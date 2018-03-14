17:20 14 марта
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МРК «Разлив» выполнил на Камчатке электронные пуски ракет

МРК ТОФ «Разлив» в акватории Авачинского залива выполнил сегодня ряд боевых упражнений, сообщает пресс-служба Восточного округа.

МРК «Разлив» выполнил на Камчатке электронные пуски ракет


Малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота «Разлив» в акватории Авачинского залива выполнил ряд боевых упражнений, предусмотренных планом отработки морских элементов курсовой задачи К-2,
говорится в релизе.


Сообщается, что «решая задачи по защите корабля от средств воздушного нападения противника, комендоры МРК провели артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени». Тактический фон для действия моряков создали противолодочные самолеты Ил-38Н.

Затем экипаж корабля «осуществил практическую постановку радиоэлектронных помех и провёл учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по надводным целям условного противника, в ходе которого провёл электронные пуски крылатых ракет», рассказали в пресс-службе.

Днем ранее МРК «Разлив» успешно выполнил артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 14:57
    Это все должно быть рутиной и выполняться на автомате..
    210окв
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:13
      Цитата: 210окв
      Это все должно быть рутиной и выполняться на автомате..
      Да в общем так оно и есть.. Помню первый выезд на учения ждал с сильным волнением по поводу своей компетенции(и не без основания feel ) , потооом.. по приколу и сам себе удивлялся , что из-за всякой элементарной фигни переживал laughing Но с другой стороны - повторение - мать учения...
      КВУ-НСвД
  2. Корсар0304 Сегодня, 15:08
    Да-а-а-а... во времена СССР об этом бы просто произвели пометку в журнале стрельб и все на этом.
    Ну ладно, хоть постреляли. В недалеком прошлом и того не было.
    Корсар0304
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