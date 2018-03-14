СМИ: Маршевый дизель фрегата "Адмирал Горшков" отремонтирован

Специалисты Коломенского завода починили маршевый дизель 10Д49, установленный на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», сообщает блог bmpdДля восстановления работы двигателя был разобран коленчатый вал, некоторые составные части дизеля отправлялись в Коломну для обследования и замены. Ремонт проводился непосредственно в машинном отделении корабля, при этом рабочим удалось избежать разрезания борта фрегата и уложиться в сроки.Отмечается, что пресс-службы Коломенского завода и «Трансмашхолдинга» отказались комментировать ситуацию с ремонтом дизеля «Адмирала Горшкова». Представители компаний отметили, что это связано с тем, что вопрос относится к сфере гособоронзаказа.Известно, что маршевый дизельный двигатель фрегата вышел из строя в конце декабря 2017 года, для его ремонта предприятие-изготовитель заменило лопнувший шатун.Точная причина поломки до сих пор не определена. Соответствующий документ планировалось подготовить к середине февраля. Не уточняется, повлияет ли поломка двигателя на сроки сдачи корабля.10Д49 производства Коломенского завода – маршевый двигатель одного из двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р. Отмечается, что форсажные газотурбинные двигатели и редукторы украинского производства в порядке, передает "Взгляд".