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Ситуация в Сирии
Протурецкие формирования захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо, 4 человека погибло и 26 получили ранения в результате обстрела Дамаска боевиками. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В начале дня боевики вооруженной оппозиции обстреляли жилой район Дамаска, в результате погибли четыре мирных жителя, еще 26 человек получили ранения. В Восточной Гуте продолжалось противостояние между правительственными силами САР и незаконными вооруженными формированиями. Сирийская армия вела обстрел позиций боевиков в окрестностях Джисрина, а позже освободила от радикалов 10 жилых кварталов города. Также бои между САА и незаконными вооруженными формированиями продолжались в Харасте.
Сирийская свободная армия (ССА) захватила у Демократических сил Сирии (SDF) ряд территорий на севере провинции Алеппо. Протурецкая группировка выбила бойцов курдского ополчения из населенного пункта Аль-Газавия, расположенного к востоку от Джандариса, а также из поселений Кафр Дали Тахтани, Дармашканлы и Магар Джукк. Позже стало известно, что ВВС Турции нанесли удары по центральной части Африна. В настоящее время турецкие военные заявляют о ликвидации с начала операции 3393 бойцов «демократической армии».
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Аз-Зейна на западе провинции Идлиб. В административном центре провинции сдетонировало самодельное взрывное устройство, пострадали несколько мирных жителей.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по позициям «ан-Нусры» на севере провинции Хама. Авиация союзников нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Кафр Зеты и Аль-Латамины. Под прикрытием военных самолетов Сирийская армия вела артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов. Перестрелки между САА и радикалами «Ан-Нусры» также отмечались на юге провинции.
В начале дня боевики вооруженной оппозиции обстреляли жилой район Дамаска, в результате погибли четыре мирных жителя, еще 26 человек получили ранения. В Восточной Гуте продолжалось противостояние между правительственными силами САР и незаконными вооруженными формированиями. Сирийская армия вела обстрел позиций боевиков в окрестностях Джисрина, а позже освободила от радикалов 10 жилых кварталов города. Также бои между САА и незаконными вооруженными формированиями продолжались в Харасте.
Сирийская свободная армия (ССА) захватила у Демократических сил Сирии (SDF) ряд территорий на севере провинции Алеппо. Протурецкая группировка выбила бойцов курдского ополчения из населенного пункта Аль-Газавия, расположенного к востоку от Джандариса, а также из поселений Кафр Дали Тахтани, Дармашканлы и Магар Джукк. Позже стало известно, что ВВС Турции нанесли удары по центральной части Африна. В настоящее время турецкие военные заявляют о ликвидации с начала операции 3393 бойцов «демократической армии».
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Аз-Зейна на западе провинции Идлиб. В административном центре провинции сдетонировало самодельное взрывное устройство, пострадали несколько мирных жителей.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по позициям «ан-Нусры» на севере провинции Хама. Авиация союзников нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Кафр Зеты и Аль-Латамины. Под прикрытием военных самолетов Сирийская армия вела артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов. Перестрелки между САА и радикалами «Ан-Нусры» также отмечались на юге провинции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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