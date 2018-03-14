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США могут ввести новые антироссийские санкции из-за отравления Скрипаля
Американский сенат может подтолкнуть президента к введению новых санкций против России в связи с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС заявление старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Роберта Менендеса.
Он отмечает, что согласно этому закону «председатель и старший демократ комитета по иностранным делам имеют право инициировать процесс рассмотрения».
Он также напоминает, что ранее администрация США приняла решение вновь внести КНДР в список стран-спонсоров терроризма после того, как брат лидера республики Ким Чен Нам был отравлен.
Напомним, по утверждению Мэй, Россия «с большой долей вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии», которое произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».
Вчерашнее объявление премьер-министра (Великобритании Терезы) Мэй еще раз ясно демонстрирует, что разрушительные и жестокие действия России во всем мире должны повлечь за собой реальные последствия. Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения требует, чтобы президент принял решение, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции,говорится в заявлении сенатора.
Он отмечает, что согласно этому закону «председатель и старший демократ комитета по иностранным делам имеют право инициировать процесс рассмотрения».
И я рассчитываю вскоре сделать это,добавил Менендес.
Он также напоминает, что ранее администрация США приняла решение вновь внести КНДР в список стран-спонсоров терроризма после того, как брат лидера республики Ким Чен Нам был отравлен.
Администрация должна также рассмотреть, может ли это определение (включение в список спонсоров терроризма) быть применено к России,отметил политик.
Напомним, по утверждению Мэй, Россия «с большой долей вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии», которое произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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