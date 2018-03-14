13:18 14 марта
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Лавров и Чавушоглу обсудят поставку С-400 в Турцию

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудят сегодня в Москве реализацию подписанного контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, передает РИА Новости.



Сообщается, что приезд Чавушоглу в России связан с его участием в шестом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух государств. Дипломаты действуют «в рамках возглавляемого президентами России и Турции Совета сотрудничества высшего уровня».


Будет затронут ход реализации подписанного контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", а также другие текущие и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества,
говорится в релизе российского МИД.

По данным ведомства, «значительное внимание в ходе заседания будет уделено обсуждению путей закрепления позитивных тенденций в торгово-экономических связях».

За 2017 год объем российско-турецкого товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 37,2% и составил $ 21,6 млрд.

«Особое место будет отведено сотрудничеству в энергетической сфере, продолжающему играть ключевую роль в двусторонних связях. Предполагается обсудить пути содействия реализации стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере (строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток")», – добавили в МИД.

Министры также обсудят совместные действия «по устранению остающихся барьеров в двусторонней торговле и расширению номенклатуры сельскохозяйственных товаров», поставляемых из России и Турции на национальные рынки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Кроу Сегодня, 10:38
    (строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток")

    И первое, и второе - в кредит. Ради этих проектов простили предательство. Оттуда и
    объем российско-турецкого товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 37,2% и составил $ 21,6 млрд.
    если кинут, то пусть не говорят, что - "обманули". Пусть сразу склдывают полномочия и под суд.
    Кроу
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:42
      Лавров и Чавушоглу обсудят поставку С-400 в Турцию
      и Помидоры в Россию...
      андрей юрьевич
      1. Кроу Сегодня, 10:44
        И строительные компании туда же - в Россию.
        Кроу
      2. 210окв Сегодня, 10:44
        Это высокотехнологичный продукт(помидоры то турецкие).Не то что пальмовое масло из Малайзии..
        Цитата: андрей юрьевич
        Лавров и Чавушоглу обсудят поставку С-400 в Турцию
        и Помидоры в Россию...
        210окв
      3. сибиралт Сегодня, 10:47
        До Сибири турецкие помидоры не доходят. У нас "дружественные" китайские с хрустящей толстой кожурой и пустые внутри. Зато хранятся вечно. laughing
        сибиралт
    2. Muvka Сегодня, 10:43
      Дайте мне ссылку на информацию, что мы строим АЭС в кредит. Очень жду. А по С-400 - себестоимость они отдают живыми долларами, а остальное да, кредит. С процентами.
      Muvka
      1. Кроу Сегодня, 10:47
        Цитата: Muvka
        Дайте мне ссылку на информацию, что мы строим АЭС в кредит

        versia.ru/…stanciyu-akkuyu-v…nashi…
        Турция возобновляет строительство атомной станции «Аккую» (в пер. – «Белый колодец») – соответствующее ... Строить АЭС будет корпорация «Росатом» за российские же деньги – на создание станции Анкаре выделен кредит в размере 20 млрд долларов сроком на 30
        Что-то вы ничего не знаете, только строите из себя эксперта. Информация на поверхности, только стоит чуть-чуть проявить заинтересованность.
        Цитата: Muvka
        А по С-400
        я не словом, ни полсловом.
        Кроу
        1. Вас Влад Сегодня, 11:35
          Цитата: Кроу
          Что-то вы ничего не знаете, только строите из себя эксперта. Информация на поверхности, только стоит чуть-чуть проявить заинтересованность.

          Межправительственное Соглашение позволяет иностранным инвесторам приобрести долю в акционерном капитале компании, в размере не более 49 %. Проект сооружения АЭС «Аккую» в Турции является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, строй-владей-эксплуатируй). Российские подрядчики принимают на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Генеральный заказчик и инвестор проекта и владелец станции после запуска — АО АККУЮ НУКЛЕАР . Генеральный проектировщик станции ОАО «Атомэнергопроект». Генеральный подрядчик строительства станции — ЗАО «Атомстройэкспорт» (дочернее предприятие «Росатома»). Технический заказчик — ОАО «Концерн Росэнергоатом». Консультант по вопросам лицензирования — ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс». Научный руководитель проекта — НИЦ «Курчатовский институт». Генеральный конструктор реакторной установки - ОАО ОКБ "Гидропресс".При реализации схемы BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление) созданный объект по истечении срока соглашения не передается публичной власти, а остается в распоряжении инвестора.Так что можно только удивляться какое доверие проявляет к нам Турция!Отдаёт и сердце и душу...эксперд
          Именно по этому всё это обсуждается на таком высочайшем уровне.
          Вас Влад
          1. Стирбьорн Сегодня, 11:46
            Цитата: Вас Влад
            При реализации схемы BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление) созданный объект по истечении срока соглашения не передается публичной власти, а остается в распоряжении инвестора.

            laughing В соглашении не прописаны форс-мажорные обстоятельства, а также запрет на национализацию АЭС. Так что все впереди еще
            Стирбьорн
            1. Вас Влад Сегодня, 11:49
              Цитата: Стирбьорн
              В соглашении не прописаны форс-мажорные обстоятельства, а также запрет на национализацию АЭС. Так что все впереди еще

              А вы кто?Случайно не Лавров?А может быть вы Кириенко?Что вы нам о соглашении вещаете, что там прописано,а что нет!Может подкинете копию, порассуждаем laughing Там не глупее вас люди работают...
              Вас Влад
              1. Стирбьорн Сегодня, 11:51
                Цитата: Вас Влад
                А вы кто?Случайно не Лавров?А может быть вы Кириенко?Что вы нам о соглашении вещает, что там прописано,а что нет!Там не глупее вас люди работают...
                Вся информация в открытом доступе...не глупее точно, а вот насчет порядочности - не уверен
                Стирбьорн
                1. Вас Влад Сегодня, 11:55
                  Цитата: Стирбьорн
                  Вся информация в открытом доступе...

                  Я не знаком с гуглом, на вас рассчитывал,вы же уже ознакомились с документом,так выложите на рассмотрение народа!
                  Цитата: Стирбьорн
                  а вот насчет порядочности - не уверен

                  Эк у вас самомнение не пробуксовывает good
                  Вас Влад
            2. антивирус Сегодня, 12:00
              Так что все впереди еще..
              - И ДОСТАВКА БЕТОНА РАКЕТАМИ ПО ВОЗДУХУ -ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ВСЕГО БОСФОРА, если кинут Кириенко и Ко..
              антивирус
          2. garnik Сегодня, 13:16
            Еще.Половина мощности вырабатываемой АЭС в будущем ,турки берут на себя,а на остальное Россия обязана найти сбыт.
            garnik
        2. Muvka Сегодня, 12:21
          Ссылка не работает. А в той статье написано, кому фактически будет принадлежать эта АЭС?
          Muvka
          1. Вас Влад Сегодня, 12:55
            Цитата: Muvka
            Ссылка не работает.

            Вам это не надо request hi Заголовок статьи: Аккуеть! fellow
            А вот написавший эксперд :Надежда Попова Опубликовано: 22.08.2016 08:21 Отредактировано: 22.08.2016 09:46
            Вас Влад
    3. Зяблицев Сегодня, 10:44
      От подобных новостей жжет в одном месте у ребятишек из американского ВПК, а Столтенбергу сняться кошмары...Из-за понимания только этого факта, новость хорошая! И пусть меня трижды назовут ура-патриотом - всяко лучше, чем национал-предателем! laughing
      Зяблицев
    4. Тикси-3 Сегодня, 10:46
      Цитата: Кроу
      И первое, и второе - в кредит

      а вы назовите хоть одну страну которая покупает вооружение или строят масштабный проект за наличку или по предоплате(факту)?? такого в мире нет...все всем всегда в кредит!!!
      Тикси-3
      1. Кроу Сегодня, 11:06
        Цитата: Тикси-3
        назовите хоть одну страну которая покупает вооружение или строят масштабный проект за наличку или по предоплате(факту)?? такого в мире нет...все всем всегда в кредит!!!

        Да, но не давать кредиты чтоб их простить.
        Если брать в расчет списание только крупных кредитов, более 1 миллиарда долларов, Россия «подарила» более 140 млрд за последние 20 лет. При этом следует учесть, что сама страна пережила технический дефолт, когда не смогла обеспечить финансами свои долговые обязательства, которые кредиторы и не подумали списать самой РФ. Оправилось и стало платежеспособным государство только к 2005 году. Но за период с 1998 по 2005 годы Россия простила долги следующим странам:

        год 1999 запомнился подписанием Кельнского соглашения (РФ состояла членом Парижского Клуба кредиторов). Договор предусматривает списание 60—90% долгов с нескольких африканских стран, которые не смогли рассчитаться с кредитором деньгами (Буркин-Фасо, Мали, Бенина, Танзания, Гвинея-Бисау, Чад, Мадагаскар, Йемен, Мозамбик и Сьерра-Лионе). Мероприятие произведено в 2000—2003 годах. На оставшуюся сумму предоставлена рассрочка платежа на протяжении 30 лет;
        Вьетнаму в 2000 году простили 9 миллиардов долларов долга из общей суммы 11,03 млрд. Остальную задолженность страна будет отдавать несколько лет (2016—2022 гг.);
        Эфиопии прощено 3,8 млрд долларов из суммы общего долга по состоянию на 2001 год 4,8 млрд.;
        Монголии в 2003 году сократили долг на 11,1 млрд долларов из задолженности 11,4 миллиардов. Остаток (300 млн. в американской валюте) был отдан сразу;
        Лаосу в 2003 году «подарили» 960 млн долларов из общего долга 1,3 млрд, которые страна задолжала России;
        прощено 344 млн долларов Никарагуа в 2004 году, а всего к этому времени было списано 5,95 млрд долларов;
        Ираку в 2004 году РФ простила долг 9,5 млрд из общей суммы 10,5 млрд долларов. Взамен руководство страны-должника пообещало учитывать российские интересы при ведении политической жизни государства.

        Оно нам нужно?
        Кроу
        1. антивирус Сегодня, 12:04
          всегда примерно в 3-4 раза завышены цены внеш торг от внутр, по которым Сов правит-во покупало у производителей..
          --списали воздух и иногда свои реальные затраты
          антивирус
        2. Вас Влад Сегодня, 12:06
          Цитата: Кроу
          Да, но не давать кредиты чтоб их простить.

          А кто давал уважаемый?
          Вас Влад
    5. Аскет Сегодня, 10:49
      Цитата: Кроу
      И первое, и второе - в кредит. Ради этих проектов простили предательство.

      Не забываем, что у нас капитализм, а здесь нет такого термина как предательство, есть только бизнес-интересы и геополитика.Ничего личного, как говорится
      «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.»

      Цитата из Капитала Маркса, хотя самому Марксу она не принадлежит.
      Аскет
    6. rotmistr60 Сегодня, 10:52
      Кроу
      строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток") И первое, и второе - в кредит
      А вы не в курсе, что договор на строительство АЭС подразумевает право России на владение и эксплуатацию станции?
      rotmistr60
      1. Кроу Сегодня, 11:17
        А Вы не вкурсе, что есть такая практика - национализация? В случае ухудшения отношений её часто применяют.
        Кроу
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:27
          Даже в таком крайнем случае предусмотрена компенсация за национализированное иностранное имущество, как один из принципов этого действия. Но, чтобы пойти на это в Турции, в лучшем случае, должна произойти революция.
          rotmistr60
        2. Вас Влад Сегодня, 12:00
          Цитата: Кроу
          А Вы не вкурсе, что есть такая практика - национализация?

          Вы вот скажите, может обезьяна национализировать гранату?И пойдёт ли ей это на пользу?Ядерный реактор, это та граната от которой в Турции может не кого не остаться,знаете условия проживания не подходящие будут fellow
          Вас Влад
        3. Alex-a832 Сегодня, 12:53
          Цитата: Кроу
          А Вы не вкурсе, что есть такая практика - национализация? В случае ухудшения отношений её часто применяют.

          В случае национализации нашей АЭС турки получат "кирпич" без шансов на дальнейшую эксплуатацию. А "кирпич" этот весьма геморойный и требует массы вложений на консервацию. О побочных убытках вообще молчу.
          Alex-a832
  2. Xscorpion Сегодня, 13:02
    Цитата: Кроу
    А Вы не вкурсе, что есть такая практика - национализация? В случае ухудшения отношений её часто применяют.


    И часто ее применяли в отношении АЭС? Думаете,что им нужен будет Чернобыль на своей территории? Работать и обслуживать ее будут российские специалисты,а из турецких специалистов там максимум будут дворники и уборщицы
    Xscorpion
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