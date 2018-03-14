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Бронеавтомобили «Тайфун-К» оснастят новыми системами пожаротушения
Госкорпорация "Ростех" начинает серийное производство автоматической установки пожаротушения для российского бронированного автомобиля «Тайфун-К», сообщается на сайте корпорации.
Разработку в составе Ростеха ведет челябинское предприятие «Электромашина» научно-производственной корпорации «Уравагонзавод». Изделие уже прошло испытания в ходе боевых условий, подтвердив свои высокие технические характеристики.
Отмечается, что новая система обеспечивает быстрое выявление и ликвидацию очагов возгорания внутри автомобиля с помощью быстродействующих автоматических модулей пожаротушения. Система автоматически реагирует на возгорание, эффективно локализует огонь и не дает очагу развиться повторно. Огнетушащее средство имеет безопасный состав, благодаря чему экипаж может продолжать выполнение боевых задач, не покидая бронемашину.
Новинка существенно повышает уровень защиты личного состава, перевозимого на бронемашинах «Тайфун-К». Как отмечают разработчики, в дальнейшем использованные технические решения могут быть применены, в том числе, и в гражданской технике.
Разработку в составе Ростеха ведет челябинское предприятие «Электромашина» научно-производственной корпорации «Уравагонзавод». Изделие уже прошло испытания в ходе боевых условий, подтвердив свои высокие технические характеристики.
Отмечается, что новая система обеспечивает быстрое выявление и ликвидацию очагов возгорания внутри автомобиля с помощью быстродействующих автоматических модулей пожаротушения. Система автоматически реагирует на возгорание, эффективно локализует огонь и не дает очагу развиться повторно. Огнетушащее средство имеет безопасный состав, благодаря чему экипаж может продолжать выполнение боевых задач, не покидая бронемашину.
Новинка существенно повышает уровень защиты личного состава, перевозимого на бронемашинах «Тайфун-К». Как отмечают разработчики, в дальнейшем использованные технические решения могут быть применены, в том числе, и в гражданской технике.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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