13:21 14 марта
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ВВС Чили закупили еще 6 самолетов Super Tucano

На территорию Чили прибыли из Бразилии два турбовинтовых учебно-боевых самолета (УБС) ЕМВ-314 (А-29В) Super Tucano, сообщает bmpd со ссылкой на www.scramble.nl.

Один из двух первых турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer ЕМВ-314 (А-29В) Super Tucano, поставленных ВВС Чили по контракту 2017 года на шесть самолетов (чилийский бортовой номер "464", серийный номер 31400236, временная бразильская регистрация PT-ZZB).

Самолеты построены бразильской компанией Embraer по не оглашавшемуся ранее контракту от 2017 года на шесть УБС.


О наличии у нее контракта на 6 самолетов компания объявила по итогам третьего квартала 2017 года. И только теперь стало известно, что заказчиком являются ВВС Чили.

Все заказанные самолеты должны быть переданы чилийского стороне в текущем году.

Сообщается, что первую партию УБС А-29В Super Tucano в количестве 12 единиц ВВС чили получили в 2009-2011 годах. В настоящее время все они находятся на авиабазе "Los Condores" близ Икике на севере Чили. Вторая партия из 6 самолетов поступит туда же.

Использованы фотографии: Roberto Antenore / www.facebook.com/Scramblemagazine
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Комментарии 1

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  1. Rusland Сегодня, 13:07
    Проходили мы это в прошлом веке, только тогда "стингеров" не было, как-то поспокойнее было.
    Rusland
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