13:20 14 марта
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Ситуация в Сирии

Протурецкие формирования захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо, 4 человека погибло и 26 получили ранения в результате обстрела Дамаска боевиками. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В начале дня боевики вооруженной оппозиции обстреляли жилой район Дамаска, в результате погибли четыре мирных жителя, еще 26 человек получили ранения. В Восточной Гуте продолжалось противостояние между правительственными силами САР и незаконными вооруженными формированиями. Сирийская армия вела обстрел позиций боевиков в окрестностях Джисрина, а позже освободила от радикалов 10 жилых кварталов города. Также бои между САА и незаконными вооруженными формированиями продолжались в Харасте.


Сирийская свободная армия (ССА) захватила у Демократических сил Сирии (SDF) ряд территорий на севере провинции Алеппо. Протурецкая группировка выбила бойцов курдского ополчения из населенного пункта Аль-Газавия, расположенного к востоку от Джандариса, а также из поселений Кафр Дали Тахтани, Дармашканлы и Магар Джукк. Позже стало известно, что ВВС Турции нанесли удары по центральной части Африна. В настоящее время турецкие военные заявляют о ликвидации с начала операции 3393 бойцов «демократической армии».

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенного пункта Аз-Зейна на западе провинции Идлиб. В административном центре провинции сдетонировало самодельное взрывное устройство, пострадали несколько мирных жителей.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по позициям «ан-Нусры» на севере провинции Хама. Авиация союзников нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Кафр Зеты и Аль-Латамины. Под прикрытием военных самолетов Сирийская армия вела артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов. Перестрелки между САА и радикалами «Ан-Нусры» также отмечались на юге провинции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. сибиралт Сегодня, 09:14
    Что бы понять "ситуацию в Сирии" нужно быть сирийцем, или хотя бы видеть карту боевых действий. Пестрота наименований населенных пунктов в таких новостях - пустой звук для нашего читателя.
    сибиралт
    1. Dashout Сегодня, 10:23
      "Свистнул" карту на стороне...
      Dashout
      1. сибиралт Сегодня, 11:31
        Спасибо, камрад! Это уже кое - что. hi
        сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 09:15
    Похоже что новости из Сирии стали сравнимы с новостями из Донбасса.По количеству комментариев."На Западном фронте без перемен"...
    210окв
  3. Корсар0304 Сегодня, 09:19
    Сирийская свободная армия (ССА) захватила у Демократических сил Сирии (SDF) ряд территорий на севере провинции Алеппо. Протурецкая группировка выбила бойцов курдского ополчения из населенного пункта Аль-Газавия
    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили наносить удары по позициям «ан-Нусры» на севере провинции Хама. Авиация союзников нанесла удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Кафр Зеты и Аль-Латамины. Под прикрытием военных самолетов Сирийская армия вела артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов. Перестрелки между САА и радикалами «Ан-Нусры» также отмечались на юге провинции.

    Складывается впечатление что там воюют все против всех. Замес полный.
    Корсар0304
  4. мерцание Сегодня, 09:38
    А вот как ситуацию оценивает американский генерал:
    Сирийская армия одерживает победу в военном конфликте в Сирии, заявил на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил (ВС) заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.

    Он подчеркнул, что правительство сирийского президента Башара Асада побеждает в гражданской войне в Сирии.

    «Что касается гражданской войны, то, как представляется, здесь преобладает режим (сирийского президента Башара Асада – прим. ФАН)», – заявил Вотел.

    По его словам, значительные силы оппозиции остались лишь в Восточной Гуте и Идлибе, где они все еще могут создавать некоторую угрозу сирийским властям. Также он отказался отвечать на вопрос сенаторов, которые хотели узнать, есть ли у оппозиции шанс «свергнуть Асада в течение следующего года».
    мерцание
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:58
      мерцание

      Так поэтому и задергались пуще прежнего, реально осознавая, что проигрывают.
      rotmistr60
Картина дня