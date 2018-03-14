Последние дни Помпео. СМИ рассуждают о причинах снятия с поста директора ЦРУ

Источник допускает, что дело может дойти даже до прямого конфликта с использованием оружия, как это во время Холодной войны было во Вьетнаме, Афганистане и Корее.

Украинское издание «Апостроф» выходит с материалом, в котором ссылается на «неназванный источник в американских дипломатических кругах». В материале представлено мнение представителя американских дипломатических кругов по поводу назначения на пост главы Госдепа США экс-директора ЦРУ Майка Помпео. Напомним, что ранее в США было заявлено, что отставка Тиллерсона с поста госсекретаря США связана с его разногласиями с Трампом, в частности – по поводу «ядерной сделки» с Ираном.У «апострофского» источника своя собственная версия. Состоит она в том, что Трамп якобы прощупывает почву на случай вероятного прямого столкновения с Россией. Из материала:Неназванный источник заявляет, что местом такого столкновения может стать Сирия. Упоминается и Украина, которой, как заявлено в материале, обновлённый Госдеп может активнее передавать летальное оружие.Напомним, что Трамп, сообщая о назначении Помпео, заявил, что у него с этим человеком «большое взаимопонимание по целому ряду вопросов и проблем».Между тем, в самих США уже раскручивается конспирологическая версия о том, что Помпео «подозрительным образом» был снят с поста директора ЦРУ через некоторое время после его встречи с главами российских разведывательных ведомств. То есть до вчерашнего дня в США наблюдались "последние дни Помпео" в разведке, и теперь его отправили на дипломатическую службу, которая в США носит явно вспомогательный характер... Отмечается, что при Помпео во главе ЦРУ США потеряли контроль над ситуацией в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Убрать Помпео с поста напрямую для Трампа было слишком большим риском.