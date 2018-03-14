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Бойцы ВДВ проводят учение в Крыму
На полигоне Опук в Крыму началось тактическое учение с десантно-штурмовым батальоном Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что «в ходе реализации мероприятий боевой подготовки десантники совершили марш в район проведения учения, где приступили к тщательной разведке местности для выявления характера действий мобильных групп условного противника».
Для взятия под контроль наиболее важных объектов «голубые береты» высадят тактический десант, «который на заключительном этапе мероприятия организует ряд засад на путях отхода условных групп противника».
Практические действия десантников будет поддерживать штатные минометные батареи отдельного батальона и авиация Южного округа.
К мероприятию привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50-ти единиц боевой техники.
Отмечается, что учение носит плановый характер, оно завершатся 15 марта этапом боевой стрельбы в обороне.
Сообщается, что «в ходе реализации мероприятий боевой подготовки десантники совершили марш в район проведения учения, где приступили к тщательной разведке местности для выявления характера действий мобильных групп условного противника».
При осуществлении дальнейших действий военнослужащие ВДВ отработают различные способы ведения боя с применением штатного стрелкового оружия и комплексов с беспилотными летательными аппаратами,говорится в релизе.
Для взятия под контроль наиболее важных объектов «голубые береты» высадят тактический десант, «который на заключительном этапе мероприятия организует ряд засад на путях отхода условных групп противника».
Практические действия десантников будет поддерживать штатные минометные батареи отдельного батальона и авиация Южного округа.
К мероприятию привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50-ти единиц боевой техники.
Отмечается, что учение носит плановый характер, оно завершатся 15 марта этапом боевой стрельбы в обороне.
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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