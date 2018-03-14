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Ангола закупит патрульные самолеты С295
В начале марта правительство Анголы приняло решение о приобретении трех патрульных самолетов Airbus C295, сообщает bmpd со ссылкой на португальское агентство Lusa.
«Второго марта 2018 года президент Анголы Жуан Лоренсу подписал декрет, разрешающий компании Simportex, представляющей министерство обороны Анголы, заключить контракт с Airbus Defense and Space (оборонным дивизионом группы Airbus) на закупку для вооруженных сил Анголы трех базовых патрульных самолетов Airbus C295», – пишет агентство.
На эти цели правительство выделило 159,9 млн. евро.
Сообщается, что финансироваться сделка будет в счет кредита, полученного в испанском банке Banco Bilbao i Vizcaya Argentaria (BBVA). Строительством самолетов займется предприятие Airbus в Севилье.
Таким образом, Ангола станет шестым заказчиком базовых патрульных самолетов С295 МРА после Португалии, Алжира, Чили, Омана и Экваториальной Гвинеи.
«Второго марта 2018 года президент Анголы Жуан Лоренсу подписал декрет, разрешающий компании Simportex, представляющей министерство обороны Анголы, заключить контракт с Airbus Defense and Space (оборонным дивизионом группы Airbus) на закупку для вооруженных сил Анголы трех базовых патрульных самолетов Airbus C295», – пишет агентство.
На эти цели правительство выделило 159,9 млн. евро.
Сообщается, что финансироваться сделка будет в счет кредита, полученного в испанском банке Banco Bilbao i Vizcaya Argentaria (BBVA). Строительством самолетов займется предприятие Airbus в Севилье.
Таким образом, Ангола станет шестым заказчиком базовых патрульных самолетов С295 МРА после Португалии, Алжира, Чили, Омана и Экваториальной Гвинеи.
Использованы фотографии: Airbus
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