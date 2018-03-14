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В небо поднялся четвертый Бе-200ЧС самолет таганрогской сборки
С заводского аэродрома ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» (ТАНТК, входит ОАК) поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, сообщает bmpd.
Это четвертый самолет, построенный для МЧС в рамках контракта от 25 мая 2011 года.
Сообщается, что «после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, до конца этого года самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России».
Справка bmpd: «В мае 2013 года ТАНТК также подписало контракт с Минобороны на поставку Морской авиации двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена в 2014-2016 годах, однако строительство данных самолетов затянулось. Фактически оно не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году военное ведомство данный договор расторгло».
Это четвертый самолет, построенный для МЧС в рамках контракта от 25 мая 2011 года.
Сообщается, что «после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, до конца этого года самолет будет передан заказчику для эксплуатации в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России».
Справка bmpd: «В мае 2013 года ТАНТК также подписало контракт с Минобороны на поставку Морской авиации двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 млрд рублей. Поставка должна была быть произведена в 2014-2016 годах, однако строительство данных самолетов затянулось. Фактически оно не продвинулось далее начальной стадии. В 2017 году военное ведомство данный договор расторгло».
Использованы фотографии: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
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