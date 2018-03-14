13:23 14 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Миллер: доказывать выгоды транзита газа через Украину должен Киев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече во вторник сошлись во мнении, что будущее транзита российского газа в ЕС через Украину в ее руках – она должна предложить более выгодные условия, чтобы конкурировать с другими маршрутами, передает РИА Новости.



В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения,
сказал Миллер.


Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта,
подчеркнул в свою очередь глава правительства.

«Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. "Нафтогаз", заявивший о существенной недопоставке российского газа на транспортировку через Украину по сравнению с указанными в контракте 110 млрд. кубометров в год, добился компенсации в 4,637 миллиарда долларов. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше – 2,56 млрд. долларов», – напоминает агентство.

"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", в том числе, в связи с удорожанием транзита газа через Украину, к которому приведет решение арбитража.

По нашим оценкам, поставки в Юго-Восточную Европу примерно равноценны при использовании украинского маршрута по контракту 2009 года и "Северному потоку". Однако решение стокгольмского арбитража делает украинскую опцию более дорогостоящей. Это даже если не брать в расчет намерения Киева поднять транзитную ставку, которая и так является самой высокой из действующих и планируемых маршрутов доставки российского газа на внешние рынки,
сказал заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Пока же продолжает действовать прежний контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа через Украину, и «в период его расторжения через суд никаких рисков для европейских потребителей не будет», заверил Миллер.

Если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины",
уточнил глава «Газпрома».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 09:22
    Сразу представил Порошенко с куском газовой трубы на трибуне smile
    Тралл
    1. LSA57 Сегодня, 09:26
      Цитата: Тралл
      Сразу представил Порошенко с куском газовой трубы на трибуне

      не пустят. no подумают гранатомёт припёр laughing
      LSA57
      1. Тралл Сегодня, 09:28
        Труба голубая, он весь в желтом, а голова пьяная smile
        Тралл
        1. LSA57 Сегодня, 09:30
          Цитата: Тралл
          Труба голубая, он весь в желтом, а голова пьяная

          вот и пуляет по всему вокруг laughing
          LSA57
        2. Воронок Сегодня, 11:55
          Наоборот: труба газовая-желтая, он голубой, и морда красная.
          Воронок
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 11:11
        не пустят. no подумают гранатомёт припёр laughing

        Ну почему не пустят? Пускали и с куском автобуса... А Пауэлла вообще с пробиркой, где, якобы, ОМП содержалось... Так что если притащит, то пустят.. Там же цирк любят. laughing
        КОТ БАЮН
        1. LSA57 Сегодня, 11:14
          Цитата: КОТ БАЮН
          Так что если притащит, то пустят..

          тогда два надо
          LSA57
    2. 210окв Сегодня, 09:27
      Это все равно что пытаться вору -рецидивисту доказывать то что он воровать не будет.. fool
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 09:31
        Цитата: 210окв
        Это все равно что пытаться вору -рецидивисту доказывать то что он воровать не будет..

        а медведю, что мёд вреден lol
        LSA57
    3. LiSiCyn Сегодня, 09:31
      Ага, и ножовкой по металлу wassat
      Ключевые слова: Если не будут, воровать газ из трубы....
      what Мне кажется, все таки будут...
      LiSiCyn
      1. LSA57 Сегодня, 09:42
        Цитата: LiSiCyn
        Мне кажется, все таки будут...

        поперёк натуры не попрёшь
        LSA57
      2. askort154 Сегодня, 09:49
        .... Мы готовы выслушать предложения. (Миллер).
        Какие нафиг "предложения". Регулярное воровство и шантаж на протяжении десятка лет, вот послужной список этого "партнёра". Коль запустили процесс разрыва договора, то не надо смыковать. negative
        askort154
    4. Венд Сегодня, 09:38
      Вот тут сразу видно, знает о чем говорит, все толково без истерической пены и запугивания
      Венд
      1. Димка75 Сегодня, 11:25
        Ага, пускай Миллер только расскажет, откуда зимой в трубе берётся газ в пиковую нагрузку для европотребителей.
        Когда потребляемый обьем газа в Европе возрастает кратно, а обьем перекачки на границе России с Украиной незначительно

        ответ - ПГХ, которых в России нет

        вот отсюда и идет разговор об "отборе газа и воровстве" - потому как затем приходится обратно закачать отобранный газ из ПГХ - вот и возникает приятная тема для спекуляций
        Димка75
        1. Венд Сегодня, 11:57
          Цитата: Димка75
          Ага, пускай Миллер только расскажет, откуда зимой в трубе берётся газ в пиковую нагрузку для европотребителей.
          Когда потребляемый обьем газа в Европе возрастает кратно, а обьем перекачки на границе России с Украиной незначительно

          ответ - ПГХ, которых в России нет

          вот отсюда и идет разговор об "отборе газа и воровстве" - потому как затем приходится обратно закачать отобранный газ из ПГХ - вот и возникает приятная тема для спекуляций

          Ну вам из Британии видней laughing
          Венд
  2. сибиралт Сегодня, 09:23
    Всё верно. Кому выгоднее продать всегда решает продавец с учетом доводов покупателя и иных интересов сторон. Это и есть непреложный закон рынка. winked
    сибиралт
    1. Тралл Сегодня, 09:26
      Цитата: сибиралт
      Всё верно. Кому выгоднее продать всегда решает продавец. Это и есть непреложный закон рынка. winked

      Спрос рождает предложение. В данном случае это Европа, Украина всего лишь транзитер, а вот выбор транспортной компании за продавцом, если его доставка до покупателя. Как-то так smile
      Тралл
    2. LSA57 Сегодня, 09:27
      Цитата: сибиралт
      Всё верно. Кому выгоднее продать всегда решает продавец с учетом доводов покупателя. Это и есть непреложный закон рынка.

      на/в уркаине совсем другие законы. бандерложьи
      LSA57
    3. dauria Сегодня, 11:36
      Кому выгоднее продать всегда решает продавец с учетом доводов покупателя


      laughing Спасибо , сейчас срочно пойду на рынок, вдруг мне там не согласятся продать картошку ?
      Вы перепутали- в этой ситуации Газпром покупатель, а не продавец. Он покупает услугу по транзиту своего газа и ходит по базару, смотрит предложения.
      dauria
  3. bankirchik34 Сегодня, 09:23
    нормальные рыночные отношения, как в европейских странах, также хотели епта)
    bankirchik34
    1. LSA57 Сегодня, 09:28
      Цитата: bankirchik34
      нормальные рыночные отношения, как в европейских странах, также хотели епта)

      это вторично. первично безвиз и кружевные трусики lol
      LSA57
  4. Zubr Сегодня, 09:29
    Правильно, надо прекращать эти попытки шантажа.
    Zubr
  5. bratchanin3 Сегодня, 09:51
    Ну вот начинают финтить. Почему бы не сказать, что с нацистским режимом в Киеве Россия не может сотрудничать по историческим мотивам и враждебным отношением. Почему бы не разорвать дипотношения с Краиной годика на два, до 2020 года.
    bratchanin3
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:52
    Пока газ будет идти через Украину проблемы будут только нарастать. Неужели за столько лет не дошло, что разговаривать (договариваться) с украинской стороной себе дороже.
    rotmistr60
  7. Esoteric Сегодня, 10:08
    Мне по корню семейства Капустных, что должен доказывать Киев и где он находится. Я буду счастлив услышать от Миллера, что эти 2 560 000 000 $ "Нафтогаз" получит в виде собственноручно вырезанных кусков некогда "великой" магистрали, а сам долг никоим образом не ляжет на плечи российского налогоплательщика. И уже по барабану, кто там взял на себя право судить Россию, -Брюссель, Лондон, Вашингтон...Ын им в печёнку... laughing
    Esoteric
  8. МЮД Сегодня, 10:08
    При подписании контрактов надо исходить из самых пессимистических прогнозов, тогда подобных неприятностей возможно на 90 % можно будет избежать. А так из-за своей глупости, жадности, доверчивости получили, квач с дегтем по всей морде. За науку (х... ) украинцам ставлю 5 баллов, что бы Миллеры и им подобные умней были наперед. Уверен (х...) украинцы еще не раз, помакают Газпром мордочкой в дермецо.
    И то как сейчас пыжатца Газпром, депутаты и правительство это лишь игра на публику. Страх признаться что вляпались по самое не могу.
    Считаю, что только радикальные меры помогут выйти из создавшегося положения.
    Забили болт на решение суда.
    Заявили о расторжении договора, тут же уведомили покупателей, предложили решение проблемы, и через несколько дней перекрыли газ.
    (Одно из решений, по моему, покупка газа на границе, транзитом мы не занимаемся, договаривайтесь с Украиной сами. Далее поднагружаем Северный поток до полной мощности. Потом подгоняем несколько газовозов с Ямала.)
    Потери - да, возможны, на будущее, выполняем контракт - иначе жесткие действия. Бонусы за выполнение контракта - да, подешевле газ. Неустойки и фрсможоры все описывается в контракте.
    МЮД
    1. RelictEmpire Сегодня, 11:01
      А вы, я смотрю, знаток международного права... Однако ж, вот кого надо было Миллеру нанимать. Но... Болт на решении суда и ВНЕСУДЕБНОЕ расторжение договора автоматически ведет за собой поток исков к тому же самому арбитражу от обиженных партнеров по ВСЕМ расторгаемым договорам, их же много. И тут на лапу нечистым партнерам (забудем про хохлов) падает вишенка с тортика - неисполнение договора. Иски уже фактически 100% выигрышные.
      И не надо убеждать, что мы их на фую вертели, мы не в вакууме живем, а с соседями. Причем, нечистыми на руки.
      RelictEmpire
      1. МЮД Сегодня, 11:56
        Как пишется международное право? Кратко так:
        Две стороны заключают договор. Затем третья сторона видит в данном чужом договоре свою выгоду. Обращается к первым двум и предлагает включить себя в эти отношения. Ну и так далее. Поэтому международное право как двухстороннее так и многостороннее. И если вы признаете, что либо над собой то выполняйте, если нет то выйдите и не признавайте. И если вы сильны то это будет ваше международное право, если нет - сопите в две дырки и молчите.
        Поэтому я и предлагаю заключать контракты на двухсторонней основе без всяких посредников в виде судов или иного. И на короткий срок с последующей пролонгацией. И вот здесь держать свое слово и выполнять до каждой запятой, даже иногда в ущерб себе, доказывая свою надежность, и быть независимым от третьих лиц.
        МЮД
  9. РУСС Сегодня, 10:42
    Предвыборная возня, до 2019 года транзит по Украине будет по старым договорам, а там и новый подпишут, так как объем поставок газа в Европу постоянно растет,а Северные и Южные итп потоки не справятся....
    РУСС
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 11:13
    Мы готовы выслушать предложения

    ага... Я так себе и слышу эти предложения: "соседи, дайте пожрать, а то вам на коврик нагадить нечем"....
    КОТ БАЮН
  11. Влад Петров Сегодня, 11:42
    Украина воюет с Россией, поэтому заставит проклятых москалей осуществлять транзит вражеского газа через свою суверенную территорию, чтобы получать кровавые путинские деньги И ещё великая держава продаст ЕС ГТС.
    .. Паоло Скарони – бывший глава государственной нефтегазовой корпорации Eni, а ныне уполномоченный банка Ротшильдов по организации продажи украинской ГТС. « выгодной частью украинской ГТС будет только та ее часть, которая связана с транзитом российского газа. И вот этот лакомый кусочек уже берет под контроль миланский бизнес Берлускони и члены его команды под покровом миланского банка Ротшильдов»
    Влад Петров
  12. Кочегаркин Сегодня, 11:53
    МНОГАСЛОФ... и по большей мере впустую, я о коментариях уважаемых читателей... увеличить потоки через ЯМАЛ СПГ и Северный поток 1 проблематично, в Европе 2-й энергетический пакет (если я не ошибаюсь) ограничивает пропускную способность газопроводов из России, эт еще с 70-х годов прошлого века даже .... Миллер конечно носом ткнулся в неприятнопахнущую субстанцию... но не от доверчивости и недальновидности, а от интересной шахматнополитической игры, партию в которой мы проиграли (Украина 2014 да и Грузия 2008), по сему и странные , на первый взгляд движения сейчас, в области транзита и продажи братьям Славянам...


    Цитата: Димка75
    Ага, пускай Миллер только расскажет, откуда зимой в трубе берётся газ в пиковую нагрузку для европотребителей.
    Когда потребляемый обьем газа в Европе возрастает кратно, а обьем перекачки на границе России с Украиной незначительно
    ответ - ПГХ, которых в России нет
    вот отсюда и идет разговор об "отборе газа и воровстве" - потому как затем приходится обратно закачать отобранный газ из ПГХ - вот и возникает приятная тема для спекуляций


    вот как раз такой рассказ и есть тема для спикуляций...
    все движения товара внимательно мониторятся, как на границы России - Украины, так и на пунктах отпуска потребителям... никаких спикуляций по поводу неучтенки на закачку хранилищ ни кто не ведет... от счетчика до счетчика газ исчез...вопрос - КУДА ...ЯТЬ?
    Кочегаркин
  13. reibert Сегодня, 12:38
    Зачем вообще вести какие либо переговоры с украиной ?? Это их проблемы -проблемы европы
    reibert
Картина дня