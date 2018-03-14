Первый Автомат Калашникова

Автомат Калашникова – самое узнаваемое оружие в мире. Он состоит на вооружении в десятках стран, и даже изображен на флагах некоторых из них.



Разработка легендарного автомата началась еще во время Великой Отечественной войны в 1943 году. Тогда военное руководство СССР решило, что армии крайне необходимо новое оружие, способное обеспечить эффективный огонь на дальности около 500 метров. Уже в 1949 года Красная Армия приняла на вооружение сразу два автомата Калашникова – классический АК и АК со складным прикладом.



Простота конструкции и феноменальная неприхотливость обеспечили автомату Калашникова высокую популярность по всей планете. Начиная с 1953 года и по сегодняшний день в мире не было ни одного вооруженного конфликта, где не были бы использованы АК.





На базе автомата было создана целая линейка всевозможных модификаций.









