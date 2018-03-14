США могут ввести новые антироссийские санкции из-за отравления Скрипаля

Вчерашнее объявление премьер-министра (Великобритании Терезы) Мэй еще раз ясно демонстрирует, что разрушительные и жестокие действия России во всем мире должны повлечь за собой реальные последствия. Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения требует, чтобы президент принял решение, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции,

И я рассчитываю вскоре сделать это,

Администрация должна также рассмотреть, может ли это определение (включение в список спонсоров терроризма) быть применено к России,