Бронеавтомобили «Тайфун-К» оснастят новыми системами пожаротушения

Госкорпорация "Ростех" начинает серийное производство автоматической установки пожаротушения для российского бронированного автомобиля «Тайфун-К», сообщается на сайте корпорации.Разработку в составе Ростеха ведет челябинское предприятие «Электромашина» научно-производственной корпорации «Уравагонзавод». Изделие уже прошло испытания в ходе боевых условий, подтвердив свои высокие технические характеристики.Отмечается, что новая система обеспечивает быстрое выявление и ликвидацию очагов возгорания внутри автомобиля с помощью быстродействующих автоматических модулей пожаротушения. Система автоматически реагирует на возгорание, эффективно локализует огонь и не дает очагу развиться повторно. Огнетушащее средство имеет безопасный состав, благодаря чему экипаж может продолжать выполнение боевых задач, не покидая бронемашину.Новинка существенно повышает уровень защиты личного состава, перевозимого на бронемашинах «Тайфун-К». Как отмечают разработчики, в дальнейшем использованные технические решения могут быть применены, в том числе, и в гражданской технике.