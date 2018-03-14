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В НАТО решили не защищать Британию от "нападения России"
В штаб-квартире НАТО после заявлений британского правительства о том, что якобы Россия причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, решили обсудить вопросы коллективной безопасности. В частности, речь зашла и о 5-й статье коллективного договора стран Североатлантического военного блока. Речь о статье, которая носит название «Коллективная оборона».
Приводим полный текст этой статьи устава НАТО:
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Где именно нападение?
Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылающееся на военно-дипломатический источник в НАТО, в альянсе «не увидели повода для запуска в действие механизма 5-й статьи».
Из сообщения:
Речь идёт о «консультациях», к которым прибегают страны НАТО в случае «угрозы политической независимости одного из государств НАТО».
Таким образом, Британия сама попадается на собственную наживку. Если Лондон объявляет отравление Скрипаля «вмешательством России и нарушением политического суверенитета», то в НАТО должны «прийти на помощь Соединённому королевству» по букве 5-й статьи или как минимум 4-й статье, а сам Лондон должен предварительно сделать такой запрос в Брюссель. Однако, как выясняется, далеко не все члены НАТО готовы «приходить на помощь Британии», устроившей провокацию против России за несколько дней до президентских выборов в РФ.
В том же материале ТАСС отмечено, что Лондон сам официально не будет поднимать вопрос по 5-му пункту устава НАТО, так как получит отказ, что откровенно ударит по британскому самолюбию.
Приводим полный текст этой статьи устава НАТО:
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Где именно нападение?
Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылающееся на военно-дипломатический источник в НАТО, в альянсе «не увидели повода для запуска в действие механизма 5-й статьи».
Из сообщения:
Запуск 5-й статьи является диспропорциональным ответом на подобный инцидент, получить поддержку всех союзников будет невозможно. С большей вероятностью следует ожидать в ближайшее время проведения консультаций по безопасности в Совете НАТО в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне.
Речь идёт о «консультациях», к которым прибегают страны НАТО в случае «угрозы политической независимости одного из государств НАТО».
Таким образом, Британия сама попадается на собственную наживку. Если Лондон объявляет отравление Скрипаля «вмешательством России и нарушением политического суверенитета», то в НАТО должны «прийти на помощь Соединённому королевству» по букве 5-й статьи или как минимум 4-й статье, а сам Лондон должен предварительно сделать такой запрос в Брюссель. Однако, как выясняется, далеко не все члены НАТО готовы «приходить на помощь Британии», устроившей провокацию против России за несколько дней до президентских выборов в РФ.
В том же материале ТАСС отмечено, что Лондон сам официально не будет поднимать вопрос по 5-му пункту устава НАТО, так как получит отказ, что откровенно ударит по британскому самолюбию.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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