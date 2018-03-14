Миллер: доказывать выгоды транзита газа через Украину должен Киев

В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения,

Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта,

По нашим оценкам, поставки в Юго-Восточную Европу примерно равноценны при использовании украинского маршрута по контракту 2009 года и "Северному потоку". Однако решение стокгольмского арбитража делает украинскую опцию более дорогостоящей. Это даже если не брать в расчет намерения Киева поднять транзитную ставку, которая и так является самой высокой из действующих и планируемых маршрутов доставки российского газа на внешние рынки,

Если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины",