13:21 14 марта
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США могут ввести новые антироссийские санкции из-за отравления Скрипаля

Американский сенат может подтолкнуть президента к введению новых санкций против России в связи с отравлением в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС заявление старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Роберта Менендеса.



Вчерашнее объявление премьер-министра (Великобритании Терезы) Мэй еще раз ясно демонстрирует, что разрушительные и жестокие действия России во всем мире должны повлечь за собой реальные последствия. Закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения требует, чтобы президент принял решение, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции,
говорится в заявлении сенатора.


Он отмечает, что согласно этому закону «председатель и старший демократ комитета по иностранным делам имеют право инициировать процесс рассмотрения».

И я рассчитываю вскоре сделать это,
добавил Менендес.

Он также напоминает, что ранее администрация США приняла решение вновь внести КНДР в список стран-спонсоров терроризма после того, как брат лидера республики Ким Чен Нам был отравлен.

Администрация должна также рассмотреть, может ли это определение (включение в список спонсоров терроризма) быть применено к России,
отметил политик.

Напомним, по утверждению Мэй, Россия «с большой долей вероятности причастна к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии», которое произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. taiga2018 Сегодня, 10:56
    а не пора ли разрывать дипотношения с этими странами,потому что после всех этих санкций всё равно никаких приносящих пользу России отношений быть не может...
    taiga2018
    1. Тралл Сегодня, 10:56
      Нет нельзя.
      Тралл
      1. _MaX_ Сегодня, 11:02
        Вчерашнее объявление премьер-министра (Великобритании Терезы) Мэй еще раз ясно демонстрирует, что разрушительные и жестокие действия России во всем мире должны повлечь за собой реальные последствия.

        А где факты Зин? Ах ну да, на месте отравления нашли лапку ушанку с красной звездой. Значит это по любому Путен. Это Путен заказл, ну по любому. Только тссс, всё засекречено, по этому фактов мы показать не можем. А то вдруг все узнают что это Путен заказал. И потом, джентльмены верят друг другу на слово. Ага ...
        _MaX_
        1. LSA57 Сегодня, 11:10
          Цитата: _MaX_
          Ах ну да, на месте отравления нашли лапку ушанку с красной звездой. Значит это по любому Путен

          он ещё и на Марсе наследил
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 11:08
        Цитата: Тралл
        Нет нельзя

        с мелкобританией очень как нужно. на уровне отзыва посла "на консультацию"
        LSA57
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:24
          с рыжими бобиками всегда надо разговаривать жестко,другого языка они не понимают,какое нам дело до очередного подохшего подонка,пускай дрючат свой скотланд-ярд и прочие конторы на тему как это случилось stop
          Ратник с пулеметом
    2. Чёрный Сегодня, 10:58
      США могут ввести новые антироссийские санкции из-за отравления Скрипаля
      Эк новость....дык для этого его англосаксы и траванули....что значит "могут" - обязательно введут laughing
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 11:07
        Уже ввели.. crying Рекса сняли.. bully
        Цитата: Чёрный
        США могут ввести новые антироссийские санкции из-за отравления Скрипаля
        Эк новость....дык для этого его англосаксы и траванули....что значит "могут" - обязательно введут laughing
        210окв
    3. котовский Сегодня, 11:00
      Цитата: taiga2018
      а не пора ли разрывать дипотношения с этими странами

      Так они этого и добиваются.
      Изоляции,железного занавеса..
      Мы же им все карты спутали.
      котовский
      1. taiga2018 Сегодня, 11:04
        Цитата: котовский
        Так они этого и добиваются.
        Изоляции,железного занавеса..

        хотя бы отозвать посла "для консультаций..."что за дипломатическая импотенция поразила власть...
        taiga2018
      2. LSA57 Сегодня, 11:11
        Цитата: котовский
        Мы же им все карты спутали.

        так они всё равно "краплёные"
        LSA57
    4. Андрей К Сегодня, 11:05
      Цитата: taiga2018
      ...а не пора ли разрывать дипотношения с этими странами...

      А смысл?
      Показать, что мы оскорбились от их бреда и начали совершать неадекватные шаги. На то и рассчитано. Зачем уподобляться меринам с их островными собачками.
      Не проще ли вообще никак не комментировать эту шизофрению, не вестись на этот англо-саксонский "развод".
      Андрей К
    5. x.andvlad Сегодня, 11:09
      Похоже, что англосаксы своими санкциями просто бредят и во сне и наяву. Когда дело касается России, тогда метод один - "санкции ради санкций". По-другому - никак.
      x.andvlad
      1. Alex-a832 Сегодня, 12:42
        Цитата: x.andvlad
        Похоже, что англосаксы своими санкциями просто бредят и во сне и наяву. Когда дело касается России, тогда метод один - "санкции ради санкций". По-другому - никак.

        Это не бред. И только отчасти популизм. В остальном они методом "научного тыка" пытаются нащупать способ расшатать наше пока ещё устойчиаое положение в экономике и политике. К счастью наша власть использовала эти недальновидные шаги запада на пользу России. Я лично жду когда они додумаются отклюсить Россию от "свифта", чтобы торговые партнёры России волей или неволей стали нарабатывать альтернативную систему расчетов. Англосаксам осталось не так уж и много рычагов давления на Россию, но каждый из них подрывает и их доминантное положение в мировой экономике и политике. Прогноз по России в этом плане представляется положительным.
        Alex-a832
  2. Чичиков Сегодня, 10:57
    Эта песенка стара, .... ее пора! Как и то, что пора забрать Донбасс в лоно матушки, - весь Запад утверждает, что там русские сепаратисты и Украина воюет с вооруженными силами России. Так в чем загвоздка? Ждем финального свистка чемпионата мира, как сказал "Абхаз"?
    Чичиков
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
      Цитата: Чичиков
      пора забрать Донбасс в лоно матушки, - весь Запад утверждает, что там русские сепаратисты и Украина воюет с вооруженными силами России. Так в чем загвоздка?

      пора играть пожестче...
      андрей юрьевич
  3. astepanov Сегодня, 10:59
    И это говорит представитель страны, которая, вопреки договорам, так и не уничтожила своих (крупнейших в мире, между прочим!) запасов химического оружия. Поразительное лицемерие!
    astepanov
  4. DMoroz Сегодня, 11:01
    С "большой долей вероятности" необходимо США отнести к странам инициирующим, поддерживающим и финансирующим терроризм, с последующим их игнорированием...
    DMoroz
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Кто бы заикался о нераспространении, а тем более уничтожении хим оружия, но только не Сша. Россия полностью выполнила условия договора об уничтожении, а Сша положили на это сверху. А санкции - на то и Сша существует, чтобы не построившихся по их приказу давить санкциями.
    rotmistr60
  6. svp67 Сегодня, 11:02
    США могут ввести новые антироссийские санкции из-за отравления Скрипаля
    Слово "могут" тут ЛИШНЕЕ. "Отравление" будет использовано также, как в свое время и "сбитие Боинга". С момента гибели "Боинга" сколько уже лет прошло? Где результаты? Где американские спутниковые фото, коеми нас ПУГАЛИ, покажите их. Нет, НИЧЕГО НЕТ, кроме введенных буквально на следующих день САНКЦИЙ
    svp67
    1. voyaka uh Сегодня, 11:22
      "Где результаты?"////

      Результаты опубликованы уже 2 года назад. Не было пока
      суда над предполагаемыми виновниками.
      voyaka uh
      1. Чёрный Сегодня, 11:29
        Цитата: voyaka uh
        Результаты опубликованы уже 2 года назад

        Ага...главный результат - отсутствие результатов laughing ...чёт американцы так и не представили данные со своих спутников, а украина так спрятала своего авиадиспетчерв, что его четвёртый год найти не могут( или не хотят)
        Чёрный
      2. svp67 Сегодня, 11:43
        Цитата: voyaka uh
        Результаты опубликованы уже 2 года назад

        Да, что Вы говорите. А напомните их... И что эта "международная комиссия" делает до сих пор? Бабки отмывает?
        svp67
      3. 72jora72 Сегодня, 12:20
        Результаты опубликованы уже 2 года назад. Не было пока
        суда над предполагаемыми виновниками.
        Вы бредите болезный.
        72jora72
  7. askort154 Сегодня, 11:02
    Пора из-за каждого погибшего бомжа винить Россию и объявлять санкции. Англосаксы совсем умом тронулись. Даже Черчиль в аду удивляется.
    askort154
  8. Ратник-80 Сегодня, 11:02
    Ну новичок на столько таксичен что там врятли кто то выжил бы , а тут так выборочно им отравить как то сомнительно
    Ратник-80
    1. Piramidon Сегодня, 11:40
      Цитата: Ратник-80
      Ну новичок на столько таксичен что там врятли кто то выжил бы , а тут так выборочно им отравить как то сомнительно

      Какой там "новичок". По сообщениям тех же мелкобитов, Скрипалям поплохело вскоре после того, как они посетили торговый центр. Вот пусть лучше Скотланд-Ярд проверит, какую в этом центре шаурму продают.
      Piramidon
  9. Дормидонт Сегодня, 11:05
    Это гавканье навеяло
    Дормидонт
  10. Горный стрелок Сегодня, 11:07
    А еще у нас медведи по улицам ходят. За это нас вообще надо ... бояться... laughing
    Горный стрелок
  11. Кокарев Михаил Сегодня, 11:14
    Версия 734: Бывшему шпиону, до денег жадному, захотелось торгануть новейшими достяжениями британских химиков на черном рынке и срубить бабла. По гинетическим причинам, будучи криволапым( а иначе не попался бы), сел на пробирку. Помню случаи с радиоактивными элементами в карматах торгашей уже были. Ну и так как поставщик всеми силами заметает следы, то официальная версия имеет особую мотивацию.
    Кокарев Михаил
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:54
      Кто-то усиленно расшатывает ситуацию-и это вполне может быть даже не США и Великобритания, а кто-то "третий"-от массада, украины до просто частного лица, типа "Сороса".
      Monster_Fat
      1. Кокарев Михаил Сегодня, 12:03
        Это уже 735! ;)
        Кокарев Михаил
  12. anjey Сегодня, 11:21
    какой "конструктив" душевнобольных политиков запада,там действительно все плохо,договариватся с этими неадекватами и клоунами неочем...
    anjey
  13. Vol4ara Сегодня, 11:22
    Цитата: Ратник-80
    Ну новичок на столько таксичен что там врятли кто то выжил бы , а тут так выборочно им отравить как то сомнительно

    А вы знаете какая была доза, что утверждаете, что никто не выжил бы?в свое время им Андрей Железняков отравился прожил несколько лет...
    Vol4ara
  14. Вячеслав Аносов Сегодня, 11:31
    Ну так с предателем/шпионом все понятно, но есть еще его дочь гражданка РФ. Кто отравил данных нет - значит британцы!!! И в общем то не надо ничего доказывать. Есть запрос! Отказ! Атака химоружием гражданина РФ?!... собрать срочную ассамблею ООН, и параллельно ввести санкции на бриттов, пока не ответят и не предоставят материалов.
    Вячеслав Аносов
  15. Azazelo Сегодня, 11:39
    Ну вот грохнули чувака для того чтобы найти какой-то идиотский предлог. Да вводите и так, и мы вам тоже поперекроем источники сырья и рынки сбыта.
    Azazelo
  16. Кент0001 Сегодня, 11:44
    А вот и повод сами себе сгондобили. А че - нормально все в англосакской традиции, прям как Гитлер с провокацией в Польше в 1939 году.
    Кент0001
  17. CooL_SnipeR Сегодня, 12:53
    Ей Богу как бабы сидят там, сами придумали, сами обиделись и сами санкции наклали. Если бы не боря, его бы давно бы растреляли. Правда дочку бы не тронули. Помниться 1 бывший црушник писал книгу по 11.09. Убили вместе с детьми твари.
    CooL_SnipeR
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