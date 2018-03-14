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Украина выставит на «натовский биатлон» реанимированные Т-84
Для участия в «натовском танковом биатлоне» – международных соревнованиях «Сильная Европа» – харьковский Завод им. Малышева реанимировал шесть танков Т-84 «Оплот», сообщает Российская газета.
Эти танки являлись частью партии из 10 штук, которую ВСУ планировали закупить еще в 2000 году. Правда, почти сразу же возникли проблемы с оплатой.
«Долгое время "Оплоты" находились на заводе. И, когда американцы решили приобрести четыре из них, чиновники в погонах с радостью согласились. Никого совершенно не волновало, что танки приобретались, что называется, на убой. На них должны были тестировать новые образцы противотанкового оружия, в том числе, по всей видимости, так обожаемые сейчас украинцами "Джавелины"», – пишет автор публикации.
Оставшиеся шесть машин были распределены между военными учебными заведениями, где они ржавели без дела.
В 2016-ом эти танки для восстановления перегнали в Харьков. Однако процесс реанимации затянулся, и только в марте 2018 года «Укроборонпром» объявил, что техника готова отправиться на испытания.
По данным газеты, указанные машины отличаются от поставляемых в Таиланд БМ "Оплот-Т" отсутствием панорамного прицела, и более слабой защиты бортов. Танки вооружены 125-мм пушками, способными применять управляемые ракеты.
По данным «Укроборонпрома», «модернизированный Т-84 весит 50 т, двигатель в 1200 л.с. разгоняет танк до 70 км/ч».
«На соревнованиях с танковыми экипажами НАТО эта машина, конечно, будет выглядеть лучше, чем устаревший Т-64БВ. Однако военные эксперты сомневаются, что реанимированные "Оплоты" смогут соревноваться на равных с новейшими версиями западных танков», – заключает автор.
Эти танки являлись частью партии из 10 штук, которую ВСУ планировали закупить еще в 2000 году. Правда, почти сразу же возникли проблемы с оплатой.
«Долгое время "Оплоты" находились на заводе. И, когда американцы решили приобрести четыре из них, чиновники в погонах с радостью согласились. Никого совершенно не волновало, что танки приобретались, что называется, на убой. На них должны были тестировать новые образцы противотанкового оружия, в том числе, по всей видимости, так обожаемые сейчас украинцами "Джавелины"», – пишет автор публикации.
Оставшиеся шесть машин были распределены между военными учебными заведениями, где они ржавели без дела.
В 2016-ом эти танки для восстановления перегнали в Харьков. Однако процесс реанимации затянулся, и только в марте 2018 года «Укроборонпром» объявил, что техника готова отправиться на испытания.
По данным газеты, указанные машины отличаются от поставляемых в Таиланд БМ "Оплот-Т" отсутствием панорамного прицела, и более слабой защиты бортов. Танки вооружены 125-мм пушками, способными применять управляемые ракеты.
По данным «Укроборонпрома», «модернизированный Т-84 весит 50 т, двигатель в 1200 л.с. разгоняет танк до 70 км/ч».
«На соревнованиях с танковыми экипажами НАТО эта машина, конечно, будет выглядеть лучше, чем устаревший Т-64БВ. Однако военные эксперты сомневаются, что реанимированные "Оплоты" смогут соревноваться на равных с новейшими версиями западных танков», – заключает автор.
Использованы фотографии: https://twitter.com/o_gilvi
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