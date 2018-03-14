Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
СМИ: Великобритания объявит России экономическую войну
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором обвиняют российские власти, разрабатывает планы экономической войны против России, сообщает The Independent со ссылкой на источник в правительстве.
Мэй 14 марта намерена встретиться с британским Советом национальной безопасности, чтобы обсудить варианты возможных мер, которые после этого, как ожидаются, могут быть представлены Палате общин.
Как предполагает The Independent, британские власти рассматривают заморозку и конфискацию активов, а также запреты на выдачу виз российским гражданам и высылку дипломатов.
Издание отмечает, что ограничения могут принять в рамках закона «О криминальных финансах». Он позволяет арестовывать активы в том случае, если владелец не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств, на которые они были приобретены, передает "Лента.ru"
Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе— сказал собеседник газеты.
Мэй 14 марта намерена встретиться с британским Советом национальной безопасности, чтобы обсудить варианты возможных мер, которые после этого, как ожидаются, могут быть представлены Палате общин.
Как предполагает The Independent, британские власти рассматривают заморозку и конфискацию активов, а также запреты на выдачу виз российским гражданам и высылку дипломатов.
Издание отмечает, что ограничения могут принять в рамках закона «О криминальных финансах». Он позволяет арестовывать активы в том случае, если владелец не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств, на которые они были приобретены, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: http://www.dsrmedias.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти