13:25 14 марта
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Бронеавтомобили «Тайфун-К» оснастят новыми системами пожаротушения

Госкорпорация "Ростех" начинает серийное производство автоматической установки пожаротушения для российского бронированного автомобиля «Тайфун-К», сообщается на сайте корпорации.

Бронеавтомобили «Тайфун-К» оснастят новыми системами пожаротушения


Разработку в составе Ростеха ведет челябинское предприятие «Электромашина» научно-производственной корпорации «Уравагонзавод». Изделие уже прошло испытания в ходе боевых условий, подтвердив свои высокие технические характеристики.


Отмечается, что новая система обеспечивает быстрое выявление и ликвидацию очагов возгорания внутри автомобиля с помощью быстродействующих автоматических модулей пожаротушения. Система автоматически реагирует на возгорание, эффективно локализует огонь и не дает очагу развиться повторно. Огнетушащее средство имеет безопасный состав, благодаря чему экипаж может продолжать выполнение боевых задач, не покидая бронемашину.

Новинка существенно повышает уровень защиты личного состава, перевозимого на бронемашинах «Тайфун-К». Как отмечают разработчики, в дальнейшем использованные технические решения могут быть применены, в том числе, и в гражданской технике.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. faiver Сегодня, 11:54
    все это чудесно, но сколько этих тайфунов в войсках?
    faiver
    1. Чичиков Сегодня, 12:13
      Сколько оплатили, столько и получили, - смотрите госзаказы с момента заключения контракта!
      Чичиков
      1. faiver Сегодня, 12:44
        вам бы в политику милейший, отвечаете не давая никакой реальной информации hi
        faiver
  2. Ingvar0401 Сегодня, 12:59
    Цитата: faiver
    вам бы в политику милейший, отвечаете не давая никакой реальной информации hi

    Видимо дипломат....
    Ingvar0401
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