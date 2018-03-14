13:18 14 марта
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Масштабные учения артиллерии начались в ВВО

Масштабный полевой выход подразделений артиллерии Восточного военного округа (ВВО) начался в восьми регионах, в нем участвуют более 7 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба округа.

Масштабные учения артиллерии начались в ВВО


Свыше 7 тыс. военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа выдвинулись на полигоны и учебно-тренировочные комплексы, дислоцированные в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, всего будет задействовано 13 полигонов. Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок и гаубиц "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "Мста-С", "Пион", реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Штурм-С", минометных комплексов "Сани", 240-мм самоходных минометов "Тюльпан
- говорится в сообщении.


Экипажи и боевые расчеты уже совершили многокилометровые марши на штатной технике с отработкой различных задач.

На полигонах офицерам-артиллеристам предстоят боевые стрельбы с огневых позиций разной степени сложности с применением различных типов боеприпасов. Также артиллерийские подразделения будут выполнять нормативы по развертыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их поражению.

Всего будет проведено более 200 тактических учений с артиллерийскими батареями и дивизионами и более 20 тренировок по связи и управлению огнем. На отдельных направлениях координировать действия подразделений на марше будут расчеты беспилотных летательных аппаратов. При этом как минимум половина занятий пройдет ночью.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. 210окв Сегодня, 12:26
    Тяжело в учении,легко в бою...Не дай Бог.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 12:33
      Цитата: 210окв
      Тяжело в учении,легко ...

      Ага "легко". Легко Вам говорить, а в стране 404 ПАНИКА, видя эту новость:
      Масштабный полевой выход подразделений артиллерии Восточного военного округа (ВВО) начался в восьми регионах, в нем участвуют более 7 тыс. военнослужащих,

      они читают:
      7 тысяч "боевых бурят" вытащили свои пушки и готовятся завоевать нэньку
      svp67
      1. 210окв Сегодня, 12:36
        Да,легко.Ребятам артиллеристам на полигоне-тяжело.А что вна-наплевать.
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        Тяжело в учении,легко ...

        Ага "легко". Легко Вам говорить, а в стране 404 ПАНИКА, видя эту новость:
        Масштабный полевой выход подразделений артиллерии Восточного военного округа (ВВО) начался в восьми регионах, в нем участвуют более 7 тыс. военнослужащих,

        они читают:
        7 тысяч "боевых бурят" вытащили свои пушки и готовятся завоевать нэньку
        210окв
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:30
    Часть подготовки к Востоку-2018 .
    КВУ-НСвД
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