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Миллер: доказывать выгоды транзита газа через Украину должен Киев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече во вторник сошлись во мнении, что будущее транзита российского газа в ЕС через Украину в ее руках – она должна предложить более выгодные условия, чтобы конкурировать с другими маршрутами, передает РИА Новости.
«Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. "Нафтогаз", заявивший о существенной недопоставке российского газа на транспортировку через Украину по сравнению с указанными в контракте 110 млрд. кубометров в год, добился компенсации в 4,637 миллиарда долларов. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше – 2,56 млрд. долларов», – напоминает агентство.
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", в том числе, в связи с удорожанием транзита газа через Украину, к которому приведет решение арбитража.
Пока же продолжает действовать прежний контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа через Украину, и «в период его расторжения через суд никаких рисков для европейских потребителей не будет», заверил Миллер.
В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения,сказал Миллер.
Это просто вопросы выгодности, эффективности контракта,подчеркнул в свою очередь глава правительства.
«Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. "Нафтогаз", заявивший о существенной недопоставке российского газа на транспортировку через Украину по сравнению с указанными в контракте 110 млрд. кубометров в год, добился компенсации в 4,637 миллиарда долларов. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) "Газпром" должен выплатить меньше – 2,56 млрд. долларов», – напоминает агентство.
"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом", в том числе, в связи с удорожанием транзита газа через Украину, к которому приведет решение арбитража.
По нашим оценкам, поставки в Юго-Восточную Европу примерно равноценны при использовании украинского маршрута по контракту 2009 года и "Северному потоку". Однако решение стокгольмского арбитража делает украинскую опцию более дорогостоящей. Это даже если не брать в расчет намерения Киева поднять транзитную ставку, которая и так является самой высокой из действующих и планируемых маршрутов доставки российского газа на внешние рынки,сказал заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Пока же продолжает действовать прежний контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа через Украину, и «в период его расторжения через суд никаких рисков для европейских потребителей не будет», заверил Миллер.
Если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины",уточнил глава «Газпрома».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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