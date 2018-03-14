СМИ: Великобритания объявит России экономическую войну

Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором обвиняют российские власти, разрабатывает планы экономической войны против России, сообщает The Independent со ссылкой на источник в правительстве.— сказал собеседник газеты.Мэй 14 марта намерена встретиться с британским Советом национальной безопасности, чтобы обсудить варианты возможных мер, которые после этого, как ожидаются, могут быть представлены Палате общин.Как предполагает The Independent, британские власти рассматривают заморозку и конфискацию активов, а также запреты на выдачу виз российским гражданам и высылку дипломатов.Издание отмечает, что ограничения могут принять в рамках закона «О криминальных финансах». Он позволяет арестовывать активы в том случае, если владелец не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств, на которые они были приобретены, передает "Лента.ru"