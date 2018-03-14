17:14 14 марта
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Последние дни Помпео. СМИ рассуждают о причинах снятия с поста директора ЦРУ

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Украинское издание «Апостроф» выходит с материалом, в котором ссылается на «неназванный источник в американских дипломатических кругах». В материале представлено мнение представителя американских дипломатических кругов по поводу назначения на пост главы Госдепа США экс-директора ЦРУ Майка Помпео. Напомним, что ранее в США было заявлено, что отставка Тиллерсона с поста госсекретаря США связана с его разногласиями с Трампом, в частности – по поводу «ядерной сделки» с Ираном.

У «апострофского» источника своя собственная версия. Состоит она в том, что Трамп якобы прощупывает почву на случай вероятного прямого столкновения с Россией. Из материала:
Источник допускает, что дело может дойти даже до прямого конфликта с использованием оружия, как это во время Холодной войны было во Вьетнаме, Афганистане и Корее.


Неназванный источник заявляет, что местом такого столкновения может стать Сирия. Упоминается и Украина, которой, как заявлено в материале, обновлённый Госдеп может активнее передавать летальное оружие.


Напомним, что Трамп, сообщая о назначении Помпео, заявил, что у него с этим человеком «большое взаимопонимание по целому ряду вопросов и проблем».

Последние дни Помпео. СМИ рассуждают о причинах снятия с поста директора ЦРУ


Между тем, в самих США уже раскручивается конспирологическая версия о том, что Помпео «подозрительным образом» был снят с поста директора ЦРУ через некоторое время после его встречи с главами российских разведывательных ведомств. То есть до вчерашнего дня в США наблюдались "последние дни Помпео" в разведке, и теперь его отправили на дипломатическую службу, которая в США носит явно вспомогательный характер... Отмечается, что при Помпео во главе ЦРУ США потеряли контроль над ситуацией в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Убрать Помпео с поста напрямую для Трампа было слишком большим риском.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 31
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. stalkerwalker Сегодня, 14:02 Новый
    Опять страшилки....
    Ну не стоит так волноваться, типа "Шеф, всё пропало..."
    Посидим, потолкуем...
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    stalkerwalker
    1. Sefevi Сегодня, 14:03 Новый
      Вообще-то его не "сняли", а повысили
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      Sefevi
      1. svp67 Сегодня, 14:07 Новый
        Цитата: Sefevi
        Вообще-то его не "сняли", а повысили

        Во, во... Человек стал ТРЕТЬИМ "лицом" Государства и не просто государства, а мировой Империи. Согласен, что должность расстрельная, Но на этом уровне иных и не бывает
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        svp67
        1. Alex-a832 Сегодня, 14:15 Новый
          Цитата: svp67
          Во, во... Человек стал ТРЕТЬИМ "лицом" Государства и не просто государства, а мировой Империи. Согласен, что должность расстрельная, Но на этом уровне иных и не бывает

          Сперва "оценили", что он прохлопал ушами то, что анонсировал Путин в своём послании, затем оценили его способность отбрёхиваться, поэтом уволили из разведки и воткнули туда, где надо заносить каку за Трампом, учитывая, что предшественник явно выдохся - много каки Трамп за собой оставляет... laughing
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          Alex-a832
        2. влад66 Сегодня, 14:26 Новый
          Источник допускает, что дело может дойти даже до прямого конфликта с использованием оружия, как это во время Холодной войны было во Вьетнаме, Афганистане и Корее.

          Источник наверное Кличко. wink
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          влад66
          1. Дед Мозай Сегодня, 14:52 Новый
            Украинское издание «Апостроф» - редкостная помойка, помоище! Через силу читаю их высеры на иносми.
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            Дед Мозай
            1. lis-ik Сегодня, 15:10 Новый
              Цитата: Дед Мозай
              Украинское издание «Апостроф» - редкостная помойка, помоище! Через силу читаю их высеры на иносми.

              У Вас работа такая читать их высеры? Ну коль через силу?
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              lis-ik
              1. Дед Мозай Сегодня, 16:32 Новый
                мониторинг деградации общества посредством воздействия сми, конспектирую)
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                Дед Мозай
      2. Rusland Сегодня, 14:10 Новый
        Цитата: Sefevi
        Вообще-то его не "сняли", а повысили

        С этого "повысили" слететь можно быстрее и больнее.
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        Rusland
      3. volodya Сегодня, 14:22 Новый
        Напрашивается антология! Последний день Помпеи!
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        volodya
      4. хрыч Сегодня, 14:31 Новый
        Цитата: Sefevi
        Вообще-то его не "сняли", а повысили

        По статусу и бюджету организации - это равноценная должность. По возможностям, включая инструменты технической и агентурной разведки, групп спецопераций и тайных операций - небо и земля. Мощнейший в мире силовой инструмент или тупо МИД.
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        хрыч
      5. iouris Сегодня, 14:48 Новый
        Это дауншифтинг - архиоднозначно!
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        iouris
    2. svp67 Сегодня, 14:05 Новый
      Цитата: stalkerwalker
      Опять страшилки....

      Ну так, Украина ж... Там все, всё ЗНАЮТ.
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      svp67
      1. stalkerwalker Сегодня, 14:10 Новый
        Цитата: svp67
        Ну так, Украина ж... Там все, всё ЗНАЮТ.

        Ну... Не тока тама... Ужжо каждый, имеющий доступ в СМИ, старается изобразить из себя эдакого аналитика....
        Считаю, что "пробивать дно" уже некуда. И Трамп, при всей его эксцентричности, вряд ли пойдёт на усугубление ситуации. Ну подкинет санкций, по требованию 140 конгрессменов.
        Тем более, что Помпео "лично" знаком с нашими силовиками.
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        stalkerwalker
  2. 210окв Сегодня, 14:02 Новый
    Эта помойка ещё что-то комментирует?Решения президента другого государства?А,точно.Решение господина ихнего..
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    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 14:09 Новый
      Представляю себе, как Тиллерсон забежал с работы домой на обед, насчет перекусить. Налил себе американского борща и компот. Начал есть и решил посмотреть по айфону твит Трампа. А там такое!!! belay В общем, Тилл, ты уволен!
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      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 14:11 Новый
        Он прежде всего-Рекс!
        Цитата: сибиралт
        Представляю себе, как Тиллерсон забежал с работы домой на обед, насчет перекусить. Налил себе американского борща и компот. Начал есть и решил посмотреть по айфону твит Трампа. А там такое!!! belay В общем, Тилл, ты уволен!
        Ответить
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        210окв
        1. сибиралт Сегодня, 14:14 Новый
          Рекс у нас собачья кличка. laughing А тут Тиллерсон! Пытаюсь быть политкорректным. hi
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          сибиралт
  3. Piramidon Сегодня, 14:03 Новый
    Опять козни Путина. Он рассказал о новом оружии, а в ЦРУ об этом ни сном, ни духом... Даром гамбургеры едят, однако.
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    Piramidon
  4. Корсар0304 Сегодня, 14:05 Новый
    Неназванный источник заявляет, что местом такого столкновения может стать Сирия. Упоминается и Украина

    Ну вот просто откровение свыше!!!! А то никто этого не понимает?!
    Трамп вообще представляется человеком привыкшим по поводу и без повода орать "Ты уволен!!!!"
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    Корсар0304
  5. Rusland Сегодня, 14:05 Новый
    За Трампа кто-то другой думает и прощупывает явно не он. А общая тенденция давно уже очевидна и ясна.
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    Rusland
  6. donavi49 Сегодня, 14:12 Новый
    Помпео известен следующим:
    - он считает, что надо не только остановить сделку с Ираном, но и применить военную силу, уничтожив ключевые объекты ракетной и ядерной программы Ирана.
    - он считает, что Кима надо попытаться уничтожить. Его теория - активно им продвигаемая, если одним внезапным ударом, обезглавить КНДР (Ким и верхушку), то ответки не будет, а напротив элиты начнут грызню за власть, которую можно будет использовать.
    - он также считает, что санкции по России не работают и вообще они в корне неправильны. Нужно действовать жестко, чтобы экономика начала разваливаться, кредиты не давать, на мелкие компромиссы не идти.
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    donavi49
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:25 Новый
      А где почитать про эти тезисы можно?
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      Ушлый_башкорт
  7. Ураган70 Сегодня, 14:14 Новый
    Цитата: svp67
    Цитата: Sefevi
    Вообще-то его не "сняли", а повысили

    Во, во... Человек стал ТРЕТЬИМ "лицом" Государства и не просто государства, а мировой Империи. Согласен, что должность расстрельная, Но на этом уровне иных и не бывает

    Директор ЦРУ, поверьте, намного важнее третьего лица, учитывая, что эта организация и в обход всех этих лиц проворачивает делишки не хилые! Я уж не говорю о мешках компромата на первых, вторых...пятых...
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    Ураган70
    1. reservist Сегодня, 14:47 Новый
      А чего тогда не обсуждаем новую главную ЦРУ'шницу ?
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      reservist
      1. macgyver Сегодня, 17:04 Новый
        Гораздо интереснее, где теперь её сын Грег "G" (Грегори Гудмен), которого Бреннан выкупил у ополчения ЛДНР, после того как Гудмена вместе с американскими ЧВК ополченцы поймали под Славянском. По слухам американцы ехали на Запорожскую АЭС(взрывать энергоблок?).
        http:// pravosudija.net/article/scofield-kto-boitsya-dzhi
        ny-haspel
        Ответить
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        macgyver
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:27 Новый
    Забавный расклад. Значит, глава ЦРУ "круче" Госсекретаря... wassat
    Это "типа демократия"?
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    Горный стрелок
    1. сибиралт Сегодня, 14:47 Новый
      А у нас кто круче, ФСБ или МИД? winked Без присмотра ФСБ не работает ни одно наше посольство или дип. представительство.
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      сибиралт
      1. gukoyan Сегодня, 14:58 Новый
        В моём понимании ФСБ могущественная структура,а МИД это так))
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        gukoyan
  9. sxfRipper Сегодня, 14:52 Новый
    Отмечается, что при Помпео во главе ЦРУ США потеряли контроль над ситуацией в Сирии и на Ближнем Востоке в целом
    Мужик с заданием справился! Московский обком указал вашингтонскому, что неплохо бы отметить заслуги товарища Помпеева. Вашингтонский принял к исполнению.
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    sxfRipper
  10. gukoyan Сегодня, 14:56 Новый
    Начинается... ГРУ наверное поспособстваволо или сам Путин провёл такие перестановки?
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    gukoyan
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