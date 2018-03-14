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ВМС США заказали постройку еще четырех "Вирджиний"
Минобороны США заказало компании General Dynamics Electric Boat строительство четырёх новых атомных субмарин, сообщает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США. Непосредственно постройка подлодок должна стартовать в 2019 и 2020 годах.
Новые субмарины станут первыми представительницами пятой модификации (Block V). От своих предшественниц они будут отличаться увеличенным числом крылатых ракет Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) и будут оснащаться четырьмя ракетными модулями, каждый из которых будет вмещать по семь ракет, тогда как на субмаринах третьей модификации (Block III), использующихся в настоящее время, имеется два ракетных модуля, суммарно вмещающие 12 «Томагавков».
Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подлодками на больших глубинах (до 500 м), а также для действий в прибрежной зоне. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.
Длина подлодок составляет 114,9 м, ширина – 10,3 м, водоизмещение – 7800 т. Максимальная глубина погружения превышает 500 м. Атомный реактор S9G, рассчитанный на 33 года беспрерывной работы, вырабатывает достаточно энергии, чтобы водомётный движитель развивал скорость в 25 узлов (46 км/ч). Каждая последующая модификация субмарин имеет незначительные отличия в компоновке, вооружении и составе экипажа.
Субмарины этого типа являются многоцелевыми атомными подлодками четвертого поколения. Предполагается, что их строительство будет продолжаться до 2043 года – за это время планируется спустить на воду 48 атомоходов. Подводные лодки пятой модификации предназначены для замены стратегических субмарин типа Ohio и, согласно планов военного ведомства, будут оснащаться ракетами с ядерными боеголовками. Предыдущие модификации «Вирджиний» придут на смену субмаринам типа Los Angeles, построенных в период с 1976 по 1996 год.
Новые субмарины станут первыми представительницами пятой модификации (Block V). От своих предшественниц они будут отличаться увеличенным числом крылатых ракет Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) и будут оснащаться четырьмя ракетными модулями, каждый из которых будет вмещать по семь ракет, тогда как на субмаринах третьей модификации (Block III), использующихся в настоящее время, имеется два ракетных модуля, суммарно вмещающие 12 «Томагавков».
Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подлодками на больших глубинах (до 500 м), а также для действий в прибрежной зоне. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.
Длина подлодок составляет 114,9 м, ширина – 10,3 м, водоизмещение – 7800 т. Максимальная глубина погружения превышает 500 м. Атомный реактор S9G, рассчитанный на 33 года беспрерывной работы, вырабатывает достаточно энергии, чтобы водомётный движитель развивал скорость в 25 узлов (46 км/ч). Каждая последующая модификация субмарин имеет незначительные отличия в компоновке, вооружении и составе экипажа.
Субмарины этого типа являются многоцелевыми атомными подлодками четвертого поколения. Предполагается, что их строительство будет продолжаться до 2043 года – за это время планируется спустить на воду 48 атомоходов. Подводные лодки пятой модификации предназначены для замены стратегических субмарин типа Ohio и, согласно планов военного ведомства, будут оснащаться ракетами с ядерными боеголовками. Предыдущие модификации «Вирджиний» придут на смену субмаринам типа Los Angeles, построенных в период с 1976 по 1996 год.
Использованы фотографии: usni.org
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