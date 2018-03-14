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РСК «МиГ» открыла на авиазаводе в Нижнем Новгороде цех для покраски агрегатов МиГ-35 и МиГ-31

На нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" открыли новый участок покраски агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35, а также высотного перехватчика МиГ-31, сообщили в пресс-службе РСК "МиГ".

Сегодня на нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" (филиал РСК "МиГ") состоялось торжественное открытие нового участка для покраски агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35, а также высотного перехватчика МиГ-31
- сообщили в пресс-службе.

РСК «МиГ» открыла на авиазаводе в Нижнем Новгороде цех для покраски агрегатов МиГ-35 и МиГ-31



В 2017 году мы полностью и в срок на заводе "Сокол" выполнили гособоронзаказ по модернизации истребителей МиГ-31, отчитавшись в числе первых. Для достижения высоких показателей по сдаче продукции мы открыли участок покраски агрегатов, оборудованный новейшим автоматизированным оборудованием для покраски широкой номенклатуры изделий... Все элементы управления процесса покраски автоматизированы и позволяют дистанционно отслеживать температуру, влажность и другие параметры внутри камеры
- процитировали в пресс- службе генерального директора корпорации Илью Тарасенко.

Корпус, в котором расположен новый участок, отвечает всем требованиям, предъявляемым к организации современного производства, промышленной безопасности и охране труда. Он оснащен оборудованием последнего поколения - автоматизированной окрасочно-сушильной камерой, которая позволяет с высокой точностью настраивать все необходимые рабочие параметры, а также современной инженерной инфраструктурой, удобными помещениями для персонала.

Раньше при окраске некоторых деталей самолета мы использовали пульверизаторы и шлифовальные машинки. Это было устаревшее и низко производительное оборудование. Теперь у нас есть полностью автоматизированная камера, режимы работы которой могут дистанционно контролироваться даже одним специалистом
– отметил старший мастер участка окраски Сергей Бекетов.

Также на участке будут осуществляться работы по покраске агрегатов и узлов для самолетов МиГ-29М/М2, МиГ-29К/КУБ и для гражданского лайнера Ил-114.

Использованы фотографии: РСК "МиГ"
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Комментарии 13

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  1. gukoyan Сегодня, 12:02
    Ох, ну ничего себе новость... Во теперь наши самолёты будут летать быстрее, выше и манёвренее))
    gukoyan
    1. Чичиков Сегодня, 12:09
      Производительность труда, как одну из составляющих численного значения количества продукции за единицу времени, еще никто из расчетов не отбрасывал!
      Чичиков
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:40
        Цитата: Чичиков
        Производительность труда,

        И, как следствие:
        В 2017 году мы полностью и в срок на заводе "Сокол" выполнили гособоронзаказ по модернизации истребителей МиГ-31,

        Вот главное в статье, в свете последних событий, а покрасочный цех(что так же важно) уже идёт прицепом. yes
        Paranoid50
        1. Shurik70 Сегодня, 12:55
          Цитата: Paranoid50
          В 2017 году мы полностью и в срок на заводе "Сокол" выполнили гособоронзаказ по модернизации истребителей МиГ-31,

          Вот главное в статье, в свете последних событий, а покрасочный цех(что так же важно) уже идёт прицепом. yes

          Тогда бы статью назвали "Завод "Сокол" полностью и в срок выполнил гособоронзаказ". Статья именно про то, что красить теперь будет автомат. Тьфу! Они бы ещё за каждую заклёпку в СМИ статью писали.
          negative
          Shurik70
      2. gukoyan Сегодня, 12:42
        Я всё понимаю, но новость из разряда есть чем гордиться?
        Ну поставили и поставили, надо было ещё ленточку перерезать и бутылку шампанского разбить об это оборудование)))
        gukoyan
  2. Irokez Сегодня, 12:06
    А у нас на предприятии недавно новый сверлильный станок установили. И все довольны, а станок отечественный с многими функциями и возможностями. Но блин страна не знает. (((
    Irokez
    1. gukoyan Сегодня, 12:45
      Срочно на этом сайте печатайте хвалебную статью об этом))
      gukoyan
  3. Корсар0304 Сегодня, 12:07
    Как-то вот да. Новость из ряда так себе. Вот если бы открыли новый авиазавод или увеличили мощности имеющегося раза так в полтора-два - респект и уважуха.
    Вполне возможно что открытие цеха по покраске тоже для завода знаково, но в статье это не раскрывается.
    Корсар0304
  4. dauria Сегодня, 12:09
    Красиво, чисто... пока новое. laughing Вспомнился участок покраски в Арсеньеве. Две женщины в респираторах, краскопульт в руках и тяжеленный запах нитрокраски. Правда, вытяжка мощная и пол водой поливается. Только один чёрт, им приходилось изо дня в день лазить по "двадцатьчетвёрке" снаружи и изнутри. И темп серьёзный - практически в день один борт. На пенсии , наверно давно они. Ну, всё равно поклон им...
    dauria
  5. bk316 Сегодня, 12:12
    Посмеялись эхсперды -авиастроители?
    А теперь прочитайте:
    https://topwar.ru/128757-postavka-f-35-byla-prios
    tanovlena-na-mesyac-iz-za-korrozii-korpusa.html

    И делайте выводы важно это или нет (Ну если конечно можете делать выводы).
    К сожалению (или к счастью) в современной высокотехнологичной технике важно ВСЕ.
    На досуге для примера про краску можете потренироваться:
    почему советские жигули за 5 лет прогнивали насквозь, а нынешние корейцы и за 20 не прогнивают?
    bk316
    1. groks Сегодня, 12:30
      Это важно. И получается что нас обманули за наши же деньги. Самолёт был недоведён. Причём в самой явной части.
      Советские Жигули ездят по сию пору. И ездят и ездят. Им уже 30-40 лет. Никакие корейцы, как и немцы впрочем, не выдерживают и десяти. И надо сказать, что 20 лет назад у нас про корейцев никто и слыхом не слыхал. Изобретена машина времени?
      groks
      1. bk316 Сегодня, 13:17
        Экий вы ЛЖЕЦ
        Никакие корейцы, как и немцы впрочем, не выдерживают и десяти.

        Вот ссылка на продажу старых авто конкретно на мерсы, авто на ходу, куча из них 80-x годов выпуска

        https://auto.ru/moskva/cars/mercedes/w201/all/?fr
        om=wizard.model&utm_source=auto_wizard&ut
        m_medium=desktop&utm_campaign=model&utm_c
        ontent=listing&utm_term=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1
        %81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81%20190

        И надо сказать, что 20 лет назад у нас про корейцев никто и слыхом не слыхал.

        А это hyunday terracan 2000 года по дорогам из уже тогда ездили тысячи А ведь был еще до этого галлопер и акцент.
        https://moscow.drom.ru/hyundai/terracan/?mileage_
        condition=2&go_search=2

        Самолёт был недоведён.

        И Миг-31 недоведен? Понимаете что пишете?

        Так что вы господин соврамши.
        Даже не хочется вам рассказывать, у меня-то было 3 советских авто и они конечно ездили восьмерка даже 15 лет , но с дырами в кузове и даже в полу кузова. Именно о чем я и писал. Но вы как тролль симулякрелист перевели с темы важна покраска или не важна на тему все машины нынче плохие.
        bk316
  6. антивирус Сегодня, 12:17
    малярку сделать-достижение? а порошком и композит. есть?
    антивирус
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