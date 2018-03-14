13:25 14 марта

Мы вас предупредили: США «наехали» на Россию в СБ ООН

В заявлении постпреда США при ООН Ники Хейли, по сути, звучала риторика, которая часто используется для оправдания американских военных интервенций. Она сказала, что Вашингтон оставляет за собой право нанесли удар по сирийской армии.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано для обсуждения ситуации в Восточной Гуте, анклаве антиправительственным сил, где сейчас идут бои. И вместе того, чтобы говорить о сути вопроса, о судьбе гражданского населения и мерах по обеспечению его безопасности, Хейли разразилась обвинениями в адрес России, Сирии и Ирана. Она даже объявила эти три страны ответственными за некие атаки с применением хлора. Российский постпред Василий Небензя, в свою очередь, назвал ее высказывания дезинформацией.

Ники Хейли также заявила, что США уже готовят новый проект резолюции, который запретит Дамаску вести боевые действия против террористов ан-Нусры.




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Комментарии 11

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  1. Чичиков Сегодня, 11:04
    Все таки Небензя, не Чуркин! Унылое, безэмоциональное чтение своего заявления, имеет и такой же результат восприятия!
    Чичиков
    1. Аскет Сегодня, 11:13
      Цитата: Чичиков
      Все таки Небензя, не Чуркин! Унылое, безэмоциональное чтение своего заявления, имеет и такой же результат восприятия!

      Машу надо туда отрядить, пусть бабы разбираются между собой...русскую женщину не переспоришь...не раз испытано на себе, только ласковым словом, а не наглостью и силой,чего американским небожителям не дано от природы
      Аскет
      1. Викторио Сегодня, 12:52
        Цитата: Аскет
        Машу надо туда отрядить

        ===
        наверное, чином еще не вышла, а так задора хоть отбавляй
        Викторио
      2. Черный_Ватник Сегодня, 13:04
        Какую Машу? Захарову? Эта карьеристка расколется при первом же шухере.
        Черный_Ватник
  2. собаковод Сегодня, 11:11
    Не боится, что кто-то возьмёт пример с США и начнёт навязывать свою демократию? Допустим, тот же Иран?
    собаковод
  3. solzh Сегодня, 11:12
    Наглости и глупости у амереканцев очень много.
    solzh
  4. konstantin68 Сегодня, 11:20
    Цитата: Чичиков
    Все таки Небензя, не Чуркин! Унылое, безэмоциональное чтение своего заявления, имеет и такой же результат восприятия!

    Непонятно другое,если это заметно всем и "невооруженным" глазом,почему не поставить на вид и не принять меры. Действительно уныло,к сожалению.
    konstantin68
  5. Vard Сегодня, 11:24
    Было у нас... Ботинком стучали... И боялись... А теперь не бе... Ни МЕ...
    Vard
  6. Skay Сегодня, 11:41
    Как мамка-то своё дитя защищает!
    Skay
  7. Agasfer VecnyZhid Сегодня, 12:28
    Небензя в этой ситуации слишком мягок. Владимира Сафронкова надо было назначать. Тот всех в глаза заставлял смотреть и не сметь клевещать на Россию
    Agasfer VecnyZhid
  8. Косолапый Сегодня, 12:30
    США официально подтверждает , что является защитницей террористов , а как же 11 сентября ? И какое право (ну не считая наглости) они имеют запрещать борьбу с терроризмом , раньше хоть придумывали какой нибудь повод .
    Косолапый
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