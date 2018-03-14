13:24 14 марта
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Самолеты США и командования НАТО провели серию разведывательных полетов у границ РФ

Два летательных аппарата ВВС США, а также самолеты Великобритании и командования НАТО провели многочасовые полеты у границ РФ в Балтийском регионе, у побережья Черного моря, а также вблизи российских областей в Донбассе, передает Интерфакс со ссылкой на зарубежные ресурсы, отслеживающие полеты военной авиации.



По данным ресурсов, «стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным LIMB59, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершил пролет вдоль южной границы Калининградской области в небе над Польшей, а затем, перелетев в Эстонию, курсировал вдоль западных районов Ленинградской и Псковской областей».


Вслед за ним в воздушном пространстве Эстонии появился «натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, который поднялся с авиабазы альянса в Гайленкирхен в Германии». Самолет курсировал к северу от эстонского города Тарту и к западу от российской границы.

Разведку к югу от Калининградской области, выполняя круговой полет в небе над северо-восточной Польшей, вел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E-3A Sentry AWACS с бортовым номером ZH106 и позывным NATO31.

Кроме того, «стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, во вторник днем около 14:00 мск совершил подлет к российским берегам на Черном море», говорится в сообщении.

Согласно информации, «в течение нескольких часов он совершил не менее шести пролетов с запада на восток по линии от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи».

Ранее во вторник тот же БЛА провел очередную разведку в Донбассе, в ходе которой несколько раз подлетал на расстояние около 40 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 09:51
    Идет война,и удивляться этим полетам нечего.Просто надо почаще делать свою работу-полеты у их границ.
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 09:58
      а также вблизи российских областей в Донбассе, передает Интерфакс


      Интерфакс что то знает?)
      Владыка Ситх
      1. 210окв Сегодня, 10:01
        Чуть ниже они "дезавуировали" это сообщение.. bully
        Цитата: Владыка Ситх
        а также вблизи российских областей в Донбассе, передает Интерфакс


        Интерфакс что то знает?)
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 10:02
      А как же? Нужно отрабатывать за что тебе деньги платят. Лучше пусть разведуют свои дырки в "зонтике", если это им поможет, конечно. lol
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 10:30
      Наглеют англосаксы....
      Зяблицев
  2. askort154 Сегодня, 09:52
    Это уже не новости, а повседневные будни.
    askort154
    1. сибиралт Сегодня, 10:06
      А какой смысл в этой разведке, если всё это можно сделать официально в соответствии с договором "по открытому небу" от 1992 года? lol Цирк однозначно!
      сибиралт
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:55
    Ведут себя как немцы перед началом войны. Единственно пока боятся нарушать воздушное пространство.
    rotmistr60
    1. Тикси-3 Сегодня, 10:07
      Цитата: rotmistr60
      Единственно пока боятся нарушать воздушное пространство.

      belay wassat дык и мы боимся нарушать их границы, или вы не согласны?
      Тикси-3
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:21
        дык и мы боимся нарушать их границы
        Дык где и когда вы видели российские разведывательные самолеты (причем практически несколько раз в неделю) у границ Сша?
        rotmistr60
        1. Тикси-3 Сегодня, 10:27
          Цитата: rotmistr60
          Дык где и когда вы видели российские разведывательные самолеты (причем практически несколько раз в неделю) у границ Сша?

          дык и вы не видели их самолету у наших границ....есть инфа про них, а про наши не пишут, ну а если и не летаем то это что значит???
          Тикси-3
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:32
            а про наши не пишут
            Стоит только нашим "стратегам" пролететь раз в год над нейтральными водами такой вой в западных СМИ поднимается... А вы говорите не пишут.
            rotmistr60
            1. Тикси-3 Сегодня, 10:35
              Цитата: rotmistr60
              такой вой в западных СМИ поднимается..

              laughing ...и все это му узнаем из наших СМИ...может щас об этом просто не пишут?
              Тикси-3
  4. Корсар0304 Сегодня, 10:12
    Пользуются тем что могут взлетать со своих баз и достигать границы России.
    В принципе они всегда летали, еще со времен холодной войны, так что ничего нового не придумано. Полагаю на эти случаи у наших ПВО есть достойный ответ, если что.
    Интересно, а есть у нас какая-нибудь вундервафля чтобы гасить их аппаратуру слежения и обнаружения?
    Корсар0304
  5. keeper03 Сегодня, 10:30
    Вот шершни проклятые, так и вьются над бочкой мёда !!! angry soldier
    keeper03
  6. Ingvar0401 Сегодня, 11:06
    Всего есть четыре авиабазы для базирования самолетов Е-3А AWACS - Эрланн (Норвегия), Конья (Турция), Гайленкирхен (Германия), Превеза (Греция). Позывной NATO05 является только позывным экипажа.....
    Ingvar0401
  7. Ingvar0401 Сегодня, 11:09
    Ну и пусть летают вдоль границ нашей Калининградской области. И так почти каждый день или шведский "Гольфстрим-4", или дежурная пара Ф-16 Дании или RC-135....Уже не интересно.....
    Ingvar0401
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