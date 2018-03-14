17:14 14 марта
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Пентагон заказал дополнительные вертолеты UH-72A «Лакота»

Минобороны США объявило о подписании контракта с компанией Airbus Helicopters Inc. на закупку для Сухопутных войск (СВ) 35 дополнительных многоцелевых вертолетов UH-72A «Лакота», сообщает ЦАМТО.

Пентагон заказал дополнительные вертолеты UH-72A «Лакота»


Стоимость сделки составила $ 273,289 млн. Поставки должны быть завершены до марта 2021 года.


Сообщается, что «17 UH-72A будут поставлены для применения в рамках программы начальной летной подготовки экипажей вертолетов (Initial Entry Rotary Wing) в Форт Ракер (шт. Алабама), а 18 единиц – для поддержки выполнения функций посредника-наблюдателя в центрах боевой подготовки СВ США».

Начальный контракт на поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72Aбыл подписан в 2006 году. Новые вертолеты предназначены для замены устаревших OH-58 и UH-60.

«Вертолеты "Лакота" поставляются СВ США в семи конфигурациях для выполнения задач обучения, обеспечения безопасности границ, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, перевозки VIP-персон и логистической поддержки», – говорится в материале.

За время эксплуатации «Лакота» зарекомендовал себя как надежная платформа. Катастрофа вертолета в декабре 2010 года стала единственной потерей в послужном списке UH-72A, хотя проведенное расследование исключило механическую неисправность из числа возможных причин происшествия.

Использованы фотографии: airbus.com
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Комментарии 5

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  1. bogart047 Сегодня, 14:22
    красавец вертолет
    bogart047
    1. сибиралт Сегодня, 14:26
      Очень полезная штуковина!
      сибиралт
  2. Ingvar0401 Сегодня, 14:27
    Согласен...
    Ingvar0401
  3. san4es Сегодня, 14:53
    Легкие многоцелевые вертолеты UH-72A предназначены для разведки, целеуказания и поисково-спасательных операций. Они также могут использоваться в качестве санитарных, легких транспортных и связных вертолетов. В качестве санитарных машин UH-72A поступят на вооружение национальной гвардии США, где заменят универсальные вертолеты UH-60 Black Hawk, которые будут переданы в части первой линии для использования в боевых операциях.

    ЛТХ:
    Модификация UH-72A
    Диаметр главного винта, м 11.00
    Диаметр хвостового винта, м 1.96
    Длина,м 13.03
    Высота ,м 3.45
    Масса, кг
    пустого 1792
    максимальная взлетная 3585
    Тип двигателя 2 ГТД Turbomeca Arriel 1E2
    Мощность, кВт 2 х 551
    Максимальная скорость, км/ч 269
    Крейсерская скорость, км/ч 220
    Практическая дальность, км 685
    Продолжительность полета, ч.мин 2.40
    Практический потолок, м 5791
    Экипаж, чел 2
    Полезная нагрузка: 8 солдат или 2 носилок с сопровождающими или 1800 кг груза
    san4es
  4. Дормидонт Сегодня, 15:48
    Трупы вывозить
    Дормидонт
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