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Пентагон заказал дополнительные вертолеты UH-72A «Лакота»
Минобороны США объявило о подписании контракта с компанией Airbus Helicopters Inc. на закупку для Сухопутных войск (СВ) 35 дополнительных многоцелевых вертолетов UH-72A «Лакота», сообщает ЦАМТО.
Стоимость сделки составила $ 273,289 млн. Поставки должны быть завершены до марта 2021 года.
Сообщается, что «17 UH-72A будут поставлены для применения в рамках программы начальной летной подготовки экипажей вертолетов (Initial Entry Rotary Wing) в Форт Ракер (шт. Алабама), а 18 единиц – для поддержки выполнения функций посредника-наблюдателя в центрах боевой подготовки СВ США».
Начальный контракт на поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72Aбыл подписан в 2006 году. Новые вертолеты предназначены для замены устаревших OH-58 и UH-60.
«Вертолеты "Лакота" поставляются СВ США в семи конфигурациях для выполнения задач обучения, обеспечения безопасности границ, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, перевозки VIP-персон и логистической поддержки», – говорится в материале.
За время эксплуатации «Лакота» зарекомендовал себя как надежная платформа. Катастрофа вертолета в декабре 2010 года стала единственной потерей в послужном списке UH-72A, хотя проведенное расследование исключило механическую неисправность из числа возможных причин происшествия.
Стоимость сделки составила $ 273,289 млн. Поставки должны быть завершены до марта 2021 года.
Сообщается, что «17 UH-72A будут поставлены для применения в рамках программы начальной летной подготовки экипажей вертолетов (Initial Entry Rotary Wing) в Форт Ракер (шт. Алабама), а 18 единиц – для поддержки выполнения функций посредника-наблюдателя в центрах боевой подготовки СВ США».
Начальный контракт на поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72Aбыл подписан в 2006 году. Новые вертолеты предназначены для замены устаревших OH-58 и UH-60.
«Вертолеты "Лакота" поставляются СВ США в семи конфигурациях для выполнения задач обучения, обеспечения безопасности границ, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, реагирования на стихийные бедствия, перевозки VIP-персон и логистической поддержки», – говорится в материале.
За время эксплуатации «Лакота» зарекомендовал себя как надежная платформа. Катастрофа вертолета в декабре 2010 года стала единственной потерей в послужном списке UH-72A, хотя проведенное расследование исключило механическую неисправность из числа возможных причин происшествия.
Использованы фотографии: airbus.com
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