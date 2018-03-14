13:16 14 марта
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В НАТО решили не защищать Британию от "нападения России"

В штаб-квартире НАТО после заявлений британского правительства о том, что якобы Россия причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, решили обсудить вопросы коллективной безопасности. В частности, речь зашла и о 5-й статье коллективного договора стран Североатлантического военного блока. Речь о статье, которая носит название «Коллективная оборона».

Приводим полный текст этой статьи устава НАТО:
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.


Где именно нападение?

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылающееся на военно-дипломатический источник в НАТО, в альянсе «не увидели повода для запуска в действие механизма 5-й статьи».

В НАТО решили не защищать Британию от "нападения России"


Из сообщения:
Запуск 5-й статьи является диспропорциональным ответом на подобный инцидент, получить поддержку всех союзников будет невозможно. С большей вероятностью следует ожидать в ближайшее время проведения консультаций по безопасности в Совете НАТО в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне.


Речь идёт о «консультациях», к которым прибегают страны НАТО в случае «угрозы политической независимости одного из государств НАТО».

Таким образом, Британия сама попадается на собственную наживку. Если Лондон объявляет отравление Скрипаля «вмешательством России и нарушением политического суверенитета», то в НАТО должны «прийти на помощь Соединённому королевству» по букве 5-й статьи или как минимум 4-й статье, а сам Лондон должен предварительно сделать такой запрос в Брюссель. Однако, как выясняется, далеко не все члены НАТО готовы «приходить на помощь Британии», устроившей провокацию против России за несколько дней до президентских выборов в РФ.

В том же материале ТАСС отмечено, что Лондон сам официально не будет поднимать вопрос по 5-му пункту устава НАТО, так как получит отказ, что откровенно ударит по британскому самолюбию.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Rusland Сегодня, 13:09
    Да кому они нужны ущербные! У них постоянно происходит продолжение фильма "Чисто английское убийство" belay
    Rusland
    1. 210окв Сегодня, 13:10
      Интересно,а если вдруг нападем?Кинули вас никчемных янки..
      Цитата: Rusland
      Да кому они нужны ущербные!
      210окв
      1. volodya Сегодня, 13:14
        Цитата: 210окв
        Кинули вас никчемных янки..

        И тут кидалово! Как всегда!
        volodya
      2. Андрей К Сегодня, 13:15
        ...В НАТО решили в военном плане не защищать Британию от "нападения России"...

        Я что-то проспал?
        Англичанка объявила нам войну?
        Почему я ещё в кресле?
        Пошёл в военкомат, дачу надо достраивать, пленные нужны laughing
        Андрей К
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:09
    Оба на! Ну что. Уже можно бомбить Лондон? wassat
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 13:12
      Не надо... belay Пока не надо.
      Цитата: Горный стрелок
      Оба на! Ну что. Уже можно бомбить Лондон? wassat
      210окв
  3. Например Сегодня, 13:09
    Старухе английской пора на пенсию. Вот и НАТО её послало туда же.
    Например
  4. svp67 Сегодня, 13:13
    [quote]Из сообщения:.....[quote] Ой как длинно, учитесь у украинцев, у них бы это звучало так: "Дурных НЭМА"
    svp67
  5. Skay Сегодня, 13:14
    Ещё раз повторю. 5-я статья устава нато никого из членов нато не обязывает встревать своими войсками за обиженного. Можно просто выразить коллективную озабоченность.
    Skay
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