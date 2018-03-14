17:18 14 марта
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В небо поднялся четвертый Бе-200ЧС самолет таганрогской сборки

С заводского аэродрома ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» (ТАНТК, входит ОАК) поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, сообщает bmpd.

Четвертый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-06, регистрационный номер RF-31380) производства ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 12.03.2018 г.

Это четвертый самолет, построенный для МЧС в рамках контракта от 25 мая 2011 года.


Сообщается, что «после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, до конца этого года самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России».

Справка bmpd: «В мае 2013 года ТАНТК также подписало контракт с Минобороны на поставку Морской авиации двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена в 2014-2016 годах, однако строительство данных самолетов затянулось. Фактически оно не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году военное ведомство данный договор расторгло».

Использованы фотографии: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
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Комментарии 13

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  1. svp67 Сегодня, 13:34
    поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, сообщает bmpd.
    А движки на него от куда? Из запасов или Белоруссия поставлять начала?
    svp67
    1. donavi49 Сегодня, 13:39
      На них движки есть. И еще скорей всего часть движков с отказа Минообороны осталась.

      Контракты древние. Они должны были быть закрыты все (передачей всех бортов) еще в 15-16 годах. Смежники (двигателисты особенно - где это серийный двигатель) - поставляли свои части под это, чтобы не стать крайними в разборках = почему самолет не подняли. Поэтому движки на них еще до разрыва пришли.

      Вот новые контракты если будет - нечем оснащать. Это да.
      donavi49
      1. svp67 Сегодня, 13:40
        Цитата: donavi49
        Вот новые контракты если будет - нечем оснащать. Это да.

        А вот тут РАБОТАТЬ надо, а не плакаться.
        svp67
        1. donavi49 Сегодня, 13:46
          Так, а смысл работать, если рыночный потенциал минимален? Индонезийцы вон уже 3 год контракт мурыжат.

          Работают над установкой SaM-146 неспешно.С общей модернизацией борта.
          donavi49
          1. svp67 Сегодня, 13:55
            Цитата: donavi49
            если рыночный потенциал минимален?

            А вот тут????????? Этот движок очень нужен РЕГИОНАЛЬНОЙ авиации, БПЛА создать на его основе можно. Был бы готовый, рабочий движок, а что он в воздух поднимет, быстро найдется
            svp67
            1. donavi49 Сегодня, 14:06
              А - про двигатель отдельно, в светлое будущее? Так делают, ПД 7-ПД 14. ПД-14 в приоритете, возможно уже в 19 или (что реальнее в 20) - будет первая серийная пара. Остальные когда будут - 25+ может ближе к 30.
              donavi49
    2. rocket757 Сегодня, 13:42
      Да уж, кисло всё по этой теме.
      Эффективный менеджмент + укропия подгадила! Шо будут делать? Техника такая нужна, эт понятно.
      rocket757
  2. Piramidon Сегодня, 13:39
    «после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, до конца этого года самолет будет передан заказчику

    Испытания СЕРИЙНОГО самолета затянутся на год?Раньше пару полетов проводила заводская ЛИС, и один полет экипаж заказчика.
    Piramidon
    1. TarTar Сегодня, 14:31
      Объём испытаний Бе-200 немного больше, чем у обычных самолётов, т.к. необходимо испытывать с посадками на воду, с забором воды и т.п. Но конечно же это не год делается.
      TarTar
  3. Magic Archer Сегодня, 13:40
    С 90 х везде ждут этот самолёт..Но воз и ныне там.Серийно так и не стали выпускать
    Magic Archer
  4. Ingvar0401 Сегодня, 14:24
    Стою у канала между Балтийском и косой в Балтийске, и с грустью наблюдаю разрушение ангаров для Бе-12 на косе..Зачем это все было сделано?
    Ingvar0401
    1. rocket757 Сегодня, 15:33
      Эт враг нашей страны сделал и имя ему ... а дальше длинный список такой!
      rocket757
  5. Ingvar0401 Сегодня, 16:17
    Где самолет ПЛО? Где замена Бе-12? Где.....
    Ingvar0401
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