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МРК «Разлив» выполнил на Камчатке электронные пуски ракет
МРК ТОФ «Разлив» в акватории Авачинского залива выполнил сегодня ряд боевых упражнений, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Сообщается, что «решая задачи по защите корабля от средств воздушного нападения противника, комендоры МРК провели артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени». Тактический фон для действия моряков создали противолодочные самолеты Ил-38Н.
Затем экипаж корабля «осуществил практическую постановку радиоэлектронных помех и провёл учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по надводным целям условного противника, в ходе которого провёл электронные пуски крылатых ракет», рассказали в пресс-службе.
Днем ранее МРК «Разлив» успешно выполнил артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.
Малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота «Разлив» в акватории Авачинского залива выполнил ряд боевых упражнений, предусмотренных планом отработки морских элементов курсовой задачи К-2,говорится в релизе.
Сообщается, что «решая задачи по защите корабля от средств воздушного нападения противника, комендоры МРК провели артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени». Тактический фон для действия моряков создали противолодочные самолеты Ил-38Н.
Затем экипаж корабля «осуществил практическую постановку радиоэлектронных помех и провёл учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по надводным целям условного противника, в ходе которого провёл электронные пуски крылатых ракет», рассказали в пресс-службе.
Днем ранее МРК «Разлив» успешно выполнил артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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