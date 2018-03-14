13:18 14 марта
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ВМС США заказали постройку еще четырех "Вирджиний"

Минобороны США заказало компании General Dynamics Electric Boat строительство четырёх новых атомных субмарин, сообщает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США. Непосредственно постройка подлодок должна стартовать в 2019 и 2020 годах.

ВМС США заказали постройку еще четырех "Вирджиний"


Новые субмарины станут первыми представительницами пятой модификации (Block V). От своих предшественниц они будут отличаться увеличенным числом крылатых ракет Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) и будут оснащаться четырьмя ракетными модулями, каждый из которых будет вмещать по семь ракет, тогда как на субмаринах третьей модификации (Block III), использующихся в настоящее время, имеется два ракетных модуля, суммарно вмещающие 12 «Томагавков».


Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подлодками на больших глубинах (до 500 м), а также для действий в прибрежной зоне. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

Длина подлодок составляет 114,9 м, ширина – 10,3 м, водоизмещение – 7800 т. Максимальная глубина погружения превышает 500 м. Атомный реактор S9G, рассчитанный на 33 года беспрерывной работы, вырабатывает достаточно энергии, чтобы водомётный движитель развивал скорость в 25 узлов (46 км/ч). Каждая последующая модификация субмарин имеет незначительные отличия в компоновке, вооружении и составе экипажа.

Субмарины этого типа являются многоцелевыми атомными подлодками четвертого поколения. Предполагается, что их строительство будет продолжаться до 2043 года – за это время планируется спустить на воду 48 атомоходов. Подводные лодки пятой модификации предназначены для замены стратегических субмарин типа Ohio и, согласно планов военного ведомства, будут оснащаться ракетами с ядерными боеголовками. Предыдущие модификации «Вирджиний» придут на смену субмаринам типа Los Angeles, построенных в период с 1976 по 1996 год.

Использованы фотографии: usni.org
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Комментарии 20

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  1. ul_vitalii Сегодня, 11:29
    Мы тоже строим и у их берегов посемся. Правда не такими темпами, но все же.
    ul_vitalii
  2. 210окв Сегодня, 11:29
    Очень опасная...Цель.
    210окв
  3. Vard Сегодня, 11:30
    АПЛ это не очень хорошо... Но то что они крылатыми ракетами оснащены... Это вообще жесть.... Они бы ещё катапульту поставили...
    Vard
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:34
    Подводные лодки пятой модификации предназначены для замены стратегических субмарин типа Ohio и, согласно планов военного ведомства, будут оснащаться ракетами с ядерными боеголовками.
    Это как ? Многоцелевые с КР заменят стратегов с МБР ? Тут явно что-то не то , или трудности перевода , или в переводе пара важных слов упущена..
    КВУ-НСвД
    1. voyaka uh Сегодня, 12:16
      Ohio всего 18 штук. 14 шук с МБР, а 4 переделаны под КР.
      Из-за этого и путаница, вероятно.
      voyaka uh
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:21
        Скорей всего .. но чем додумывать за автора , лучше всё же быть внимательней при переводе или написании статьи ..
        КВУ-НСвД
  5. Инжeнeр Сегодня, 11:37
    На каждую Вирджинию найдется свой Карась)
    Инжeнeр
  6. Салют Сегодня, 11:37
    хочу узнать ваше мнение - если США откажется от размещения на своей территории шахт МБР, базы подводных лодок с трайдентами будут вне территории США а также стратегические бомбардировщики будут размещены на авиа базах вне территории США, будет ли тогда Россия наносить ядерный удар по городам США? если все равно на территории США нет я.о. и носителей, все на базах вне страны.
    Салют
    1. Muvka Сегодня, 11:42
      Конечно будем. Целью наших МБР не шахты являются, ибо наш удар может быть только ответным, а в этом случае шахты уже будут пустыми. Целью является разрушение производств. Такое разрушение, что страна должна отправиться в каменный век.
      Muvka
      1. voyaka uh Сегодня, 12:10
        "Целью является разрушение производств"////

        Российские МБР нацелены на крупнейшие военно-морские базы и
        центры крупных городов.
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 12:23
          Откуда у вас такая информация? Лично устанавливали?
          Muvka
    2. Vadim851 Сегодня, 11:44
      Только удар возмездия. В первом ударе в таком случае действительно смысл теряется, ведь ответный удар всегда по городам будет наноситься.
      Vadim851
      1. Салют Сегодня, 11:49
        военная доктрина России предусматривает нанесение ядерного удара по противнику если ситуация угрожает самому существованию страны даже если противник применяет только обычное вооружение, в таком случае как быть?
        Салют
        1. Vadim851 Сегодня, 11:55
          Довольно сложно, вот что конкретно имеется в виду. В такой ситуации ядерный удар будет наноситься по наступающей группировке войск, действия которой угрожают существованию страны ( допустим миллионная армия Китая вторглась на ДВ), и скорее всего это будет тактические ЯО, но если сложится ситуация, что терять уже нечего - долбанут и по городам 100%
          Vadim851
          1. Muvka Сегодня, 12:44
            Нет. Будут стратегические пускать.
            Muvka
    3. DMoroz Сегодня, 11:47
      конечно не будет если еще президент, конгресс, сенат и население разместят по разным странам, а страна и так уже переименована в мерикатосию wassat
      DMoroz
      1. AUL Сегодня, 12:27
        Думаю, удар будет наноситься по АЭС, плотинам, химпреприятиям и т д, чтоб нанести неприемлемый ущерб противнику. И, думаю, это донесли до их руководства, чтоб глупые мысли в голову не лезли!
        AUL
        1. DMoroz Сегодня, 12:49
          А если просто по Йелустону? И на европейские страны нато не тратиться?
          DMoroz
  7. Сергей Аверченков Сегодня, 12:00
    Цитата: Салют
    хочу узнать ваше мнение - если США откажется от размещения на своей территории шахт МБР, базы подводных лодок с трайдентами будут вне территории США а также стратегические бомбардировщики будут размещены на авиа базах вне территории США, будет ли тогда Россия наносить ядерный удар по городам США? если все равно на территории США нет я.о. и носителей, все на базах вне страны.

    Когда вы деретесь с другим человеком вы его бьёте по лицу или по рукам? :)
    Сергей Аверченков
  8. мерцание Сегодня, 12:06
    Предполагается, что их строительство будет продолжаться до 2043 года
    А они уверены, что просуществуют до 2043 года?
    мерцание
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