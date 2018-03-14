13:20 14 марта
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Украина выставит на «натовский биатлон» реанимированные Т-84

Для участия в «натовском танковом биатлоне» – международных соревнованиях «Сильная Европа» – харьковский Завод им. Малышева реанимировал шесть танков Т-84 «Оплот», сообщает Российская газета.



Эти танки являлись частью партии из 10 штук, которую ВСУ планировали закупить еще в 2000 году. Правда, почти сразу же возникли проблемы с оплатой.


«Долгое время "Оплоты" находились на заводе. И, когда американцы решили приобрести четыре из них, чиновники в погонах с радостью согласились. Никого совершенно не волновало, что танки приобретались, что называется, на убой. На них должны были тестировать новые образцы противотанкового оружия, в том числе, по всей видимости, так обожаемые сейчас украинцами "Джавелины"», – пишет автор публикации.

Оставшиеся шесть машин были распределены между военными учебными заведениями, где они ржавели без дела.

В 2016-ом эти танки для восстановления перегнали в Харьков. Однако процесс реанимации затянулся, и только в марте 2018 года «Укроборонпром» объявил, что техника готова отправиться на испытания.

Украина выставит на «натовский биатлон» реанимированные Т-84


По данным газеты, указанные машины отличаются от поставляемых в Таиланд БМ "Оплот-Т" отсутствием панорамного прицела, и более слабой защиты бортов. Танки вооружены 125-мм пушками, способными применять управляемые ракеты.

По данным «Укроборонпрома», «модернизированный Т-84 весит 50 т, двигатель в 1200 л.с. разгоняет танк до 70 км/ч».

«На соревнованиях с танковыми экипажами НАТО эта машина, конечно, будет выглядеть лучше, чем устаревший Т-64БВ. Однако военные эксперты сомневаются, что реанимированные "Оплоты" смогут соревноваться на равных с новейшими версиями западных танков», – заключает автор.

Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
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Комментарии 33

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  1. Андрей К Сегодня, 11:30
    Укровермахт "сделает" НАТОвцев. Ставлю на них.
    Это объективно.
    В части техники - "Оплот" конечно не ровня западным машинам.
    В части выучки ВСУшники дадут фору пижонам НАТО.
    Андрей К
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:32
      Доедут ли до танкового биатлона , того и гляди опять реаниматоры понадобятся по пути wassat .
      Spartanez300
      1. Андрей К Сегодня, 11:36
        Цитата: Spartanez300
        ...Доедут ли до танкового биатлона...

        Виктор, я бы тоже желал, чтоб у этих убийц всё железо в пыль проржавело. Однако они ездят, стреляют и убивают уже четыре года.
        Не будем забывать, что школа ВПК у нас с ними одна - советская.
        Учитывая рвение шумеров в альянс, они из шкуры вон будут лезть, чтобы показать свои навыки.
        Андрей К
        1. _MaX_ Сегодня, 11:43
          Цитата: Spartanez300
          Доедут ли до танкового биатлона .

          Ну а почему они не должны доехать. Мы на танковый биатлон выставляем Т-72, производство которого свернуто. Т-84 оплот, это развитие Т-80. Этот танк не далеко ушел (или отстал) от нашего Т-72. Мы же на биатлон тоже не супер современные танки выставляем.
          _MaX_
          1. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:15
            Т-80 изначально лучше Т-72, не думаю, что на Украине смогли испоганить танк. Вопрос в другом, как они их отремонтировали, если техника 16 лет ржавела.
            Ушлый_башкорт
            1. Shurik70 Сегодня, 13:12
              Цитата: Андрей К
              Укровермахт "сделает" НАТОвцев. Ставлю на них.
              В части выучки ВСУшники дадут фору пижонам НАТО.

              В эффективности танка, в мастерстве экипажей - без сомнений.
              В призовых местах - обломятся. В НАТОвском "биатлоне" упор делается на мастерстве наведения. Приехал, обнаружил цель, навёл на неё группу поддержки. Это главное у них, а не мастерство управления танка, и не ТТХ самого танка.
              Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 11:36
      Мало им позора без натовского танкового биатлона? lol
      Пусть они туда еще свой "Молот" притаранят. Все НАТО разбежится и танки побросает. belay
      сибиралт
    3. Чёрный Сегодня, 11:37
      Укровермахт "сделает" НАТОвцев. Ставлю на них.
      ...Да чётмало верится... на прошлом они вторыми с конца оказались..
      Посмотрел я их "биатлон" wassat ..Если бы я так зачёт по вождению БМ сдавал, как эти воины на "соревнованиях", просто таких люлей получил бы!!! И заслуженных. Не позорились бы лучше... laughing
      Чёрный
      1. Андрей К Сегодня, 11:42
        Цитата: Чёрный
        ...Да чётмало верится... на прошлом они вторыми с конца оказались..
        Посмотрел я их "биатлон" wassat ..Если бы я так зачёт по вождению БМ сдавал, как эти воины на "соревнованиях", просто таких люлей получил бы!!! И заслуженных. Не позорились бы лучше... laughing

        Вячеслав - так я и не говорил, что они с танковыми асами соревнуются. Там соревнования лузеров.
        Так среди лузеров они всё таки пограмотнее будут.
        А будь шумерские танкисты в наших подразделениях, так они с люлей и не спрыгивали бы laughing
        Андрей К
        1. Чёрный Сегодня, 11:48
          Цитата: Андрей К
          Там соревнования лузеров.
          Так среди лузеров они всё таки пограмотнее будут.

          То что они называют - "биатлоном" - это комедия.Обычная стрельба из танка....в общем, если взгляните на видео( можно на утюбе найти) поймёте о чём я......кстати, Шойгу натовцев приглашал поучавствовать в нашем, но они отказались....и правильно сделали laughing ...
          Чёрный
          1. Андрей К Сегодня, 11:54
            Цитата: Чёрный
            ...То что они называют - "биатлоном" - это комедия.Обычная стрельба из танка...

            Смотрел в прошлом году. Ничего похожего на какие-то состязания. Тупая отработка номера, для галочки - типа у нас НАТОвские соревнования есть.
            Андрей К
            1. voyaka uh Сегодня, 12:21
              Почему? У них 15 задач. За каждую начисляются баллы. За одни
              задачи больше баллов, за другие меньше.
              Но в целом, задания более приближены к боевым, чем в российском биатлоне.
              Который эффектен для зрителя, но мало похож на боевые задачи.
              voyaka uh
              1. Андрей К Сегодня, 12:28
                Цитата: voyaka uh
                ...Но в целом, задания более приближены к боевым, чем в российском биатлоне...

                Неужели?
                А я по простоте душевной предполагал, что скорость выполнения задач и уничтожение целей - это задания приближенные к боевым. Оказывается ошибался. Китайцы к нам тоже в клоунаде поучаствовать приезжали? Участники из 19 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки тоже не знали, что на шоу приехали.
                Беда.
                15 педантично выполненных задач и полученные за них баллы, машину и экипаж в бою не спасут.
                Андрей К
                1. voyaka uh Сегодня, 12:36
                  "что скорость выполнения задач и уничтожение целей - это задания приближенные к боевым"///
                  ....но не заранее подготовленных и отработанных дистанциях, мишенях и маршрутах.

                  Смотрите Сирию: танки двигаются осторожно, выискивают цель, быстро делают рывок вперед на пару метров, стреляют один-два раза - и сразу назад.
                  voyaka uh
                  1. Андрей К Сегодня, 12:40
                    voyaka uh
                    ....но не заранее подготовленных и отработанных дистанциях, мишенях и маршрутах...

                    По поводу заранее подготовленных мишеней и маршрутов Вы расскажите шумерам. В прошлом году по этому поводу они обижались на меринов с немцами.
                    ...Смотрите Сирию: танки двигаются осторожно, выискивают цель, быстро делают рывок вперед на пару метров, стреляют один-два раза - и сразу назад...

                    А разве сделать "рывок", уничтожить цель и вовремя съе...хать с прицела противника - это не скорость выполнения задач и уничтожение целей?
                    Дружище, у меня за плечами три кампании.
                    Мне не надо тыкать пальцем в Сирию. Перед глазами Грозный.
                    Андрей К
    4. Alex-a832 Сегодня, 11:42
      Цитата: Андрей К
      Укровермахт "сделает" НАТОвцев. Ставлю на них.
      Это объективно.
      В части техники - "Оплот" конечно не ровня западным машинам.
      В части выучки ВСУшники дадут фору пижонам НАТО.

      Не забудьте про их подмотрасное положение. А это означает, что российские (советские) образцы вооружений должны проиграть натовским. Кто же допустит рекламу конкурентов. Укровермахту скорее поручена "почетная" миссия обоср...я и дескредитировать нашу технику...
      При честной конкуренции у них был бы шанс на лидерство, т.к. и танк конкурентный и выучка должна быть на уровне.
      Alex-a832
    5. Berkut24 Сегодня, 11:55
      В части выучки ВСУшники дадут фору пижонам НАТО.

      Ой, я тут диалог командира с "Мишкой-2" вспоминаю...
      Berkut24
    6. LSA57 Сегодня, 12:10
      Цитата: Андрей К
      В части выучки ВСУшники дадут фору пижонам НАТО.

      ну и откуда у них выучка? в экипажах скорее всего молодые люди, учились уже в "незалежной", а они всё хорошее, что было в обучении в СССР успешно похерили
      LSA57
      1. Андрей К Сегодня, 12:14
        Цитата: LSA57
        ...ну и откуда у них выучка? в экипажах скорее всего молодые люди, учились уже в "незалежной", а они всё хорошее, что было в обучении в СССР успешно похерили...

        Выучка с Донбасса Сергей.
        С этой проклятущей бойни - обучение кровавое, наглядное и очень действенное.
        Недооценивать шумеров не стоит, там такие же как мы, только с вымайданенными мозгами.
        Андрей К
        1. LSA57 Сегодня, 12:24
          Цитата: Андрей К
          Выучка с Донбасса Сергей.

          и в чём она выразилась? я видел на фото только сгоревшие танки
          Недооценивать шумеров не стоит,

          я далёк от этого
          там такие же как мы, только с вымайданенными мозгами.

          так мы вроде про выучку
          LSA57
          1. Андрей К Сегодня, 12:35
            Цитата: LSA57
            ...и в чём она выразилась? я видел на фото только сгоревшие танки...

            А не сгоревшие на фото видели?
            Вы меня сейчас в чём убедить-то хотите. Что у нас шапок больше?
            ...так мы вроде про выучку...

            Идеология как-то на выучку танкистов влияет? Я написал, что они такие же как мы и обучены неплохо.
            Андрей К
    7. МорякЧФ Сегодня, 12:22
      Ну не скажите,Оплот примерно соответствует Леопарду 2А5,а на прошлых "играх", шестые были не все,да и выучка в боевых действиях много значит,как вы уже сказали.Я тоже за Оплот.
      МорякЧФ
  2. Ferdinant Сегодня, 11:31
    Все продадут и сбегут с деньгами,шайка.
    Ferdinant
  3. 210окв Сегодня, 11:31
    Ну, а что,если экипажи толковые подготовят,то на этом скоростном танке они могут натовцев сделать..Если конечно техника не подведет.
    210окв
  4. Комментарий был удален.
  5. синоби Сегодня, 11:33
    Информационная война во всей своей красе!Лом хохляцкий закономерно проиграет под восторги западными машинами.Все будут говорить,опять,о плохих русских танках.
    синоби
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    «натовском танковом биатлоне»
    Да украинцы, чтобы только засветиться на НАТОвском готовы пешим по машинному участвовать.
    rotmistr60
  7. Кочегаркин Сегодня, 11:35
    есть такое впечатление, что если экипажи и техника покажут себя хорошо - то скажут , что Украина делает суперсовременноеоружие, а если плохо выступят - Российскаятехникаавно....
    Кочегаркин
  8. svp67 Сегодня, 11:38
    Украина выставит на «натовский биатлон» реанимированные Т-84
    Отличное решение. Т-84 "Оплот", прошу не путать с БМ "Оплот", почти полный аналог нашего Т-90А. И если они там победят, то это будет ОТЛИЧНАЯ реклама этого танка.
    Нам бы в противовес этого пригласить бы Пакистан на танковый биатлон у них же на вооружении эти танки и стоят.

    И вот было бы ОТЛИЧНОЕ сравнение
    svp67
  9. Салют Сегодня, 11:40
    интересно будет узнать результаты
    Салют
  10. Антарес Сегодня, 12:11
    Strong Europe Tank Challenge это не биатлон...
    идея соревнования танковых экипажей имеет гораздо более длительную историю. Аналогичные по сути соревнования для танкистов стран NATO на Приз Армии Канады (Canadian Army Trophy) проводились с 1963 года по 1991 год в Западной Германии. В Вооруженных Силах СССР проводились ежегодные зачётные стрельбы. В СССР в конце семидесятых годов прошлого века на одном полигоне, расположенном в Краснодарском крае, стрельба из танков на «танковой директрисе» называлась биатлоном.
    Различий много. Спорить кто лучше...ну так каждый кулик свое болото хвалит. Единого мнения не будет.Только эмоциональное.
    Однако военные эксперты сомневаются, что реанимированные "Оплоты" смогут соревноваться на равных с новейшими версиями западных танков», – заключает автор

    в прошлом году довольно устаревшие т 64 довольно неплохо для старичков выступили в дебюте.Там главное экипаж.Украинцы так много штрафов получили, что неудивительно для новичков.
    От самого танка там зависит только работоспособность. Остальное-делает экипаж. Вся команда. Как и на поле боя.
    В общем смысл спорить? Два разных соревнования. Участие т 84 будет интересно. Дебют танка. Экипаж то точно будет другой(победители украинского соревнования были на т 64-Лучший экипаж танка ). Т 80 у морпехов. Т 84 очевидно получил команду под соревнование, хотя будем смотреть.
    Антарес
    1. voyaka uh Сегодня, 12:45
      "на Приз Армии Канады (Canadian Army Trophy) проводились с 1963 года по 1991 год в Западной Германии"////

      Вот это были интересные соревнования! Интереснее и "Биатлона" и "Силы нато"
      Одно из заданий. Мишени были спрятаны в "зелени" и заранее неизвестны экипажам, надо было их на ходу быстро найти и метко выстрелить.
      Но самым интересным соревнованием оказался "Греческий тендер". Его бы повторить!
      Там танки проверяли чуть ли не по 30 критериям.
      И Т-80 себя отлично проявил в передвижениях. В преодолении препятствий обошел всех. Хороший танк. Но стрельбы на большие дистанции провалил, а в ночных вообще не смог участвовать...
      (приборы подвели).
      voyaka uh
  11. uav80 Сегодня, 12:24
    В прошлом году они неплохо выступили, если учесть что участвовали в первый раз:

    На первом месте – австрийцы на «Леопардах» 2А4, машинах достаточно старых, начала 90-х годов выпуска. Второе место заняла команда Германии на новейших «Леопардах» 2А7. Третье место взяли американцы на своих также новейших «Абрамсах» М1А2ZEP. Четвертое место у французов с их «Леклерком». Этот танк также считается одним их лучших в НАТО, тем не менее и он отстал даже от 2А4. Пятое место за украинцами, которые участвовали в биатлоне на модернизированном Т-64БВ – танке, принятом на вооружение ВС СССР еще в середине 80-х годов прошлого века и модернизированном в незалежной.
    Украинцы успешно обошли поляков, которые выступали на «Леопарде» 2А5, принятом на вооружение в середине нулевых, то есть спустя 20 лет после Т-64БВ. При этом Т-64БВ признан более маневренным, чем основные танки НАТО.

    Программой соревнований предусматривались действия танкового взвода – по решению достаточно широкого круга задач: вызов огневой поддержки, вождение, распознавание цели, определение расстояния до нее, тактическая медицина и эвакуация раненого, эвакуация подбитого танка и действия при применении противником оружия массового поражения. Кроме этого в программу были включены упражнения по личной физической и боевой подготовке членов экипажей, в частности стрельба из табельного оружия и преодоление полосы препятствий. Особо интересным был этап по борьбе с гражданской техникой: танкисты НАТО соревновались, кто лучше и быстрее раздавит танком легковушку.
    uav80
  12. sgr291158 Сегодня, 13:05
    Заглохнут в процессе.
    sgr291158
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