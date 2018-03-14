13:23 14 марта
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Меркель в четвёртый раз подряд стала канцлером ФРГ

На фоне постоянных западных заявлений о том, что «в России нет сменяемости власти», в Германии завершилось голосование в Бундестаге, в результате которого в четвёртый раз подряд федеральным канцлером избрана Ангела Меркель.

Голосование в немецком парламенте решили провести лишь спустя несколько месяцев после проведения выборов в Бундестаг. Причина – в том, что избранные депутаты никак не могли сформировать относительно дееспособную политическую коалицию при учёте того, что возглавляемая Меркель партия установила антирекорд популярности за последние годы.

Меркель в четвёртый раз подряд стала канцлером ФРГ



По итогам выборов в 2017 году блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель набрал менее 33% голосов. Таким образом, после утверждения Меркель на посту канцлера ФРГ, государством будет управлять политик, партия которого не пользуется поддержкой большинства. Не пользуется поддержкой даже трети населения.

Если учесть, что на выборы в Бундестаг пришли около 76% избирателей, то партия Меркель пользуется доверием лишь 25% населения Германии.

Результаты голосования в самом Бундестаге по кандидатуре Меркель явно не назвать «оглушительной победой». За неё свои голоса отдали 364 депутата из 709.

И где заявления Госдепа, ПАСЕ и других "институций" о том, что демократия попрана, и что власть в Германии узурпирована одним человеком?..

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 33

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  1. сорок восьмой Сегодня, 12:24
    Пожизненная канцлерин. Вот это я понимаю настоящая демократия. Куда уж там Путину и Си Цзиньпину...
    сорок восьмой
    1. 210окв Сегодня, 12:26
      Я думаю что пора менять Конституцию России..
      Цитата: сорок восьмой
      Пожизненная канцлерин. Вот это я понимаю настоящая демократия. Куда уж там Путину и Си Цзиньпину...
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 12:30
        Цитата: 210окв
        Я думаю что пора менять Конституцию России..

        Фи, как НЕ ДЕМОКРАТИЧНО... Учитесь из США, конституция не измена, но в неё внесено уже более тысячи ПОПРАВОК...
        svp67
        1. 210окв Сегодня, 12:40
          Согласен.Пусть будут поправки..Там много чего надо поменять..
          Цитата: svp67
          Цитата: 210окв
          Я думаю что пора менять Конституцию России..

          Фи, как НЕ ДЕМОКРАТИЧНО... Учитесь из США, конституция не измена, но в неё внесено уже более тысячи ПОПРАВОК...
          210окв
          1. Shurik70 Сегодня, 12:50
            Я фигею с немцев.
            возглавляемая Меркель партия установила антирекорд популярности

            То есть, глазами немцев получается "Меркель худший канцлер, что были у Германии, но альтернативы ещё хуже".
            Ну что-ж. Поздравить не могу. Выражаю сочувствие рядовым дойчам.
            no
            Shurik70
            1. kit88 Сегодня, 13:08
              Весь мир в курсе, кто на самом деле "избирает" президентов, премьеров и канцлеров. Так что пусть поспешит в Стрельну с парой ящичков радебергского пивка.
              kit88
              1. svp67 Сегодня, 13:15
                Цитата: kit88
                Так что пусть поспешит в Стрельну с парой ящичков радебергского пивка.

                Сдобренного "Новичком"?
                svp67
      2. dauria Сегодня, 12:41
        За неё свои голоса отдали 364 депутата из 709


        Так канцлер - не президент. Голосование междусобойчиком в самом Бундестаге . Это мы два раза деньги тратим на "общенародные" выборы.
        dauria
        1. svp67 Сегодня, 13:16
          Цитата: dauria
          Голосование междусобойчиком в самом Бундестаге .

          А в Бундестаг как попадают? Только ли через двери?
          svp67
    2. svp67 Сегодня, 12:28
      Цитата: сорок восьмой
      Вот это я понимаю настоящая демократия.

      А Вы как думали? Это ж Вам не "режим"...
      svp67
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:29
      Ждем новых антироссийских заявлений фрау. Намолчалась старушка,пока в своем огороде разбирались.
      ДЕДПИХТО
    4. To be or not to be Сегодня, 13:08
      И не вопят ,что Россия вмешалась в ее назначение и назначила на 4-й срок
      АУ,демократические СМИ -уснули что ли???
      To be or not to be
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:24
    в четвёртый раз подряд
    Что-то не доносится из ЕС и Сша вздохов, причитаний с заламыванием рук - как так можно, диктатура ...
    rotmistr60
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:28
      этим лунатикам свое евробревно в глазу не так заметно,как российская соринка))
      Ратник с пулеметом
  3. 210окв Сегодня, 12:24
    Арабы будут в восторге..
    210окв
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:33
      а как же "мама" сиську точно не отберет,недавно показывали "красавца беженца",получил за так целый отдельный дом и целыми днями болты пинает,молится и жен своих дрючит,бабки кончились бегом к банкомату,хочет немецкую жену и говорит что дом будет нужен побольше,не жизнь, а сказка, немцы АУ,похоже всех настоящих немцев закопали у нас лет 70 назад.
      Ратник с пулеметом
  4. Ваше благородие Сегодня, 12:25
    Я думал только у нас "такие" выборы
    Ваше благородие
    1. К0щей Сегодня, 12:29
      Цитата: Ваше благородие
      Я думал только у нас "такие" выборы

      вы точно с нашей планеты?
      К0щей
    2. Alexey RA Сегодня, 12:40
      Цитата: Ваше благородие
      Я думал только у нас "такие" выборы

      Ну что Вы - мы всего лишь неуклонно следуем мировым стандартам демократии. smile
      Alexey RA
    3. котовский Сегодня, 13:13
      Цитата: Ваше благородие
      Я думал только у нас "такие" выборы

      Разочарованы?
      Не отчаивайтесь,продолжайте так думать.Это же европа,им можно.
      У нас другое,у нас режим.. request
      котовский
  5. синоби Сегодня, 12:30
    На западном фронте без перемен.
    синоби
    1. Лелёк Сегодня, 12:44
      Цитата: синоби
      На западном фронте без перемен.

      hi
      Ну, почему же? Перемены имеют место быть. Конкретно по Германии: плохая - ушёл с поста Зигмар Габриэль политик, с которым можно было договариваться;

      хорошая - по деятельность нового директора ЦРУ начато расследование:
      Лелёк
  6. К.А.С Сегодня, 12:31
    это правильная демократия, отвечающая требованиям международных правозащитных организаций! поэтому и возмущений нет!!!
    а так интересно получается. В Китае Си пожизненно, в Германии Меркель, В России Путин (если изберем! грудининцы, коммунисты хахахахаха ).
    что то в мире происходит когда перемены не желательны! Наверно эти люди должны закончить то что начали!
    то что меркель не пользуется поддержкой, так это дело наживное!
    К.А.С
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:10
      Цитата: К.А.С
      меркель не пользуется поддержкой, так это дело наживное!

      Дык, уж, сколько "наживать"-то можно? А, ну её к лешему, эту народную поддержку. wassat
      Цитата: К.А.С
      Наверно эти люди должны закончить то что начали!

      Относительно Меркель эта фраза звучит зловеще. laughing
      Paranoid50
  7. Симон Сегодня, 12:34
    Похоже хана придет Германии - она станет арабской страной! recourse crying
    Симон
  8. Архивариус Вася Сегодня, 12:41
    Теперь и Путину как то особо не попеняешь после очередной победы на выборах, сколько уже прецедентов...
    Архивариус Вася
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:48
      Ну так Путин вмешался! И за меркель и Си, чтоб партнеры не лаяли laughing
      CooL_SnipeR
  9. Masya Masya Сегодня, 12:44
    лишь спустя несколько месяцев после проведения выборов в Бундестаг.

    неужели??? lol наконец- то разродились... wink
    Masya Masya
  10. павлентий Сегодня, 12:46
    У них, я так понимаю, срок пребывания законодательно не ограничен...Чего тут такого? Гельмут Коль вон тоже 16 лет был у власти.
    павлентий
  11. часовщик Сегодня, 12:47
    мдаааа....... видимо неметщину устраивает их бабуля......
    часовщик
  12. Ураган70 Сегодня, 12:48
    Цитата: 210окв
    Я думаю что пора менять Конституцию России..
    Цитата: сорок восьмой
    Пожизненная канцлерин. Вот это я понимаю настоящая демократия. Куда уж там Путину и Си Цзиньпину...

    Запросто! Тренировка по изменению Конституции прошла недавно в Китае и никто не рыпнулся, так что очередь за нами!
    Ураган70
  13. askort154 Сегодня, 12:49
    "Фрау в мундире" - это политический хамелеон. В ГДР была активной комсомолкой и агентом "Штази". После воссоединения, стала активисткой противоположных принципов. Быстро делала политическую карьеру войдя в доверие Коля. Коль её усиленно продвигал, а в решающий момент для него, она его предала. В 1991 г. в Германии принят закон, агенты и сотрудники бывшего "Штази" не могу быть допущены к властным структурам государства. Большая часть архивов "Штази" попала американцам, поэтому они держат Ангелочку на большом крючке, не давая официальный ход её старым "грешкам".
    askort154
  14. слава1974 Сегодня, 12:58
    в результате которого в четвёртый раз подряд федеральным канцлером избрана Ангела Меркель.

    Наверняка ее уже поздравили друзья-демократы: Буш 1-й, Буш 2-й, Клинтон 1-й, Клинтонша 2-я и прочие
    слава1974
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