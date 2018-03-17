Современное состояние системы ПВО Азербайджана
Почти месяц назад на Военном обозрении вышла вызвавшая немало споров статья Современное состояние системы ПВО Армении. В своих комментариях к ней особенно «отличились» некоторые «горячие парни», проживающие в Азербайджане. Очевидно, это связано с тем, что Армения и Азербайджан, бывшие когда-то частями СССР, до сих пор имеют неурегулированный территориальный спор, регулярно перерастающий в вооруженные столкновения на линии противостояния в Нагорном Карабахе. Данное обстоятельство не только отравляет отношения между двумя закавказскими республиками, но и вынуждает Баку и Ереван тратить солидные средства на военные приготовления. Так как военный бюджет Армении многократно меньше финансовых средств, выделяемых Азербайджаном на оборону, армянское руководство сделало ставку на военный союз с Россией. Азербайджан в свою очередь планомерно наращивает мощь собственных вооруженных сил, осуществляя закупки современной техники и вооружения за рубежом, и развивает национальную оборонную промышленность.
В настоящее время Армения и Азербайджан не способны добиться победы в вооруженном конфликте друг с другом. В случае нападения на Армению, против агрессора выступит российский воинский контингент, дислоцированный в республике. И нет никакого сомнения, что российские войска в случае эскалации конфликта будут оперативно усилены за счет переброски личного состава, техники и вооружения с территории России. В то же время, совершенно очевидно, что наши военные, находящиеся на базах Гюмри и Эребуни, выполняют сугубо оборонительную миссию и не примут участия в агрессивных действиях против какого-либо государства, имеющего общую границу с Арменией. В то же время, хотя в армянских ВВС имеется небольшое количество штурмовиков Су-25 и учебно-боевых L-39 и совсем нет дееспособных сверхзвуковых истребителей и фронтовых бомбардировщиков, в последние годы можно наблюдать планомерное наращивание боевых возможностей системы ПВО Азербайджана. И речь идёт не только об усилении зенитного прикрытия армейских подразделений, которым могут угрожать штурмовики и боевые вертолёты. За рубежом активно закупаются и развертываются вокруг административно-промышленных центров зенитные комплексы и системы средней и большой дальности, обладающие к тому же определённым противоракетным потенциалом.
С самого начала Азербайджан и Армения оказались в неравных условиях. Во времена СССР очень большое внимание уделялось зенитному прикрытию Бакинских нефтепромыслов. Ещё в 1942 году был сформирован Бакинский округ ПВО. До 1980 года это оперативное соединение войск противовоздушной обороны СССР защищало небо над Северным Кавказом, Закавказьем и Ставропольским краем. В 1980 году в ходе реформирования Войск ПВО СССР Бакинский округ ПВО был расформирован, а части противовоздушной обороны переподчинены командованию Закавказского военного округа и 34-й воздушной армии. Это решение нанесло серьёзный ущерб обороноспособности страны, так как армейское командование не понимало многих нюансов, связанных с организацией контроля воздушного пространства, а радиотехнические и зенитно-ракетные войска попали в чрезмерную зависимость от командования ВВС. Впоследствии это решение признали ошибочным, так как управление противовоздушной обороной в масштабах страны во многом оказалось децентрализовано. Как раз в это время участились случаи нарушения воздушной границы СССР со стороны Турции и Ирана, на что не всегда удавалось реагировать своевременно. Для исправления сложившейся ситуации и восстановления единого централизованного контроля над воздушным пространством региона в 1986 году была создана 19-я отдельная Краснознамённая армия ПВО со штабом в Тбилиси. В зону ответственности 19-й ОКА ПВО входили: Грузия, Азербайджан, часть Туркмении, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области и Ставропольский край. В октябре 1992 года 19-я ОКА ПВО была расформирована, а часть техники и вооружения передана «независимым республикам».
Пусковая установка 5П73 азербайджанского маловысотного ЗРК С-125М1
Азербайджану досталось имущество 97-й дивизии ПВО. На момент распада СССР на территории республики дислоцировались: две радиотехнические бригады в районе Аяты и Мингечаур, 190-й зенитно-ракетный полк - штаб в городе Мингечаур, 128-я и 129-я зенитно-ракетные бригады со штабами в посёлках Зиря и Сангачалы. На вооружении этих частей стояли дальнобойные ЗРК С-200ВМ - 4 дивизиона, комплексы средней дальности С-75М2/М3 - 6 дивизионов, маловысотные С-125М/М1 - 11 дивизионов.
ЗУР 5В28 азербайджанского ЗРК большой дальности С-200ВМ на пусковой установке 5П72
На аэродроме "Насосная" под Сумгаитом базировались четыре десятка перехватчиков МиГ-25ПД/ПДС 82-го истребительного авиаполка. Также в состав ВВС Азербайджана вошли несколько МиГ-21СМ и МиГ-21бис.
МиГ-25ПДС ВВС Азербайджана
Перехватчики МиГ-25 летали до 2011 года, после чего были поставлены «на хранение», где они находились до 2015 года. Предполагалось, что эти машины пройдут капитальный ремонт и модернизацию, для чего азербайджанская сторона вела переговоры с иностранными подрядчиками.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: МиГ-25 на аэродроме "Насосная"
Однако взвесив все за и против, от модернизации перехватчиков, построенных более 30 лет назад, отказались, предпочтя закупку современной авиатехники. В настоящее время судьба азербайджанских МиГ-25 неизвестна, на прежнем аэродроме базирования Насосная их больше нет.
Так как перехватчики МиГ-25ПД/ПДС откровенно устарели, а их эксплуатация обходилась слишком дорого, в 2007 году на Украине были приобретены 12 истребителей МиГ-29 и 2 МиГ-29УБ. В 2009-2011 годах Украина дополнительно поставила ещё 2 учебно-боевых МиГ-29УБ. Перед отправкой в Азербайджан самолёты были частично модернизированы и прошли восстановительный ремонт на Львовском государственном авиаремонтном заводе. Модернизация БРЭО заключалась в установке нового связного и навигационного оборудования. Запланированная модернизация БРЛС с увеличением примерно на 25% дальности обнаружения воздушных целей не состоялась. Создать собственный радар для истребителя на Украине не смогли.
Азербайджанский истребитель МиГ-29 над Каспийским морем
В рамках азербайджанско-украинского контракта вместе с истребителями были поставлены запасные двигатели РД-33, комплект запасных частей и управляемые ракеты Р-27 и Р-73.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: истребители МиГ-29 ВВС Азербайджана на авиабазе «Насосная»
По данным The Military Balance 2017, в ВВС Азербайджана по состоянию на 2017 год имелось13 МиГ-29. Неизвестно, сколько из них находится в лётном состоянии, но летают азербайджанские МиГи не слишком активно. Все самолёты из состава 408-й истребительной эскадрильи базируются на авиабазе «Насосная» под Сумгаитом.
Турецкий F-16 и азербайджанский МиГ-29 во время азербайджано-турецких учений Turaz Şahini 2016
В скором времени жизненный цикл истребителей МиГ-29, построенных в СССР, завершится и ВВС Азербайджана ищет им замену. В качестве наиболее вероятных претендентов рассматриваются F-16 Fighting Falcon турецкой сборки или бывшие в употреблении самолёты из состава ВВС США, а также лёгкий пакистано-китайский истребитель JF-17 Thunder. Кроме того, азербайджанские представители зондировали почву относительно возможности приобретения лёгких шведских Saab JAS 39 Gripen и российских многофункциональных истребителей Су-30МК. Возможным поставкам JAS 39 Gripen препятствуют ограничения в шведском законодательстве, запрещающие продажу оружия в страны, имеющие неурегулированные территориальные споры с соседями. Кроме того, на шведском истребителе используются двигатель, БРЭО и вооружение американского производства, а значит необходимо разрешение США. Российский истребитель Су-30МК обладает гораздо большими возможностями, чем JF-17 и Saab JAS 39, но после поставки этих самолётов Азербайджан получит серьёзное превосходство над Арменией, являющейся стратегическим союзником России, что может в перспективе обострить ситуацию в регионе.
В первые годы независимости высшее военно-политическое руководство республики не понимало роли, которую войска ПВО играют в обороноспособности республики и потому этот сегмент вооруженных сил постепенно деградировал. Однако азербайджанским военным удалось сохранить в рабочем состоянии значительную часть техники и вооружения. В отличие от Грузии, которой тоже достались ЗРК советского производства С-125, С-75 и С-200, в Азербайджане за счёт привлечения иностранных специалистов, обучения расчётов за границей и заключения контрактов на ремонт и модернизацию с профильными предприятиями на Украине и в Белоруссии, получилось поддерживать боеготовность своей ПВО на достаточно высоком уровне. В настоящее время в составе зенитно-ракетных войск, организационно входящих в ВВС Азербайджана, имеется: один зенитно-ракетный полк, четыре зенитно-ракетных бригады и два отдельных радиотехнических батальона.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Кердексани к северо-востоку от Баку
Особенное уважение внушает тот факт, что до недавнего времени в зенитно-ракетных войсках Азербайджана несли боевое дежурство ЗРК С-75М3 и С-200ВМ с жидкостными зенитными ракетами. Которые требуют трудоёмкого обслуживания, регулярной заправки и слива жидкого токсичного топлива и едкого взрывоопасного окислителя с использованием средств защиты дыхания и кожи. До 2012 года на позициях находилось четыре зрдн С-75М3, в основном вокруг города Мингечаур, в Евлахском районе. Последний дивизион С-75М3 в окрестностях населённого пункта Кердексани к северо-востоку от Баку был снят с боевого дежурства в середине 2016 года.
В начале 21-го века азербайджанские комплексы С-200ВМ прошли «малую модернизацию» и восстановительный ремонт. Сообщалось, что запасы тяжелых зенитных ракет 5В28 были пополнены в результате закупки на Украине.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРК С-200ВМ в 35 км к востоку от Баку
Позиции комплексов большой дальности С-200ВМ (по два дивизиона) имелись в Евлахском районе, неподалёку от населённого пункта Аран и на побережье Каспия восточней Баку. Дальность поражения азербайджанских ЗРК С-200ВМ позволяла не только контролировать воздушное пространство над всей республикой, но и сбивать цели, летящие на средних высотах над территорий других государств и значительной части Каспийского моря.
Зоны поражения и позиции азербайджанских ЗРК по состоянию на 2011 год. Красные круги - это зоны поражения С-75, бирюзовые - С-125, тускло-зеленые - «Круг», пурпурные - С-200
В 2016 году на позициях в 35 км к востоку от Баку на побережье Каспийского моря, судя по спутниковым снимкам, несли боевое дежурство два зенитных дивизиона ЗРК большой дальности С-200ВМ. На снимках также видно, что ЗУР находятся не на всех «пушках». Ракетами снаряжены 2-3 пусковые установки из шести имеющихся в зрдн. По всей видимости, азербайджанские «Веги» в ближайшем будущем будут сняты с вооружения. ЗРК С-200 даже с учётом непревзойденных в нашей стране дальности и высоте поражения воздушных целей слишком трудоёмок и дорог в эксплуатации. А поддержание выработавшей свой ресурс аппаратуры с высокой долей электровакуумных элементов требует от расчётов героических усилий. Впрочем, не исключено, что ракеты ЗРК С-200ВМ после снятия ЗРК с вооружения продолжат играть «церемониальную» роль – они очень эффектно смотрятся на военных парадах.
Азербайджанские ЗУР 5В28 комплекса С-200ВМ на параде в Баку
В отличие от комплексов с жидкостными ракетами, ЗРК советской постройки С-125М/М1 с твердотопливными ЗУР ещё послужат. Этот очень удачный маловысотный ЗРК обладает большим модернизационным потенциалом, в связи с чем в Польше, на Украине, в России и Белоруссии разработаны его обновлённые варианты.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРК С-125 в окрестностях населённого пункта Шушикенд
Согласно данным, опубликованным Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), в 2014 году Азербайджан получил 9 дивизионов (27 ПУ) ЗРК С-125 модификации С-125-ТМ «Печора-2Т», заказанные в Беларуси в 2011 году.
Маловысотные С-125М/М1 модернизированы белорусским НПО «Тетраэдр» до уровня С-125-ТМ «Печора-2Т». При этом помимо продления ресурса комплекса, была повышена помехозащищённость и возможность борьбы с малозаметными в радиолокационном диапазоне целями. Предполагается, что после модернизации С-125-ТМ «Печора-2Т» смогут эксплуатироваться ещё 10-15 лет.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиции ЗРК и РЛС в учебном центре ЗРВ в Кюрдамир
Подготовка кадров для зенитно-ракетных подразделений вооруженных сил Азербайджана осуществляется в 115-м учебном центре зенитных ракетных войск неподалёку от авиабазы «Кюрдамир». Здесь на специально подготовленных позициях имеются зенитно-ракетные комплексы С-125, «Круг» и «Бук-МБ», а также радиолокаторы П-18, П-19, 5Н84А и современные 36Д6М.
Начиная с 2008 года, в Азербайджан начали поступать серьёзные средства от экспорта «большой нефти». С учётом того, что вооружение и техника войск ПВО, произведённая в СССР, нуждалась в модернизации и замене, руководство страны направило на эти цели значительные финансовые ресурсы. По информации российского Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2007 году Азербайджан заключил контакт стоимостью $ 300 млн. на закупку в России двух дивизионов ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит», по восемь буксируемых пусковых установок в каждом зрдн и 200 ЗУР 48Н6Е2. Поставки техники были начаты летом 2010 года и завершились в 2012 году. Имеется информация, что данные ЗРС изначально предназначались Ирану. Однако после того как наше руководство поддалось давлению США и Израиля, контракт с Ираном был аннулирован. Однако, чтобы не подводить производителя систем С-300П – концерн ПВО «Алмаз-Антей», – было принято решение продать уже построенные ЗРС в Азербайджан.
ЗРС С-300ПМУ2 на учениях в Азербайджане
Расчёты поставляемых в Азербайджан зенитно-ракетных систем большой дальности прошли подготовку и обучение в России. С-300ПМУ2 «Фаворит» является экспортной модификацией российской ЗРС С-300ПМ2. В ней используется буксируемая пусковая установка с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами
Буксируемая пусковая установка 5П85ТЕ2 из состава С-300ПМУ2 на параде в Баку
Впервые азербайджанские С-300ПМУ2 были публично продемонстрированы во время парада 26-го июня 2011 года в Баку. Тогда в парадном строю прошли три буксируемые пусковые установки 5П85ТЕ2, две транспортно-заряжающие машины 5Т58 и один радиолокатор подсвета и наведения 30Н6Е2.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: первоначальная позиция ЗРС С-300ПМУ2 в 50 км к северо-западу от Баку
В 2012 году оба дивизиона были развёрнуты на побережье в 50 км северо-западней Баку, на месте, где в прошлом находились позиции ЗРК С-75 и С-125. Однако позже дивизионы разделили, для одного в 2014 начали готовить позицию на вершине холма в западном пригороде Баку, неподалёку от селения Кобу. К несению боевого дежурства на постоянной основе здесь приступили в 2015 году. Другая позиция расположена в 10 км к востоку от азербайджанской столицы, рядом с населённым пунктом Сураханы.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция С-300ПМУ2 неподалёку от селения Кобу
Помимо обороны столицы от средств воздушного нападения и ударов оперативно-тактических ракет, зенитно-ракетная система большой дальности прикрывает основную азербайджанскую авиабазу «Насосная» и резервную «Ситалчай», крупный склад боеприпасов в Гилязи и новую военно-морскую базу Карадагском районе Баку.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРС С-300ПМУ2 восточней Баку рядом с населённым пунктом Сураханы
Обращает на себя внимание тот факт, что азербайджанские ЗРС С-300ПМУ2 несут боевое дежурство сокращённым составом. На каждой указанной позиции вместо восьми положенных по штату буксируемых пусковых установок развёрнуто четыре.
Российские ЗРС С-300ПМУ2 являются не единственными современными зенитными системами большой дальности, имеющимися в Азербайджане. Сообщается, что вооруженные силы Азербайджана в декабре 2016 года провели ракетные стрельбы из израильского ЗРК большой дальности Barak 8. По всей видимости, Азербайджан стал первым покупателем наземной версии израильского ЗРК. Комплекс разработан компанией Israel Aerospace Industries (IAI) в партнерстве с Elta Systems, Rafael и другими фирмами.
Азербайджан заказал буксируемый вариант ЗРК и 75 зенитных ракет. ЗРК Barak 8 способен бороться с баллистическими и аэродинамическими целями на дальности до 90 км. Стоимость одной батареи составляет $ 25 млн, ЗУР имеет стоимость около $1,5 млн за единицу.
Твердотопливная двухступенчатая ЗУР длиной 4,5 м оснащена активной радиолокационной ГСН. Ракета запускается с вертикальной пусковой установки. После старта ракета выводится на траекторию перехвата и получает подсветку от РЛС наведения. При подлете к цели на дистанцию включения активной ГСН происходит запуск второго двигателя. Аппаратура наведения в полёте обеспечивает передачу информации на ракету, и может перенацеливать её после запуска, что повышает гибкость применения и снижает расход ЗУР. Многоцелевая РЛС обнаружения, сопровождения и наведения ELM-2248 также способна, кроме управления ЗРК Barak 8, координировать действия других подразделений ПВО.
При разделе советского военного имущества вооруженным силам Азербайджана достались 9 батарей армейских мобильных зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Круг-М» и «Круг-М1» на гусеничном шасси.
Пуск ЗУР 3М8 с СПУ 2П24 мобильного ЗРК «Круг»
До 2013 года к несению боевого дежурства Агджабединском районе Азербайджана привлекались три зенитных батареи в составе: РЛС обнаружения воздушных целей П-40, станции наведения ракет 1С32 и трёх СПУ 2П24. Однако в настоящее время устаревшие морально и физически ЗРК «Круг-М1» заменены комплексами средней дальности «Бук-МБ».
Спутниковый снимок Googlе Еarth: база хранения ЗРК «Круг» в окрестностях селения Карашен
В данный момент ЗРК «Круг» всех модификаций переданы на базы хранения и в строй, скорее всего, уже не вернутся, будут утилизированы. Основной причиной этого, помимо износа аппаратуры станции наведения 1С32, где значительная часть электронных блоков была построена на электровакуумных приборах, стала невозможность дальнейшей эксплуатации ЗУР 3М8 с прямоточным двигателем, работающем на керосине. В силу растрескивания мягких резиновых топливных баков ракеты давали течи и стали небезопасны в пожарном отношении.
Помимо войсковых ЗРК средней дальности «Круг» армейская ПВО Азербайджана в наследство от Советской Армии получила: около 150 ПЗРК «Стрела-2М» и «Стрела-3», 12 боевых машин мобильного плавающего ЗРК «Оса-АКМ», полтора десятка ЗРК «Стрела-10СВ» на базе гусеничного МТ-ЛБ, и около 50 ЗСУ-23-4 «Шилка». Кроме того, в сухопутных подразделениях имеется некоторое количество 23-мм зенитных автоматов ЗУ-23, в том числе установленных на гусеничные тягачи МТ-ЛБ. На хранении также есть 57-мм зенитные орудия С-60 и 100-мм КС-19. Стрелы» первых модификаций безнадёжно устарели, а их элементы питания, по всей видимости, пришли в негодность. В связи с этим в 2013 году Россия поставила Азербайджану 300 единиц ПЗРК «Игла-С».
«Совершенствование ПВО СВ Азербайджана осуществляется как путем закупки новой техники за рубежом, так и модернизацией имеющихся образцов. Так, в 2007 году с Белоруссией был заключен контракт на модернизацию азербайджанских ЗРК «Оса-АКМ» до уровня «Оса-1Т». Работы по модернизации выполнялись на белорусском Научно-производственном унитарном предприятии «Тетраэдр». Модернизированные комплексы переданы заказчику в 2009 году.
ЗРК «Оса-1Т» на параде
В ходе модернизации внешний вид машины практически не изменился. Но благодаря использованию новой радиолокационной и вычислительной техники, построенной на современной элементной базе, повысилась надёжность комплекса, возросла вероятность поражения цели, улучшилась помехозащищённость. Введение оптико-электронной системы сопровождения воздушной цели повышает живучесть в условиях применения противником противорадиолокационных ракет и радиоэлектронного подавления. В связи с переходом на твердотельную электронику сократились время реакции и энергопотребление. Максимальная дальность обнаружения целей – 40 км.
В составе комплекса используются доработанные зенитные ракеты. Максимальная наклонная дальность поражения целей -12,5 км. Высота поражения - 0,025 – 7 км. Время свёртывания/развёртывания – 5 мин. Сообщается, что благодаря модернизации срок службы «Оса-1Т» продлён ещё на 15 лет.
Имеется информация, что одновременно с модернизаций ЗРК «Оса» Азербайджан в 2011 году приобрёл зенитно-ракетные комплексы аналогичного класса - Т38 «Стилет». Этот комплекс является дальнейшим вариантом развития ЗРК «Оса», но за счёт использования принципиально новых зенитных ракет, современной радиолокационной и электронно-вычислительной базы, его эффективность существенно увеличена.
ЗРК Т38 «Стилет»
ЗРК Т-38 «Стилет» размещается на белорусском колесном шасси МЗКТ-69222Т повышенной проходимости. ЗРК Т38 «Стилет» - это совместная украинско-белорусская разработка. Аппаратная часть комплекса создана специалистами белорусского предприятия «Тетраэдр», а зенитные ракеты Т382 для него разработаны в киевском КБ «Луч». Комплекс «Стилет» вооружён 8 ракетами Т382. По сравнению с ЗРК «Оса-АКМ» дальность поражения воздушных целей возросла в два раза и составляет 20 км. За счёт использования двухканальной системы наведения, возможен обстрел одной цели одновременно двумя ЗУР, что существенно увеличивает вероятность поражения. Согласно данным, опубликованным в иностранных справочниках, по состоянию на 2014 год в Азербайджан было поставлено две батареи мобильных ЗРК Т-38 «Стилет».
В 2014 году в Азербайджан российскими военно-транспортными самолётами Ил-76 на авиабазу «Насосная» были доставлены последние 4 из 8 заказанных в 2011 году ЗРК Тор-2МЭ.
ЗРК Тор-2МЭ
В современной экспортной версии комплекса ближнего радиуса действия используются ЗУР 9М338. ЗРК Тор-2МЭ способен бороться с активно маневрирующими целями на дистанции 1-12 км и высоте до 10 км и сопровождать 4 цели одновременно.
На параде в июне 2013 года в честь 95-летия вооруженных сил Азербайджанской Республики впервые были продемонстрированы мобильные зенитно-ракетные комплексы семейства «Бук». В различных источниках имеются разночтения относительно происхождения данных ЗРК. Известно, что некоторое время назад Азербайджан закупил в Белоруссии два дивизиона ЗРК «Бук-МБ», который является глубокой модернизацией советского ЗРК «Бук-М1». В составе каждого зрдн имеется шесть самоходных СОУ 9А310МБ, три ПЗУ 9А310МБ, РЛС 80К6М на колёсном шасси МЗКТ «Волат» и пункт боевого управления 9С470МБ, а также машины технической поддержки.
ЗРК «Бук-МБ» на параде в Баку
Модернизированные комплексы, поставленные на экспорт, взяты из состава вооруженных сил Белоруссии. Сообщается, что ряд электронных блоков «Бук-МБ» и экспортные ЗУР 9М317Э для вооружения белорусского ЗРК поставлены из России. По всей видимости, стоимость бывших в употреблении белорусских комплексов существенно ниже новых российских, что и стало причиной их приобретения.
Так же есть информация, что на вооружении в Азербайджане имеется как минимум один дивизион ЗРК «Бук М1-2», поставленный из России. Зенитные комплексы «Бук-МБ» с ракетами 9М317Э, оснащёнными многорежимной полуактивной доплеровской радиолокационной ГСН, способны поражать цели с максимальной скоростью полёта более 1200 м/с, на дальности до 3-50 км и высоте 0,01 – 25 м.
Кроме того, в ряде СМИ утверждалось, что Азербайджан заказал в Израиле ЗРК ближней зоны SPYDER SR с дальностью поражения 15-20 км и противоракетную систему Iron Dome, предназначенную для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Однако в данный момент фактов подтверждающих практическую реализацию данного контракта не имеется.
На вооружении радиотехнических подразделений, развёрнутых в Азербайджане, на момент распада СССР состояли мобильные и стационарные радиолокаторы: П-12, П-14, П-15, П-18, П-19, П-35, П-37, П-40, П-80, 5Н84А, 19Ж6, 22Ж6, 44Ж6 и радиовысотомеры: ПРВ-9, ПРВ-11, ПРВ-13, ПРВ-16, ПРВ-17. Большая часть этой техники имела возраст 15-20 лет. Радиолокаторы и высотомеры, построенные на ламповой элементной базе, требовали значительных усилий для поддержания их в рабочем состоянии, и потому через несколько лет после передачи Азербайджану количество исправных радаров сильно сократилось. В настоящее время на территории республики действует 11 постоянно развёрнутых радиолокационных постов. С советских времён сохранились РЛС: П-18, П-19, П-37, П-40, 5Н84А, 19Ж6, 22Ж6 и высотомеры ПРВ-13, ПРВ-16 и ПРВ-17. Радиолокаторы П-18, П-19, 5Н84А и 19Ж6 с помощью иностранных специалистов прошли ремонт и модернизацию. Есть информация, что советские метровые П-18 и дециметровые П-19 модернизировались в Украине на Казённом предприятии «Научно-производственный комплекс "Искра“» в Запорожье до уровня П-18МУ и П-19МА. В результате модернизации удалось продлить ресурс станций, уменьшить энергопотребление и увеличить время наработки на отказ. Также улучшились характеристики обнаружения, реализована возможность автоматического сопровождения траекторий движения воздушных объектов.
Схема размещения радиолокационных постов и стационарных позиций ЗРК в Азербайджане
Для замены устаревших и изношенных радиолокаторов советского производства в начале 2000-х с Украины велись поставки трёхкоординатных РЛС обзора воздушного пространства 36Д6-М. Дальность обнаружения 36Д6-М – до 360 км. Для транспортировки РЛС используются тягачи КрАз-6322 или КрАЗ-6446, станция может быть развернута или свернута в течение получаса. Строительство РЛС 36Д6-М велось на Украине предприятием «Искра». До сих пор станция 36Д6-М соответствует современным требованиям и является одной из лучших в своём классе по критерию «стоимость-эффективность». Она может использоваться как самостоятельно в качестве автономного пункта управления воздушным движением, так и совместно с современными автоматизированными системами ПВО для обнаружения низколетящих воздушных целей, прикрытых активными и пассивными помехами. В настоящий момент в Азербайджане функционируют три РЛС 36Д6-М.
В 2007 году на Украине началось серийное производство трёхкоординатной РЛС кругового обзора с фазированной антенной решёткой 80К6. Станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой является дальнейшим вариантом развития РЛС 79К6 «Пеликан», создание которой велось ещё в СССР.
РЛС 80К6
Радиолокационная станция 80К6 предназначена для использования в составе ВВС и войск ПВО для контроля и выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам и автоматизированным системам управления воздушным движением. Время развёртывания РЛС составляет 30 минут. Дальность обнаружения высотных воздушных целей – 400 км.
РЛС 80К6М
В 2012 году закупка белорусских ЗРК «Бук-МБ» была увязана с приобретением модернизированных украинских радиолокаторов РЛС 80К6М. Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора РЛС 80K6M впервые продемонстрирована 26 июня 2013 года на военном параде в Баку.
РЛС 80К6М на параде в Баку
По сравнению с базовой модификацией её характеристики существенно улучшены. Время развёртывания-свёртывания РЛС 80К6M сокращено в 5 раз и составляет – 6 минут. РЛС 80К6М имеет увеличенный угол обзора по вертикали – до 55 °, что позволяет обнаруживать баллистические цели. Антенный пост, аппаратная часть и расчёт размещаются на одном на шасси повышенной проходимости. По словам представителей НПК «Искра», по основным тактико-техническим возможностям РЛС 80К6М может конкурировать с американской трёхкоординатной РЛС AN/TPS 78 и французской станцией GM400 Thales Raytheon Systems.
Помимо украинских радаров Азербайджан осуществлял закупку мобильных трёхкоординатных израильских РЛС ELM-2288 AD-STAR и ELM-2106NG. По израильским данным, радиолокаторы имеют двойное назначение, кроме управления действиями расчётов ЗРК и наведения истребителей, они могут применяться для управления воздушным движением.
РЛС ELM-2106NG
Радиолокационная станция ELM-2288 AD-STAR способна обнаруживать высотные воздушные цели на дальности до 480 км. РЛС ELM-2106NG предназначена для обнаружения низколетящих самолетов, вертолетов и БПЛА на расстоянии до 90 км, количество одновременно сопровождаемых целей — 60. По всей видимости, закупка радиолокаторов РЛС ELM-2288 AD-STAR и ELM-2106NG осуществлялась в рамках одного контракта с ЗРК Barak 8.
РЛС ELM-2288 AD-STAR
Также имеется информация, что на территории Азербайджана функционирует РЛС раннего ракетного предупреждения EL / M-2080 Green Pine. По данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), контракт на поставку противоракетного радара был заключён в 2011 году. Основным назначением РЛС EL / M-2080 Green Pine является обнаружение атакующих оперативно-тактических ракет и выдача целеуказания ЗРК Barak 8 и ЗРС С-300ПМУ2.
РЛС EL / M-2080 Green Pine
РЛС израильского производства имеет антенну с активной фазированной решеткой, в составе которой более 2000 передающих модулей и работает в диапазоне частот 1000 - 2000 МГц. Габариты антенны – 3х9 метров. Масса РЛС – около 60 т. Дальность обнаружения баллистических целей – более 500 км.
Информация о воздушной обстановке, полученная с радиолокационных постов по оптоволоконным и радиорелейным линиям, стекается на центральный командный пункт ПВО Азербайджана, находящийся на авиабазе «Насосная». Примерно 15 лет назад началось кардинальное совершенствование системы боевого управления войсками ПВО и истребительной авиацией. В этом значительную помощь Азербайджану оказала Украина, а также США и Израиль. Помимо поставки аппаратуры автоматизированного управления и высокоскоростного обмена данными, было организовано обучение местного персонала.
Азербайджан ведёт активное военное сотрудничество с Турцией и США и предоставляет информацию со своих радиолокационных станций. Американцам особенно интересны данные, полученные на границе с Ираном и Россией, а также обстановка в акватории Каспийского моря.
Спутниковый снимок Googlе Еarth: cтационарная РЛC в 12 км западнeе гoрода Лeрик
В 2008 году на господствующей на местности возвышенности, в 1 км от иранской границы в Лерикском районе Азербайджана начали работу две модернизированные с помощью США стационарные РЛС. В советское время здесь функционировали два стационарных радара метрового диапазона семейства П-14. Какая сейчас техника установлена под радиопрозрачними защитными куполами неизвестно, вполне возможно, что это американские РЛС ARSR-4 - стационарный вариант трёхкоординатной РЛС AN/FPS-130 производства Northrop Grumman Corporation. Дальность обнаружения крупных высотных целей с помощью РЛС ARSR-4 достигает 450 км. Средства радиотехнической разведки российских самолётов, летящих транзитом через иранское воздушное пространство в Сирию, в прошлом регулярно фиксировали работу мощных радиолокаторов на российско-азербайджанской границе и над Каспийским морем.
В настоящее время над территорией Азербайджана имеется сплошное радиолокационное поле, многократно перекрытое радиолокаторами различных типов. Кроме того, азербайджанские радиолокаторы способны заглянуть далеко за границы республики. В целом же Азербайджан имеет достаточно сбалансированную и совершенную систему противовоздушной обороны, способную нанести серьёзные потери потенциальному агрессору, прикрыть важные военные и административно-политические объекты и свои воинские подразделения от ударов с воздуха.
По материалам:
https://lenta.ru/articles/2016/04/04/wartime/
https://razm.info/ru/12201
https://ru.oxu.az/war/65641
http://dambiev.livejournal.com/660256.html
https://vpk-news.ru/articles/29699
http://military-informant.com/airforca/1-sp-1987267183.html
https://www.flightglobal.com/news/articles/analysis-world-air-forces-maintaining-strength-443655/
https://www.mintfo.com/security-defense/phl-receives-first-ordered-israeli-radar/1454/
Автор: Линник Сергей
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