13:26 14 марта
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СМИ: Великобритания объявит России экономическую войну

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором обвиняют российские власти, разрабатывает планы экономической войны против России, сообщает The Independent со ссылкой на источник в правительстве.

СМИ: Великобритания объявит России экономическую войну


Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе
— сказал собеседник газеты.


Мэй 14 марта намерена встретиться с британским Советом национальной безопасности, чтобы обсудить варианты возможных мер, которые после этого, как ожидаются, могут быть представлены Палате общин.

Как предполагает The Independent, британские власти рассматривают заморозку и конфискацию активов, а также запреты на выдачу виз российским гражданам и высылку дипломатов.

Издание отмечает, что ограничения могут принять в рамках закона «О криминальных финансах». Он позволяет арестовывать активы в том случае, если владелец не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств, на которые они были приобретены, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://www.dsrmedias.com/
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Комментарии 53

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 12:47
    А они не думают, что могут нарваться на такую "ответку", что сами взвоют? Да и их дипломаты тоже у нас не прописаны. Могут и пинком домой вылететь.
    Стройбат запаса
    1. kit88 Сегодня, 12:53
      Будут арестовывать криминальные активы...
      Похоже, что сценарий экономической войны им в Кремле пишут. good
      kit88
      1. Кроу Сегодня, 12:57
        Цитата: kit88
        сценарий экономической войны им в Кремле пишут.

        Есть такое ощущение.
        запреты на выдачу виз российским гражданам
        Интересно: всем ли гражданам? Или только не очень богатым? У Абрамовича "Челси" отберут?
        Сомневаюсь.
        Кроу
        1. Например Сегодня, 13:01
          Всё таки старуха объявила войну. Пусть экономическую, но войну.
          Нам не привыкать. Будем воевать и выигрывать. Ни какой пощады англоговорящим. Не мы начали эту войну.
          Начать можно с запрета продажи в России английских тракторов. Восстановим Сталинградский тракторный!!!
          Например
        2. KCA Сегодня, 13:18
          У него "Роснефть" забрали, Чукотку покормил, ещё что мы не знаем, он свою индульгенцию выкупил
          KCA
      2. volodya Сегодня, 12:59
        Цитата: kit88
        Будут арестовывать криминальные активы...

        Да ради бога, простые люди только за!
        volodya
        1. Alex777 Сегодня, 13:09
          Инвестиции в экономику России потекут рекой.
          Или уже потекли. Больше тикать им некуда! bully
          Alex777
      3. Вас Влад Сегодня, 13:06
        Цитата: kit88
        Будут арестовывать криминальные активы...

        Они будут арестовывать все понравившийся им активы и будут ставить условия их обладателям yes
        На кого и как они будут работать, чтобы была надежда на возвращение капитала!
        Цитата: kit88
        Похоже, что сценарий экономической войны им в Кремле пишут.

        Нет, это англосаксонский проект:как поставить нас раком yes
        Вам похоже нравится.
        Вас Влад
      4. LiSiCyn Сегодня, 13:15
        Цитата: kit88
        им в Кремле пишут.

        А ведь предупреждал ВВП, "везите деньги назад"... Амнистию обьявлял. wink
        Сейчас, все эти предатели и воры, начнут соревноваться, кто больше грязи выльет, на Путина... В надежде, "авось , нас не тронут"... lol
        LiSiCyn
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:53
      главное чтоб баба Яга и компания дупы себе не порвали в этих рвениях,пигмеи все себя империей мнят где не садится солнце,а по факту шавки брехливые под пузом у своих бывших сепаратистов,за активы всякого ворья совсем не страшно,нефиг деньги по всяким клоакам ныкать,хотя у ворья другого выхода нет.
      Ратник с пулеметом
      1. фигвам Сегодня, 13:00
        Может хуже чем баба яга?

        фигвам
    3. Dimontius Сегодня, 12:55
      Даешь импульс программе возврата капитала на Родину! Еще бы на Кипр надавить, что бы туда не сбежали из лондостана. И я очень рад что выдачу виз будут ужесточать . Может начнут отказывать во въезде таким ярым патриотам-популистам и их семьям аля Железняк, чьи отпрыски судя по источникам даже не думают возвращаться от туда в РФ.
      Dimontius
      1. x.andvlad Сегодня, 13:12
        Очень вероятно, что для перебежчиков в толстыми кошельками запретов на въезд как не было, так и не будет.
        x.andvlad
    4. влад66 Сегодня, 13:03
      Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе

      Как пел В. С. Высоцкий "Страшно, аж жуть" laughingОсобенно глядя на фото этой Терезы. laughing чучелы, чем вы занимаетесь с 2014 года, да и всегда занимались, все сделать не можете. Ну ну. laughing
      влад66
    5. Alex-a832 Сегодня, 13:09
      Цитата: Стройбат запаса
      А они не думают, что могут нарваться на такую "ответку", что сами взвоют? Да и их дипломаты тоже у нас не прописаны. Могут и пинком домой вылететь.

      Рвать политические связи Россия первой не станет, особенно по экономическим мотивам. Громкий анонс экономической войны говорит о том, что скорее всего гадость они придумали. Но если она такая же делетантская, как и провокация с отравлением, то мелкобритания может сама себя поиметь этой "войной". Чисто от англичан экономика России вообще не зависит.
      Alex-a832
    6. антивирус Сегодня, 13:11
      под сомнение ставят деятельность АЧубайса? -Он дал возможность заработать нашим "героям рыночных реформ"------------ владелец не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств,
      антивирус
  2. Rusland Сегодня, 12:48
    Гдеж ты раньше была, тут уже о примирении начинают говорить, а здесь опять война, ужасная экономическая война belay
    Rusland
    1. dorz Сегодня, 12:53
      Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше

      У англичан хотелки не совпадаут с возможностями.
      dorz
    2. DMoroz Сегодня, 12:59
      Они же и в проигрыше останутся
      В 2017 году товарооборот России с Великобританией составил 12 736 248 625 долл. США, увеличившись на 22,75% (2 360 387 434 долл. США) по сравнению с 2016 годом.
      Экспорт России в Великобританию в 2017 году составил 8 688 397 161 долл. США, увеличившись на 25,12% (1 744 567 553 долл. США) по сравнению с 2016 годом.
      Импорт России из Великобритании в 2017 году составил 4 047 851 464 долл. США, увеличившись на 17,94% (615 819 881 долл. США) по сравнению с 2016 годом.
      Сальдо торгового баланса России с Великобританией в 2017 году сложилось положительное в размере 4 640 545 697 долл. США. По сравнению с 2016 годом положительное сальдо увеличилось на 32,14% (1 128 747 672 долл. США).
      Доля Великобритании во внешнеторговом обороте России в 2017 году составила 2,1807% против 2,2182% в 2016 году. По доле в российском товарообороте в 2017 году Великобритания заняла 14 место (в 2016 году – 13 место).
      Доля Великобритании в экспорте России в 2017 году составила 2,4332% против 2,4322% в 2016 году. По доле в российском экспорте в 2017 году Великобритания заняла 12 место (в 2016 году – также 12 место).
      Доля Великобритании в импорте России в 2017 году составила 1,7835% против 1,8830% в 2016 году. По доле в российском импорте в 2017 году Великобритания заняла 12 место (в 2016 году – также 12 место).
      https://aftershock.news/?q=node/625838&full
      DMoroz
  3. tsvetkov1274 Сегодня, 12:49
    еще и Глушкова обнулили... feel
    tsvetkov1274
  4. 210окв Сегодня, 12:49
    Нужен был повод.И он нашелся.
    210окв
    1. НасРать Сегодня, 13:03
      Цитата: 210окв
      Нужен был повод.И он нашелся.

      Это не повод нашелся... его состряпали!!! bully
      (в продолжении прошлых тем - А Вы киваете на Китай и его экономику...)
      НасРать
      1. 210окв Сегодня, 13:17
        Соглашусь-состряпали.А кстати,чем Вас не устраивает пример Китая?Экономика мощнейшая,армия сильная и строится темпами на м не достижимым,сепаратизм загнали(или замочили)в сортире..Политика внешняя на высоте.Вот с кого следовало бы поучится.
        Цитата: НасРать
        Цитата: 210окв
        Нужен был повод.И он нашелся.

        Это не повод нашелся... его состряпали!!! bully
        (в продолжении прошлых тем - А Вы киваете на Китай и его экономику...)
        210окв
        1. НасРать Сегодня, 13:26
          Экономика отличная, достигнута вливанием сотней миллиардов долларов пляс технологии с запада и сравните Россию - на примере состряпанного отравления .... вот в чем разница!
          НасРать
    2. DMoroz Сегодня, 13:07
      А цель?
      ИМХО: 1. Показать всем, то она якобы похожа на Маргарет Тэтчер
      2. На выход из ЕС денег не хватает. В Англии все по старой формуле Робин Гуда - отобрать у богатых (желательно не своих) и отдать бедным (забрать себе)...
      DMoroz
    3. Лелёк Сегодня, 13:09
      Цитата: 210окв
      Нужен был повод.И он нашелся.


      Дмитрий, hi . Повод-то липовый. Не прошло и 3-х дней, а разоблачения "бла-бла" старухи Мэй сыплются со всех сторон. Первыми начали британские же СМИ:

      А вчера продолжил Скотланд Ярд:

      Так-что хрычёвка из Форин Оффис обгадилась сама. Но выхода у неё, кроме как продолжать визжать, нет. yes
      Лелёк
    4. Вас Влад Сегодня, 13:12
      Цитата: 210окв
      Нужен был повод.И он нашелся.

      Эко, как у вас всё просто recourse
      Такие поводы планируются,финансируются и подготавливаются,как пресса так и исполнители yes
      Вас Влад
  5. chikenous59 Сегодня, 12:49
    Пускай арестовывают, может хоть олигархи наши одумаются
    chikenous59
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:54
      вряд ли у них процесс необратимый))
      Ратник с пулеметом
    2. rocket757 Сегодня, 13:07
      Сказать, что вериться с трудом, не получается! Просто не вериться никак!
      rocket757
  6. Jovanni Сегодня, 12:50
    Издание отмечает, что ограничения могут принять в рамках закона «О криминальных финансах». Он позволяет арестовывать активы в том случае, если владелец не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств, на которые они были приобретены, передает "Лента.ru"

    Вот такая "война" нам бы была полезной...
    Jovanni
    1. Комментарий был удален.
    2. Tiras Сегодня, 13:11
      Не факт учитывая, что в руках олигархов заводы и производства, на которых работают обычные люди с и так небольшими зарплатами. Удар по их активам может легко вернуться сокращениями или прекращение производств так как свои потери они как обычно будут возмещать за счёт обычных людей
      Tiras
  7. ded100 Сегодня, 12:50
    Чем ближе выборы унас тем больше бреха собачьего и визга поросячьего!! wassat
    ded100
    1. rocket757 Сегодня, 13:10
      Тут наверно кобылиное ржание, как мне ка-а-ца!
      rocket757
  8. Корсар0304 Сегодня, 12:51
    Ой да! Страшно-то как?! Наглы тем или иным способом занимались когда явным (войны), когда тайным (различного рода махинации и диверсии, самая основные из которых это убийство Павла I руками гвардейцев и потопление корабля с золотом за продажу Аляски) вредительством России. Так что пусть эта Тереза и дальше пасется на своем острове и молится о том, чтобы мы не вспомнили об освободительном движении Ирландии и референдуме Шотландии..
    Корсар0304
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:56
      да ирландцы могут припомнить как их как скотину англы в американских колониях продавали по 10 фунтов за голову(африканец тогда у них стоил 40 фунтов в среднем)
      Ратник с пулеметом
      1. просто экспл Сегодня, 13:24
        ничего они не припомнят , ирландцы уже свой язык не помнят , все на английском разговаривают .
        просто экспл
    2. rocket757 Сегодня, 13:09
      Енто отрыжка за былое величие!
      На их премьера посмотреть, сразу понимаешь - Точно, отрыжка!
      rocket757
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 12:52
    Беспощадная экономическая война...Никогда такого не было и вот опять... laughing
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 13:04
      Для кого война, для кого Мать родна?
      Привет Виктор soldier
      Я лично не понял в чём прикол?
      С одной стороны, премьеру, которая явно на Железную Леди не тянет, шпаргалку в Кремле, что ли писали? С другой стороны, на дворцовый переворот наших толстопузов толкают?
      Мутная какая то ситуация! Ни так, ни эдак перспективы за их победу не просматриваются! Наф эт всё?
      rocket757
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:13
        Здравствуйте тёзка hi По моему корень всей котовасии прост - при падении своей популярности пытается косить под Тэтчер и играет в железную леди на трендовой ныне антирусской теме.. Только до Тэтчер не дотягивает ни по опыту , ни по политической дальновидности..
        КВУ-НСвД
  10. Ваше благородие Сегодня, 12:54
    Цитата: Стройбат запаса
    А они не думают, что могут нарваться на такую "ответку", что сами взвоют? Да и их дипломаты тоже у нас не прописаны. Могут и пинком домой вылететь.

    Боюсь с нашей стороны может выразиться только "озабоченность" с одновременным чесанием в самых нескромных местах
    Ваше благородие
  11. Ingvar0401 Сегодня, 12:57
    Если заморозят активы наших олигархов, арестуют их жилье в Англии, то я не против....
    Ingvar0401
  12. Викторио Сегодня, 12:57
    англосаксы не хотят расставаться с лидерством
    Викторио
  13. часовщик Сегодня, 13:00
    весь Запад, после послания Путина, пытается показать что не испугался, ультиматумы ставят, слюной брызжут, только без толку все это уже, Путин их обнулил........ А хотят демонстрации умения и достижений Российского ВПК, так ради бога, дайте повод реальный и обозначьте то, чего хотите лишиться.......
    часовщик
  14. sgr291158 Сегодня, 13:01
    Напугали ежа голым задом.
    sgr291158
  15. Rusland Сегодня, 13:03
    Одни остаются на своих островах, вот до них в последнюю очередь все и доходит. Ещё заткнуть бы кочерыжкой тоннель через Ла-Манш и совсем будет хорошо! smile
    Rusland
  16. vladimirvn Сегодня, 13:09
    Не надо с нами воевать, мы сами себя победим.
    "..Больше 30 негосударственных пенсионных фондов, активно привлекавших накопления населения, находятся в стадии ликвидации, у пяти из них выявлены признаки преднамеренного банкротства.
    Такие данные приводит в годовом отчете Агентство по страхованию вкладов.

    К лишенным лицензии и ликвидируемым НПФ предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых — клиенты, размещавшие пенсионные деньги.

    В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей. Из них 84 млрд необходимо погасить за счет пенсионных накоплений, а 11,7 млрд — из пенсионных резервов.

    Согласно отчетности, суммарные активы попавших под ликвидацию НПФ составляют 112,6 млрд рублей. Однако большая их часть — «низкого качества», говорится в материалах АСВ: в результате истребовать деньги с фондов в досудебном порядке оказалось невозможно.
    vladimirvn
  17. Ураган70 Сегодня, 13:13
    Ага...именно Мэй этого и хочет... Лично, при том! Кто она такая, чтобы хоть на что то влиять? Когда уж озвучат прямо, без тумана, кто и что ей манипулирует, этой "храброй" и "умной" старушкой с флюгером...
    Ураган70
  18. 1536 Сегодня, 13:19
    На такие угрозы должен последовать жесткий ответ. Надо выгнать весь английский бизнес из России, национализировать предприятия с английским капиталом, не позволять англичанам заниматься предпринимательской деятельностью. Первым делом, я думаю, надо закрыть все школы "English First". Вряд ли они учат английскому языку качественно. К тому же, подобного рода заведения идеальная среда для шпионажа и шпионов.
    1536
  19. Ураган70 Сегодня, 13:20
    Цитата: rocket757
    Для кого война, для кого Мать родна?
    Привет Виктор soldier
    Я лично не понял в чём прикол?
    С одной стороны, премьеру, которая явно на Железную Леди не тянет, шпаргалку в Кремле, что ли писали? С другой стороны, на дворцовый переворот наших толстопузов толкают?
    Мутная какая то ситуация! Ни так, ни эдак перспективы за их победу не просматриваются! Наф эт всё?

    "С другой стороны, на дворцовый переворот наших толстопузов толкают?"- именно к этому уже прямо, без обиняков и подталкивают? Поезд уходит, нужно спешить, они ж от исключительности тормозить начали и момент упустили... Наши мнут одно место, а нужно бы заявление сделать громкое, с уведомлением посла о скором отъезде...хотя может и не мнут, может какую ноту и готовят...
    Ураган70
  20. д^Амир Сегодня, 13:23
    зачем наезжаете на бедную женщину!!!! ну пусть и не слишком умную!!!! но так мастерски организовать бегство капиталов обратно в Россию!!! они там что, специально на предвыборную компанию Владимира Владимировича работают??? а такое впечатление, что да!!!! всем кагалом, неустанно!!! так что -ОРДЕН!!! орден во всю грудь!!!! Дружбы Народов!!! с мотивацией за укрепление международной борьбы с незаконными финансами!!! еще бы конфискованное обратно в Россию вернуть, но это уже из разряда фантастики. ибо что к лапам джентельменов прилипло, то уже только вместе с кровью...
    и да там вчерась еще один с шарфиком не справился...
    https://vz.ru/news/2018/3/13/912292.html
    д^Амир
  21. Косолапый Сегодня, 13:24
    Тоже газ покупать у немцев будут )))
    Косолапый
Картина дня