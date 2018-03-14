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Самолеты США и командования НАТО провели серию разведывательных полетов у границ РФ
Два летательных аппарата ВВС США, а также самолеты Великобритании и командования НАТО провели многочасовые полеты у границ РФ в Балтийском регионе, у побережья Черного моря, а также вблизи российских областей в Донбассе, передает Интерфакс со ссылкой на зарубежные ресурсы, отслеживающие полеты военной авиации.
По данным ресурсов, «стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LIMB59, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершил пролет вдоль южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем, перелетев в Эстонию, курсировал вдоль западных районов Ленинградской и Псковской областей».
Вслед за ним в воздушном пространстве Эстонии появился «натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, который поднялся с авиабазы альянса в Гайленкирхен в Германии». Самолет курсировал к северу от эстонского города Тарту и к западу от российской границы.
Разведку к югу от Калининградской области, выполняя круговой полет в небе над северо-восточной Польшей, вел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E-3A Sentry AWACS с бортовым номером ZH106 и позывным NATO31.
Кроме того, «стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, во вторник днем около 14:00 мск совершил подлет к российским берегам на Черном море», говорится в сообщении.
Согласно информации, «в течение нескольких часов он совершил не менее шести пролетов с запада на восток по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи».
Ранее во вторник тот же БЛА провел очередную разведку в Донбассе, в ходе которой несколько раз подлетал на расстояние около 40 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.
По данным ресурсов, «стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LIMB59, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершил пролет вдоль южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем, перелетев в Эстонию, курсировал вдоль западных районов Ленинградской и Псковской областей».
Вслед за ним в воздушном пространстве Эстонии появился «натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, который поднялся с авиабазы альянса в Гайленкирхен в Германии». Самолет курсировал к северу от эстонского города Тарту и к западу от российской границы.
Разведку к югу от Калининградской области, выполняя круговой полет в небе над северо-восточной Польшей, вел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E-3A Sentry AWACS с бортовым номером ZH106 и позывным NATO31.
Кроме того, «стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, во вторник днем около 14:00 мск совершил подлет к российским берегам на Черном море», говорится в сообщении.
Согласно информации, «в течение нескольких часов он совершил не менее шести пролетов с запада на восток по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи».
Ранее во вторник тот же БЛА провел очередную разведку в Донбассе, в ходе которой несколько раз подлетал на расстояние около 40 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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