«Великую Румынию» хотят построить за счёт Украины

В Румынии не теряют надежду вернуть те земли, которые принадлежали стране до Второй мировой войны. Речь идет о территориях, вошедших в состав Советского Союза в 1940 году в связи с пактом Молотова – Риббентропа. В очередной раз о необходимости проведения парламентской процедуры отмены результатов пакта заявил бывший румынский президент Траян Бэсеску. Он возглавлял Румынию десять лет, с 2004 по 2014 годы, и получил широкую известность именно как панрумынист, сторонник создания «Великой Румынии» посредством объединения «исконно румынских» земель, к которым он относит не только современную Румынию, но и Молдавию, а также часть территории Украины.Идея «Великой Румынии» получила в стране широкое распространение еще в первой половине ХХ века, что было связано с необходимостью компенсировать оскорбленное чувство национальной гордости. Румынские националисты всегда чувствовали свою страну ущемленной, вынужденной играть третьестепенную роль в европейской политике. О «Великой Румынии» мечтали и «железные легионеры» Корнелиу Кодряну, и маршал Ион Антонеску. По итогам Первой мировой войны Румыния, выступавшая в союзе с Антантой, приобрела Трансильванию, входившую прежде в состав Австро-Венгрии, а распад Российской империи сделал возможным присоединение к Румынии в том же 1918 году Бессарабии, прежде бывшей Бессарабской губернией России. Период с 1918 по 1940 годы был временем, когда Румыния обладала максимальной территорией. Восточная граница Румынии с Советским Союзом проходила по Днестру, то есть в состав Румынии входили Бессарабия (сегодня это территории Молдавии и юго-западных областей Украины) и Северная Буковина (Черновицкая область Украины).В 1939 г. в состав Советского Союза, в результате ввода советских войск на территорию Польши, вошли Западная Украина и Западная Белоруссия. После этого пришла очередь и Бессарабии. 26 июня 1940 г. В.М. Молотов вручил румынскому послу в Москве Георге Давидеску требования вернуть Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину. Первоначально Румыния попыталась «показать зубы»: 27 июня король объявил мобилизацию, однако уже к вечеру, трезво оценив сложившуюся ситуацию, принял решение об удовлетворении требований Советского Союза. 28 июня 1940 г. началось вступление советских войск в Бессарабию и Северную Буковину, которое завершилось к 3 июля 1940 года, когда в Кишиневе прошел военный парад в честь возвращения Бессарабии и Северной Буковины.30 августа 1940 года по решению второго Венского арбитража, инициировали который Германия и Италия, Северная Трансильвания была передана от Румынии Венгрии, а 7 сентября 1940 года Румыния уступила Болгарии регион Южная Добруджа. Таким образом, к 1940 году Румыния лишилась значительных территорий, что не могло не сказываться на национальном самосознании румын. Участие Румынии во Второй мировой войне во многом мотивировалось стремлением элиты вернуть контроль над утраченными территориями. Причем на востоке румынская армия рассчитывала завоевать все территории до Днестра.Но поражение Гитлера и его союзников поставило точку в захватнических планах Румынии. Стране пришлось смириться с существованием в уже обозначенных границах, хотя панрумынистские настроения в Бухаресте никогда не исчезали, даже в социалистический период истории страны. Николае Чаушеску, коммунист-ортодокс, умудрялся совмещать свои коммунистические взгляды с румынским национализмом и, хотя и не мог открыто предъявлять Советскому Союзу территориальные претензии на Бессарабию и Северную Буковину, практически не скрывал своего отношения к их вхождению в состав СССР.Распад Советского Союза неизбежно привел к возрождению националистических настроений и в бывших советских республиках, и в соседних государствах, имевших к ним определенные территориальные претензии. Внушительное прорумынское лобби сформировалось в Молдавии, где до сих пор не прекращаются дискуссии о возможности объединения с соседней и родственной в языковом и культурном отношении Румынией в единое государство. Хотя юнионистские настроения не пользуются большой популярностью среди румынского населения, они имеют определенную поддержку части политической элиты и бизнеса Молдавии.В принципе, в молдавском юнионизме нет ничего удивительного и плохого, поскольку молдаване и румыны – близкие нации с общей историей, очень близкими языками, схожей культурой. Но румынские националистические силы претендуют не только на включение в состав Румынии Молдовы (без Приднестровья или с Приднестровьем – зависит от радикальности конкретных политических сил и лидеров), но и на присоединение других территорий, в свое время отторгнутых от Румынии в пользу Советского Союза. Речь идет о Северной Буковине, которая сейчас образует Черновицкую область Украины, и о Южной Бессарабии, которая входит в состав Одесской области Украины. Но, в отличие от Молдовы, на Украине такой сценарий развития событий как возвращение двух областей Румынии, разумеется, не предусматривает никто.До государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, Румыния высказывала мысли о возвращении Южной Бессарабии и Северной Буковины очень осторожно, но Майдан, война на Донбассе и последовавшее масштабное политическое ослабление Украины сделали свое дело – теперь в Бухаресте заявляют о необходимости пересмотра границ 1940 года очень активно.Отметим, что Траян Бэсеску – не маргинальный уличный политик, а бывший глава государства, возглавлявший Румынию десять лет и имеющий большой политический вес и, соответственно, поддержку в кругах румынской элиты и у населения страны. Его панрумынистские позиции отражают точку зрения определенной части румын, рассчитывающих на исторический реванш и пересмотр границ. Здесь стоит отметить, что в Румынии вообще очень болезненно относятся к вопросам национального престижа, территориальной целостности, объединения румынской нации. Создать единую и «великую» Румынию – давняя мечта румынских националистов, от которой они не собираются отказываться и в XXI веке. Тем более, что сейчас сложилась очень благоприятная для реализации данных планов ситуация. Для этого нужно проводить прорумынскую и юнионистскую политику в Молдавии, а на Украину просто надавить, используя то тяжелое экономическое и политическое положение, в котором оказался Киев.С другой стороны, и украинские власти сами роют яму у себя же под ногами. Ведь политика украинизации, которая изначально была направлена против русского и русскоязычного населения Украины, бьет и по многочисленным национальным меньшинствам – венграм, румынам, болгарам, гагаузам.В 2017 году президент Украины Петр Порошенко, в рамках программы украинизации, подписал указ о прекращении преподавания в школах на языках национальных меньшинств – с 2018 года полностью на украинский язык должны перейти классы с 5-го и старше, а с 2020 года программа перевода школьного обучения на украинский язык должна завершиться полностью. Между тем, в Черновицкой и Закарпатской областях действуют школы, в которых ведется обучение на румынском языке. В Бухаресте считают, что Киев не должен ограничивать права румынских детей получать образование на родном языке. Таким образом, Киев сам создает почву для ухудшения отношений с ближайшими соседями – Польшей, Румынией, Венгрией, Болгарией.У Румынии, как и у Венгрии, появляется железный аргумент в территориальных претензиях к Украине – защита румынского населения от языковой, культурной, политической дискриминации. Пока наиболее активно критикой Киева занимаются в Будапеште, но Бухарест – на подходе. В настоящее время на Украине проживает не менее 150 тысяч этнических румын. Подавляющее большинство украинских румын компактно проживает в сельской местности в юго-западной части Черновицкой области и юго-восточной части Закарпатья. После того, как Северная Буковина в 1940 году вошла в состав Советского Союза и была включена в Украинскую ССР, румынское население сохраняло здесь определенную культурную автономию – румынский язык изучался в начальных и средних школах, действовала кафедра румынской филологии в Черновицком университете, издавались газеты на румынском языке.Помимо румын, на Украине проживают и молдаване, численность которых еще выше – не менее 258 619 человек. Молдавское население проживает в сельской местности в Одесской, Черновицкой, Николаевской и Кировоградской областях. Поскольку румынские националисты не разделяют румынскую и молдавскую нации, то, с точки зрения Бухареста, на Украине проживает около полумиллиона румын и молдаван. Кроме того, значительна численность и «украинизированных» молдаван, которые в советское и постсоветское время по разным соображениям предпочитали относить себя к украинцам, но в случае изменения политического климата вполне могут вспомнить о своих корнях и вернуться к молдавской или румынский идентичности.Еще в 1994 году Румыния, воспользовавшись распадом Советского Союза, приняла закон, дающий право на румынское гражданство всем этническим румынам и молдаванам. Затем был принят еще один закон – «О репатриации», согласно которому право на румынское гражданство получили жители и потомки жителей Бессарабии и Северной Буковины, включенных в состав Советского Союза в 1940 году.Таким образом, Бухарест рассчитывал обеспечить ползущую «румынизацию» интересных для него территорий Молдавии и Украины. Ведь Румыния – член Евросоюза и для жителя Украины, доказавшего свои румынские корни и получившего румынское гражданство, открываются все связанные с гражданством Евросоюза перспективы. Естественно, что этнические румыны, особенно проживающие в Черновицкой области, поспешили обзавестись румынскими паспортами. В настоящее время в Черновицкой области проживает не менее 100 тысяч граждан Румынии – и это не приезжие, а именно местные жители, прошедшие процедуру получения румынского паспорта по законам «О гражданстве» и «О репатриации».Помимо предоставления гражданства, Румыния предпринимает активные шаги и по «румынизации» информационного и культурного пространства в Черновицкой области. Распространение вещания румынских радио и телевидения, выпуск газет на румынском языке, многочисленные курсы изучения румынского языка, фестивали румынской культуры – все это не просто культурная благотворительность, а компоненты целенаправленной политики румынского государства. В планах Бухареста – обеспечить национальное румынское возрождение в Северной Буковине, которое станет одним из важнейших подготовительных этапов к отторжению этого региона от Украины и его включению в состав Румынии. Киевские власти, проводя политику украинизации, не приняли этот факт во внимание, что вскоре вызвало столкновение интересов Украины с Венгрией, Румынией, Болгарией и Польшей – именно по проблеме украинизации и положения национальных меньшинств в стране.Южная Бессарабия – отдельная тема. В отличие от Северной Буковины, чисто румынское население здесь малочисленно, преобладают болгары, гагаузы, молдаване и русские. Причем значительная часть бессарабских молдаван русифицирована и не соотносит себя с румынской нацией. Это подтверждается куда меньшим количеством румынских граждан в Одесской области Украины – их проживает здесь чуть более 1 тысячи человек, что в 100 раз меньше, чем в Черновицкой области.Хотя все коренные жители Южной Бессарабии, согласно закону «О репатриации», имеют право на получение румынского гражданства, подавляющее большинство не стремится этим правом воспользоваться. В Одесской области господствуют скорее пророссийские настроения, что делает возможное присоединение территории Южной Бессарабии к Румынии очень проблемным и болезненным. Если румыны Буковины это присоединение, скорее всего, поддержали бы, то в Одесской области оно было бы встречено с негодованием.Однако, России, несмотря на ее непростые отношения с Украиной, вряд ли стоит радоваться растущим территориальным претензиям Румынии. Начнем с того, что в новой системе координат, выстраиваемой США в Восточной Европе, Румынии отводится очень значимая роль. Вместе с Польшей Румыния, как крупное и амбициозное государство, должна играть роль ударной силы в возможной конфронтации с Россией. Поэтому США и относятся весьма снисходительно к румынским территориальным претензиям в отношении Украины. Румыния для США – более перспективный и надежный сателлит, чем Украина, поэтому если потребуется, то в Вашингтоне легко дадут «добро» на отторжение в пользу Румынии и Северной Буковины, и Южной Бессарабии.