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Меркель в четвёртый раз подряд стала канцлером ФРГ
На фоне постоянных западных заявлений о том, что «в России нет сменяемости власти», в Германии завершилось голосование в Бундестаге, в результате которого в четвёртый раз подряд федеральным канцлером избрана Ангела Меркель.
Голосование в немецком парламенте решили провести лишь спустя несколько месяцев после проведения выборов в Бундестаг. Причина – в том, что избранные депутаты никак не могли сформировать относительно дееспособную политическую коалицию при учёте того, что возглавляемая Меркель партия установила антирекорд популярности за последние годы.
По итогам выборов в 2017 году блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель набрал менее 33% голосов. Таким образом, после утверждения Меркель на посту канцлера ФРГ, государством будет управлять политик, партия которого не пользуется поддержкой большинства. Не пользуется поддержкой даже трети населения.
Если учесть, что на выборы в Бундестаг пришли около 76% избирателей, то партия Меркель пользуется доверием лишь 25% населения Германии.
Результаты голосования в самом Бундестаге по кандидатуре Меркель явно не назвать «оглушительной победой». За неё свои голоса отдали 364 депутата из 709.
И где заявления Госдепа, ПАСЕ и других "институций" о том, что демократия попрана, и что власть в Германии узурпирована одним человеком?..
Голосование в немецком парламенте решили провести лишь спустя несколько месяцев после проведения выборов в Бундестаг. Причина – в том, что избранные депутаты никак не могли сформировать относительно дееспособную политическую коалицию при учёте того, что возглавляемая Меркель партия установила антирекорд популярности за последние годы.
По итогам выборов в 2017 году блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель набрал менее 33% голосов. Таким образом, после утверждения Меркель на посту канцлера ФРГ, государством будет управлять политик, партия которого не пользуется поддержкой большинства. Не пользуется поддержкой даже трети населения.
Если учесть, что на выборы в Бундестаг пришли около 76% избирателей, то партия Меркель пользуется доверием лишь 25% населения Германии.
Результаты голосования в самом Бундестаге по кандидатуре Меркель явно не назвать «оглушительной победой». За неё свои голоса отдали 364 депутата из 709.
И где заявления Госдепа, ПАСЕ и других "институций" о том, что демократия попрана, и что власть в Германии узурпирована одним человеком?..
Использованы фотографии: Фейсбук
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