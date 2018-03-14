РСК «МиГ» открыла на авиазаводе в Нижнем Новгороде цех для покраски агрегатов МиГ-35 и МиГ-31

Сегодня на нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" (филиал РСК "МиГ") состоялось торжественное открытие нового участка для покраски агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35, а также высотного перехватчика МиГ-31

В 2017 году мы полностью и в срок на заводе "Сокол" выполнили гособоронзаказ по модернизации истребителей МиГ-31, отчитавшись в числе первых. Для достижения высоких показателей по сдаче продукции мы открыли участок покраски агрегатов, оборудованный новейшим автоматизированным оборудованием для покраски широкой номенклатуры изделий... Все элементы управления процесса покраски автоматизированы и позволяют дистанционно отслеживать температуру, влажность и другие параметры внутри камеры

Раньше при окраске некоторых деталей самолета мы использовали пульверизаторы и шлифовальные машинки. Это было устаревшее и низко производительное оборудование. Теперь у нас есть полностью автоматизированная камера, режимы работы которой могут дистанционно контролироваться даже одним специалистом

На нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" открыли новый участок покраски агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35, а также высотного перехватчика МиГ-31, сообщили в пресс-службе РСК "МиГ".- сообщили в пресс-службе.- процитировали в пресс- службе генерального директора корпорации Илью Тарасенко.Корпус, в котором расположен новый участок, отвечает всем требованиям, предъявляемым к организации современного производства, промышленной безопасности и охране труда. Он оснащен оборудованием последнего поколения - автоматизированной окрасочно-сушильной камерой, которая позволяет с высокой точностью настраивать все необходимые рабочие параметры, а также современной инженерной инфраструктурой, удобными помещениями для персонала.– отметил старший мастер участка окраски Сергей Бекетов.Также на участке будут осуществляться работы по покраске агрегатов и узлов для самолетов МиГ-29М/М2, МиГ-29К/КУБ и для гражданского лайнера Ил-114.