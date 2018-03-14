17:19 14 марта
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СМИ: Маршевый дизель фрегата "Адмирал Горшков" отремонтирован

Специалисты Коломенского завода починили маршевый дизель 10Д49, установленный на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», сообщает блог bmpd

СМИ: Маршевый дизель фрегата "Адмирал Горшков" отремонтирован


Для восстановления работы двигателя был разобран коленчатый вал, некоторые составные части дизеля отправлялись в Коломну для обследования и замены. Ремонт проводился непосредственно в машинном отделении корабля, при этом рабочим удалось избежать разрезания борта фрегата и уложиться в сроки.


Отмечается, что пресс-службы Коломенского завода и «Трансмашхолдинга» отказались комментировать ситуацию с ремонтом дизеля «Адмирала Горшкова». Представители компаний отметили, что это связано с тем, что вопрос относится к сфере гособоронзаказа.

Известно, что маршевый дизельный двигатель фрегата вышел из строя в конце декабря 2017 года, для его ремонта предприятие-изготовитель заменило лопнувший шатун.

Точная причина поломки до сих пор не определена. Соответствующий документ планировалось подготовить к середине февраля. Не уточняется, повлияет ли поломка двигателя на сроки сдачи корабля.

10Д49 производства Коломенского завода – маршевый двигатель одного из двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р. Отмечается, что форсажные газотурбинные двигатели и редукторы украинского производства в порядке, передает "Взгляд".


Использованы фотографии: "Северная Верфь"
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Комментарии 34

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:39
    Отмечается, что форсажные газотурбинные двигатели в порядке

    Так одну турбину уже заменили на аналогичную с Касатонова после пожара.
    Аристарх Людвигович
    1. seti Сегодня, 13:44
      Уже хорошо что этот движитель у нас есть. А устранение "детских" болезней вопрос времени. Все приходит с опытом.
      seti
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:46
        Дизель 10Д49 производства Коломенского завода староват для "детских" болезней.
        Аристарх Людвигович
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:55
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Дизель 10Д49 производства Коломенского завода староват для "детских" болезней.

          Строго говоря, данный дизель представляет собой одну сплошную детскую болезнь.
          Андрей из Челябинска
      2. 210окв Сегодня, 13:47
        Ну и хорошо что справились.Вопросы к качеству двигателя,его эксплуатации остались..
        210окв
      3. donavi49 Сегодня, 13:56
        Вы о чем? Коломенский дизель это серийная продукция и ее уже сворачивать будут с 19-20 года на новый Д500 (пока только для железнодорожников, году к 25 и для флотских новинку подвезут).

        Там или брак (металловедчиская экспертиза установит) или нарушение условий эксплуатации.
        donavi49
        1. Serg65 Сегодня, 14:58
          Цитата: donavi49
          Вы о чем?

          what Мы о том, что Коломенские дизеля уже не менее 60-ти лет болеют.......эпидемия наверное crying
          Serg65
      4. Sharky Сегодня, 14:29
        хорошо что этот движитель у нас есть

        Только движитель - это винт уважаемый. А двигатель - это то, что приводит движитель рвботу.
        Там или брак (металловедчиская экспертиза установит) или нарушение условий эксплуатации.

        Да, верно. У нас так было, два шатуна оборвало на V-образном 12-ти цилиндровом ДВС. Намолотили они конкретно... в 25 000 000 евро ремонт обошёлся (новый двигатель купили). А всё потому, что механики принимали светошумовую сигнализацию и квитировали, но саму проблему не смотрели. После нескольких критических «алярмов» (температура рамовых подшипников/детектор масляного тумана в картере...)... вообщем, результат я написал выше.
        Sharky
      5. Serg65 Сегодня, 14:55
        Цитата: seti
        Уже хорошо что этот движитель у нас есть

        Дико извиняюсь, но движитель в конкретном случае-это винт Горшкова yes
        Serg65
      6. Тикси-3 Сегодня, 16:21
        Цитата: seti
        Уже хорошо что этот движитель у нас есть.

        не понял?..какой движитель у нас есть?...все что на Горшкове и Касатонове - украинское!!...своих нету пока....через 1-2 года будет серия своя, может быть....
        Тикси-3
        1. Alexey RA Сегодня, 16:40
          Цитата: Тикси-3
          не понял?..какой движитель у нас есть?...все что на Горшкове и Касатонове - украинское!!...своих нету пока...

          Не всё так однозначно. ©
          Дело в том, что ГТД М90ФР и ГЭУ М55Р по факту являлись совместной разработкой, и часть узлов для них производилась в РФ:
          - ГТД М90ФР максимальной мощностью 27500 л. с. (разработчик - ЗАО «Турборус» - совместное предприятие ОАО «НПО «Сатурн» и ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», Украина).
          (...)
          Создание дизель-газотурбинного агрегата М55Р ведется ЗАО "Турборус" с 1993 года на основании Межправительственного соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в области судового газотурбостроения. С российской стороны в кооперации по созданию агрегата принимают участие ОАО "НПО "Сатурн" (зона ответственности - силовая турбина), ФГУП "НПО "Аврора" (системы управления ГТД, дизелем и агрегатом), ОАО "Коломенский завод" (дизельный двигатель), со стороны Украины - ГП НПКГ "Зоря - Машпроект" (турбокомпрессор и редуктор). Испытания проводятся на базе украинского ГП НПКГ "Зоря-Машпроект", поскольку в России стендовая база для испытаний морских газотурбинных агрегатов пока отсутствует.
          © bmpd
          Это значительно сократило список работ по "одомашниванию" М90ФР - поскольку нужно было заместить только часть узлов и построить испытательный стенд. В результате, опытные М90ФР были изготовлены ещё в прошлом году.
          Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, уже изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания.
          Морской двигатель М90ФР представлен на стенде ОДК в рамках Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, который пройдет с 28 июня по 2 июля.
          © bmpd
          Серийные ГТД для 22350 обещают уже в этом году.
          Alexey RA
    2. RASKAT Сегодня, 17:01
      Мне кажется что все дело в качестве деталей двигателя. Деньги на модернизацию завода выделяют с этого года, станочный парк устарел как и многое другое. Возможно от сюда и проблемы?
      Хочется напомнить что основное занятие завода ОАО Коломенский завод это тепловозо и электровозостроение, Трансмашхолдинг деньги на модернизацию производство начал выделять лишь после того как мы разругались с Украиной. А это всего то пару лет назад. От сюда и ноги растут. Мне так кажется. Будем наедятся что в преть продукция будет более качественной.
      RASKAT
  2. Kurare Сегодня, 13:42
    Быстро сработали. good Теперь нужно найти причину, что бы повтора не было. Главное, что корабль не надо было вскрывать, как консервную банку.
    Kurare
    1. donavi49 Сегодня, 13:57
      В апреле будет окончательное заключение. Двигатель отремонтировали за бюджетные деньги. Если по расследованию будет установлен брак - то завод возместит, если нарушение эксплуатации - то флот.
      donavi49
      1. lis-ik Сегодня, 15:01
        Цитата: donavi49
        В апреле будет окончательное заключение. Двигатель отремонтировали за бюджетные деньги. Если по расследованию будет установлен брак - то завод возместит, если нарушение эксплуатации - то флот.

        А у флота деньги это бюджет, так или иначе платить налогоплательщикам.
        lis-ik
  3. svp67 Сегодня, 13:43
    СМИ: Маршевый дизель фрегата "Адмирал Горшков" отремонтирован
    Да уж...как, в принципе РЯДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, можно превратить, чуть ли не в праздник.
    svp67
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 13:57
      Да как сказать - рядовое... я не знаю, когда допилят полимент-редут, но если бы корабль пришлось резать, в 2018 г войти в состав флота ему бы точно не светило
      Андрей из Челябинска
  4. Palagecha Сегодня, 13:48
    Просто трудовой подвиг на благо обороноспособности страны!И главное,благодаря нанотехнология не разрезали борт,а просто прошли сквозь него.Это все СКОЛКОВО помогло и Чубайс!А мы их ругаем.Бедные корабли...
    Palagecha
    1. donavi49 Сегодня, 14:01
      Просто двигатель разобрали в отсеке - а потом собрали. Сложно, трудоемко, но заводская бригада командировалась и сделала. Если бы объем повреждений двигателя был бы больше - то возможно пришлось бы резать.
      donavi49
      1. san4es Сегодня, 14:42
        Цитата: donavi49
        Просто двигатель разобрали в отсеке...

        ...- а потом собрали..

        san4es
    2. Охотовед 2 Сегодня, 14:03
      А Вы - однако Юморист! good Два раза , комент прочитал, за что там Рыжего гоняют laughing ? От Меня - Вам плюс!
      Охотовед 2
  5. Кент0001 Сегодня, 13:56
    Это к сожалению не последний такой инцидент. Качество по двигателям у нас всегда отвратительное. Еще и колено из "сырца" сварганили. Хоть диверсия, хоть головотяпство-но кого-то необходимо наказать. Не то уровень и бабки что бы нравоучениями обойтись. А что там с заменой С-400 для Китая, которые в шторм помяло на корабле. Кто нибудь ответил?
    Кент0001
  6. Корсар0304 Сегодня, 14:00
    Отремонтировали - хорошо. Но основное - это найти первопричину поломку, чтобы избежать ее в будущем. Еще лучше - это новый дизель на военных кораблях данного проекта.
    Корсар0304
  7. Ingvar0401 Сегодня, 14:18
    Ничего страшного - я служил на корабле где был немецкий дизель, и турбина голландской фирмы. Когда турбина сломалась, приехал представитель фирмы........
    Ingvar0401
  8. Zubr Сегодня, 14:26
    Интересно было бы посмотреть, как это они сделали не вскрввая борт...=)
    Zubr
  9. Ingvar0401 Сегодня, 14:30
    Цитата: Zubr
    Интересно было бы посмотреть, как это они сделали не вскрывая борт...=)

    Есть разные способы, с двигателем проще, сложнее если надо вытащить котел....
    Ingvar0401
  10. Brylevsky Сегодня, 14:32
    "предприятие-изготовитель заменило лопнувший шатун" - Это ж как надо дизель рассчитывать, что у него шатун лопнул..."Сопромат", ребята, наверное, факультативно проходили на уроках внеклассного чтения, а не изучали...
    Brylevsky
  11. sxfRipper Сегодня, 14:43
    Точная причина поломки до сих пор не определена. Соответствующий документ планировалось подготовить к середине февраля
    Уже середина марта. Я чего-то не понимаю, или кто-то держит всех остальных за идиотов???
    sxfRipper
  12. d1975 Сегодня, 14:45
    Да , то что сделали на месте молодцы ! good Слов нет . Надо искать причину , а не махать лозунгами . Читал как , что за период с 1992 утеряно около 50 марок стали. Ну ещё раз скажу тут -оборона и коммерция не совместимы . Жду не дождусь , когда примут наконец то нормальные законы . У нас шаг вперёд два назад . Шатун оторвался , а карман не у кого не оторвался ? am
    d1975
    1. Fornit Сегодня, 15:42
      Цитата: d1975
      примут наконец то нормальные законы .


      .... Держите карман шире! Пока не оборвался... как шатун....
      "Такой взрослый - а в сказки верит....." (С)
      см.
      Цитата: d1975
      ....утеряно около 50 марок стали

      , а законов нормальных утеряно - не сосчитать...
      Fornit
  13. vlad007 Сегодня, 15:02
    В СМИ нередко публикуются сообщения об отзыве десятков тысяч иностранных автомобилей самых известных брендов из-за дефектов производителей. Никто почему-то не видит в этом ничего особенного, а как только у нас случается дефект производителя шум на весь Мир.
    vlad007
    1. Bronevick Сегодня, 15:32
      Та машины по миллиону штук делают, а тут товар штучный, следить лучше надо за качеством.
      Bronevick
  14. Mochumantu Сегодня, 15:31
    Какую же чушь пишете, начиная от самой статьи, заканчивая коментариями.. PS "тот, кто имеет к этому отношение"
    Mochumantu
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:10
      hi ну так прсвятите хотя бы в общих чертах
      N.O.M.A.D.E.
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