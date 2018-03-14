13:16 14 марта
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Части общевойсковой армии ЗВО подняты по тревоге

В рамках плановой проверки боевой готовности подняты по тревоге воинские части и подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе округа

Части общевойсковой армии ЗВО подняты по тревоге


Мотострелковые, танковые, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения готовятся к совершению многокилометрового комбинированного марша в заданные районы
- рассказал заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко.


Войска из-под Воронежа и Смоленска направятся на полигон Мулино в Нижегородской области, где примут участие в двустороннем полковом тактическом учении с боевой стрельбой, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в маневрах задействуют более двух тысяч военных, танки Т-72 новейшей модификации, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82АМ, 120-миллиметровые минометы "Сани", 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и самоходные орудия "Мста-С", системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Град".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 12:38
    А вот тут вна и иже с ней нужен срочно Лоперамид.
    210окв
    1. фигвам Сегодня, 12:47
      Что-то всех по очереди поднимают...
      фигвам
      1. Rusland Сегодня, 12:54
        Цитата: 210окв
        А вот тут вна и иже с ней нужен срочно Лоперамид.

        А вдруг кто без регистрации на выборы надумает пойти, тогда лучше прорядить эти ряды еще на границе. smile
        Rusland
      2. svp67 Сегодня, 13:11
        Цитата: фигвам
        Что-то всех по очереди поднимают...

        18, на носу и армия этот светлый день встретит во все оружия и на боевом посту, что бы не у кого не каких иллюзий, ВДРУГ не возникло.
        Самое угрожающее будет когда РВСН по тревоге подымут
        svp67
    2. svp67 Сегодня, 13:09
      Цитата: 210окв
      А вот тут вна и иже с ней нужен срочно Лоперамид.

      А як же...Они уже точно решили, что Путин свою очередную инаугурацию решил в Киеве провести...
      svp67
  2. askme Сегодня, 13:06
    Прекрасно! Все войска поднимать потихоньку нужно, волной) Главное в этом деле - в казармах в час "Ч" не оказаться. На грани идем...
    askme
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