sogdy Сегодня, 13:25
      Красивое рассуждение. А как же торпеды?
      sogdy
  31. Jurkovs Сегодня, 10:05
    Главное что умеет летать и маневрировать на гиперзвуковых скоростях в плотных слоях атмосферы. А уж какой у нее стоит двигатель дело десятое. ТВРД будет надежнее чем ПВРД, дешевле, и может находится в постоянной боевой готовности.
    Jurkovs
  32. Alexey-74 Сегодня, 10:05
    Как полосатые любят привязывать аббревиатуру к чему либо.....да какая разница какой у нее двигатель (прямоточный или нет), суть одна ракета летит со скоростью 10 Мах,, и вы с ней ничего сделать не сможете
    Alexey-74
  33. bratchanin3 Сегодня, 10:11
    На мой взгляд гиперзвуковая ракета характеризуется не движителем (прямоточным или ядерным или ещё каким), а гиперзвуковой скоростью с которой идёт ракета в зоне ПРО противника. Нет даже определения для гиперзвуковой ракеты, если не ошибаюсь, какова доля гиперзвуковой скорости движения на определённом участке, относительно всего пути полёта ракеты. И не обязательно гиперзвуковая ракета должна иметь эту скорость на всём протяжении движения.
    bratchanin3
  34. ARES623 Сегодня, 10:15
    Да хоть бананом называйте, Главное - это неуловимая заноза в вашей пятой точке!
    ARES623
  35. Berkut24 Сегодня, 10:17
    По мнению авторов публикации, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, «ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей»

    Во-первых никто никогда не говорил, что гиперзвуковое оружие обязательно должно иметь прямоточный двигатель. В новых боевых блоках баллистических ракет установлены гиперзвуковые планирующие заряды. Т.е. вообще без двигателя, но никто не спорит, что они гипезвуковые. Ибо гиперзвук - это не двигатель, а скорость.
    Во-вторых я выразил бы большее сомнение в том, что это крылатая ракета. Ибо на гиперзвуке крылья не нужны вовсе как несущая поверхность, а нужны только подруливающие поверхности.
    В третьих, я думаю, что командиру корабля, как потенциальной цели, пофигу мнение авторов этой публикации. Он знает, что защиты теперь нет. И это карма на долгие годы.
    Berkut24
    1. Conserp Сегодня, 12:36
      Цитата: Berkut24
      командиру корабля, как потенциальной цели, пофигу мнение авторов этой публикации. Он знает, что защиты теперь нет.

      Строго говоря, защиты и раньше не было.

      В 2011 году вышел скандал, когда подвели итоги масштабной программы испытаний, проводившейся в 2008-2010 годах.

      Все находящиеся на вооружении американского флота зенитные противоракетные системы провалили испытания по перехвату сверхзвуковых ПКР. Плохо себя проявили и сами ЗУР, и радары.

      С тех пор ничего не поменялось, и каждый командир корабля это понимает - просто по тому факту, что учебные стрельбы по таким целям не проводятся вообще.

      Чтобы не было вопросов, откуда такие сведения: любой желающий может скачать "Justification Book Weapons Procurement, Navy" за разные года и поглядеть на цифры закупок GQM-163A Coyote: 5-7 штук в год. Это при наличии 22-х Тикондерог и 64-х Берков в строю.
      Conserp
  36. Архивариус Вася Сегодня, 10:19
    «Кинжал» является «модернизированной версией

    советской ракеты Х-32 вообще то.
    Архивариус Вася
  37. keeper03 Сегодня, 10:24
    Нельзя признать ? ... Ну и пёс с ним - какая разница от чего умирать ! wassat
    Американцам осталось только не признать гиперзвук и наложить себе в штаны санкции ! laughing
    keeper03
  38. Pacifist Сегодня, 10:32
    Что-то они вообще перестали дружить с логикой. Причем тут тип двигателя вообще непонятно. Гиперзвуковым является предмет движущийся со скоростями превышающими 5 махов. Ракета комплекса Кинжал двигается с такими скоростями? Да, движется. Я так понимаю, что им просто стало обидно и они начали нести пургу потому-что, как обычно, вдруг увидели, что результат достигнут не за 100млрд $, а за 100 рублей и они выглядят идиотами. Вот и пылят.
    Pacifist
  39. Костадинов Сегодня, 11:01
    По мнению авторов публикации, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя»

    Никто никогда не утверждал что Кинжал ето КР с гиперзвукого ПВРД.
    Костадинов
  40. Pbs Сегодня, 11:09
    Все верно, это не гиперзвуковое оружие, а баллистическая ракета с воздушным стартом. Гиперзвук - значит летает в атмосфере и двигатель постоянно работает. У Кинжала двигатель работает лишь короткий отрезок пути, поэтому высокие скорости обеспечиваются путем полета в безвоздушном пространстве. Вполне нормальное заявление, поэтому огорчает угар в комментариях - запутинцы и прочие псевдопатриоты постепенно опускаются до уровня свидомых скакуасов. Мне, как настоящему российскому патриоту, читать такое просто противно.
    Pbs
  41. svp67 Сегодня, 11:10
    По мнению авторов публикации, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя»
    А кто её кроме вас называет КРЫЛАТОЙ? Она из нового подвида ракет "аэробаллистических" и она таки ГИПЕРЗВУКОВАЯ.
    И очень желаю вам избежать "очень близкого знакомства" с ней.
    svp67
  42. Lester7777 Сегодня, 11:36
    "Что значит имя? Роза пахнет розой,
    Хоть розой назови ее, хоть нет."
    Lester7777
  43. киргиз Сегодня, 11:47
    ну видимо значит вам и беспокоится не о чем
    киргиз
  44. Zina389 Сегодня, 11:57
    1) Чтобы оснастить ВС РФ новыми вооружениями уйдут годы. Пока противоракетная оборона США ориентированая на старые ракеты действует, в той степени, на которую расчитывали. 2) ПРО от таких стран, как КНДР, или в недалеком будущем Иран, тоже чего-то стоит. 3) Совершенно очевидно, что начинается новый виток гонки вооружений. Так что работы может и будет больше, но жизнь будет победнее. 4) Вероятно, США посчитают, что РФ нарушила своими новыми разработками договоры по наступательным вооружениям и системам средней дальности. Так что надо срочно звонить на Кубу. Как там дела?
    Zina389
  45. Косолапый Сегодня, 12:53
    Оп па шах и мат , на. им разработки , а вот не признаем ))) Английские ,,ученые,, нервно курят в сторонке )))
    Косолапый
Картина дня