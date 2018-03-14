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ВВС Чили закупили еще 6 самолетов Super Tucano
На территорию Чили прибыли из Бразилии два турбовинтовых учебно-боевых самолета (УБС) ЕМВ-314 (А-29В) Super Tucano, сообщает bmpd со ссылкой на www.scramble.nl.
Самолеты построены бразильской компанией Embraer по не оглашавшемуся ранее контракту от 2017 года на шесть УБС.
О наличии у нее контракта на 6 самолетов компания объявила по итогам третьего квартала 2017 года. И только теперь стало известно, что заказчиком являются ВВС Чили.
Все заказанные самолеты должны быть переданы чилийского стороне в текущем году.
Сообщается, что первую партию УБС А-29В Super Tucano в количестве 12 единиц ВВС чили получили в 2009-2011 годах. В настоящее время все они находятся на авиабазе "Los Condores" близ Икике на севере Чили. Вторая партия из 6 самолетов поступит туда же.
Самолеты построены бразильской компанией Embraer по не оглашавшемуся ранее контракту от 2017 года на шесть УБС.
О наличии у нее контракта на 6 самолетов компания объявила по итогам третьего квартала 2017 года. И только теперь стало известно, что заказчиком являются ВВС Чили.
Все заказанные самолеты должны быть переданы чилийского стороне в текущем году.
Сообщается, что первую партию УБС А-29В Super Tucano в количестве 12 единиц ВВС чили получили в 2009-2011 годах. В настоящее время все они находятся на авиабазе "Los Condores" близ Икике на севере Чили. Вторая партия из 6 самолетов поступит туда же.
Использованы фотографии: Roberto Antenore / www.facebook.com/Scramblemagazine
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