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Третий с начала недели боевой корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в среду прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Это уже третий с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье.
Как сообщалось, в понедельник в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", а во вторник - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют 15 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе вооруженный высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович", ранее неоднократно наносивший удары по объектам террористов в Сирии. передает "Интерфакс".
Это уже третий с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье.
Как сообщалось, в понедельник в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", а во вторник - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют 15 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе вооруженный высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович", ранее неоднократно наносивший удары по объектам террористов в Сирии. передает "Интерфакс".
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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