13:25 14 марта
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Ангола закупит патрульные самолеты С295

В начале марта правительство Анголы приняло решение о приобретении трех патрульных самолетов Airbus C295, сообщает bmpd со ссылкой на португальское агентство Lusa.

Базовый патрульный самолет Airbus C295 MPA авиации ВМС Чили.

«Второго марта 2018 года президент Анголы Жуан Лоренсу подписал декрет, разрешающий компании Simportex, представляющей министерство обороны Анголы, заключить контракт с Airbus Defense and Space (оборонным дивизионом группы Airbus) на закупку для вооруженных сил Анголы трех базовых патрульных самолетов Airbus C295», – пишет агентство.


На эти цели правительство выделило 159,9 млн. евро.

Сообщается, что финансироваться сделка будет в счет кредита, полученного в испанском банке Banco Bilbao i Vizcaya Argentaria (BBVA). Строительством самолетов займется предприятие Airbus в Севилье.

Таким образом, Ангола станет шестым заказчиком базовых патрульных самолетов С295 МРА после Португалии, Алжира, Чили, Омана и Экваториальной Гвинеи.

Использованы фотографии: Airbus
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Комментарии 4

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  1. Чёрный Сегодня, 12:07
    От Берега слоновой кости до Мадагаскарских морей
    Ангольская армия всех сильней smile
    Чёрный
  2. FalconD Сегодня, 12:10
    Ангола закупит патрульные самолеты С295

    А нам какая печаль???)

    Новость из серии - надо о чём-то написать))
    FalconD
    1. san4es Сегодня, 12:28
      Цитата: FalconD
      ...Новость из серии - надо о чём-то написать))

      what ._Ага..Как и многие комменты...Кино тогда посмотри

      Основными модификациями самолёта являются:
      C‑295M — основной военно-транспортный вариант;
      C‑295W — модифицированный транспортный вариант, созданный в 2013 году, оборудованный законцовками-винглетами и модифицированным двигателем;
      NC‑295/CN‑295 — лицензионный C‑295, выпускаемый в Индонезии;
      AC‑295 Gunship — самолёт непосредственной авиационной поддержки. Разработан по заказу ВВС Иордании, вооружён 30-миллиметровой авиационной пушкой и 70-миллиметровыми корректируемыми авиационными ракетами типа APKWS;
      C‑295MPA Persuader — морской патрульный и противолодочный вариант, оборудованный шестью точками подвески для размещения торпед и управляемых ракет класса «воздух-корабль;
      C‑295 AEW&C — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, оснащён РЛС с АФАР компании IAI (Israel Aerospace Industries).
      san4es
  3. svp67 Сегодня, 12:19
    Сообщается, что финансироваться сделка будет в счет кредита, полученного в испанском банке Banco Bilbao i Vizcaya Argentaria (BBVA).
    Шо, в долг? Да так же только "кляты м...." только делают...
    Интересно, у них кто то так там говорит?
    svp67
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