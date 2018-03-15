Рейдеры с Капитолийского холма

То, что мы называем хаосом, — закономерности, которых мы не можем распознать.

Здесь представлено мнение китайского генерала Цяо Ляна о поразительных закономерностях геополитики конца ХХ — начала XXI вв. и связанных с ними экономических потрясениях для всего мира. Никакой лишней конспирологии и сложных концепций. Все, что говорит китайский генерал, — общеизвестные факты, из которых следуют простейшие (и такие очевидные!) выводы.Краеугольным камнем новейшей истории стал “Шок Никсона” (1971 г.) — односторонний отказ США от привязки к золоту курса доллара. С этого момента Америка превратилась в финансовую сверхдержаву и начала грабить мир посредством доллара.Вы скажете, что слышали эту историю миллион раз. Но кто замечал, как происходит “ограбление”? В тишине, за закрытыми дверями банков? Почему никто не слышит, а начинает замечать последствия, только когда деньги в очередной раз утекли в США?Американцы грабят под оглушительный грохот войн и экономических кризисов.Полный цикл занимает около 12 лет. Первое десятилетие сопровождается ослаблением доллара, когда страны “первого мира” активно инвестируют в развивающиеся экономики. Затем американская валюта резко усиливается. Испытавшие бурное развитие страны погружаются в экономический кризис, который сопровождается “вовремя” начавшейся войной. Деньги и инвесторы в страхе бегут из депрессивного региона в сторону США, где американцы за счет усилившегося доллара немедленно скупают все активы.Цикл завершен, можно начинать заново. Впереди 10 лет слабого доллара.Впервые этот метод был опробован на Латинской Америке. В 1970-е годы произошел существенный подъем экономик стран в этом регионе. Политическая стабильность на протяжении десятилетий вкупе с активным привлечением западного капитала позволил нарастить темпы современного производства в машиностроении, энергетике, отраслях добывающей промышленности и сельском хозяйстве.США заботливо опекали “грядку”, подпитывая почву денежными кредитами, предоставляя технологии и, разумеется, осуществляли поставки оружия — в будущем оно обязательно пригодится. Повсеместно проявлялась забота о стабильности. Трогательным примером сотрудничества стала операция “Кондор”, кампания по подавлению оппозиции совместными усилиями шести самых эпичных диктаторских режимов Южной Америки (Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая, Чили и Боливии) при непосредственной поддержке ЦРУ.В результате всех усилий к 1980 году общий валовой внутренний продукт стран Латинской Америки втрое превысил уровень 1960 года.Американцы решили, что пришло время собирать урожай.В 1981 году разразился экономический кризис, потрясший весь регион. На фоне пошатнувшейся экономики аргентинский президент Л. Галтьери не нашел ничего лучше, чем ввязаться в войну.Фолклендский конфликт был выдающейся инсценировкой Р. Рейгана: бывший актёр сыграл одну из своих главных ролей. Он оказал теплый прием Галтьери во время визита аргентинского лидера в Вашингтон. Называл его своим другом и “оплотом борьбы с коммунизмом”. О чем шла беседа за закрытыми дверями и какие гарантии дал Рейган аргентинскому президенту? Мы достоверно не знаем.Но мы знаем, что весной следующего года началась война. В лучшем духе китайских стратегов Рейган немедленно поддержал антиаргентинскую резолюцию ООН (№502) и встал на сторону англичан, предоставив им военную базу на о. Вознесения, корабельное топливо и данные космической разведки. Попутно для дальнейшей дестабилизации обстановки в мире и отвлечения внимания СССР он вынудил Израиль начать военное вторжение в Ливан.Фолклендская война была проиграна. Галтьери в июне 1982 вылетел из президентского дворца. Военные хунты и экономики Латинской Америки стали рушиться, словно карточные домики. Прибыль потекла в карман США, но вектор американской политики уже был направлен в другую строну.Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, а также четыре “азиатских тигра”: Тайвань, Ю. Корея, Гонконг и Сингапур, которые испытали небывалый экономический бум на рубеже 80-90х годов.О феномене появления “азиатских тигров” ходят легенды. Как эти крошечные по площади, лишенные всяких ресурсов страны, у которых нет ничего, кроме землетрясений и неспокойных соседей, вдруг вырвались в лидеры мировой экономики? Аналитики и эксперты привыкли объяснять чудесный подъем “тигров” трудолюбием самих азиатов и их деловой хваткой. Однако у этой наивной теории есть свои слабые места.Согласно экономическим исследованиям, среднегодовые темпы роста производительности труда в Южной Корее за период с 1966 г. по 1990 г. составляли всего лишь 1,7%. В других странах Восточной и Юго-восточной Азии фактор роста производительности также играл самую незначительную роль. Основным фактором роста экономик “тигров” было привлечение огромных инвестиций из-за рубежа.Начало экономического подъема странным образом совпало с ослаблением доллара и “долларовым дождем”, обрушившемся на регион в 1986 году. “Тигров” специально откармливали на убой.В 1997 году мощный экономический кризис пронесся по Юго-восточной Азии, словно ураган, срывающий старые крыши пагод. В отличие от других глобальных процессов, вырастающих из ничем не примечательных событий, экономический кризис 1987-98 гг. имел своего зачинщика. Все началось, когда Сорос и его фонд Quantum атаковали слабейшую валюту — тайский бат, что вызвало цепную реакцию с обрушением экономик региона.Военной составляющей не потребовалась; экономики ослабели путем финансовых потрясений, как того и хотели в Вашингтоне. На крайний случай для стран Восточной Азии всегда заготовлено специальное средство — КНДР.В “тучные нулевые” годовой ВВП Китая вырос в шесть раз, достигнув значения почти в 7 трлн. долл. На фоне ослабления американкой валюты в 2002 году КНР испытала небывалый приток инвестиций. Средние годовые темы роста ВВП в тот период превышали 10%. Китайская экономика вышла на второе место в мире, став следующим объектом для атаки рейдеров с Капитолийского холма.Что произошло в 2008 году? Правильно.Всемирный экономический кризис вдвое затормозил темпы роста экономики Китая. Усиление доллара по традиции сопровождалось накоплением взрывоопасных ситуаций. Территориальный спор с Японией за острова Сенкаку, спор с Филиппинами за о. Хайнань, разногласия с Вьетнамом по поводу буровой платформы. Для разнообразия внутренней политической жизни КНР был устроен “майдан” в Гонконге.Однако Китай устоял. Китай не ведется на провокации.В ходе территориального спора он предпочел убрать нефтяную платформу в Южно-Китайском море, несмотря на то, что о-ва Куандао считаются территориальными владениями КНР, а вооруженные силы Поднебесной имеют явное превосходство над армией Вьетнама. И все же Китай отступил. Он понимал, чем грозит его экономике “маленькая победоносная война”. И как эту войну хотели увидеть в Вашингтоне.“Китайский проект”, похоже, не принес желаемых результатов. Но это вряд ли заставит США отказаться от стратегии управляемого банкротства других государств.Цикл завершается.Главный вопрос: кто станет претендентом на “раскулачивание” в следующем десятилетии?Все, что написано выше, — всего лишь научная фантастика. Сценарий для мощного детектива.Все приведенные имена, цифры и факты являются настоящими. Выводы — простые совпадения. А в качестве финального аккорда приведу короткий рассказ-притчу.Президенту Королевского статистического общества сэру Фрэнку Йейтсу был задан вопрос историком. В преамбуле сообщалось, что восемь английских королей с именем Генрих умерли в пятницу, что подтверждается летописями королевского двора. ”Не является ли пятница роковым днем для Генрихов английских?”Ответ сэра Йейтса был лаконичным: “Представленные Вами статистические данные не противоречат сформулированной Вами статистической гипотезе. Королевское статистическое общество рекомендует Вам продолжать наблюдения”.