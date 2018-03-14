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БПЛА "Орлан-10" на Тоцком полигоне используют для корректировки контрбатарейного огня
Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о ходе учебной деятельности разведчиков, касающейся использованию функционала беспилотных летательных аппаратов. В частности, в ходе тренировок на Тоцком полигоне в Оренбургской области используются БПЛА «Орлан-10» и комплексы «Стрелец» для установления точных координат огневых позиций условного противника.
Координаты передаются на командный пункт и используются для последующего нанесения контрбатарейных ударов.
В учебно-тренировочном мероприятии участие принимают свыше 200 военнослужащих и около 40 единиц различной военной техники, включая упомянутые беспилотники «Орлан-10».
Из материала пресс-службы:
«Орлан-10» - российский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для выполнения в первую очередь наблюдательных миссий. Его разработкой в своё время занимался «Специальный технологический центр». С 2010 года «Орлан-10» активно эксплуатируется в Вооружённых силах РФ.
Одной из особенностей БПЛА «Орлан-10» является криптозащищённый командно-телеметрический канал с ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты). Работа осуществляется при постоянной смене рабочей частоты. При построении сигнала используется частотно-временная матрица.
С одного пульта можно осуществлять управление 4-мя БПЛА «Орлан-10».
Координаты передаются на командный пункт и используются для последующего нанесения контрбатарейных ударов.
В учебно-тренировочном мероприятии участие принимают свыше 200 военнослужащих и около 40 единиц различной военной техники, включая упомянутые беспилотники «Орлан-10».
Из материала пресс-службы:
В ходе полевых занятий военнослужащие разведывательных подразделений совместно с командирами артиллерийских батарей приступили к корректированию контрбатарейной стрельбы.
«Орлан-10» - российский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для выполнения в первую очередь наблюдательных миссий. Его разработкой в своё время занимался «Специальный технологический центр». С 2010 года «Орлан-10» активно эксплуатируется в Вооружённых силах РФ.
Одной из особенностей БПЛА «Орлан-10» является криптозащищённый командно-телеметрический канал с ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты). Работа осуществляется при постоянной смене рабочей частоты. При построении сигнала используется частотно-временная матрица.
С одного пульта можно осуществлять управление 4-мя БПЛА «Орлан-10».
Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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