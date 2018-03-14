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Сирийские танкисты испытывают дефицит «реактивной брони»
Развернувшиеся в САР активные боевые действия показали, что танковые соединения сирийской армии остро нуждаются в системах динамической защиты или, как их еще называют, «реактивной броне», пишет Вестник Мордовии.
«Если наиболее элитные подразделения, например 4-й танковая дивизия, обладают развитой ремонтной базой, которая позволяет им самостоятельно модернизировать бронетехнику, то у остальных частей и соединений с этим значительные проблемы», говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Поэтому на поле боя и появляются старые Т-72М1 с наспех приваренными решетками, за которыми укладывают мешками с песком. Но такая защита, по словам автора, может прикрыть, «только от совсем древних реактивных гранат». Тогда как боевики, благодаря поставкам из Болгарии, вооружены тандемными боеприпасами с улучшенными возможностями поражения.
По мнению наблюдателей, существует большая угроза увеличения потерь как в технике, так и личном составе.
«Конечно, бои в Восточной Гуте имеют большое значение, но и после них армии еще пригодятся танки и обученные экипажи. Поэтому необходимо мобилизовать все оставшиеся мощности и более основательно доработать имеющуюся бронетехнику, – заключает автор.
«Если наиболее элитные подразделения, например 4-й танковая дивизия, обладают развитой ремонтной базой, которая позволяет им самостоятельно модернизировать бронетехнику, то у остальных частей и соединений с этим значительные проблемы», говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Поэтому на поле боя и появляются старые Т-72М1 с наспех приваренными решетками, за которыми укладывают мешками с песком. Но такая защита, по словам автора, может прикрыть, «только от совсем древних реактивных гранат». Тогда как боевики, благодаря поставкам из Болгарии, вооружены тандемными боеприпасами с улучшенными возможностями поражения.
По мнению наблюдателей, существует большая угроза увеличения потерь как в технике, так и личном составе.
«Конечно, бои в Восточной Гуте имеют большое значение, но и после них армии еще пригодятся танки и обученные экипажи. Поэтому необходимо мобилизовать все оставшиеся мощности и более основательно доработать имеющуюся бронетехнику, – заключает автор.
Использованы фотографии: twitter.com/Syr_Mil_Wik
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