13:15 14 марта

Первый Автомат Калашникова

Автомат Калашникова – самое узнаваемое оружие в мире. Он состоит на вооружении в десятках стран, и даже изображен на флагах некоторых из них.

Разработка легендарного автомата началась еще во время Великой Отечественной войны в 1943 году. Тогда военное руководство СССР решило, что армии крайне необходимо новое оружие, способное обеспечить эффективный огонь на дальности около 500 метров. Уже в 1949 года Красная Армия приняла на вооружение сразу два автомата Калашникова – классический АК и АК со складным прикладом.

Простота конструкции и феноменальная неприхотливость обеспечили автомату Калашникова высокую популярность по всей планете. Начиная с 1953 года и по сегодняшний день в мире не было ни одного вооруженного конфликта, где не были бы использованы АК.


На базе автомата было создана целая линейка всевозможных модификаций.



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Комментарии 4

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  1. василий50 Сегодня, 11:41
    Не удивительно что к столь легендарному оружию стараются примазаться. Жалко что и в РОССИИ находятся всякие разные негодяи. Пользуются безнаказанностью и потому столь наглые в своих пакастях.
    василий50
  2. Салют Сегодня, 11:43
    обычный солдат метров на 100 из АК вполне стрелять прицельно сможет и то не плохо
    Салют
  3. Romka47 Сегодня, 11:45
    Какой же он все таки классный !!!!! good
    Romka47
  4. svp67 Сегодня, 11:55
    Судя по потертостям, этот Ак явно не в ящике всю свою жизнь прожил...
    svp67
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