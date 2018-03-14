Первый Автомат Калашникова
Автомат Калашникова – самое узнаваемое оружие в мире. Он состоит на вооружении в десятках стран, и даже изображен на флагах некоторых из них.
Разработка легендарного автомата началась еще во время Великой Отечественной войны в 1943 году. Тогда военное руководство СССР решило, что армии крайне необходимо новое оружие, способное обеспечить эффективный огонь на дальности около 500 метров. Уже в 1949 года Красная Армия приняла на вооружение сразу два автомата Калашникова – классический АК и АК со складным прикладом.
Простота конструкции и феноменальная неприхотливость обеспечили автомату Калашникова высокую популярность по всей планете. Начиная с 1953 года и по сегодняшний день в мире не было ни одного вооруженного конфликта, где не были бы использованы АК.
На базе автомата было создана целая линейка всевозможных модификаций.
Разработка легендарного автомата началась еще во время Великой Отечественной войны в 1943 году. Тогда военное руководство СССР решило, что армии крайне необходимо новое оружие, способное обеспечить эффективный огонь на дальности около 500 метров. Уже в 1949 года Красная Армия приняла на вооружение сразу два автомата Калашникова – классический АК и АК со складным прикладом.
Простота конструкции и феноменальная неприхотливость обеспечили автомату Калашникова высокую популярность по всей планете. Начиная с 1953 года и по сегодняшний день в мире не было ни одного вооруженного конфликта, где не были бы использованы АК.
На базе автомата было создана целая линейка всевозможных модификаций.
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