17:16 14 марта
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Третий с начала недели боевой корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в среду прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Третий с начала недели боевой корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море


Это уже третий с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье.


Как сообщалось, в понедельник в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", а во вторник - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют 15 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе вооруженный высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович", ранее неоднократно наносивший удары по объектам террористов в Сирии. передает "Интерфакс".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. Rusland Сегодня, 13:15
    Полосатых остужать надо, вот пусть и сторожит их, лишним не будет, всем дело найдется и большим, и малым.
    Rusland
    1. Идущий Сегодня, 13:39
      Вот и будем посмотреть у кого нервы крепче.
      Идущий
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:17
    Опять сорокалетнего старика Пытливого отправили. Флота нет - но вы держитесь. Гиперзвука Вам, Сарматов, хорошего настроения.
    Аристарх Людвигович
    1. Симон Сегодня, 13:19
      Хот и старик, а есть еще порох в пороховницах! Да еще какой wink
      Симон
      1. donavi49 Сегодня, 13:29
        Ну Пытливый если начнется может только простукивать подлодки неплохим ГАКом (но без своего вертолета это так себе) и погибнуть как герой. ПВО нет (Оса это не ПВО сегодня). Ударного вооружения нет.
        donavi49
        1. Монархист Сегодня, 14:19
          "погибнуть как герой. ПВО нет, ударного оружия нет",но зато это оружие есть у" Григоровича" и"Эссена" и они прекрасно смогут прикрыть" Пытливого".
          Монархист
        2. Brylevsky Сегодня, 16:02
          Поздравляю, один из немногих здравых комментариев. Хочу ещё добавить, что подкильная ГАС "Титан" и буксируемая "Вега", это уже раритетный анахронизм. Меня поиску и борьбе с подводными лодками учили более 20 лет назад, уже тогда на этом корабле все, что имеет к этому делу отношение, было старым. Его модернизировали? Я об этом ничего не слышал...если начнётся война, будет очередной героический "Варяг". За счёт жизней экипажа...
          Brylevsky
    2. cariperpaint Сегодня, 13:23
      а его надо было поставить и не трогать совсем?)
      cariperpaint
    3. 210окв Сегодня, 13:23
      Та же без Гиперзвука,Сармата и настроения не будет... request
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Опять сорокалетнего старика Пытливого отправили. Флота нет - но вы держитесь. Гиперзвука Вам, Сарматов, хорошего настроения.
      210окв
    4. котовский Сегодня, 13:27
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Опять сорокалетнего старика Пытливого отправили

      И не говорите,давно пора нашим кораблям в средиземку через космос на гиперзвуке... tongue
      котовский
    5. turbris Сегодня, 13:32
      Аристарх Людвигович - Это самое умное, что вы из себя смогли выжать? Да, многообразия в суждениях не наблюдается и очень жаль, что кому то, такому же яйцеголовому, это нравится. Мельчает сайт ВО за счет вот таких "умников".
      turbris
      1. KCA Сегодня, 15:36
        Читаю комментарии и закрадывается мысль - в Генштабе и Штабе ВМФ сидят одни неумные люди и маразматики, которые играют в морской бой на тетрадных листочках - квадратики рисуют, гнать их всех поганою метлой и набрать специалистов с нашего и прочих форумов, вот тогда точно Америке кирдык
        KCA
        1. turbris Сегодня, 16:07
          Это уж точно, стратегов и тактиков на сайте полно, главное у них все просто - раз и победа за нами!
          turbris
    6. stopudov Сегодня, 17:01
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Опять сорокалетнего старика Пытливого отправили. Флота нет - но вы держитесь. Гиперзвука Вам, Сарматов, хорошего настроения.

      Американцы вон в Чёрное море пятидесятилетние корабли гоняют и ничего, особенно умиляет последний десантный американский корабль, вошедший в ЧМ, там такая рухлядь ржавая.
      Полюбуйся
      Ждём воплей, у американцев флота нет, это смеходержава,всем демократии
      stopudov
  3. Tusv Сегодня, 13:17
    Вот вам Ответ на "дружеский" наезд. Теперь дорожите отчётливей
    Tusv
  4. Корсар0304 Сегодня, 13:19
    Нормальное усиление группировки сил в Средиземном море. Не все ам в Черном море тусоваться.
    Корсар0304
  5. svp67 Сегодня, 13:38
    Третий с начала недели боевой корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
    И ничего не удивительного... 18-ое не за горами и что б ни у кого ни каких сомнений и глупостей не возникло.
    svp67
  6. next322 Сегодня, 13:54
    Цитата: svp67
    Третий с начала недели боевой корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море

    Зато 3 боевой корабль "адмирал макаров" 3 месяц прозябает у причала Балтийска
    next322
    1. Borik Сегодня, 14:30
      Я думаю что после 9-го мая и он отправится на юга.
      Borik
  7. Palagecha Сегодня, 14:05
    Америкосы теперь будут бояться.Весь надводный флот РФ там...Интересно,а вот те штуки подводные новые тоже там?Хотя это военная тайна,но все же...
    Palagecha
    1. next322 Сегодня, 14:14
      ПЛ Великий Новгород и Колпино там постоянно с августа прошлого года ........до Черного моря они так и не добрались......и никакой тут тайны нет
      next322
  8. Ingvar0401 Сегодня, 14:33
    Надо восстановить опэск. Создать материальную базу и пункт обеспечения в Тартусе......
    Ingvar0401
  9. ALEXXX1983 Сегодня, 14:35
    Цитата: Palagecha
    Америкосы теперь будут бояться.Весь надводный флот РФ там...Интересно,а вот те штуки подводные новые тоже там?Хотя это военная тайна,но все же...

    Уж чем-чем, а флотами нам с США мериться глупо, ведь результат очевиден.
    А чтобы они нашего флота аж боялись... о таком только мечтать можно.
    ALEXXX1983
  10. Ingvar0401 Сегодня, 14:36
    Скр "Пытливый" на сегодняшний момент ни о чем. Себя защитить сможет...
    Ingvar0401
  11. Egorovich Сегодня, 14:45
    В Средиземноморье готовность №1 в ожидании действий матрасии против Сирии. Может у полосатых хватит ума не дергаться.
    Egorovich
    1. lis-ik Сегодня, 14:57
      Цитата: Egorovich
      В Средиземноморье готовность №1 в ожидании действий матрасии против Сирии. Может у полосатых хватит ума не дергаться.

      Против России наверное, против нашего жалкого флота вряд ли
      lis-ik
  12. Brylevsky Сегодня, 14:49
    Цитата: Симон
    Хот и старик, а есть еще порох в пороховницах!

    Посмотрите на состав его вооружения. Это смертник. Его комплекс управляемого ракетного оружия, это не противокорабельные ракеты даже, это противолодочные ракето-торпеды...85Р, 85РУ...с торпедой АТ-2, с системой управления разработки 60-70-х гг...в современном морском бою это беззубый дедушка...с глухой и слепой ГАС и такой же системой самонаведения торпед СЭТ-65. Не стройте иллюзий: в случае начала полномасштабной войны его жизнь не часы, - минуты...
    Brylevsky
  13. Alexey-74 Сегодня, 15:06
    Наращивают группировку. Оно и понятно после известных событий в Восточной Гутте, и заявлениями Начальника Генерального Штаба ВС РФ.
    Alexey-74
  14. Jovanni Сегодня, 15:09
    Третий с начала недели боевой корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море

    И это сегодня только среда. Герасимов не шутил...
    Jovanni
  15. Xscorpion Сегодня, 15:58
    Цитата: Brylevsky
    Цитата: Симон
    Хот и старик, а есть еще порох в пороховницах!

    Посмотрите на состав его вооружения. Это смертник. Его комплекс управляемого ракетного оружия, это не противокорабельные ракеты даже, это противолодочные ракето-торпеды...85Р, 85РУ...с торпедой АТ-2, с системой управления разработки 60-70-х гг...в современном морском бою это беззубый дедушка...с глухой и слепой ГАС и такой же системой самонаведения торпед СЭТ-65. Не стройте иллюзий: в случае начала полномасштабной войны его жизнь не часы, - минуты...


    Так будет с любым кораблем.А он может еще даже переживет многие современные корабли,в виду того,что его недооценят и будут уничтожать в последнюю очередь.
    Xscorpion
    1. Brylevsky Сегодня, 16:54
      Может быть вы и правы. В этом я не буду с вами спорить. Каждый вправе иметь своё мнение. Моё мнение такое: как морской боец, этот корабль практически полный "0". Это не его вина, просто он морально и физически устарел. Корабль и экипаж честно выполнят свой долг, но если начнётся война, всё, что сможет сделать этот корабль, это героически погибнуть. Причины я называл выше.
      Brylevsky
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