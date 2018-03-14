17:17 14 марта
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Сирийские танкисты испытывают дефицит «реактивной брони»

Развернувшиеся в САР активные боевые действия показали, что танковые соединения сирийской армии остро нуждаются в системах динамической защиты или, как их еще называют, «реактивной броне», пишет Вестник Мордовии.

Сирийские танкисты испытывают дефицит «реактивной брони»


«Если наиболее элитные подразделения, например 4-й танковая дивизия, обладают развитой ремонтной базой, которая позволяет им самостоятельно модернизировать бронетехнику, то у остальных частей и соединений с этим значительные проблемы», говорится в материале Дмитрия Лемешко.


Поэтому на поле боя и появляются старые Т-72М1 с наспех приваренными решетками, за которыми укладывают мешками с песком. Но такая защита, по словам автора, может прикрыть, «только от совсем древних реактивных гранат». Тогда как боевики, благодаря поставкам из Болгарии, вооружены тандемными боеприпасами с улучшенными возможностями поражения.

По мнению наблюдателей, существует большая угроза увеличения потерь как в технике, так и личном составе.

«Конечно, бои в Восточной Гуте имеют большое значение, но и после них армии еще пригодятся танки и обученные экипажи. Поэтому необходимо мобилизовать все оставшиеся мощности и более основательно доработать имеющуюся бронетехнику, – заключает автор.

Использованы фотографии: twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 14

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  1. Leeds Сегодня, 14:27
    Как известно, динамическая защита легко слетает при движении в городской застройке и развалинах, куда переместились основные боевые действия сейчас. Надо подогнать.
    Leeds
    1. Deadушка Сегодня, 15:15
      Цитата: Leeds
      Надо подогнать.

      На долго ли хватит?...
      они особо не церемонились никогда с "навеской"... все, что можно с танка у них отваливалось.
      хотя прекрасно знают(?), что без некоторых мелочей будет туго.
      "Восток дело тонкое" request
      Deadушка
    2. Арон Заави Сегодня, 15:39
      Цитата: Leeds
      . Надо подогнать.

      Таки надо.
      Арон Заави
    3. RASKAT Сегодня, 16:52
      Ну наладить производство ее ДЗ типа Контакт 5 можно и в кустарных условиях. Две металлические пластины между ними Пластид. Коробка из жести. Ну нет пластида в Сирии можем поставить пару тонн.
      В Сирии в первую очередь проблема со здравым смыслом. Возможно от недостатка опыта. Смотришь видео какого нибудь штурма, так там все поголовно без бронежилетов и касок. Если тут государство или командование не может дойти до такой элементаршины, что говорить о ДЗ для бронетехники.
      RASKAT
  2. Андрей К Сегодня, 14:27
    ...Сирийские танкисты испытывают дефицит «реактивной брони»...

    За семь лет бойни с техники все "коробочки" посносило. Ничего удивительного.
    Сообщалось, что наши поставляли комплекты для модернизации имеющегося в наличии САА парка танков.
    Андрей К
  3. Корсар0304 Сегодня, 14:28
    А вот это - печалько. Подготовить толковый танковый экипаж - долгое время. Да и ощущение защищенности динамической броней придает экипажу и силы и уверенность.
    Корсар0304
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 14:49
    Техника у них выглядит чисто Безумный Макс или Кин-дза-дза!
    Ушлый_башкорт
    1. котовский Сегодня, 15:22
      Цитата: Ушлый_башкорт
      Техника у них выглядит чисто Безумный Макс или Кин-дза-дза!

      Так это настоящие,боевые танки..А не киношный абрашка пороху не нюхавший.
      котовский
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:36
        Спору нет, значит могут столько времени технику на ходу держать, несмотря на постоянное участие в боях. Вон, одна сильнейшая и, видимо, сильно щедрая армия континента при малейшей поломке танки в поле бросает.
        Ушлый_башкорт
  5. gukoyan Сегодня, 14:52
    Война... Что ещё сказать... Ресурсов мало, солдат мало, я вообще удивляюсь что сирийские бойцы ещё не разбежались кто куда...
    gukoyan
    1. Грац Сегодня, 15:20
      ну кто захотел думаю все свалили, остались те кто хочет жить на этих землях, поэтому и борятся
      Грац
  6. МЮД Сегодня, 14:57
    Есть некоторое решение данной проблемы.
    Сирийцам надо послать делегацию в ДНР. У них есть производственные мощности по изготовлению данной защиты. Лишние денежные средства для ДНР не помешают. И наверно будет подешевле чем в России. Ну а доставку организует Россия. Вывоз через Таганрог.
    МЮД
  7. Салют Сегодня, 15:29
    Тогда как боевики, благодаря поставкам из Болгарии, вооружены тандемными боеприпасами с улучшенными возможностями поражения
    и это от братского славянского народа?
    Салют
    1. Bronevick Сегодня, 15:35
      Как говорят, у нас нет союзников. Только армия, флот, зима и Russia Today.
      Bronevick
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