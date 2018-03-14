Лавров и Чавушоглу обсудят поставку С-400 в Турцию

Будет затронут ход реализации подписанного контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", а также другие текущие и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества,

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудят сегодня в Москве реализацию подписанного контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400, передает РИА Новости Сообщается, что приезд Чавушоглу в России связан с его участием в шестом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух государств. Дипломаты действуют «в рамках возглавляемого президентами России и Турции Совета сотрудничества высшего уровня».говорится в релизе российского МИД.По данным ведомства, «значительное внимание в ходе заседания будет уделено обсуждению путей закрепления позитивных тенденций в торгово-экономических связях».За 2017 год объем российско-турецкого товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 37,2% и составил $ 21,6 млрд.«Особое место будет отведено сотрудничеству в энергетической сфере, продолжающему играть ключевую роль в двусторонних связях. Предполагается обсудить пути содействия реализации стратегических двусторонних проектов в энергетической сфере (строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток")», – добавили в МИД.Министры также обсудят совместные действия «по устранению остающихся барьеров в двусторонней торговле и расширению номенклатуры сельскохозяйственных товаров», поставляемых из России и Турции на национальные рынки.