Современное состояние системы ПВО Азербайджана

Пусковая установка 5П73 азербайджанского маловысотного ЗРК С-125М1



МиГ-25ПДС ВВС Азербайджана

Спутниковый снимок Googlе Еarth: МиГ-25 на аэродроме "Насосная"



Азербайджанский истребитель МиГ-29 над Каспийским морем

Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция ЗРК С-200ВМ в 35 км к востоку от Баку

Азербайджанские ЗУР 5В28 комплекса С-200ВМ на параде в Баку

ЗРС С-300ПМУ2 на учениях в Азербайджане

Буксируемая пусковая установка 5П85ТЕ2 из состава С-300ПМУ2 на параде в Баку

Спутниковый снимок Googlе Еarth: позиция С-300ПМУ2 неподалёку от селения Кобу

Пуск ЗУР 3М8 с СПУ 2П24 мобильного ЗРК «Круг»

Спутниковый снимок Googlе Еarth: база хранения ЗРК «Круг» в окрестностях селения Карашен

ЗРК «Оса-1Т» на параде

ЗРК Т38 «Стилет»

ЗРК Тор-2МЭ

ЗРК «Бук-МБ» на параде в Баку

Схема размещения радиолокационных постов и стационарных позиций ЗРК в Азербайджане

РЛС 80К6

РЛС 80К6М

РЛС 80К6М на параде в Баку

РЛС ELM-2106NG

РЛС ELM-2288 AD-STAR

РЛС EL / M-2080 Green Pine

Спутниковый снимок Googlе Еarth: cтационарная РЛC в 12 км западнeе гoрода Лeрик

По материалам:

https://lenta.ru/articles/2016/04/04/wartime/

https://razm.info/ru/12201

https://ru.oxu.az/war/65641

http://dambiev.livejournal.com/660256.html

https://vpk-news.ru/articles/29699

http://military-informant.com/airforca/1-sp-1987267183.html

https://www.flightglobal.com/news/articles/analysis-world-air-forces-maintaining-strength-443655/

https://www.mintfo.com/security-defense/phl-receives-first-ordered-israeli-radar/1454/

